Что делали немецкие субмарины у берегов Якутии в 1943-45 годах?

Если судить по сводкам военных действий в Ледовитом океане, которые сохранены в архивах, и уже много раз использованы и историками, и политиками, и писателями, и журналистами, то успешная деятельность группы немецких субмарин вместе с рейдером «Адмирал Шеер» на Севморпути в Карском море от Новой Земли до пролива Велькицкого, не оставляет никаких сомнений в том, что заход подводной лодки в дельту Лены вполне мог быть.

Никто из военных там ее не видел. А местные – аборигены-промысловики – рассказывали, что встретили в Джайбардахской протоке людей в странных одеждах. Издали видели. Подойти побоялись.

Может, что-то напутали? А, может, в самом деле, побывала там немецкая подлодка?..

Факт того, что немцы в июле 1943 года безнаказанно «вели» советский конвой ВА-18 у островов Комсомольской правды в западном секторе моря Лаптевых, ярко свидетельствует о том, что фашистские субмарины свободно проникали в восточный сектор Арктики, если было нужно. Это не вызывает никаких сомнений. Вопрос в другом: а что им тут на пустынном берегу было делать? В те годы от Таймыра до Чукотки никакой промышленности, никаких строек…

Понятен их интерес к оживленным караванным путям Баренцева моря, к военным стройкам на Оби и Енисее в Карском море. Там было за кем охотиться, кого пускать на дно…

Однако, не рыбачить же они заходили в Лену. Значит, их могли интересовать либо морские перевозки по лендлизу из Америки в Тикси или, именно и непосредственно, «пустынные берега». Они чем-то привлекли внимание и очень понравились фашистам.

Собственно, как и американцев в начале 90-х годов прошлого века, про сегодняшний день даже упоминать не надо! Заброшенность и пустынность этих мест «заманивала» сюда и американские субмарины. Пограничники рассказывали, что сталкивались с ними и в проливе Лаптевых, и у Новосибирских островов. Выходит, что и у «пустынности» много очарования и соблазнов.

Это особенно ярко проявляется во время войн. А война всегда порождает много тайн, однако ж, большую их часть уносит с собой навечно.

Вторая мировая, а для нашей страны Великая Отечественная, война в этом смысле вся окутана тайнами, многие из которых до сей поры еще не разгаданы, не рассекречены… А те, что, якобы, не представляют загадки, на самом деле со временем вызывают недоумение и оторопь.

Скажем, совсем не понятно, зачем американцам надо было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6-го августа 1945 года, за 24 дня до того, как СССР должен был вступить в войну на стороне США? Ведь сроки были заранее оговорены и выдержаны?!

Если американцы хотели скорого поражения Японии, то почему эти бомбы сбросили не на военных, а на невинное мирное население?.. Ведь, по сути, они в точности повторили то, что и фашисты, которые ранним утром 22 июня 1941 года бомбили мирно спящие Киев, Одессу, Минск и другие города Украины и Белоруссии?

Вступив в войну с Японией 1-го сентября 1945 года, советские войска за 5 дней наголову разбили самую мощную, боеспособную миллионную Квантунскую армию японцев! Если Япония была деморализована атомной бомбардировкой американцев и уже не могла оказать никакого сопротивления, как утверждают заокеанские историки, то зачем союзники настоятельно «призывали» СССР «раздавить» микадо?

Атомные бомбы для мирного населения Японии были полной бессмыслицей в той ситуации. И они преследовали совсем иные цели. Какие? Мы уже не узнаем…

Еще более абсурдна другая загадка. Зачем союзникам накануне вступления советских войск в Дрезден, в апреле 1945 года, нужно было ковровыми бомбардировками в феврале-марте буквально сравнять этот прекраснейший в Европе, когда-то сербско-лужанский славянский город, известный с 1200 года, с землей? Может быть, они тем самым хотели уничтожить какую-то другую тайну?..

Ленские походы немецких субмарин из числа таких же загадок. Все участники этих событий погибли вскоре после похода, оставив нам множество косвенных свидетельств, слухов и неточных записей.

Корреспондент журнала «Морской сборник» по Северному флоту С.А.Ковалев в очерке «Походы немецких субмарин к Таймыру. Миф или реальность», опубликованном в «Мурманском Арктическом вестнике» в 2004 году, даже указывает точную дату похода.

«5 мая 1945 года именно сюда шла немецкая подводная лодка У-534 (командир капитан-лейтенант Г.Ноллау)», пишет он. Какой смысл? Ведь 8-го мая немцы подпишут Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая весь мир будет ликовать, празднуя конец тяжелейшей войны! А эта лодка наперекор всему, накануне победы, упорно двигалась в «страну льдов» и тоже везла какую-то тайну?!..

На борту лодки, как утверждает С.А.Ковалев, находилось 11 металлических ящиков – груз особой важности, одинаковых по габариту, но разных по весу. «Подлодка должна была зайти на базу в дельте Лены, затем на архипелаге Северная Земля груз (или его часть) надлежало выгрузить и, заправившись, вернуться в Киль. Затем подлодка должна была принять участие в операции Кригсмарине под кодовым названием «Огненная земля» по доставке неких важных грузов или неких официальных лиц в секретные базы Южной Америки»

Но несколькими днями позже У-534 была потоплена самолетом союзников в проливе Каттегат у острова Анхольт между Норвегией и Данией. И только в 1993 году ее подняли со дна. Однако, тайну ее последнего похода не раскрыли. Осталось загадкой, куда девался груз, и что это за груз? Прибавился новый вопрос: почему экипаж был не в полном составе, и для кого было оставлено несколько мест в подлодке?..

Существование же секретной немецкой базы подводных лодок в устье Лены, теперь уже по рассказам людей, покинувших этот мир, подтверждается, будто бы, находкой здесь запаса топлива – около 600 трехсотлитровых бочек. Одну из них, по утверждению очевидцев того времени, вынесло на отмель залива Неелова еще в 1963 году. Ее обнаружили случайно. Надпись ясно указывала на владельца: «Кригсмарине, 1940 год». На осыпи этой бухты в те же годы, в четырех часах пешего хода от Тикси, нашли останки погибшего моряка немецкого военного флота. Там же поисковики нашли бляху от форменного ремня немецкого военного моряка.

Как бы там ни было, но достоверно известно, что для отдыха личного состава экипажей, отстоя и дозаправки лодок, по свидетельству историков, немцы выбирали достаточно безлюдные, порой, труднодоступные места. Это залив Волчий на островах Норденшельда, шхеры Минина (здесь в 1947 году было найдено продовольственное депо военного флота и склад осветительных ракет), остров Вордропер, Ледяная гавань и, видимо, устье Лены. Бочка с горючим и "Волчья стая" немецких подводных лодок в походе

Известно также, что некоторые подлодки (к началу 1944 года в Арктике насчитывалось уже 12 фашистских субмарин) держали тесную связь с немецкими колонистами (спецпереселенцами) на Карском побережье. В одном из таких поселений, в устье реки Енисей, где несколько раз видели немецкую субмарину, советские разведчики тогда же изъяли самодельный радиопередатчик. Возможно, и в дельте Лены, где в 1944 году работало немало «спецпереселенцев» из Прибалтики, Финляндии и Западной Украины, немцы тоже кого-то искали, чтобы вывезти? Или, наоборот, прятали?

Такое предположение не лишено смысла, ибо У-534 не просто боевая подлодка, а облегченная и входила в числе 50-ти в состав личного конвоя Гитлера. Командиры и экипажи этих лодок выполняли особые задания Вермахта, имели особые отличия. Им ставились специальные задачи, подробности которых и сегодня никому не известны. Так вот, субмарин, входящих в личный конвой Гитлера, в Арктике было несколько. Что вообще они тут делали?

Давайте без спешки разбираться…

Первое. В начале второй мировой войны Германия напрочь была лишена сведений о погоде в Северной и Западной Атлантике, что делало Люфтвафе и Кригсмарине недееспособными в этих районах военных действий. Они вынуждены были часто воевать вслепую. Обычные метеосводки, метеонаблюдения фашисты вынуждены были «воровать», потому что своих метеостанций в этих водах Германия не имела. А ведь тут находились очень важные морские коммуникации Англии, Скандинавии и СССР. Фашисты упорно искали надежные пути к метеоинформации. И даже пытались организовать собственную метеослужбу на островах Арктики — на чужой, враждебной им территории. Это была очень важная целевая задача

Второе. Непосредственно взять под контроль Северный морской путь с помощью военного силового давления. Лишить русских возможности пользоваться ими в международных грузоперевозках и перебрасывать военные и продовольственные ресурсы с Дальнего Востока и США на запад во фронтовую зону. Запереть СССР в пределах своего сектора Арктики и лишить его помощи от западных союзников со стороны Атлантики.

Третье. Создать на Северном морском пути условия для беспрепятственной проводки своего транспорта из Германии в Тихий океан. К тому времени в Дойчланде стояло наготове 26 транспортных судов, и в Японии, союзницы по военному пакту против СССР и США – 30-ть, с ценным грузом для немецкой армии.

Возможно, была еще одна целевая задача – четвертая. Не исключено! Фашисты, неся большие потери и проигрывая войну в лобовом столкновении с СССР, надеялись нащупать пути заброски в глубокий тыл России большого количества десанта или спецотрядов и отвлечь с фронтов немалое число войск на борьбу с ними. Подспудно, наверное, были и такие задумки. Когда силы на исходе — терпящие поражение готовы на любую авантюру, лишь бы навредить и самим спастись

Очень амбициозные задачи поставили перед собой фашисты. По мнению аналитиков, ни одну из этих задач командование Кригсмарине не выполнило. Хотя кое-что из задуманного им удалось.

Для решения первого круга задач были привлечены большие силы подводного флота и самолетов, которые сумели скрытно проникнуть вглубь нашей территории и организовать в Баренцевом и Карском морях около 20 полярных метеостанций и наблюдательных пунктов. Им удалось в тылу СССР организовать даже несколько аэродромов. Предположительно на Шпицбергене, на Новой Земле, Земле Франца Иосифа и на побережье Архангельской области под селами Мегра (об этом мы уже говорили вот тут: Тайная оккупация немцами Русского Севера в годы ВОВ), Нижняя Золотица (этот аэродром, покрытый специальным стальным профилем, был обнаружен только в 1989 году), Погорелец на Ямале.

С началом Великой Отечественной войны все сведения о работе Севморпути были тщательно засекречены, поэтому для историков этот период сплошь состоит из белых пятен… Известно только, что для успешной высадки своих ученых и полярников фашисты пользовались подробной картой полета над Арктикой экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин» в 1931 году. По сути, во всех точках, отмеченных и описанных учеными этой экспедиции, были высажены немецкие военспецы или поставлены автоматические метеостанции. "Граф Цеппелин" над Арктиикой и в Советской России

Есть также сведения, что фашистский легкий крейсер «Комет» летом 1940 года, маскируясь под научное судно Главного управления Севморпути СССР, прошел по всему маршруту «Цеппелина»: Архангельск – Земля Франца Иосифа – Северная Земля – остров Вардропер – Диксон — Новая Земля – остров Колгуев. Практически, он «сверил» данные изысканий «Цеппелина».

Кроме того, были извлечены на свет материалы рейда зверобоя «Мурманец», на борту которого летом 1939 года долго работали немцы под видом «научных работников Ленинградского Арктического института». Несколько отдельных партий из состава экспедиции вели исследования на архипелаге Норденшельда – на островах Белый, Велькицкого, Геркулес, Сведрупа и Сидорова. Они проводили замеры глубин и многое другое, что осталось вне поля зрения даже такой «подозрительной » организации, как ОГПУ.

Документами этих двух экспедиций в высокие широты Арктики немецкое командование воспользовалось сполна. Вот почему во время войны фашисты чувствовали себя в Арктике не новичками и вели себя достаточно уверенно и на воде, и под водой…

Для выполнения второй задачи была разработана специальная операция под кодовым названием «Вундерланд» — (Страна чудес). Этому способствовали два обстоятельства. Первое: успешный разгром в Норвежском море конвоя РО-17 в начале 1942 года, и, второе, донесение военно-морского атташе из Германского посольства в Японии о том, что в середине июля того же года к берегам Камчатки прибыло около 20 транспортов из США, которые оттуда, в сопровождении четырех ледоколов, вышли в Берингов пролив. И что их охраняет большой военный конвой — каравану придана экспедиция особого назначения ЭОН-18, состоящая из военных кораблей, посланных с Дальнего Востока для усиления Северного морского флота. Ударную группу ЭОН-18 составляют лидер «Баку», эсминцы «Разумный» и «Разъяренный». Морской бой в Заполярье

Следует по случаю уточнить, что на начало Отечественной войны Северный флот СССР был очень незначительным и слабо укреплен. Он, по сути, создан только в 1933 году официально по документам. А некоторый боевой потенциал флот получил непосредственно уже перед самой войной. Говоря откровенно, мощь этого флота по настоящему создавалась в ходе боевых действий на морях Ледовитого океана. Это еще одна существенная причина того, что фашисты, планируя захват лидирующего положения на Севморпути, не опасались серьезного сопротивления СССР в Заполярных морях.

Буквально следом немецкая разведка донесла, что из Архангельска примерно в те же дни курсом на восток вышел большой караван советских и союзных транспортов, по сути, без боевого охранения. Всего более 10-ти многотоннажных судов. После захода на Диксон, в Игарку и Певек, транспорты намерены идти в США. Это были первые гражданские суда, которые советское правительство, дабы сохранить, начало выводить из Арктики в порты Дальнего Востока. Позже таких караванов будет гораздо больше.

Успех летней военной кампании в 1942 году, когда фашистские полчища безудержно катили на танках по Донским степям к Волге под Сталинградом, маршем прошли весь Северный Кавказ, захватили Крым, вскружил головы командованию Вермахта. Оно жаждало громких побед и на море. А тут сама Фортуна дала шанс адмиралам Кригсмарине отличиться, и, наконец, разделаться с военно-морскими силами СССР.

Еще одно существенное уточнение. Как ни старалось нацистские верхи разбить морские силы России, им это не удалось ни в суровом 1941-ом, ни в победном для фашистов 1942-ом. К чести русских моряков, они немало потеряли в боевых сражениях, но ни одна эскадра Балтийского, Северного, Черноморского флотов не была повержена.

К началу операции «Вундерланд» Северный морской путь не имел надежной защиты. И самыми уязвимыми местами в Ледовитом океане для России оставались архипелаги Земля Франца Иосифа и Серверная Земля. Они очень удобно нависали над всеми караванными путями в Карском море. Планы Кригсмарине, естественно, учитывали эти обстоятельства и предусматривали скрытое и внезапное появление в этих водах двух мощных военных крейсеров (рейдеров) – «Адмирал Шеер» и «Лютцов» в сопровождении отряда подводных лодок… Им предписывалось крейсировать между Новой Землей и проливом Велькицкого, чтобы выследить оба каравана и уничтожить их вместе с конвоем. Корабли "Адмирал Шеер" и "Лютцов"

В дальнейшем — рейдеры должны разрушить из корабельных орудий несколько полярных станций, обстрелять корабли союзников, стоящих на рейде Андермы, и выйти в район пролива Велькицкого. Это самое узкое и самое трудное место на Севморпути, соединяющее Карское море с морем Лаптевых. Видимо, для патрулирования, чтобы не пропускать суда ни на восток, ни на запад. Рейдеры обязаны были уничтожать тут союзный транспорт и ледоколы России

Вторая часть операции заключалась в планах, о которых даже сегодня страшно думать. После разгрома транспорта этих двух караванов, о которых мы говорилось выше, и захвата ключевых позиций на Карском море, сюда должны были прибыть большое количество фашистских кораблей, чтобы завершить дело полной оккупации Обского и Енисейского заливов, Таймыра и Северной Земли. Они метили в самое сердце Сибири. Даже представить трудно, что могло случиться, если бы немцам удалась эта коварная задумка…

Перспектива казалась столь заманчивой, что фашисты больше не медлили и 17 августа 1942 года отправились в поход. Они так спешили, что в тумане рейдер «Лютцев» наскочил на камни. В северные широты отправился только крейсер «Адмирал Шеер». Ему удалось с помощью подводных лодок незаметно подойти к Новой Земле, обогнуть ее с севера у мыса Желания, и 20 августа появиться в Карском море. К этому времени караван транспортов из Архангельска подошел уже к проливу Велькицкого. Первые суда встали в ожидании ледовой проводки, где их и обнаружил немецкий гидросамолет, поднятый с палубы рейдера. «Адмирал Шеер» бросился в погоню, но караван спас неожиданный густой туман. В нем рейдер потерял суда, а когда туман рассеялся – от каравана и след простыл.

На всех парах ошарашенный крейсер бросился в пролив, пытаясь нагнать ускользнувшую добычу в самом узком его месте. Но и тут природа Севера спасла союзные суда. У острова Русский (архипелаг Норденшельда), не доходя чуточку до цели, рейдер попал в полосу плотного пакового льда и он затер его так, что пришлось отказаться от погони и самому срочно выбираться из коварной ловушки, чтобы спастись. Ко всему, при очередной попытке сесть на чистую воду разбился гидросамолет, и рейдер оказался еще и «слепым».

А еще «русские» льды заставили «Адмирала…» дрейфовать на запад, и выбираться из пака в том же направлении. Это совсем не входило в планы немецкого линкора, но природа оказалась сильнее моторов.

В отчаянии рейдер принялся «воевать» со всеми встреченными судами. Будь то — рыбацкий сейнер, баржа, катер, гидрографическое судно, мирный буксир или торговый корабль, которые не способны были оказать ему хоть какое-то сопротивление.

Так, 25 августа рейдер, только что вырвавшись из ледового плена, атаковал и потопил ледокольное судно «Александр Сибиряков» (то самое, на котором Отто Шмидт впервые прошел СМП с востока на запад из Белого моря в Берингово за одну навигацию в начале тридцатых). Команда отчаянно билась с могучим линкором, но силы были далеко не равные. Погибли в бою 79 человек, и 19 захвачены в плен. Однако, радист с погибающего судна успел дать радиограмму, в которой оповестил о появлении фашистского рейдера в Карском море. Гибель корабля "Александра Сибирякова"

Это, полагают аналитики, и спасло страну от возможности реализации фашистами второй части операции «Вундерланд».

27 августа «Адмирал…» обстрелял остров Диксон, намереваясь захватить его, но островитяне мужественно выдержали атаку немцев, ибо уже знали о непосредственной близости крейсера и заранее хорошо подготовились в обороне.

Несолоно хлебавши, 31 августа «Адмирал Шеер» отбыл в норвежский порт Нарвик, оставив поле битвы подводным лодкам… Так бесславно завершилась операция «Вундерланд»». Но до последнего дня войны фашисты ни на секунду не отказывались от мысли покорить Северный морской путь.

Поэтому после провала операции «Страна чудес» появилась не менее одиозная операция «Царин». И через месяц, в конце сентября 1942 года, в водах Ледовитого океана на российских заполярных коммуникациях появился другой крейсер «Адмирал Хиппер». Он шел к Новой Земле для установки в проливах и на барах могучих Сибирских рек — Оби, Енисея — минных полей. И во всех фашистских операциях неизменно принимали участие немецкие субмарины. Если надводные корабли менялись, то подводные лодки не только не менялись, но число их в Ледовитом океане постоянно росло. Три долгих года шла неусыпная война с ними в Баренцевом и Карском морях. В этой борьбе погибло немало русских моряков и более 20 мирных кораблей. Но армада фашистских субмарин также бесславно вынуждена была уйти из акватории Ледовитого океана. Несколько подлодок навечно остались в холодных глубинах самого сурового и малопроходимого океана на земле. Найденная не так давно немецкая подлодка в Карском море

Выполнение же третьей задачи так и осталось на уровне намерений. Идея оказалась неподъемной вовсе после того, как 29 сентября 1942 года первые американские бомбардировщики типа А-20 прошли по лендлизовской трассе с Аляски в Сибирь. Воздушный мост США – СССР стал реально действующей силой… И незаметно пройти под ним через Берингов пролив, уже не мог ни один корабль, ни одна подводная лодка, И не то, что караван транспортов, еще и с военным конвоем… .

Некоторые исследователи утверждают, что была и пятая задача, о которой никто и никогда до сего дня не говорил… И уж тем более серьезно не исследовал. Все потому, что больно мифической она кажется, ибо вся основана на мистике и загадках.

Маниакальный Гитлер по всему свету искал древние магические символы, с помощью которых хотел навеки закрепить тевтонский дух на земле, приобрести мировое господство и стать неуязвимым при любых обстоятельствах. Он свято верил в сверхестественную силу предметов, описанных во многих мифах древних языческих народов.

Задолго до начала войны с Россией нацисты тщательно снаряжали тайные экспедиции в Гималаи и Тибет. Они искали загадочную страну Шамбалу, потерявшуюся в историческом времени. Гитлер, а вслед за ним и все нацистское руководство, не сомневались в том, что святая чаша Грааля — чаша жизни, в которую с распятья капала кровь Христа, спрятана потомками Марии-Магдалины, женщины, любившей Иисуса, где-то там…

Они искали и разгадки тайного смысла рунических знаков и письмен. Гитлер верил, например, что свастика, показывающая круговорот по ходу солнца – с востока на запад, перевернутая им наоборот и ставшая в таком виде символом нации, принесет немецкому народу безраздельную власть над «недочеловеками» — славянами и монголоидами.

Нацисты, вдохновленные суеверным фанатизмом фюрера, исходили все Австрийские и Швейцарские Альпы в поисках Копья Судьбы Лонгина, которым тот из сострадания ударил Христа на кресте, желая сократить срок его мучений.

До войны и в ходе ее специальные группы искали под Рязанью богатырский Меч-Кладенец, которым был убит Змей Горыныч. Здесь же по их уверениям находилась древняя столица арийцев — Артания (Акраим в Челябинской области считается прародиной ариев).

Как бы там ни было, но эта благоговейная вера и страх перед магической силой древнейших символов божественной или сатанинской власти, как считают мистики, и спасли Рязань перед которой осенью 1941 года танки Гудериана остановились в 30-ти километрах. Перед ними не было ни фронта, ни каких-то оборонительных укреплений, даже войск не было. И немцы могли парадным маршем пройти по улицам Рязани… Однако, танки стояли как вкопанные. Гудериан же после нескольких дней сомнений и колебаний дал своему фюреру телеграмму, что под Рязанью «встретил превосходящие силы противника»… И… отступил! Верующие люди считают, что Рязань защитил Меч-Кладенец…

Нацисты упорно штурмовали в 1942-43 годах Эльбрус — руководство фашистской Германии подспудно верило преданию о том, что тот, кому удастся водрузить свой символ на самой высокой горе в Европе, тот и будет властвовать в ней.

А здесь на Крайнем Севере?.. Что притягивало их сюда?

Конечно, Золотая Баба – древняя всемогущая богиня. Народы Севера, гиперборейцы, поклонявшиеся ей, еще в доисторические времена вылили ее образ из чистого золота. Она была просто небольшим идолом. Но каждое новое поколение жрецов и шаманов «одевало» идола в новое золотое платье. И к началу распространения христианства на Севере и в Сибири Золотая Баба достигла размеров человека в полный рост с «непомерно растолстевшими формами тела, и была куда-то спрятана аборигенами. По преданию Золотую Бабу следует искать где-то в непроходимой горной тайге южнее Ханты — Мансийска или в бескрайней озерной тундре на Таймыре.

А сила Золотой Бабы в том, что при взгляде на нее любой человек «ослепляется светом» и заражается болезнью, которую называли Морочением (безумием). В наши дни такое состояние способны вызвать у человека психотропные вещества. Нацисты мечтали владеть Золотой Бабой, вынашивая идею зомбирования, «неполноценных» народов. По прошествии уже почти 70-ти лет после войны, все еще можно говорить, что арктические острова и побережье Российских морей Ледовитого океана хранят немало военных тайн. Мы часто приближаемся к ним, но каждый раз они загадочным образом исчезают из поля нашего внимания, как, скажем, Земля Санникова, вызывая жгучее желание неистово продолжать поиски разгадок…

Чем дальше в глубины памяти уходит Великая Отечественная война, тем меньше остается живых свидетелей ее, и тайна подводной лодки в дельте Лены постепенно переходит в разряд мифа. А вдруг в этих широтах была не одна, а несколько немецких субмарин?.. Я вспомнил о ней в этой короткой главе своей книги, исключительно ради того, чтобы разбудить любопытство и азарт молодых искателей и исследователей истории Северного морского пути

Сколько же еще понадобиться времени, чтобы в нашем суровом прошлом когда-то реальные события заслуженно заняли свое место среди достойных деяний наших прадедов?..

В двух словах еще хочу рассказать о выживших моряках с "Адмирала Сибирякова".

На спущенной на воду шлюпке оказались немногим более 20 выживших моряков. К шлюпке был выслан немецкий катер — гитлеровцы надеялись получить секретные документы и шифры. При виде немцев несколько человек бросились с лодки в воду, предпочитая умереть, нежели попасть в плен. Один из матросов бросился на фашистов и был застрелен. В плен попали 18 моряков, среди которых был и раненый капитан корабля Качарава.

Кочегар Павел Вавилов, державшийся на поверхности благодаря деревянным остаткам погибшего судна, увидел проплывавшую рядом шлюпку, когда она уже была пуста — немцы забрали пленных. Сумев из последних сил забраться на нее, Вавилов доплыл до острова Белуха.

Там, прячась от белых медведей на верхней площадке башни расположенного на острове маяка, Вавилов провел 34 дня. Питался подпорченными галетами, найденными в шлюпке, варил из них варево.

Потеряв надежду на помощь, Вавилов готов был на самодельном плоту выйти в море, но его отчаянные сигналы заметили с одного из пароходов. Спустя несколько дней спасшегося моряка вывез на Большую землю гидросамолет.

Официальное признание

Короткий, но отчаянный бой «Александра Сибирякова» имел последствия — «Адмиралу Шееру» не удалось сохранить свое присутствие в Карском море в тайне. Не получив информации о состоянии льдов, крейсер так и не смог добраться до путей караванов. Подвергнув бомбардировке Диксон, «Адмирал Шеер» ушел в Норвегию, не выполнив главной задачи похода. В апреле 1945 года этот крейсер, так и не нарушивший северные пути союзников, будет разбомблен в доке Киля.

Немцы признавали, что экипаж «Александра Сибирякова», принявший бой, действовал мужественно. Попавшие в плен члены экипажа парохода оказались в концлагере. 13 из них выжили и вернулись на Родину после войны.

В СССР с отношением определиться долго не могли. Вернувшихся моряков проверяли компетентные органы, затем они продолжили работу на флоте.

Лишь в апреле 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР часть членов экипажа, павших и живых, «за мужество и стойкость в бою с фашистским крейсером „Адмирал Шеер“ в период Великой Отечественной войны» была удостоена государственных наград. Капитан парохода Александр Качарава был награжден орденом Красного Знамени.

Задолго до официального признания место гибели парохода «Александр Сибиряков» моряки советских кораблей обозначали траурными гудками.

28 апреля 1965 года приказом командующего Краснознаменным Северным флотом координаты места боя и гибели ледокольного парохода «Александр Сибиряков» были объявлены местом боевой славы, в память о корабле, погибшем, не спустив флага.

https://nvdaily.ru/info/13848.html

https://sozero.livejournal.com/2818510.html

http://repin.info/zagadki-istorii/velikaya-tayna-zolotoy-baby

http://stat.mil.ru/winner_may/allied_troops/more.htm?id=12008558@cmsArticle