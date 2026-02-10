Исламизация шагает по стране

Яркая зарисовка о тех, кого так щедро пускает в нашу страну "доброе государство".

Это девушка, которая отсидела в узбекской тюрьме за кражу. Она в маске, потому, что говорить об исламистах открыто в России она боится (замечательно, правда?). Она рассказывает о тамошних порядках для ваххабиток и о сути самих этих ваххабиток.

"Намаз запрещён. Запрещено держать Оразу (пост). Девочка, которая сидит за терроризм, говорит: "выйду отсюда, возьму автомат и буду убивать". Какое может быть раскаяние? На суде она будет плакать и говорить, что всё поняла. А тут говорит: "я убивала и буду дальше убивать" (с).Понимаете, почему в Узбекистане запрещены никабы, а даже за обычную там неприятности. И мечети и муфтии под жесточайшим контролем государства. В итоге там нет никаких "Крокусов" и захватов заложников в СИЗО, никаких шариатских патрулей и массовых публичных намазов.

ПОТОМУ, ЧТО ВСЯ СИСТЕМА СОЗДАВАЛАСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО.

А теперь расскажите, для чего создана система в РФ?

В следующем году дружбанародники планируют выдать лицензию первому исламскому банку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас власти ведут активные переговоры с арабскими странами и бизнесом, представляющим исламское население страны. Аксаков рассчитывает, что эта работа будет завершена в 2026 году.

Это уже будет не просто про кредиты или вклады, нет, это уже будет конкретная финансовая организация, работающая по правилам адептов мира и добра, то есть, по шариату. До недавнего времени деятельность таких банков противоречила закону, но у нас ведь как - если закон мешает планам правящего режима, то его нужно просто отменить или изменить.

Например, как кончетуцию. Сказано - сделано: изначально то, что планировалось как отдельные кредитные линии в уже существующих банках, вылились в создание уже отдельных банков. А значит - и отдельной экономики, работающих на конкретную категорию. Появление таких организаций говорит лишь об одном - процессов кишлакизации наверху никто сворачивать не планирует, несмотря на принятие отдельных косметических ограничений. Наоборот, уже одно то, что планируется открытие в светском государстве целого исламского банка, можно судить о форсировании плана по изменению этнического и конфессионального облика страны. Думаете шутка? А вот никак нет!Уличная реклама в многонациональной державе.А что, вполне себе гармонично. Зато нацистов всех победили, дружбу народов построили, гордится надо, а не фукать.И да - на православных привилегия собственных банков не распространяется. Попробуйте что-то подобное провернуть и у вас быстро начнутся проблемы. Потому и христианские символы с купюр удаляют.

Новый дизайн 1000-рублёвой купюры... Ну теперь заживём!

Как всегда выборы без выбора, а всё ради одной цели — убрать так ненавистные кому-то православные кресты и заменить их чем-то пресным и безликим. Это не просто снятие крестов с купюры. Это уничтожение наших духовных ценностей и культурных кодов. Настоящая идеологическая диверсия. Заметьте, купюры резко стали «неправильными» только после начала СВО. Веками все конфессии России уживались в мире, а кресты на купюрах годами никого не смущали. Но теперь появились какие-то провокаторы и разжигают конфликты на пустом месте.

Если уж менять образы и символы на одной из самых популярных в общественном обороте банкнот, то на то, что нас всех объединяет, подчеркнув сильные стороны нашей страны. А сейчас из купюры сделали что-то совсем мелочное и невзрачное. Убогий дизайн, а в качестве символа России шлюпка для пассажирских перевозок под автомобильным мостом.

Вот скажите, какой дизайн 1000-рублёвой купюры вам ближе, старый или новый? - спрашивает Вика Цыганова

"Историю пишут победители", - говорил сэр Уинстон Черчилль. Добавляет РИА "Катюша" , что они пишут эту историю, уничтожая старые символы и навязывая свои. Денежные купюры это один из главных носителей государства, на которых эти символы изображаются. Так на фунтах стерлингов изображались короли и королевы, символизирующие Британскую монархию. На долларах изображают американских президентов, создававших ту Америку, которой мы её знаем. На советских деньгах СССР изображался символ победившего в России марксизма-ленинизма - Ленин.

А сегодня в России безбожный и жидкий либерализчишко во главе с продажным филиалом Федеральной резервной системы США и Всемирного банка, который по недоразумению называется "ЦБ России", пытается не закрепить свои символы победившего либерализма, а хотя бы вымарать старые - тысячелетние. Именно поэтому с 1000-рублёвой купюры пропали древний храм, часовня и святой благоверный князь Ярослав Мудрый, который был сыном равноапостольного князя Владимира, и родился на на 10 лет раньше Крещения Руси, давшего старт нашей тысячелетней Русской Православной Цивилизации.

Эти мерзкие деграданты из ЦБ не читали поправки в Конституцию России, где мы проголосовали за то, что Россия - тысячелетнее государство-цивилизация, почитающее память предков и веру в Бога. Эти жалкие либерашки из ЦБ до сих пор живут не в 1000-летней России равноапостольного князя Владимира Крестителя и его сына благоверного князя Ярослава Мудрого, который был изображён на 1000-рублёвой купюре, а в 30-летии их победившего либерализма. Хотя, допускаем, что эти моральные уродцы даже не понимают того, о чём мы здесь пишем. Это уже не люди - это функции и алгоритмы постмодерна.

А вот еще с просторов нашей многонациональной.

А какие настроения в кругу руководства мусульманского мира?

«Перед Богом мы больше ответственности несём, чем перед ЗАГСом! Если ты перед Аллахом подписал бумагу, значит - большая ответственность!»

Тем временем, глава Татарстана Минниханов предложил депутатам Госдумы по 4 жены, если они примут ислам.

Во время круглого стола, где обсуждался, так называемый, «исламский банкинг», глава российского региона назвал депутатов Топилина и Аксакова большими друзьями мусульман и предложил им попробовать множество. Предложил открыто в представителям Думы принять ислам и многоженство?!!!

Кроме того, Минниханов отметил, что религиозные законы для него более приоритетны, чем российские. Нормально это

для руководителя региона?

«Те, которые празднуют хрестьянские праздники - воистину вы одни из них!». В Дагестане местные ваххабиты ущемились с обычной новогодней ёлки, хотя последняя так-то к религии не имеет никакого отношения. Новый год - праздник сугубо светский. В советский период он обрел свой нынешний масштаб именно как идеологический противовес Рождеству, став своего рода «светским ответом» зимних христианских торжество. Так что Новый год может любой отмечать, вне зависимости от религиозной принадлежности.

Перед Новым Годом информационное пространство России снова залито огромной массой совершенно однотипных роликов о том, что праздновать Новый Год для мусульман - "хорам", "грех", "мерзость". Причем есть ролики и от представителей славянской наружности. Особенно доставляет блондинка из последнего. Таких в добром русском народе называют нехорошим словом на букву "ч". Впрочем, такие существа не важны (для всех, включая этих бородачей). Важно другое.

Данные ролики - это системная работа и общая методичка, которая реализуется не только в России . И задачи здесь самые разнообразные: пропаганда ваххабизма (а это ваххабиты), подрыв традиционного ислама, подрыв культурного единства общества (а потом и государственного единства), по сути организация войны (которая в итоге таки начнётся, если ничего не делать). Это не шутки, не "просто мнение". Это страшное вредоносное явление. И за такие ролики в странах Средней Азии эти персонажи бы просто исчезли.

Почему у нас они до сих пор вещают свободно? Вопрос в пустоту!

Причем я не буду ставить примеры из мусульманских стран, которые были украшены елками и никто не возмущался. Прмеров полно в инете.

Народозамещение - уже в высшем образовании РФ

Педагог и общественник Михаил Богданов из Петербурга обратил внимание на заявление вице-премьера Чернышенко на прошлогоднем заседании Госсовета, посвященном развитию образования и новым кадрам России. "Предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием. Это потребует определенных нормативных изменений и это будет отражать ключевое значение этого уровня образования для обеспечения технологического лидерства страны", - заявил Чернышенко. Это потребует определенных нормативных изменений и это будет отражать ключевое значение этого уровня образования для обеспечения технологического лидерства страны", - заявил Чернышенко. Почему же на самом деле среднее образование стыдливо предложено более не именовать "средним", а дать ему более звонкое статусное имя - "специальное"? У нас есть своя, печальная, но аргументированная версия. За минувший год в нашем образовании произошли ключевые изменения: 1) Отбор в 10 класс школы стал конкурсным, а поступить в СПО стало проще - достаточно просто сдать на минимум два испытания ОГЭ, аттестат перестает играть важную роль в отборе 2) Правительство РФ утвердило новые правила определения (вот тут постановление) предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, которыми сильно ограничены платные места для 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов изменений нет. Сокращение коснулось, прежде всего, мест на филологических, экономических и творческих направлениях. Министр высшего образования Фальков заявил, что речь идет о сокращении около 45 тыс. платных мест. На этом фоне постоянно растет бюджетная квота для студентов-иностранцев (в основном места занимают выходцы из стран СНГ, из Средней Азии).

По данным Миннауки, в 2025 г. размер квоты Правительства составляет 30 000 бюджетных мест. По состоянию на сентябрь 2025 г. на квоту было подано более 80 000 заявок. При этом в 2025/2026 учебном году общее число бюджетных мест в российских университетах составило 619,1 тысяч (это бакалавриат, специалитет, магистратура+аспирантура).

Получается, что уже сегодня 5% бюджетных мест в вузах РФ отдано иностранцам.