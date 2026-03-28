Героический бой танкистов 17 декабря 1943 года

Бой за Демешково

В результате победы на Курской дуге Красная армия добилась коренного перелома в ходе войны, но враг был еще достаточно силен. В то непростое время приходилось сражаться за каждый клочок земли. Вот и в Псковской области шли яростные боестолкновения.

17 декабря 1943 г. 328-й танковый батальон получил задание захватить деревню Демешково.



Уроженцу деревни Петровка (Асекеевский район Оренбургской области) Алексею Ивановичу Соколову было уже 25 лет.

Когда Германия напала на Советский Союз, Алексея Соколова мобилизовали на фронт. Он воевал под Тулой, оборонял Сталинград, был трижды ранен. Он дважды горел в танке. Командование справедливо считало старшего сержанта Соколова лучшим механиком-водителем 328-го танкового батальона.



Пробравшись на помощь Виктору Чернышенко, Соколов всеми силами пытался высвободить танк из болота. Но это оказалось бесполезной задачей, а гитлеровцы тем временем продолжали атаковать одинокую советскую машину. Соколов и Чернышенко специально подпускали гитлеровцев на близкое расстояние, а затем начинали расстреливать их из пулемета. Каждый день немцы несколько раз атаковали танк, но экипаж сопротивлялся так, что атаки захлебывались и превосходящие силы противника отступали.

Поскольку боекомплект в танке был практически полным, это существенно облегчало задачу обороны от пехоты противника. Куда хуже обстояло дело с продовольствием. У танкистов оставались всего несколько банок тушенки, чуть-чуть сухарей, сахар, кусок сала. Вода просачивалась в танк через днище. Болотная. Ее и пили, а какой был выход?

Шли дни, которые смешались как один – непрерывные атаки гитлеровцев, ожесточенная оборона танка. Виктор Чернышенко вспоминал:



- Скажу откровенно: эти бои в осаде слились в моей памяти в один бесконечный бой. Я не могу даже отличить один день от другого. Фашисты пытались подойти к нам с разных сторон, группами и в одиночку, в разное время суток. Нам приходилось все время быть начеку. Спали урывками, поочерёдно. Мучил голод, металл жёг руки. Лишь работая у орудия и пулемёта, немного согревались. Но ещё тяжелее был голод. Как ни растягивали мы жалкие запасы продовольствия, его хватило лишь на несколько суток. Мы оба сильно ослабели, особенно Соколов, получивший серьёзное ранение...



Старший сержант Соколов действительно практически потерял способность двигаться. Единственное, что он мог – подавать Чернышенко снаряды и диски. Но даже в такой ситуации Соколов не падал духом, не собирался ныть или паниковать.



Уже потом Чернышенко тепло вспоминал о своем товарище по героической обороне танка:



- Какой это был удивительный человек! От тяжёлой раны он сильно страдал, но я ни разу не слышал ни слова жалобы. Наоборот, Соколов старался показать, что чувствует себя хорошо, всячески ободрял меня. Вряд ли бы я выдержал, если бы не он...



30 декабря советские войска все же сумели решительным ударом прорвать гитлеровскую оборону и занять деревню Демешково. Естественно, тут же подошли и к лощине, где увяз танк Т-34. Вокруг танка красноармейцы обнаружили большое количество трупов немецких солдат. Из танка извлекли двух обмороженных, изможденных и израненных танкистов. Один из танкистов просто был без сознания, второй еще пытался что-то сказать, но затем тоже «выключился».

Героев доставили в расположение медсанбата. Но на следующий день, 31 декабря 1943 года, старший сержант Алексей Иванович Соколов скончался. В качестве причины смерти врачи назвали множественные ранения голени, бедра, шеи, предплечья и вынужденное 12-дневное голодание. Алексея Соколова похоронили в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района Псковской области.



Виктор Семенович Чернышенко тоже был в тяжелейшем состоянии, но ему удалось выжить. Фронтовые хирурги всеми силами пытались сохранить 18-летнему Вите его обмороженные ноги. Но не случилось – гангрена делала свое черное дело. Сначала Виктору ампутировали пальцы, затем по половине стопы. Виктора доставили в тыл – в военный госпиталь, где он провел больше года, приходя в себя.

В госпитале Виктор и получил известие о высокой награде, которой отметило подвиг Чернышенко и Соколова советское государство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года сержанту Чернышенко Виктору Семеновичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Старшему сержанту Соколову Алексею Ивановичу звание Героя Советского Союза тем же указом было присвоено посмертно.

Чернышенко остался жив, ему были ампутированы обе ноги, учился ходить заново. В июле 1945 года был демобилизован. Окончил Свердловскую юридическую школу. Работал районным судьей, а с января 1949 по август 1950 года служил в прокуратурах Сысертского и Ленинского районов города Свердловска в должности помощника прокурора. Впоследствии перевелся на работу в прокуратуру Челябинской области, где работал до 1956 года в должности помощника прокурора в прокуратурах Кировского и Железнодорожного районов города Челябинска. Заочно окончил Свердловский юридический институт. Далее работал народным судьей, членом областного суда, председателем районного суда. Награжден сержант Виктор Семенович Чернышенко орденами: Красной Звезды (1943), Ленина (1944), Отечественной войны I степени (1985), множеством медалей. Ушел из жизни 2 декабря 1997 года. Похоронен в Челябинске на Митрофановском кладбище.

Однажды Чернышенко побывал в деревне Демешково. Там местные жители поставили небольшой обелиск на месте, где стоял танк. На нём были слова о том, что здесь сражались и погибли танкисты Соколов и Чернышенко. Жители не знали, что один из них выжил. Школа в селе Демешково названа именем Алексея Соколова, в ней имеется музей двух танкистов. Целые поколения школьников переписывались с Чернышенко, рассказывали о своих делах, справлялись о его здоровье. Виктор Семёнович Чернышенко – почётный гражданин Невеля.

На месте боя у деревни Демешково установлен обелиск с именами танкистов. Ко Дню Победы в 2010 году памятник отреставрирован, воздвигнут новый гранитный обелиск.

Герои не умирают! Герои живут вечно! Вечно, пока мы о них помним!

В память о героическом подвиге советских танкистов у деревни Демешково установлен обелиск. В честь умершего от ран Алексея Соколова в 1965 году была названа одна из улиц Волгограда. Ведь старший сержант был участником Сталинградской битвы. В 1969 году памятная доска в честь Алексея Ивановича была установлена и на заводе «Баррикады», где ему довелось работать токарем до войны. Имя старшего сержанта Алексея Соколова, навечно зачисленного в списки воинской части, носит Ловецкая средняя школа, что в 7 километрах от Демешково. В 2009 году имя Алексея Соколова было присвоено и Лекаревской средней школе в Асекеевском районе Оренбургской области. Есть мемориальная доска памяти Чернышенко Виктора в горожде Челябинске

Ещё один погибший член экипажа, Михаил Николаевич Безукладников, погибший в бою 16 декабря, похоронен в братской могиле в районе поселка Усть-Долыссы. У Александра Михайловича Кавлюгина, заживо сгоревшего в танке, по понятным причинам нет могилы. К сожалению, неизвестна судьба командира танка лейтенанта Степана Ткаченко, который после ранения был доставлен в госпиталь и далее его следы потерялись.



Только вот разведка сработала плохо, а фашисты встретили Т-34 стеной огня дальнобойной артиллерии. Вскоре шесть советских танков горели, еще три оказались подбиты, а остальные отступили. В этом котле только экипажу лейтенанта Ткаченко удалось преодолеть километр пересеченной местности и достичь рубежа гитлеровской обороны. Но, добравшись до цели, Т-34 увяз в болоте, которое не заметили бойцы, так как оно было припорошено снегом.Pz.Kpfw. VI "Тигр" под Невелем (Псковская область)Ткаченко и механик-водитель вылезли из машины, чтобы оценить ситуацию. В этот момент механика сразило пулей, а командира тяжело ранило. Его затащили в Т-34, но немцы пошли в атаку, которую, к счастью, удалось отбить. Ночью сержант Кавлюгин дотащил Ткаченко до своих. Однако вернуться обратно ему не разрешили и отправили в помощь стрелку-радисту Чернышенко более опытного механика-водителя Алексея Соколова.В боевой машине, крепко засевшей в болотной трясине, остался Виктор Чернышенко, которому на тот момент было всего 18 лет, и добровольно присоединившийся к нему опытный водитель-механик Алексей Соколов.Будучи великолепным водителем, Алексей Соколов попытался вывести танк из болота, но безуспешно.Фашисты продолжали неистово штурмовать машину и ее защитников. Казалось бы, сколько могут продержаться два человека в неподвижном танке под огнем численно превосходящего противника? День-два - не больше. Советские солдаты выстоялиОни подпускали немцев поближе и открывали огонь из пулеметов.Советский средний танк Т-34Через несколько дней Соколов из-за раны уже не мог двигаться, но не ныл и не паниковал. Наоборот, товарищ всячески старался поддержать Виктора, и об этом позже рассказывал сам Чернышенко.Единственным плюсом в этой ситуации было наличие большого количества боеприпасов. Но рано или поздно и они должны были закончиться, тем более что атаки фашистов не прекращались ни днем ни ночью.Спустя неделю безуспешных попыток взять танк штурмом, немцы начали бить по нему прямой наводкой из орудий. Снаряды пробили броню, танкистов ранило, но это не сломило их волю к сопротивлению.Замерзшие и истекающие кровью, они продолжали отчаянно сражаться до тех пор, пока на 12-е сутки у них не кончились все патроны. После того как Виктор Чернышенко метнул в очередную группу приближающихся к танку немцев три гранаты, в распоряжении бойцов осталась всего одна, последняя граната, ее они приготовили для себя. К счастью, она не понадобилась.А. И. Соколов (слева) и В. С. ЧернышенкоИз наградного листа:«…В таком положении они находились 13 суток, истекая кровью, голодные, в холоде, продолжали оборонять свой танк. 30.12.1943 г. в результате наступления наших частей территория, на которой находился танк, была освобождена, Соколов и Чернышенко были вынесены из танка и отправлены в медсанбат, где Соколов 31.12.43 г. умер от ран...»

