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Художник Франц Алексеевич Рубо - память и слава

Замечательного художника Франца Алексеевича Рубо многие  до сих пор считают русским живописцем немецкого происхождения, хотя его семья перебралась в Одессу из французского Марселя. Большинство экспертов склонно полагать, что биография нашего героя изучена «от и до», хотя самые драматичные её эпизоды полны неясностей, а их описания строятся в основном на догадках.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и слава«Панорама Московской битвы 1812 года (или Бородинской битвы)», создана русским художником Францем Рубо в 1912 годуХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и слава«Панорамная картина «Осада Севастополя»,1904, создана русским художником Францем Рубо

Считается, что карьера талантливого и трудолюбивого Франца дебютировала легко и успешно; на самом же деле поступление в Мюнхенскую академию художеств младшего ребёнка из небогатой многодетной семьи с европейских окраин было событием отнюдь не рядовым. И наконец: судьбу творческого наследия живописца, прославившегося созданием эпических картин и грандиозных панорам, навеки связавшего своё имя с величайшими моментами славы русского оружия и даже сумевшего основать батальную мастерскую в стенах столичной Академии художеств, принято полагать более чем успешной.

Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Взятие Ахульго 22 августа 1839 года», 1888, холст, масло, 338 x 428 см, Дагестанский музей изобразительных искусств им.
П.С. Гамзатовой, Россия
Но мало кто вспоминает о том, как много полотен Рубо было безвозвратно утрачено. Причём, по злой иронии Судьбы, до наших дней «не дожили» именно те работы, которые сам Франц Алексеевич любил и ценил превыше прочих...
Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание
Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Горцы на привале», 1900, холст, масло, 71 x 100 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва
Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Горная дорога в Млети», 1882, холст, масло, 77 x 62 см, частное собрание

Наверное, именно так и проявляет себя сильная личность, которой дарован большой талант. После ухода в лучший мир забылось то, сколь многое было им достигнуто вопреки, в преодолении, в неустанных трудах и сомнениях. Осталась биография, похожая скорее на легенду, чем на быль.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Туркменский знаменосец», 1888, размер неизвестен, вероятно холст, вероятно масло, Музей изобразительных искусств Туркменистана, Ашхабад

Если бы в русской истории не случилось такого художника как Рубо — его бы следовало придумать. Ковавшаяся на полях сражений История Государства Российского требовала обобщения, осмысления, яркой и честной интерпретации. Без претворения в ту или иную форму искусства уроки великих трагедий, (величайшей из которых безусловно является война) пропадают зря, истираются из людской памяти и обрекаются на самоповтор. И если народную память, её гнев, гордость и горечь не возьмётся воплотить на своих полотнах тот, кто умеет по-настоящему глубоко чувствовать и осознавать её природу — это рано или поздно сделает тот, кто захочет её использовать в своих корыстных целях.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Штурм Ленкорани генералом Котляревским 31 декабря 1812 года», 1893, холст, масло, 90,5 x 63,5 см, Национальный музей истории Азербайджана, БакуХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Нападение тигра на всадника», холст, масло, 65 x 53 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Штурм Ленкорани генералом Котляревским 31 декабря 1812 года», 1893, холст, масло, 90,5 x 63,5 см, Национальный музей истории Азербайджана, Баку

Рубо исколесил всю Среднюю Азию, множество раз побывал на Кавказе. И с каждым разом всё сильнее влюблялся в эти удивительные пейзажи, проникался историей и духом этих мест. Франц Алексеевич был из тех живописцев, чья душа походила на серебряную чашу. Со временем любые впечатления, попадавшие в неё, очищались от налёта субъективности, а картины появлялись на свет лишь тогда, когда в этой самой чаше уже не оставалось места для новых эмоций. С последней каплей переполненная душа мастера принималась изливать впечатления, переживания и мысли на холст, а мастерство художника дарило им цвет, объём и форму.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Казаки на аванпостах», 1883, холст, масло, 53,5 x 44,0 см, частная коллекцияХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Битва всадников», не позже 1895, холст, масло, 52 x 44 см, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Россия, Санкт-ПетербургХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Казаки на аванпостах», 1883, холст, масло, 53,5 x 44,0 см, частная коллекция

Да, многие картины нашего героя были написаны на заказ и на заранее оговорённую тематику. Но сама идея создания ряда концептуальных полотен, посвящённых драматичнейшим эпизодам отечественной военной истории, была личной инициативой тогда ещё двадцатиоднолетнего художника. Задумка понравилась состоятельным спонсорам из России, и популярность молодого живописца стала стремительно расти.

Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Атака», 1905, холст, масло, 125 x 336 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва
Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Битва при Кюрюк-Дара 24 июля (5 августа) 1854 года», 1900, холст, масло, 120 x 203,5 см, Ярославский художественный музей, Россия, Ярославль

В 1901 году последовало приглашение в Крым. Мастер долго и подробно изучал Севастополь и его окрестности, общался с ветеранами, делал подготовительные эскизы, знакомился с документами. В итоге художнику потребовался грандиозный холст (14 на 115 метров), а организаторам экспозиции панорамы «Оборона Севастополя» — новое здание для его размещения.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Переправа русского отряда через горную речку в 1855 году», 1898, холст, масло, 180 x 294 см, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Россия, Санкт-Петербург

Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Отступление героев, защитников Севастополя 27 августа 1855 года», 1902, холст, масло, 160 x 240 см, Военно-исторический музей Черноморского флота, Россия, СевастопольХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент панорамы Оборона СевастополяХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент панорамы Оборона СевастополяХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент панорамы Оборона СевастополяХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент панорамы Оборона СевастополяХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент панорамы Оборона Севастополя

К столетию Отечественной войны 1812 года Рубо создаёт ещё один амбициознейший проект: панораму Бородинского сражения. И по сей день на той вершине холма, на которой герой нашей статьи делал наброски своего будущего шедевра, находится соответствующий памятный знак...Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «На пашне», не позже 1901, холст, масло, 127 x 194 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Живой мост», 1897, холст, масло, 214 x 354,5 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаСмотр войск Александром III, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФрагмент, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКавказская (конная) разведка, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаЖивой мост, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «В Таврической губернии», 1883, холст, масло, 40 x 68 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, Москва

С годами известность и авторитет Франца Рубо стали непререкаемы. Художник завоевал множество профессиональных наград по обе стороны Атлантики. Его работами восхищались специалисты и любители живописи, слава о нём гремела от Барселоны до Чикаго. Обладатель семи золотых медалей и четырёх орденов, прижизненный классик и основоположник российской панорамной баталистики, он многое успел, многих вдохновил и во многом остался загадкой. Так давайте же ещё раз вместе полюбуется его живыми, полными движения и энергии работами, воздавая должное мастерству художника и отваге предков.Художник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Атака запорожцев в степи», 1881, холст, масло, 47,2 x 91 см, Музей-панорама «Бородинская битва», Россия, МоскваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаФранц Рубо, «Отряд конников в степи», 1881, холст, масло, 43,4 x 77,3 см, Ярославский художественный музей, Россия, ЯрославльХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаСдача знамени калифу, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаВстреча на Кавказе, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаЧеркесские всадники переходят рекуХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКрестьянские тройки зимой, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКто кого? Дагестанский музей изобразительного искусстваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаПереход князя яаргутинского через Кавказский хребет, Дагестанский музей изобразительного искусстваХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаШтурм аула ГимриХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКараван сарай Гур-Амира в Самарканде, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКазак, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаКавказский аул, частное собраниеХудожник Франц Алексеевич Рубо: память и славаПохищение, частное собрание

Еще больший успех пришел к Францу Рубо после создания под его руководством в 1910 - 1912 гг. панорамы «Бородинская битва» (1910-12), прославившей героизм и стойкость русских воинов. Созданные монументальные полотна были отмечены высокими наградами.

После открытия в 1912 году в Москве панорамы «Бородинская битва» Франц Рубо уехал на время в Мюнхен, но по причинам начавшихся в Европе Первой мировой войны и Гражданской войны в России остался в Баварии до конца жизни.

историяСветлана Митленкоискусство
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