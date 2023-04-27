Только честный бой: никакого договорняка

ЧВК «Вагнер» продолжает перемалывать украинскую армию на Бахмуте. Зеленский посылает в эту мясорубку все новые и новые части, в губительную воронку, которая засасывает лучшие подразделения ВСУ и наемников. Почему Зеленский так уперся на Бахмуте? Почему начиная с 20 декабря, когда я ему бросил комический вызов от артиллерийских орудий ЧВК «Вагнер», Зеленский повелся как мальчик и уперся в Бахмут? И наш с ним интимный диалог продолжается уже четыре месяца. Мы оба получаем удовольствие, но оргазм так и не наступил.

В чем секрет Бахмутской мясорубки?

Стратегическая роль Бахмута не так и велика. За Бахмутом следуют Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Часов Яр: населенные пункты, входящие в так называемое «донбасское кольцо» и образующие из себя укрепрайон. С одной стороны, Бахмут – часть этого укрепрайона, с другой стороны, само взятие Бахмута не обеспечит скоротечную победу над Украиной, дорогу к Днепру или даже захват Донбасса.

Высшее руководство Украины бесконечно спорит о необходимости удержания Бахмута. Этот город пытаются раскачать как сакральный символ. Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности.

Украинская армия собрала достаточное количество сил. Около 200 тысяч уже достаточно подготовленных бойцов, прошедших двух-трехмесячную подготовку и слаживание, готовы к выполнению боевых задач. Количество вооружения и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы эти 200 тысяч пошли в наступление по различным направлениям.

Готовые к контрнаступлению войска находятся в районах сосредоточения - им всего хватает. В тех танковых клиньях, которые они десятками ежедневно пытаются забивать в оборону ЧВК «Вагнер», ВСУ теряют от 30 до 50 единиц техники ежедневно, и проблем с ней не испытывают. А по людям у них, как говорят на фронте, безлимит.

Однако анонсированное, сначала на 20 декабря, затем на 1 января, после этого на конец января, затем на 24 февраля, далее на 3-5 апреля, а теперь на 15 апреля – наступление каждый раз откладывается. Армия Украины находится в районах сосредоточения, бьют копытом и готовятся двигаться вперед. Но, как говорят, «ишак, простоявший в тени, на солнце работать не будет». Если ВСУ не пойдут в наступление в ближайшее время, то они начнут постепенно терять свой боевой потенциал. Война зайдет в тупик, и те территории, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, на годы могут остаться в распоряжении РФ.

Политические аспекты Бахмута

Политически Бахмут мало интересен Киевскому режиму, это скорее дестабилизирующий фактор, чем фактор удержания своих позиций. Каждый крик на Бахмуте, каждый пленный солдат, каждая сотня убитых тяжело ударяет по Зеленскому и руководству ВСУ значительно тяжелее, чем плюсы, которые они получают от того, что удерживают остатки этого города.

При этом длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам, ведь большой кусок территории Украины они уже отжали в 2022 году. Если спецоперация останется в этих границах, плюс-минус пару десятков километров, то это решит многие задачи СВО. Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников.

Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры.

Любой командир среднего звена знает, что если ты создал напряжение противнику в каком-то месте и имеешь достаточное количество резервов, то необходимо сделать маневр и ударить рядом - туда, где противник не готов и туда, где порвется. Самым логичным шагом ВСУ был бы отскок от Бахмута и резкие фланговые удары для попытки прорыва нашей обороны. Однако с Часова Яра каждый день идут и идут колонны техники, и каждый день, не доехав до передовой, бойцы ВСУ сотнями погибают, усеивая «дорогу смерти» и окрестные поля тысячами трупов и сотнями сгоревших бронеавтомобилей, идя на закланье.

Драматическая пауза

Как известно, военной операцией со стороны Украины тактически рулят украинские военные, а стратегически - так называемая западная коалиция под управлением Англии и США. В начале апреля произошел слив документов из Пентагона. Документы сами по себе не представляют никакой стратегической опасности. В них собрано всё подряд с миру по нитке - большая часть из открытых источников. Однако слив был широко распиарен и сразу же вслед за ним начались активные заявления приближенных к Пентагону источников о необходимости притормозить анонсированное на 15 апреля наступление до летнего периода. Почему готовая к наступлению армия вновь задержана на своих рубежах и почему «последнее нанайское предупреждение» 15 апреля, последний срок украинского наступления вновь перенесён на лето? Ведь куда более болезненно для России было бы начало наступления Украины с неминуемыми репутационными потерями перед 9 мая, в случае хоть какого-то минимального их успеха в несколько метров на номинальном направлении. И почему украинская армия опять «дает фору»? Именно западная коалиция берет «драматические паузы», именно эта группа каждый раз переносит наступление ВСУ.

Возможно, 21-летний Джек Тейшейра слил документы сдуру, возможно, его использовали «втемную», но, если бы этого слива не было, его наверняка бы придумали на следующий день. Подчеркиваю, сами по себе документы не являются стратегическими и не несут никакой угрозы ВСУ после их публикации. А значит, не могут никаким образом добавить рисков ВСУ в случае их наступления.

Существует огромное количество теорий заговоров по поводу событий 90-х годов, а затем 2014 года – Майдана на Украине и перехода Крыма под контроль РФ. Существует огромное количество различных пророчеств, рассказывающих о смыслах этих событий. Одно абсолютно очевидно - США и англосаксонская группа длительное время вынашивали план развала СССР, как основного геополитического конкурента. В конце 80-х начале 90-х им удалось обложить правящую верхушку СССР огромным количеством агентов влияния, придать новые смыслы, изменившие идеологию существования этой правящей верхушки, подсадить население на потребительскую иглу и развалить СССР. Развал СССР был самым болезненным, самым тяжелым развалом империй за последние сотни лет, однако не привел к полному уничтожению России и делению ее на мелкие княжества. В недрах американских спецслужб давно вызрел план выполнения следующего шага по полному развалу России, который полностью отвечает сегодняшней доктрине США.

Дробление африканских государств, развалы бывших стран Варшавского договора. Чем меньше страна – тем легче ею управлять, чем она более финансово зависима – тем она более послушна.

Основа современной политики США — финансовый неоколониализм. Это когда даже самые богатые недрами страны не перерабатывают богатства своих недр, а полностью встраиваются в производственные и финансовые потоки, предложенные "западными партнерами" – становясь американскими сателлитами, субподрядчиками и марионетками. Поэтому окончательная задача США в украинском противостоянии — запустить в России мощные центробежные импульсы, ослабить власть и национальное самосознание в обществе и заставить развернуться лицом к Западу — так, как это было в начале 1990-х. При этом, безусловно, для осуществления контроля над политической ситуацией в стране, первоочередно получить контроль над финансовыми инструментами внутри системы, над производственными мощностями и над недрами.

Сегодня, когда началась спецоперация, и РФ не смогла добиться тех результатов, которые ожидало общество, у США появилась возможность вернуться к своему первоначальному плану. Первоначальный план, еще раз повторюсь, был таков: развалить Советский Союз, после чего пройтись по периметру страны и отвернуть от России ее бывших союзников. За 30 лет со многими бывшими республиками это почти удалось. Мы потеряли сначала полный контроль, а затем и добрососедские отношения.

«Глубинное государство»

Развал России военным путем произойти не может. Леса, болота, огромные территории, климатическая специфика надежно защищают территорию страны, делая из нее огромный укрепрайон. Всегда в истории враг, дошедший до Москвы, в результате позорно бежал, превращая «дорогу победы» в «дорогу смерти» на обратном пути.

Почему англосаксы сдерживают Зеленского, устраивая внутренние конфликты и затормаживая наступление? Как раз для того, чтобы сорвать главный куш – развал России на множество княжеств. США не нужна быстрая война. Им нужна война, которая приведет к переубеждению «глубинного государства» и его победе.

«Глубинное государство» — это сообщество окологосударственных элит, действующих независимо от политического руководства государства и имеющих тесные связи и собственную повестку. Эти элиты работают на разных хозяев: часть — на существующую власть, часть — на тех, кто уже давно находится в бегах, но, благодаря своим связям, после бегства старшего они остаются на своих местах. Типичный пример "глубинного государства" — это опплевки Ходорковского, Дворковича и так далее. Бежавший за границу Дворкович, которого я много раз упоминал, оставил за собой целый хвост подонков, которые были под ним и над ним, и которые являются элементами этого "глубинного государства". «Глубинное государство» бесконечно сливает информацию и готово встать на сторону любого союзника или врага ради собственных интересов. К глубинному государству легко найти подход, потому что это губка внутри страны, которая, с одной стороны, красная, с другой — черная, с третьей — белая, а с четвертой — зеленая. И с каждой стороны, имея связь с частью "глубинного государства", можно попасть в ее центр. Российское глубинное государство сегодня переживает серьезный кризис.

Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит. Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту. «Глубинное государство» хитро и изворотливо, разговор Иосифа Пригожина яркий тому пример. Они готовы мимикрировать под кого угодно. Это наш внутренний, ласковый, хитрый, кровожадный хамелеон.

На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу в этой войне. Так как бюрократия в России сегодня находится на запредельном уровне, то в рамках "законной бюрократии" можно уничтожать любые решения высшего руководства, направленные на победу. Это и есть внутренние враги. В теории Александра Дмитриевича Беглова это называется "бюрократическое сито" - сито, в которое можно попасть, но невозможно оттуда выбраться.

Суперигра

Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены.

Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть. Но есть лукавство – если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство.

Если до 24 февраля 2022 года Евросоюз жадничал дать Украине десяток миллионов долларов, то теперь на войну им сбагривают десятки миллиардов. Безусловно, часть этих средств радует карманы правящей верхушки Украины, которой конфликт выгоден. Многие из тех, кто еще вчера был забыт, сегодня получили новый шанс для самореализации и обогащения.

Украине нужна победа, США нужен процесс

Хоть украинское руководство и обогащается, но в связи с большими потерями населения на фронте и общей усталости от войны, политическому руководству необходима победа. Для России всегда остается риск того, что после начала контрнаступления ситуация на фронте может ухудшиться. Сохранение существующих границ на 24 февраля 2023 года является тем обменом, который могут предложить США российскому руководству уже сегодня, в качестве переговорной позиции. Для этого и нужна «драматическая пауза». Если власть откажется, то ВСУ пойдет в наступление. В этой ситуации могут быть различные варианты развития событий. Один из них - ВСУ упрутся в оборону РФ, понесут серьезные потери, после чего начнется колоссальное контрнаступление войск РФ до границ ДНР, или до Днепра, или вообще до Польши. Но, учитывая сегодняшнюю динамику и проблематику, такое контрнаступление, скажем мягко, не очень вероятно. Второй вариант, украинская армия предпримет контрнаступление и где-то сумеет прорвать оборону.

В этом случае в армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует, как это уже было после пораженческих войн начала ХХ века –Финской, Японской – и трагических событий 1917 года.

Это может привести к глобальным изменениям в российском обществе. Народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать «крайних». И этими «крайними» станут, безусловно, представители «глубинного государства». То есть те люди, которые на сегодняшний день, не прикладывая усилий к военной операции, находятся как можно дальше от театра военных действий, пытаются не потерять свои капиталы, жить привычной жизнью, а это абсолютно неприемлемо для уставшего от войны и теряющего вкус победы народа.

Тяга патриотов к справедливости может тяжело отразиться на том самом глубинном государстве, погрязшем в роскоши и бюрократии.

При этом верховной власти России ничего не угрожает, поскольку она является символом национального единения и сопротивления Западу, а это основа сегодняшнего существования и главное объяснение любых проблем для патриотических сил внутри России.

«Глубинное государство» будет толкать верховную власть на серьезные уступки. И, по существующей традиции «глубинного государства», при любых изменениях пытаться улучшить свое положение любыми способами, в том числе предательством интересов России. Их задача — не страна и не народ, их задача — собственное положение в обществе, собственный комфорт и собственный капитал.

Дойти до дна

Если ты падаешь вниз, если груз проблем не улучшает твое положение, а тянет тебя на дно, то есть выражение: "Дойти до дна, после этого оттолкнуться и заново всплывать вверх". Это то, чего боятся американцы. Они боятся, что чрезмерное давление на Россию и увеличение внутренних проблем может потянуть Ее на дно. И если Россия дойдет до дна, оттолкнется от него, скинув груз "глубинного государства", то она всплывет наверх, как огромный морской монстр, снося всё на своем пути, в том числе и планы США.

И тому огромное количество примеров в мировой истории. Китай в середине 20 века, будучи одной из самых бедных стран мира, под частичной оккупацией, Германия после Первой мировой войны, Япония после Второй мировой войны, Турция после развала Османской империи. Все они всплыли, оттолкнувшись ото дна.

Радикальные национальные чувства воспрянут как после любого военного поражения, российская военная промышленность начнет работать с десятикратным усилием. Экономическая эффективность вытеснит вялый неэффективный государственный капитал. Государство избавится от бюрократии, процессы станут прозрачными, а Россия шаг за шагом превратится в Ощетинившегося Военного Монстра, с которым международному сообществу придется более чем считаться, прогибаться так, чтобы при каждом прогибе мы видели их раздвинутые ягодицы.

А если мы не докажем, что мы сильны в военном плане, с нами никто не будет считаться и будут вертеть нами, как им нравится. Америке крайне невыгодно, чтобы Россия дошла до дна и всплыла. Им нужен вялотекущий процесс, при котором они договариваются с элитами, с «глубинным государством», а затем убеждают высшее политическое руководство страны идти шаг за шагом на новые уступки.

В случае если будут иметь место мягкие договоренности, то, по американскому принципу постепенного унижения, сначала в Россию будут возвращены «Фридманы и Чубайсы», затем «Ходорковские и Дворковичи». Потом постепенно произойдет либерализация элит, и «глубинное государство» примет их из чувства самосохранения, трансформируется и станет из черного или красного голубым или розовым.

Конечно, такое развитие событий невыгодно Украине и Владимиру Зеленскому, им нужно сопротивляться и бороться. Но если эти процессы произойдут достаточно быстро, в течение года-двух, то либерализованное, американизированное, обращенное лицом к Западу «глубинное государство» заставит российскую власть пойти на уступки и под различными предлогами вернуть Украине те территории, которые сегодня находятся под нашим контролем, и которые Запад считает оккупированными.

Эти процессы с вопросом «А зачем мы тогда воевали?», безусловно, запустят механизм центробежных сил в регионах. И американцы добьются своего. В этой ситуации и будет реализован главный план США с, на первый взгляд, красиво выглядящим, «мягким, спокойным договорняком».

Россия не может принять никакого договорняка, только честный бой. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного. Укрепрайоны России не дают возможности проникнуть в ее глубину. А российский народ никогда не ломался и не сломается. Поэтому - Только Честный Бой! И чем быстрее он начнется, тем лучше.

Резюмирую. Украинцы готовы к наступлению. Мы готовы отразить удар. Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны.

И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России.

До встречи на Бахмуте.

https://telegra.ph/Tolko-chestnyj-boj-nikakogo-dogovornyaka-04-14