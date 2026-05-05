Свободу Британии!

Если какие-то педофилы в Британии постоянно пытаются писать про будущее России, то почему непедофил из России не может написать про будущее Британии?

Я тезисно, но каждый из этих тезисов можно развернуть подробно и обосновано.

Sic semper tyrannis

Монархия в Британии – это не «местная культурная особенность» и не «забавная традиция».

Демократия и республика

Пока в стране есть институт королевской власти, ни о какой «демократии» не может быть и речи.

Даже странно, что мне приходится повторять прописные истины, но демократия, как форма правления, возможна исключительно в республиках. В королевствах (к коим, помимо Британии, относятся Испания, Бельгия, Норвегия, Дания и так далее) о демократии не может быть и речи.

Половина Европы – это монархии. О какой свободе и демократии бредят эти дегенераты?!

А в случае Британии, с её двухпалатным парламентом, любое решение нижней, выборной палаты, может быть ветировано верхней, состоящей из наследных лордов и назначаемых королём пожизненных пэров. Где здесь демократия? Где здесь vox populi?!

Конституция

Перестаньте мне рассказывать, будто в Британии «конституционная монархия». Это ложь! В Британии нет Конституции!

Все рассказы про «существует некий свод неписанных правил» разбиваются о то, что эти правила неписаны. Не кодифицированы.

Просто физически невозможно решить, что что-то неконституционно, потому что Основной закон отсутствует. Не на что ссылаться (ну не на Хартию же вольностей, которая вообще регламентирует права баронов, а не свободы граждан).

Абсолютная власть

Соответственно, бессмысленно рассказывать, что монархия в Британии «конституционная», ибо власть короны ничем не ограничена. Она абсолютна.

Более того, если в других странах монархии в двадцатом веке ограничивались в правах, то в Британии власть короны только выросла. Именно в двадцатом веке различными Актами корона получила право провозглашать чрезвычайное положение by proclamation (то есть устным заявлением). Король может распускать парламент, распускать правительство, увольнять премьер-министра (вызвать «на чай», а потом он пишет заявление «по собственному»). Короне подчиняются разведка и армия. Король может объявлять войну.

К тому же король неподсуден суду, включая уголовный. Может воровать, насиловать, убивать – и всё это будет безнаказанно.

Гай Юлий Цезарь или Луций Корнелий Сулла, которые считаются классическими примерами тиранов, могли только мечтать о таких полномочиях.

Когда-то я, проводя одну избирательную кампанию, выдвинул слоган «Больше власти – больше ответственности». В случае Британии власть абсолютна, а ответственности нет вообще.

На крайний случай есть фигура премьер-министра, козла отпущения – на которого собирается весь негатив, после чего он сменяется – но всё остаётся по-прежнему.

В том, что за последние несколько десятилетий не было ни единого премьер-министра, про которого можно было бы сказать, что он молодец – виновата корона. Начиная с Тэтчер все премьер-министры вызывали у народа только презрение и ненависть.

The witch is dead – это на самом деле про Елизавету Вторую.

Династия

И не надо мне рассказывать про «это просто милая британская традиция».

Ничего британского в ней давно нет.

Как и в правящей династии. Нет такой династии «Виндзоры». Есть Саксон-Кобург-Готские, которые даже не королевская династия, а графская. И они НЕМЦЫ.

Предыдущая Ганноверская династия, к которой принадлежала королева Виктория, тоже была, мягко говоря, «не совсем британской». А в нынешней династии британского нет вообще ничего.

Это вам не Плантагенеты, не Тюдоры и не Стюарты. Это какие-то непонятные самозванцы.

На каком основании они вообще правят Британией? Пусть возвращаются в своё родовое гнездо в Саксон-Кобурге, там как раз сейчас около 12 тысяч жителей живёт.

Немецкие селюки с petty хутора (посмотреть на Елизавету, как она одевалась, сразу видно, что колхозница).

Кстати, муж Елизаветы Второй и отец нынешнего короля Карлика Третьего, Филипп Маунтбеттен – из греческой королевской семьи. Которую выгнали из Греции драным веником.

Так что и по этой линии ничего британского в «Виндзорах» нет.

Немчура проклятая, половина этой семейки поддерживала нацистов и зиговала.

Преступления

Более того, это семейство совершило массу преступлений. Я даже не буду говорить про развязанные ими войны (от Ирака до Ливии) и военные преступления.

Они мучили голодом до смерти ирландских борцов за независимость.

Они убили принцессу Диану.

Они развязали войну на Украине, в результате чего там погибло уже около двух миллионов человек.

Брат нынешнего короля участвовал в оргиях на острове Эпштейна, а сам король много лет дружил с серийным педофилом и сатанистом Джимми Сэвилом, и даже присвоил ему рыцарское звание.

Я уже выкладывал тут список британских высокопоставленных педофилов, в том числе министров и премьер-министров. При этом полиция и спецслужбы покрывали этих педофилов на протяжении десятилетий.

Кстати, что там с лордом Питером Мандельсоном и украинскими гей-проститутами Кейра Стармера?

Опять же, учитывая нетрадиционную сексуальную ориентацию Карлика Третьего, вообще не факт, что у него есть дети. Гарри вот, рыженький, на конюха похож (я вам даже могу фотографию этого конюха показать, одно лицо). А кто знает, на кого на самом деле старшенький похож?

Последний довод Макиавелли

Игнатий Лойола или Николо Макиавелли могли бы сказать, что «цель оправдывает средства». И последним аргументом, оправдывающим (легитимизирующим) правление «Виндзоров» могла бы выступить успешность их правления.

В конце концов, какая разница, какого цвета кошка, если она хорошо ловит мышей?

Но и этого аргумента они лишены. За столетие правления «Виндзоров» Британия превратилась из «Империи, над которой не заходит солнце» в страну третьего мира.

Лишённую армии и флота, погрязшую в долгах, с отсталой и деградировавшей экономикой и уничтожаемой агрессивными мигрантами культурой.

При «Виндзорах» Британия лишилась угольной отрасли, лишилась металлургии, а сейчас убивается фермерство. Железные дороги пришли в упадок. И даже старейший паб закрылся. Он пережил войну Алой и Белой Розы, революцию Кромвеля, Наполеона, две мировые войны, пережил Плантагенетов, Йорков, Тюдоров, Стюартов, Ганноверов, но не пережил Виндзоров.

Британия не сможет закупать новые вооружения до 2030 года из-за отсутствия средств, заявил экс-глава Стратегического командования британских ВС Бэрронс в интервью Times.

Денег нет, никто не хочет служить в армии, а Фолкленды могут скоро стать Мальвинскими островами. Единственное, что до сих пор в избытке в Британии – это педофилы.

Таковы итоги бесславного столетнего правления «Виндзоров».

И если их не низложить, то дальше будет только хуже.

Долой монархию! Да здравствует республика!

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1960823.html



