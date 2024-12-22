Родство музыки со словом – МОЩЬ!

Из бескрайних и часто довольно мутных просторов интернета вынесло мне настоящую жемчужину первой величины – друзья прислали мне ссылку на группу с говорящим названием «Железный Авангард» и ее альбом «Послушайте!».

Группу «Железный Авангард» (признаюсь, название мне ужасно нравится!

) я раньше никогда не слышал, ничего о ней не знаю, и вообще ходят слухи, что при записи альбома в большой степени были задействованы возможности так называемого «искусственного интеллекта». Но всё это для меня, как для простого слушателя, совершенно неважно, а важно то, что получилось на выходе, – не говоря уже о том, что основные параметры всё равно всегда задает человек. Честно говоря, меня трудно удивить, но, на мой взгляд, то, что я прослушал, оказалось лучшим в соответствующем музыкальном направлении за последние лет 10, если не больше. А может быть, и вообще по уровню подачи я не слышал ничего подобного с лучших времен Егора Летова и «Гражданской обороны». С первой же композиции я просто открыл рот от восторга и закрыл его, только когда кончилась последняя.

Альбом «Послушайте!» выполнен в стиле industrial metal (думаю, понятно без перевода), и его отлично можно охарактеризовать одним словом: «Мощь!» С музыкальной точки зрения он сделан просто безукоризненно, все до единой композиции могли бы без труда войти в собрание сочинений лучших «металлических» мировых групп.

В альбоме 10 произведений. Первая, инструментальная, под названием «Ноктюрн», слов не содержит, но создает настроение. А вот 9 остальных песен являются ярко выраженным новым словом, как минимум, в русскоязычной музыке, поскольку написаны безукоризненно, блестяще и исключительно уважительно на стихи Владимира Маяковского! Песни звучат настолько органично, что кажется, будто автор стихов работал над ними вместе с композиторами.

Мы знаем Маяковского с детства, любим его, учили в школе и, казалось бы, что тут можно сказать нового? А вот, оказывается, можно, да еще как! Для меня это стало просто открытием и действительно новым, причем абсолютно современным прочтением Маяковского – не только в том смысле, что его стихи положены на современную музыку, а насколько современны сами стихи Маяковского. Альбом оставляет бурю, ураган эмоций – от энтузиазма «Левого Марша» до слез «Теодора Нетте».

Альбом оставил у меня впечатление острополитизированного и в самом лучшем смысле пропагандистского произведения, сделанного людьми, которые знают, чего они хотят. А чего они хотят, понятно из опросов практически всех социологических служб, которые фиксируют значительный рост прокоммунистических настроений, авторитета Ленина и Сталина во всех возрастных группах, но в самой большой степени в возрастной группе 18–24 года. И тут нет ничего случайного. Напротив, находит свое ярко выраженное подтверждение марксистский тезис, что бытие определяет сознание. Вот наше сегодняшнее бытие его у молодежи и определяет.

Гляди, товарищ, в оба!

Вовсю раскрой глаза!

Британцы твердолобые

республике грозят.

Не будь, товарищ,

слепым и глухим!

Держи, товарищ,

порох сухим!

Прошло 100 лет, и что же? Британцы снова грозят республике, пусть уже (или еще?) и не Советской. Как в компьютерной игре, мы проиграли в холодной войне, утратили так мучительно завоеванное Советским Союзом право сильного и вернулись на прежний уровень. Только, в отличие от игры, жизнь дается нам всего одна.

Заглавная песня, давшая название альбому, – «Послушайте!»

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?

Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

И, надрываясь в метелях полуденной пыли,

врывается к Богу, боится, что опоздал,

плачет, целует ему жилистую руку

просит – чтоб обязательно была звезда!

Следующая песня на стихотворение 1915 года «Вам!»:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие нажраться лучше как, –

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Ничего не напоминает? Звучит, как будто написано сейчас! Кто-то на фронте, а кто-то на «голой вечеринке». Еще есть песни на стихотворения «Мы» и «Нате!», тоже звучащие вполне современно. На почетном месте находятся «Стихи о Советском паспорте», которые звучат сейчас как гимн против «отмены» России:

Жандарм вопросительно

смотрит на сыщика,

сыщик на жандарма.

С каким наслажденьем

жандармской кастой

я был бы исхлестан и распят

за то, что в руках у меня

молоткастый, серпастый

советский паспорт.

Но больше всего на меня произвели впечатление три композиции – «Левый Марш», «Я и Ленин» и «Товарищу Нетте – человеку и пароходу». Все три песни написаны с музыкальной точки зрения безупречно и очень мощно, и с огромным уважением к тексту, вокалист четко произносит слова, чтобы ни одно из них не пропало (текст привожу с небольшими сокращениями):

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу историю загоним.

Левой! Левой! Левой!..

Пусть,

оскалясь короной,

вздымает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.

Левой! Левой! Левой!..

Пусть бандой окружат нанятой,

стальной изливаются леевой, –

России не быть под Антантой.

Левой! Левой! Левой!

Это стихотворение было написано в 1918 году, когда нужно было мотивировать людей на бой, причем после того, как многие из них прошли через бессмысленный кошмар Первой мировой войны. Люди, смертельно уставшие от войны, сделавшие Революцию во имя мира, тем не менее, отчаянно защищали свою молодую Советскую республику от Антанты и прочих интервентов. 14 государств принимали тогда участие против нас в войне, которую очень сложно назвать «гражданской». Тогда, в те годы, как и сейчас на Украине, если бы наши противники остались с нами один на один, без западной помощи, их участь была бы решена довольно быстро. И «Левый марш» сыграл тогда далеко не последнюю роль в мотивации наших товарищей. Время сделало круг – и «Левый марш» снова звучит не просто как отличное стихотворение, а как, в самом лучшем смысле слова, пропагандистский мотиватор.

Песня «Я и Ленин» вызвала у меня восторг хотя бы уже тем, что, оказывается, можно так бережно и абсолютно органично положить известное нам с детства стихотворение, и оно зазвучит совершенно по-новому!

Грудой дел, суматохой явлений

день отошел, постепенно стемнев.

Двое в комнате. Я и Ленин –

фотографией на белой стене.

Рот открыт в напряженной речи,

усов щетинка вздернулась ввысь,

в складках лба зажата человечья,

в огромный лоб огромная мысль.

Но больше всего на меня произвела впечатление песня «Теодор Нетте» по стихотворению «Товарищу Нетте, человеку и пароходу». Я должен признаться, что раньше не уделял этому стихотворению такого внимания, как, допустим, «Стихам о Советском паспорте» или стихам о Партии из поэмы «Владимир Ильич Ленин». А ведь в стихотворении про Теодора Нетте Маяковский действительно выразил всю сущность коммунистической сверхидеологии, дарующей человеку жизнь вечную в его делах и делах его товарищей. Признаюсь, для меня стихи про Теодора Нетте в песне прозвучали совершенно по-новому и дошли, как говорится, до самой глубины души.

Я напомню, если вдруг кто не знает, кто такой Теодор Нетте. А ведь это удивительная фигура, трагическая и героическая. Несмотря на внешность интеллигента и даже «ботаника», Нетте был пламенным революционером и прошел всю Гражданскую войну комиссаром батальона 1-го латышского стрелкового полка Латышской стрелковой дивизии, несколько раз был ранен. После войны Нетте поступил на работу дипломатическим курьером, и в его обязанность входило сопровождать дипломатическую почту. Работа в те годы была очень опасной, и курьеры всегда были при оружии.

5 февраля 1926 года Теодор Нетте и его коллега Иоганн Махмасталь сопровождали из Москвы в Ригу нашего торгового представителя Льва Печерского. Рано утром на перегоне Икшкиле–Саласпилс в купе ворвались трое вооруженных людей. Завязалась перестрелка. Махмасталь был ранен в живот первым же выстрелом, а Теодор Нетте сумел убить одного из нападавших и ранить второго, который через некоторые время был найден в поезде мертвым. Третий нападавший сумел скрыться, при этом Махмасталь был ранен еще в руку. Увы, пуля одного из нападавших попала Теодору Нетте в голову, и он умер на месте. Ему было 29 лет.

Тяжелораненный, Махмасталь с оружием в руках охранял почту до прибытия в Ригу, и только сдав ее сотрудникам нашего постпредства, потерял сознание и был доставлен в больницу. Ему удалось выжить. Махмасталь и Теодор Нетте (посмертно) были награждены орденом Красного Знамени, а 5 февраля отмечается как день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Смерть Нетте произвела огромное впечатление на граждан СССР вообще и на Владимира Маяковского, лично знакомого с Нетте. Похороны Нетте превратились в целую манифестацию, его опускали в могилу под фабричные гудки и оружейные залпы.

И вот представьте себе чувства Маяковского, когда через год он увидел огромный, величественный пароход «Теодор Нетте», входящий в порт!

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт, горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался и входил

товарищ «Теодор Нетте».

Это – он.

Я узнаю его.

В блюдечках – очках спасательных кругов.

– Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой

дымной жизнью труб, канатов

и крюков.

Иногда нам говорят, кто с упреком, а кто с восторгом, что коммунизм имеет некоторые религиозные черты. Думаю, в какой-то степени это так. Коммунизм в каком-то смысле действительно дает человеку жизнь вечную – когда бренная плоть уходит, а общее дело, частью которого был человек, остается.

В наших жилах –

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы, умирая,

воплотиться

в пароходы, в строчки

и в другие долгие дела.

Что может быть лучше этого? Что может быть величественнее? Что может быть благороднее самопожертвования ради будущего и счастья всех людей? Может ли кто-то быть счастливее людей, сопричастных к общему делу, нашедших себя в настоящей жизни вечной?

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу –

других желаний нету –

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

https://sovross.ru/2024/11/27/poslushajte/

Альбом можно послушать ЗДЕСЬ