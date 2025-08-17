Дорогие друзья нашего сайта "Мы из Советского Союза"!

Сегодня нам 12 лет, не знаю, как вам, а мне просто не верится! Оказывается быстро растут не только чужие "дети", но и своих не замечаешь, как становятся взрослыми... Сайт был рождён 18 августа 2013 года в «кулуарным», а скорее, подпольным формате, т.

Поэтому в целях создания сайта на Главной его странице мы сразу написали вот это К сожалению, эта запись теперь видна только в Настройках, доступных для администрации, но с тех пор ни цель создания сайта, ни его правила не менялась.

А вот самым первым материалом была тема-крик:

«Леонид, а за что вы так не любите свою Родину?»

Одновременно с этим материалом в этот же день вышла тема с озабоченностью, чему учат наших детей, а вернее, с подсказкой, как это нужно делать:

Советские учебники (скачать)

Уйдя в подполье, нам удалось сохранить ту доброжелательную обстановку, которой дорожили.

Но шло время, мы росли и крепчали и стали открыты для всех, кто не нарушает наши правила сайта: быть уважительными и бороться за свои убеждения аргументами, а не разбрасыванием мерзостей. За прошедшее время произошло многое и в стране и на сайте: приходят и уходят страны, приходят и уходят люди. Меняются форматы на Платформе, болезненно переживаем, теряем хорошие материалы, но продолжаем держаться на плаву.

Оглядываясь, понимаем, сколько событий, встреч, расставаний и приобретений было. Уверена, что впереди ещё не меньше! Нам ещё столько надо вспомнить, поделиться, обсудить и рассказать! Да и действительность не стоит на месте, то и дело подбрасывает «дровишек» в наш костёр обсуждений и впечатлений.

А вот в каком составе мы отмечали один из своих дней рождений: А на 4-хлетие был смонтирован своими руками небольшой поздравительный ролик. Его можно посмотреть 3 раза и получится 12 лет (шутка))) )

Многое изменилось за эти годы.

Появились сайты с советскими учебниками и даже целый проект "Сталинский букварь", где переиздаются в прекрасном качестве те самые учебники, которые я с трудом находила в электронном варианте, о чём говорила в самый первый день создания сайта.

Нельзя не сказать о том, что пришли достаточно сложные времена, и мы все ждём Победу и возвращение наших Героев домой. Ну и самое главное, конечно же, на нашем сайте – это люди, друзья и случайные посетители нашего сайта, дружеская атмосфера и человеческое общение. Наши участники живут в разных городах и странах, но, тем не менее, мы ощущаем близость и родство душ.

Мы бесконечно признательны и дорожим, гордимся и восхищаемся нашими постоянными авторами. Любим и дорожим нашими участниками, которые не относятся к категории "молчаливых наблюдателей", а ценим тех, кто имеет свое мнение, участвует в обсуждении.

Пожелание на все времена:

Пусть не будет войны никогда.

Пусть спокойные спят города,

Пусть сирены пронзительный вой

Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд,

Ни один не строчит автомат.

Оглашают пусть наши леса

Только птиц и детей голоса.

И пусть мирно проходят года,

Пусть не будет войны никогда!

(Маршак С. И.)

Буланова Татьяна. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СПАСИБО ВАМ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ДРУЗЬЯ !!!

МЫ ВМЕСТЕ!!!