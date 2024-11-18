Наследники Сталинграда - День ракетных войск и артиллерии

19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Его славная история началась на полях Великой Отечественной войны. Праздник установлен в знак признания заслуг специалистов, работающих на обороноспособность государства, и призван развивать военные традиции России.

От военнослужащих ракетных войск и артиллерии во многом зависит безопасность граждан нашей страны, а профессиональный праздник – повод воздать им должное, вспомнить боевой путь и заглянуть в будущее армии.

Фото: © Военнослужащие во время развертывания и загрузки "квазибаллистических" ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на тренировочном полигоне пятой общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске. Юрий Смитюк/ТАСС

Праздник артиллеристов возник в России 80 лет назад — соответствующий указ вышел в октябре 1944 года. Дату для него установили 19 ноября.

Первые упоминания об артиллерии на Руси относятся к 1382 году, когда защитники Москвы применили против армии Тохтамыша "пушки великие" и "тюфяки". Под последними понимались орудия, стрелявшие "дробом" из железных фрагментов, щебня и камней. Отдельным родом войск артиллерия стала в XVI веке. На заре XVIII века ее разделили на полевую, осадную и крепостную.

Позже появилась конная артиллерия, военнослужащих поделили на полки и бригады, а в 1840-х "родилась" горная артиллерия. В Русско-японской войне по неприятелю впервые стреляли с закрытых огневых позиций, были изобретены минометы. К Первой мировой войне различали полевую (легкую, конную, горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную) артиллерию. Особенности войны способствовали возникновению зениток и самоходок, а танки уничтожались противотанковой артиллерией. Во Вторую мировую придумали реактивную артиллерию и усовершенствовали прежние виды орудий. Фото: © Артиллеристы времен войны 1812 года.

В Сталинградской битве Красная армия применила новую форму обеспечения наступательных действий – артиллерийское наступление. 19 ноября 1942 года с масштабной артподготовки Юго-Западного и Донского фронтов началась операция "Уран". Контрнаступление советских войск положило начало коренному перелому в войне. Противник был окружен и разгромлен под Сталинградом. Именно эту дату двумя годами позже установили как День артиллерии. Отмечать праздник 19 ноября предложил генерал-лейтенант Игнатий Прочко.

В 1961-м на основе артиллерийских частей и ракетных формирований Сухопутных войск образовали Ракетные войска и артиллерию. Спустя три года праздник получил современное название. С 1988-го его отмечали в третье воскресенье ноября. Традиция была восстановлена в 2006 году. День ракетных войск и артиллерии присутствует в календарях России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Фото: © 1 апреля 1986 г. Афганская артиллерия во время ведения артобстрела базы "Джавара" - крупного перевалочного пункта афганских моджахедов. Будан Виктор/Фотохроника ТАСС

Сегодня ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

Этот род войск играет главную роль в огневом поражении противника при общевойсковых операциях. Основные задачи РВиА: завоевать и удержать огневое превосходство над врагом, поразить живую силу и технику, помешать системам управления войсками и оружием, разведке и радиоэлектронной борьбе, разрушить инфраструктуру, нарушить работу тылов, ослабить и изолировать резервные силы.

Кроме того, военные уничтожают прорвавшегося в глубину обороны врага, прикрывают фланги и стыки, участвуют в сокрушении десантов, производят дистанционное минирование и световое обеспечение ночных операций, проводят задымление и ослепление, распространяют агитацию и выполняют многие другие задания.

Организационно ракетные войска и артиллерия состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз. Фото: © Самоходная артиллерийская установка САУ "Коалиция-СВ" во время парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади. Указом президента РФ Владимира Путина парад Победы был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Александр Демьянчук/ТАСС

Одной из главных традиций Дня ракетных войск и артиллерии является возложение венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Обычно в церемонии принимают участие действующие военачальники и ветераны, военнослужащие роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, школьники-кадеты.

Помимо этого, проводятся военные парады и смотры, которые, учитывая особенность войск, часто сопровождаются артиллерийскими салютами. Интересные факты об артиллерии

Влияние артиллерии на исход сражений и развитие технологий делает этот род войск особенно значимым. Ниже приведены увлекательные факты, которые помогут лучше понять ее вклад в военное дело.

Древний вид вооружений

Первые упоминания об использовании устройств, похожих на пушки относятся к IX веку. Их нашли в китайских трактатах

Бог войны

Так прозвали войска за огромную мощь и их влияние на исход сражений. Этот термин особенно закрепился в период Второй мировой войны

Взаимосвязь артиллерии и космоса

Первый спутник Земли вывел на орбиту ракетный носитель, созданный на основе артиллерийских технологий. Это положило начало космической гонке

Современные технологии

Войска оснащены высокоточными снарядами с системами наведения, что позволяет поражать цели с минимальными ошибками

Мобильность орудия

Современные установки могут быстро перемещаться по полю боя, настраиваясь для нанесения ударов с разных позиций

https://dzen.ru/a/ZUpI41mlc2ikmEmb

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