Художник Франц Алексеевич Рубо - память и слава

Замечательного художника Франца Алексеевича Рубо многие до сих пор считают русским живописцем немецкого происхождения, хотя его семья перебралась в Одессу из французского Марселя. Большинство экспертов склонно полагать, что биография нашего героя изучена «от и до», хотя самые драматичные её эпизоды полны неясностей, а их описания строятся в основном на догадках. «Панорама Московской битвы 1812 года (или Бородинской битвы)», создана русским художником Францем Рубо в 1912 году «Панорамная картина «Осада Севастополя»,1904, создана русским художником Францем Рубо

Считается, что карьера талантливого и трудолюбивого Франца дебютировала легко и успешно; на самом же деле поступление в Мюнхенскую академию художеств младшего ребёнка из небогатой многодетной семьи с европейских окраин было событием отнюдь не рядовым. И наконец: судьбу творческого наследия живописца, прославившегося созданием эпических картин и грандиозных панорам, навеки связавшего своё имя с величайшими моментами славы русского оружия и даже сумевшего основать батальную мастерскую в стенах столичной Академии художеств, принято полагать более чем успешной.

Франц Рубо, «Взятие Ахульго 22 августа 1839 года», 1888, холст, масло, 338 x 428 см, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Россия Франц Рубо, «Взятие Ахульго 22 августа 1839 года», 1888, холст, масло, 338 x 428 см, Дагестанский музей изобразительных искусств им.

Но мало кто вспоминает о том, как много полотен Рубо было безвозвратно утрачено. Причём, по злой иронии Судьбы, до наших дней «не дожили» именно те работы, которые сам Франц Алексеевич любил и ценил превыше прочих...

Франц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание Франц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание

Франц Рубо, «Горцы на привале», 1900, холст, масло, 71 x 100 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «Горцы на привале», 1900, холст, масло, 71 x 100 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва

Франц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание Франц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание

Наверное, именно так и проявляет себя сильная личность, которой дарован большой талант. После ухода в лучший мир забылось то, сколь многое было им достигнуто вопреки, в преодолении, в неустанных трудах и сомнениях. Осталась биография, похожая скорее на легенду, чем на быль. Франц Рубо, «Туркменский знаменосец», 1888, размер неизвестен, вероятно холст, вероятно масло, Музей изобразительных искусств Туркменистана, Ашхабад

Если бы в русской истории не случилось такого художника как Рубо — его бы следовало придумать. Ковавшаяся на полях сражений История Государства Российского требовала обобщения, осмысления, яркой и честной интерпретации. Без претворения в ту или иную форму искусства уроки великих трагедий, (величайшей из которых безусловно является война) пропадают зря, истираются из людской памяти и обрекаются на самоповтор. И если народную память, её гнев, гордость и горечь не возьмётся воплотить на своих полотнах тот, кто умеет по-настоящему глубоко чувствовать и осознавать её природу — это рано или поздно сделает тот, кто захочет её использовать в своих корыстных целях. Франц Рубо, «Штурм Ленкорани генералом Котляревским 31 декабря 1812 года», 1893, холст, масло, 90,5 x 63,5 см, Национальный музей истории Азербайджана, Баку Франц Рубо, «Нападение тигра на всадника», холст, масло, 65 x 53 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «Штурм Ленкорани генералом Котляревским 31 декабря 1812 года», 1893, холст, масло, 90,5 x 63,5 см, Национальный музей истории Азербайджана, Баку

Рубо исколесил всю Среднюю Азию, множество раз побывал на Кавказе. И с каждым разом всё сильнее влюблялся в эти удивительные пейзажи, проникался историей и духом этих мест. Франц Алексеевич был из тех живописцев, чья душа походила на серебряную чашу. Со временем любые впечатления, попадавшие в неё, очищались от налёта субъективности, а картины появлялись на свет лишь тогда, когда в этой самой чаше уже не оставалось места для новых эмоций. С последней каплей переполненная душа мастера принималась изливать впечатления, переживания и мысли на холст, а мастерство художника дарило им цвет, объём и форму. Франц Рубо, «Казаки на аванпостах», 1883, холст, масло, 53,5 x 44,0 см, частная коллекция Франц Рубо, «Битва всадников», не позже 1895, холст, масло, 52 x 44 см, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Россия, Санкт-Петербург Франц Рубо, «Казаки на аванпостах», 1883, холст, масло, 53,5 x 44,0 см, частная коллекция

Да, многие картины нашего героя были написаны на заказ и на заранее оговорённую тематику. Но сама идея создания ряда концептуальных полотен, посвящённых драматичнейшим эпизодам отечественной военной истории, была личной инициативой тогда ещё двадцатиоднолетнего художника. Задумка понравилась состоятельным спонсорам из России, и популярность молодого живописца стала стремительно расти.

Франц Рубо, «Атака», 1905, холст, масло, 125 x 336 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «Атака», 1905, холст, масло, 125 x 336 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва

Франц Рубо, «Битва при Кюрюк-Дара 24 июля (5 августа) 1854 года», 1900, холст, масло, 120 x 203,5 см, Ярославский художественный музей, Россия, Ярославль Франц Рубо, «Битва при Кюрюк-Дара 24 июля (5 августа) 1854 года», 1900, холст, масло, 120 x 203,5 см, Ярославский художественный музей, Россия, Ярославль

В 1901 году последовало приглашение в Крым. Мастер долго и подробно изучал Севастополь и его окрестности, общался с ветеранами, делал подготовительные эскизы, знакомился с документами. В итоге художнику потребовался грандиозный холст (14 на 115 метров), а организаторам экспозиции панорамы «Оборона Севастополя» — новое здание для его размещения. Франц Рубо, «Переправа русского отряда через горную речку в 1855 году», 1898, холст, масло, 180 x 294 см, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Россия, Санкт-Петербург

Франц Рубо, «Отступление героев, защитников Севастополя 27 августа 1855 года», 1902, холст, масло, 160 x 240 см, Военно-исторический музей Черноморского флота, Россия, Севастополь Фрагмент панорамы Оборона Севастополя Фрагмент панорамы Оборона Севастополя Фрагмент панорамы Оборона Севастополя Фрагмент панорамы Оборона Севастополя Фрагмент панорамы Оборона Севастополя Франц Рубо, «Отступление героев, защитников Севастополя 27 августа 1855 года», 1902, холст, масло, 160 x 240 см, Военно-исторический музей Черноморского флота, Россия, СевастопольФрагмент панорамы Оборона СевастополяФрагмент панорамы Оборона СевастополяФрагмент панорамы Оборона СевастополяФрагмент панорамы Оборона СевастополяФрагмент панорамы Оборона Севастополя

К столетию Отечественной войны 1812 года Рубо создаёт ещё один амбициознейший проект: панораму Бородинского сражения. И по сей день на той вершине холма, на которой герой нашей статьи делал наброски своего будущего шедевра, находится соответствующий памятный знак... Франц Рубо, «На пашне», не позже 1901, холст, масло, 127 x 194 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «Живой мост», 1897, холст, масло, 214 x 354,5 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Смотр войск Александром III, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Фрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Фрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Фрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Фрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Фрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Кавказская (конная) разведка, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Живой мост, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «В Таврической губернии», 1883, холст, масло, 40 x 68 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва



С годами известность и авторитет Франца Рубо стали непререкаемы. Художник завоевал множество профессиональных наград по обе стороны Атлантики. Его работами восхищались специалисты и любители живописи, слава о нём гремела от Барселоны до Чикаго. Обладатель семи золотых медалей и четырёх орденов, прижизненный классик и основоположник российской панорамной баталистики, он многое успел, многих вдохновил и во многом остался загадкой. Так давайте же ещё раз вместе полюбуется его живыми, полными движения и энергии работами, воздавая должное мастерству художника и отваге предков. Франц Рубо, «Атака запорожцев в степи», 1881, холст, масло, 47,2 x 91 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва Франц Рубо, «Отряд конников в степи», 1881, холст, масло, 43,4 x 77,3 см, Ярославский художественный музей, Россия, Ярославль Сдача знамени калифу, частное собрание Встреча на Кавказе, частное собрание Черкесские всадники переходят реку Крестьянские тройки зимой, частное собрание Кто кого? Дагестанский музей изобразительного искусства Переход князя яаргутинского через Кавказский хребет, Дагестанский музей изобразительного искусства Штурм аула Гимри Караван сарай Гур-Амира в Самарканде, частное собрание Казак, частное собрание Кавказский аул, частное собрание Похищение, частное собрание

Еще больший успех пришел к Францу Рубо после создания под его руководством в 1910 - 1912 гг. панорамы «Бородинская битва» (1910-12), прославившей героизм и стойкость русских воинов. Созданные монументальные полотна были отмечены высокими наградами.

После открытия в 1912 году в Москве панорамы «Бородинская битва» Франц Рубо уехал на время в Мюнхен, но по причинам начавшихся в Европе Первой мировой войны и Гражданской войны в России остался в Баварии до конца жизни.