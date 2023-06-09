Цветы Москвы

Главный Ботанический сад имени Н.В. Цицина. Говорить ничего не буду, просто понаслаждаемся. Еще ботсад Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова. Пик цветения древовидных пионов и ландышей. Вдогонку ускользающей весне. Большой Театр.

Москва прощается с сиренью и тюльпанами до следующей весны. Это было феерично. Александровский сад, Большой театр, Кудринская площадь. Сирень на ВДНХ ВДНХ, ромашковое настроение.

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