Подборка удивительных фактов о нашей стране

Предлагаю увлекательную подборку исторических фактов о России и русских людях. Познавательно и интересно:

Происхождение названия нашей страны неизвестно

С древних времён нашу страну называли Русь, но откуда взялось это название, достоверно неизвестно. Зато известно, как «Русь» превратилась в «Россию» — это произошло благодаря византийцам, которые произносили слово «Русь» на свой лад. После распада Руси отдельные её области стали называть Малая Русь, Белая Русь и Великая Русь, либо Малороссия, Белоруссия и Великороссия. Полагалось, что лишь все эти части вместе составляют Россию. Но после революции 1917 года и прихода к власти большевиков Малороссию стали называть Украиной, а Великороссию — Россией.

На Руси стрекозами называли кузнечиков.

Давным давно во времена Руси кузнечиков действительно называли стрекозами, но это название никаким образом на прямую не относятся к летающему насекомому стрекозе, кузнечик получил название «стрекоза» из за издаваемых им звуков, которые звучали как стрекание или щелчок.

Иноземные захватчики лишь один раз смогли завоевать Россию

Завоевать Россию пытались многие, и эти попытки неоднократно проваливались. Смогли завоевать Русь лишь монголы, и произошло это в 13 веке.

Причина этого была в том, что Русь в то время была разделена на множество княжеств, а русские князья не смогли объединиться и сообща дать отпор завоевателям. С тех пор и по сей день именно глупость и жадность правителей, внутренние конфликты были и остаются главным источником проблем для нашей страны.

Телесные наказания в России

11 августа по старому стилю (24 по новому) 1904 года в Российской Империи отменили телесные наказания для крестьян и малолетних ремесленников. Это была последняя социальная группа, для которой еще применялись различные виды физического воздействия. Чуть ранее, в июне того же года, телесные наказания отменили на флоте и в армии.

Телесные наказания подразделялись на три большие группы:

1) членовредительные (изувечивающие) – лишение человека какой-либо части тела или ее повреждение (ослепление, вырезание языка, отсечение руки, ноги или пальцев, отрезание ушей, носа или губ, кастрация);

2) болезненные — причинение физического страдания путем нанесения побоев различными орудиями (кнут, плети, батоги (палки), шпицрутены, розги, кошки, линьки);

3) осрамительные (позорящие) — наибольшее значение имеет опозорение наказываемого (например, выставление у позорного столба, клеймение, наложение оков, бритье головы).

Высшие слои населения трепетно относились к запрету телесных наказаний. В июле 1877 года петербургский градоначальник Трепов в нарушение закона 1863 года приказал выпороть розгами политического заключенного Боголюбова. Образованный Боголюбов сошел с ума и умер от такого оскорбления, а знаменитая Вера Засулич отомстила за него, тяжело ранив Трепова. Суд оправдал Засулич.

Официальная советская педагогика с 1917 года считала телесные наказания детей недопустимыми. Они были запрещены во всех типах учебных заведений, но в семье оставались нередким явлением. В 1988 году журналист Филиппов провел анонимное анкетирование 7500 детей от 9 до 15 лет в 15 городах СССР, 60% признались, что родители применяли к ним телесные наказания.

Карибский кризис и «черная суббота»

То, что мы называем Карибским кризисом, американцы называют Кубинским кризисом, а сами кубинцы — Октябрьским кризисом. Но весь мир называет самый важный день в Карибском кризисе одним названием — «Чёрная суббота» (27 октября 1962) — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. Пикет организации «Женщины за мир» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где проходило специальное заседание по Карибскому кризису, 23 октября 1962 года

Россия неоднократно помогала США в их становлении и усилении

Если бы не Россия, США вообще не возникли бы и тем более не стали бы сверхдержавой. Во время войны за независимость с Англией английский король неоднократно обращался к России за помощью в подавлении восстания. Россия же, однако, не только не помогла, но и основала лигу вооружённого нейтралитета, к которой вскоре присоединились другие страны, торговавшие с США вопреки протестам Англии. Во время гражданской войны в США Россия активно поддержала северян, отправив эскадры в Нью-Йорк и Сан-Франциско, в то время как Англия и Франция хотели распада США и заняли сторону южан. Наконец, Россия уступила США Калифорнию и Гавайские острова, где у неё были колонии, а затем за смешную цену продала США и Аляску. Однако в 20 веке США, став мировой державой, ответили России чёрной неблагодарностью.

СССР легко мог выиграть холодную войну

После окончания второй мировой в мире осталось две сверхдержавы, столкнувшиеся в глобальном противостоянии — США и СССР. Несмотря на худшие стартовые условия, СССР в 60-е во многих отношениях вырвался вперёд, и многие считали, что он победит в борьбе с капиталистами. В 70-е капиталистический мир поразил тяжелейший кризис, спровоцированный ростом цен на нефть, и экономика США оказалась на грани краха. Однако советское руководство не только не воспользовалось ситуацией, но, напротив, фактически спасло своего противника, заключив договоры по разоружению и согласившись продавать нефть за доллары. США же, напротив, сделали ставку на развал СССР и победу в холодной войне, чего, в конце концов, и смогли добиться спустя 20 лет, при пособничестве предателей среди советского руководства.

Первый японец в России

Первым японцем, попавшим в Россию был Денбей — сын купца из Осаки. Его судно было прибито к берегам Камчатки в 1695 году. В 1701 он добрался до Москвы. Зимой 1702 года после аудиенции 8 января у Петра I в селе Преображенском Денбей получил наказ стать переводчиком и преподавателем японского языка в Артиллерийском приказе. Денбей лично рассказал, что мог, Петру I о Японии и тем самым дал толчок российским усилиям по исследованию Камчатки и Курил и попыткам открыть торговлю с Японией.

С 1707 года Денбей жил при дворце князя и одно время губернатора Сибирской губернии Матвея Гагарина. Известно, что по настоянию сподвижника Петра I Якова Брюса Денбей крестился и взял имя Гавриил Богданов (что закрыло ему обратную дорогу в Японию, где христианство было запрещено). Основанная им школа переводчиков с японского действовала в Москве до 1739 года, после чего переведена в Иркутск, где просуществовала до 1816 года.

До Денбея известно только об одном японце в России. Во времена правления Бориса Годунова Россию посетил японец христианского вероисповедания. Это был молодой католик из Манилы, который вместе со своим духовным наставником Николаем Мело из ордена Святого Августина путешествовал в Рим по маршруту Манила — Индия — Персия — Россия. Но Смутное время оказалось для них трагическим: как чужеземцев-католиков их схватили, и царь Борис Годунов сослал их в Соловецкий монастырь. После шести лет ссылки его казнили как сторонника Лжедмитрия I в 1611 году в Нижнем Новгороде. В России его считали индийцем, а не японцем.

Любимый полководец Екатерины II

Александр Васильевич Суворов был любимцем императрицы Екатерины. Она отмечала и осыпала наградами русского Македонского, а тот, случалось, позволял себе то, что другим было непозволительно, зная наперед, что Екатерина всегда простит любую выходку или чудачества великого полководца. Вот некоторые интересные случаи:

Однажды на придворном балу Екатерина решила оказать Суворову внимание и спросила его:

— Чем потчевать дорогого гостя? — Благослови, царица, водкой! — Но что скажут мои фрейлины, когда они будут с вами разговаривать? — Они почувствуют, что с ними говорит солдат!

Как-то в разговоре императрица сказала, что намечает в будущем послать Суворова на службу в Финляндию. Суворов поклонился императрице, поцеловал ей руку и вернулся домой. Затем он сел в почтовую карету и уехал в Выборг, откуда послал Екатерине послание: «Жду, матушка, твоих дальнейших повелений».

Известно, что Суворов даже в сильные морозы очень легко одевался. Екатерина II подарила Суворову шубу и велела обязательно ее носить. Что делать? Суворов стал везде возить с собой дарованную шубу, но держал ее на коленях.

После усмирения поляков в 1794 г. Суворов посылает гонца с вестью. «Месседж» следующий: «Ура! Варшава наша!». Ответ Екатерины: «Ура! Фельдмаршал Суворов!». И это во времена пространных рапортов о взятии городов. Как эсэмску послал. Но, тем не менее, переплюнуть в лапидарности фельдамаршала Салтыкова, который после боя с пруссаками у Кунерсдорфа в ходе Семилетней войны просто прислал в Петербург шляпу прусского короля, найденную на поле боя, ему не удалось.

Кутузов не пират, ему повязка на глазу не нужна!

В последние годы стали массово тиражироваться изображения главнокомандующего русской армией в 1812 г. генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.Голенищева-Кутузова с повязкой на правом глазу. «Одноглазого» Кутузова можно увидеть на обложках книг и журналов, на картинах современных художников и на различных сувенирных изделиях, а также на бюстах и памятниках.

Подобные изображения не соответствуют исторической достоверности, поскольку Кутузов никогда не носил повязок на глазу. Нет ни одного мемуарного или эпистолярного свидетельства современников Кутузова, описывающего фельдмаршала с повязкой на правом глазу. Более того, Кутузову незачем было прятать глаз под повязку, поскольку он видел этим глазом, хоть и не так хорошо, как левым.

«Судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому» – с изумлением сказал главный хирург русской армии Массо, обследовавший в 1788 г. под Очаковым «смертельное ранение» Кутузова в голову. Пуля прошла навылет из виска в висок позади обоих глаз. Приговор врачей был однозначен – смерть, однако Кутузов не только не умер, но даже не потерял зрение, хотя правый глаз немного перекосило. Удивление врачей и всего света тем, что Кутузов остался жить и уже через 6 месяцев вновь оказался в строю, было безграничным, как и 14 лет до этого, когда он был впервые «смертельно ранен». В 1774 г. под Алуштой, так же как и под Очаковым, Кутузов был ранен в голову, причем пуля прошла практически в том же месте. Тогда врачи всей Европы считали выздоровление Кутузова чудом, а многие полагали, что весть о ранении и излечении генерала – это сказка, т.к. выжить после такой раны было нельзя.

Вообще-то, в начале XIX в. носить повязку на глазу после заживления раны было не принято (даже если глаз совсем отсутствовал). Впервые же «одноглазый» Кутузов появился в 1944 г. в художественном фильме «Кутузов». Затем повязку на правый глаз Кутузова надели режиссеры-постановщики музыкального фильма-комедии «Гусарская баллада» (1962 г.) и одноименных спектакля (1964 г.) и балета (1979 г.).

Гениально сыгранный Игорем Ильинским образ Кутузова породил устойчивую легенду, что Кутузов носил повязку на поврежденном глазу. Тиражирование этой легенды в последние годы приняло столь массовый характер, что стало приводить к искажению исторической реальности.

Шуты императрицы Анны Иоанновны

Племянница Петра I правила Российской Империей 10 лет. Суровый нрав русской помещицы не мешал ей веселиться.

Известно, что императрица Анна Иоанновна очень любила шутов и карликов. Их при ее дворе было шестеро. Трое из них были разжалованными аристократами. Так, насильно исполнять роль шута она заставляла князей Михаила Голицына и Никиту Волконского, а также графа Алексея Апраксина. Сиятельные клоуны должны были в присутствии императрицы кривляться, садиться друг на друга верхом и бить кулаками до крови или изображать кур-наседок и кудахтать. В последний год своего царствования императрица устроила свадьбу своих шутов — 50-летнего князя Голицына и уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей свою фамилию в честь любимого блюда императрицы. Для участия в свадебных торжествах со всех концов страны были выписаны представители разных национальностей обоих полов: русские, татары, мордвины, чуваши и т.д. Им полагалось нарядиться в свои национальные одежды и иметь музыкальные инструменты. Дело было зимой. По приказу Анны Иоанновны на Неве выстроили ледяной Дом, в котором все — стены, двери, окна, мебель, посуда — было сделано из льда. Здесь и справляли свадебное торжество. Горело множество свечей в ледяных подсвечниках, и даже брачное ложе для «молодых» было устроено на ледяной кровати.

Петр I и караульные

Зимой на Неве ставились рогатки, чтобы после наступления темноты не пропускать никого ни в город, ни из города. Однажды император Петр I решил сам проверить караулы. Подъехал он к одному часовому, прикинулся подгулявшим купцом и попросил пропустить его, предлагая за пропуск деньги. Часовой отказывался пропускать его, хотя Петр дошел уже до 10 рублей, суммы по тем временам очень значительной. Часовой же, видя такое упорство, пригрозил, что будет вынужден застрелить его.

Петр уехал и направился к другому часовому. Тот же пропустил Петра за 2 рубля.

На следующий день был объявлен приказ по полку: продажного часового повесить, а полученные им рубли просверлить и подвесить ему на шею.

Добросовестного же часового произвести в капралы и пожаловать его десятью рублями.

Тайский национальный гимн

Тайский национальный гимн был написан в 1902 году русским композитором Петром Щуровским.

Николай I предоставлял своим офицерам выбор между гауптвахтой и прослушиванием опер Глинки в качестве наказания.

27 ноября 1842 г. состоялось первое представление оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», принесшее автору ряд чувствительных огорчений. Публике и высшему обществу опера не понравилась, император Николай I после IV акта демонстративно уехал, не дождавшись конца. Музыка оперы ему настолько не понравилась, что он повелел в качестве наказания проштрафившимся столичным офицерам выбирать между гауптвахтой и прослушиванием музыки Глинки. Так император дополнительно выразил свое неудовольствие творчеством композитора. Таковы были нравы, увы. Слава Богу, что самого композитора Николай не отправил на гауптвахту.

«Благодари Бога, что ты русский»

В 1826 году «русский современник» описывал наружность государя — императора Николая I: «Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую… взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой… В движениях видна была какая-то неподдельная строгость». «Неподдельная строгость»… Когда он командовал войсками, то никогда не кричал. В этом не было никакой необходимости – голос царя было слышно за версту; рослые гренадёры смотрелись рядом с ним просто детьми. Николай вёл аскетический образ жизни, но если говорить о роскоши двора, великолепных приёмах – они ошеломляли всех, особенно иностранцев. Это делалось для того, чтобы подчеркнуть статус России, о котором государь заботился непрестанно.

Генерал Пётр Дараган вспоминал, как в присутствии Николая Павловича заговорил по-французски, грассируя. Николай, вдруг сделав преувеличенно серьёзную мину, начал повторять за ним каждое слово, чем довёл до приступа смеха свою жену. Дараган, пунцовый от стыда, выскочил в приёмную, где Николай догнал его и, поцеловав, объяснил: «Зачем ты картавишь? За француза никто тебя не примет; благодари Бога, что ты русский, а обезьянничать никуда не годится».

«Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» — первый выдающийся образец балетного жанра в русском музыкальном искусстве и одно из лучших произведений великого русского композитора П.И. Чайковского. Балет был заказан Чайковскому весной 1875 года дирекцией московского Большого театра. Премьера спектакля состоялась 20 февраля 1877 года на сцене Большого театра. Сначала постановка была довольно холодно воспринята как зрителями, так и критиками. И первые, и вторые нашли музыку Чайковского слишком скучной и сложной для восприятия.

Для жителей бывшего СССР балет имеет довольно зловещее значение, ведь во времена августовского путча в 1991 году все телевизионные каналы страны демонстрировали именно его. Почему «Лебединое озеро», а не «Щелкунчик», например, сказать трудно, однако факт остается фактом – на долгие годы творение Чайковского стало для многих граждан символом ожидания чего-то тревожного и значительного.

Одну из частей произведения узнает любой житель России, от мала до велика — разумеется, это легендарный «Танец маленьких лебедей», на который существует огромное количество пародий – в частности, одна из них показана в 15-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!».

«Союз» и «Аполлон»

17 июля 1975 года состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Было запланировано, что в момент стыковки корабли должны были пролетать над Москвой, но расчёты оказались не совсем верны, и космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой. Символично, что за 30 лет до этого на Эльбе состоялась встреча советских и американских солдат, союзников во Второй Мировой войне.

«Крейсер Аврора»

Казалось бы, про Аврору мы знаем все с детства. Тем не менее, оказывается, есть немало любопытных малоизвестных фактов. Несмотря на свою громкую историческую судьбу, крейсер строился по далеко не самому лучшему проекту того времени. Он уступал иностранным аналогам и мощностью машин, и силой артиллерии. В то время на флоте ходила шутка, что Аврора отличается от обычного парохода только низкой скоростью и некоторым количеством маломощных орудий.

НО: За 45 лет службы легендарный крейсер успел поучаствовать в четырех войнах и трех революциях. И несмотря на все эти исторические события, ежедневно на корабле — музее Аврора поднимается Андреевский флаг. Крейсер «Аврора» не отличался боевыми качествами. Орудий главного калибра было всего восемь, судно развивало скорость 19 узлов (миль) в час, а двигатель достигал мощности 11 тыс. лошадиных сил. Для сравнения – мощность «Титаника» была в пять раз больше. Тогда невозможно было предположить, что «Аврора» станет настоящей легендой. Крейсер совершил свое первое плавание в 1903 году, из Кронштадта на Дальний Восток для усиления Порт-Артурской эскадры. Экипаж судна составлял шестьсот человек. Боевое крещение состоялось 14 мая 1905 года в Цусимском сражении. Во время боя «Аврора» получил десять ударов из вражеских орудий. Несколько отсеков были полностью затоплены, пушки вышли из строя, на судне полыхал огонь. Несмотря на это, крейсер выдержал бой.

Однако известен крейсер больше не как боевой корабль, а как символ Октябрьской революции 1917 года. 25 октября 1917 года холостой выстрел с судна послужил сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

Срок службы военных крейсеров – 25 лет. «Аврора» прослужила почти в два раза дольше – 45 лет. Корабль успел принять участие в обороне Кронштадта от фашистских артобстрелов. В 1948 году крейсер был отправлен на вечную стоянку, а в его помещениях открыли музей. За эти годы на крейсере побывали Юрий Гагарин, Маргарет Тэтчер и принцесса Монако. В 80-е годы на судне прошел капитальный ремонт. Подводную часть пришлось заменить полностью – она не подлежала реконструкции.

«Первая столица Руси»

Не угасают постоянные споры о том, какому городу принадлежит право и статус называться первой столицей Руси. Но большинство историков сходятся во мнении, что именно Ладога, возникшая в середине VIII века была резиденцией Рюрика и ссылаются все они на основной источник: «Повести временных лет». Согласно данной версии, Рюрик сидел в Ладоге до 864 года, и лишь после этого основал Великий Новгород.

Популяризация Ладоги (ныне село Старая Ладога в Ленинградской области) как «первой столицы Руси» получила сильный толчок во время празднования её 1250-летия в 2003 году. Однако не все историки признают за ней этот статус. Ныне Старая Ладога — село, расположенное в двенадцати километрах выше устья реки Волхов. Еще до 1704 года оно сохранило статус и название — Ладога. Старая Ладога включена в список древнейших русских городов.

«Транссибирская магистраль»

Транссибирская магистраль — самая длинная железная дорога в мире. Длина Транссибирской магистрали составляет 9300 километров, являясь абсолютным рекордом, не имеющим аналогов во всем мире. По подсчетам ученых магистраль имеет примерно вековую историю, связывая между собой Южную Сибирь, Дальний Восток, Урал и Западную часть России. Хотя магистраль была построена так давно, её полная электрификация прошла лишь в начале 2002 года. Преодолеть её всю можно за 7 дней и 6 ночей, то есть за 146 часов непрерывного движения. Магистраль состоит из 40 станций, находящихся на отрезке между Москвой и Владивостоком. Путешествие по транссибирской магистрали — лучший способ посмотреть Россию во всем её многообразии. Транссибирская магистраль пересекает ровно 3901 мост.

«Ленские столбы, Якутия, Россия»

Ленские столбы — это сорокакилометровая череда отвесных скал, тянущихся по правому берегу реки Лены. В двухстах километрах ниже по течению реки расположен город Якутск, примерно в ста километрах — город Покровск. Сегодня это природный заповедник Якутии — скалы высотой от 40 до 100 метров с каждым годом становятся красивее и загадочнее за счёт местных климатических условий. Особенно прекрасен вид Столбов при восходе солнца.

Интересно, что на склонах скал Ленских столбов было обнаружено немало пещер, на стенах которых жёлтой краской нанесены рисунки прадавних людей, обитавших в этой местности, а также найдены орудия труда. На территории национального парка были выявлены останки мамонтов, носорогов, бизонов, а в обломках горных пород – окаменелости трилобитов, вымершего класса морских членистоногих, живших более 200 млн. лет назад.

Для якутов скалы эти являются памятником любви, верности и храбрости, поскольку Ленские столбы на самом деле не что иное, как пара влюблённых, которых заколдовал дракон: юноша в смертельном поединке победил злого змея, который захотел взять в жёны его возлюбленную, но тому удалось отомстить.

Ленские столбы в 2012 году внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Часы на Спасской башне»

Изначально часы на Спасской башне были английские. Их изготовили в 1625 году под руководством английского механика Христофора Галовея. Но в 1705 году по указу Петра I часы были переделаны в соответствии с немецкими традициями – с циферблатом на 12 часов. Современные часы весят 25 тонн и приводятся в действие тремя гирями весом от 160 до 224 кг. Часы имеют четыре цифеблата диаметром 6,12 м, высота цифр — 72 см, длина часовой стрелки — 2,97 м, минутной — 3,28 м. Их заводят 2 раза в сутки.

На сегодня всё. Надеюсь Вам понравилась. Как говаривал старина Эйнштейн: «Важно не переставать задавать вопросы… Не утрачивайте с годами святой любознательности.»

https://moiarussia.ru/a-znali-li-vy-chto/

https://moiarussia.ru/podborka-interesnyh-istoricheskih-fakt...