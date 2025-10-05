Замечательные места Алтая

Красота Алтая всегда привлекала к себе туристов. Но до сих пор еще есть люди, которые так и не побывали в этом уникальном уголке. И даже опытные путешественники не всегда могут сказать, что видели все достопримечательности Алтая. К примеру, многие не знают о том, что здесь существует свой Марс. Есть и другие удивительные алтайские места, которые непременно следует посетить, чтобы впечатлиться их прекрасным видом.







Голубое или Гейзерное озеро восхищает непередаваемым оттенком воды. На фотографиях этот естественный источник выглядит просто восхитительно, и не требует никаких дополнительных фото фильтров. Рядом с озером находится село Акташ Улаганского района.

Очень удивительно то, что на поверхности озера образуются изумительные узоры. Это результат действия термальных источников, которые с глубины 2 м выталкивают ил и глину. Для любителей купания на Голубом озере существует запрет.







Направляясь от сел Курай, Акташ или Кош-Агач по дороге, можно попасть не куда-нибудь, а на сам Марс. Когда-то это урочище называлось Кызыл-Чин, но со временем приобрело столь загадочное небесное название. При этом данное место, подобно микрорайонам мегаполиса, именуется Марс 1, Марс 2, Марс 3. Также существует и марсианская долина.

И, действительно, место очень впечатляет своими пейзажами, и весьма напоминает загадочную планету, названную в честь Бога войны. Снимки на Марсе получаются просто фантастическими. По мнению некоторых туристов, Марс напоминает Каппадокию, расположенную в Турции. Когда-то в этом месте находилось Чуйское озеро. Теперь же здесь можно полюбоваться на красивые горы, которые раньше скрывала вода. Неподалеку от Марса проходит граница с Монголией.









Кату-Ярык - перевал для смельчаков Неподалеку от села Мульта , относящегося к Усть-Коксинскому району, находится удивительный памятник природы — Мультинские озера. Отдохнуть сюда приезжает множество туристов. Кто-то остается на пару дней, а кто-то выбирает отдых на неделю. Девственная красота пейзажей завораживают и никого не оставляет равнодушными. Дойти до озер от села Мульта можно пешком, расстояние составляет всего 17 км. Но для комфорта лучше ехать на автомобиле. Единственное, что нужно учитывать туристам, это то, что в местных лесах водятся медведи.



Каракольские озера Перевал с дорожным серпантином, который осмелится преодолеть не каждый смельчак. Находится он на территории Улаганского района. Внизу расположена долина реки Чулышман. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть приличный путь. Высота над уровнем моря здесь составляет 1.200 м, а самого подножия — 670 м.

Знаменитая природная достопримечательность Чемальского района. Путь к этим озерам можно преодолеть на машине, или отправиться в дорогу пешком. На автомобиле получится добраться быстрее, но с не очень высоким комфортом, так как в дороге сильно трясет. От одного до другого озера примерно по 300-800 м.

Есть источники, которые находятся в низине, к другим же придется подниматься вверх, что может занять немало времени, особенно, если отправиться в путь без подготовки. Есть участки, где нужно перейти через ручей или большие камни. В любом случае, местные пейзажи так восхищают своей красотой, что никто даже не обращает внимания на усталость. На пути туристы встречают и заснеженные горы и суровую тайгу.







Ледник, ущелье и гора Актру может иметь три значения — это гора, ледник и ущелье. Туристам известен Малый и Большой Актру. Располагается это живописное место почти в 900 км от Новосибирска. Сюда стоит отправляться альпинистам, так как маршруты довольно сложные. Долгое время здесь находился даже специальный лагерь для альпинистов. Но Актру требует серьезной подготовки подготовки и большого внимания. Многие альпинисты так и не возвращаются отсюда домой.

