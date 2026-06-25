На Огненной черте. Первый бой пограничников

У части белой эмиграции и противников советской власти внутри СССР были иллюзии, что гитлеровцы пришли как освободители. На деле они оказались грабителями, насильниками и убийцами

*****

Подходя к заставе, они увидели страшную картину. Здание горело как факел. Дозорная вышка лежала на боку, опрокинутая взрывом и уже догорала. Кругом зияли воронки, валялось какое-то искромсанное тряпьё, пробитые осколками алюминиевые миски — видно, снаряд попал в кухню, и их разметало по всей округе.

Стонали раненые и обожжённые бойцы, ржали и метались среди огня обезумевшие и искалеченные осколками лошади. Всё вокруг горело, трещало, дымилось… Посреди этого ада стоял в обгорелой гимнастёрке, без ремня, весь чёрный от копоти, с наганом в руке, начальник заставы. Он зычным голосом отдавал распоряжения и команды:

— Занять линию обороны! Раненых в тыл! Боеприпасы к блиндажам и дзотам!

В разных направлениях сновали полураздетые пограничники, кто-то перетаскивал ящики с патронами, другие перевязывали и на самодельных носилках несли раненых в тыл заставы. Это была суета пришибленных внезапностью людей, но паники не наблюдалось. Все постепенно приходили в себя, каждый понимал, что ему нужно делать, и как действовать.

Иван передал раненого санитарам, доложил Ковалёву о том, что они видели и слышали в «секрете».

— Знаю! — коротко и зло оборвал капитан, не глядя на него, и ища кого-то глазами.

Наконец увидев, прокричал:

— «Дегтярёвы» на фланги, на фланги ставить!

Переведя взгляд на Ивана, взял его за плечо.

— Центральный дзот, слава богу, цел, — осипшим голосом начал он, — давай к Никитину вторым номером, быстро!

— Есть! — ответил Ваня, повернулся и растеряно посмотрел туда, где находился центральный дзот. Как всё изменилось! Поломанные, обгорелые и дымящиеся деревья, кучи веток, развороченная воронками земля, с торчащими из неё какими-то досками и переломанными, разлохмаченными брёвнами.

Спрыгнув в окоп, где уже размещались пограничники, он стал пробираться по ходу сообщения к дзоту. С трудом добравшись до входа, он заглянул внутрь и увидел, что у амбразуры в одних галифе, босиком и с голым торсом, по-хозяйски точными движениями готовил к бою пулемёт «Максим» сержант Никитин. Ваня протиснулся в дзот.

— Я к тебе вторым номером, командир приказал.

— Это хорошо, — отозвался Никитин, продолжая что-то подкручивать и, прищурив глаз, глядя в прорезь прицела, — а то Трифона, вишь, ранило, а без второго номера это непорядок. Давай, готовь коробки, выпускай ленты.

Никитин был абсолютно спокоен. Ивану же всё происходящее казалось каким-то страшным сном. Что теперь с ними будет? Он вспомнил обожжённые, без ресниц красные глаза начальника заставы, его руку, по-братски сжимавшую Ванино плечо. Всё в его облике говорило: теперь на нас вся надежда, не пропустить, задержать врага, драться до самой последней возможности. Иван что-то хотел спросить у Никитина, но тот весь как-то подобрался, прильнул к пулемёту и произнёс:

— Ага, вот и гости дорогие… А кто вас сюда звал?

И его «Максим» застучал, задробил, выплёвывая свинец в сторону наступавших фашистов. Пограничники дружно поддержали огнём из соседних окопов и укреплений. Иван, придерживая ленту, впервые увидел врага так близко. Немцы не ожидали такого ожесточённого отпора, шли нагло и уверенно. Им, наверное, казалось, что после такого внезапного и мощного артналёта на заставе не должно остаться в живых никого. Тем более, что они прекрасно знали, сколько могло находиться здесь пограничников, человек тридцать-сорок, не больше.

Но они не могли знать, что предусмотрительный Ковалёв, как только сошёл снег, стал готовить со своими бойцами укрытия — блиндажи, дзоты, окопы в полный рост.

С первыми разрывами вблизи заставы пограничники, похватав оружие, бросились в блиндажи и окопы, это и спасло многим жизнь. Иван, как только пришёл на заставу, отметил — почти никто не успел одеться, но оружие с боекомплектом было у каждого. Ковалёвская выучка. Вот и сейчас, наблюдая, как пятится враг, оставляя трупы и раненых, с ободряющей радостью подумал:

«Здорово бьют ребята! Прицельно! Недаром Ковалёв на огневую упирал. Повезло нам с командиром!»

Неожиданно Никитин перестал стрелять.

— Ты чего? — недоумённо, почти с обидой, спросил Иван.

— А куда стрелять-то, вишь фашист драпанул — всё так же спокойно ответил Никитин, — а патроны зря жечь ни к чему… У меня рубеж пристрелян.