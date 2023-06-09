Главный Ботанический сад имени Н.В. Цицина. Говорить ничего не буду, просто понаслаждаемся.Еще ботсадБотанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова. Пик цветения древовидных пионов и ландышей. Вдогонку ускользающей весне. Большой Театр.
Москва прощается с сиренью и тюльпанами до следующей весны. Это было феерично. Александровский сад, Большой театр, Кудринская площадь. Сирень на ВДНХВДНХ, ромашковое настроение.
Прогулка по весеннему Коломенскому. МоскваПрогулка по весеннему Коломенскому. МоскваМузей-усадьба Коломенское.Маки в Коломне.
Цветы Москвы
Главный Ботанический сад имени Н.В. Цицина. Говорить ничего не буду, просто понаслаждаемся.Еще ботсадБотанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова. Пик цветения древовидных пионов и ландышей. Вдогонку ускользающей весне. Большой Театр.
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