Иностранная оптика, Андропов и мастерство журналистики

Утром 11 ноября было объявлено о смерти Брежнева. Чрезвычайные процедуры безопасности держали посетителей вдали от Кремля большую часть дня. По словам Медведева, несколько провинциальных официальных лиц партии, которые враждебно относились к Андропову из-за того, что боялись возможной чистки коррупционеров пытались организовать большинство для Черненко. Но Черненко отказался выдвигаться. Он выдвинул кандидатуру Андропова, который был должным образом избран Генеральным секретарем.

В любом случае, в течение 10 ноября у Андропова было достаточно времени, чтобы собрать своё большинство. По-видимому, он решил все вопросы на сравнительно небольшом заседании Политбюро около полудня. В тот вечер была созвана большая встреча — на неё позвали 50 человек, включая десять членов Политбюро, различных военачальников и других ключевых чиновников. Щербицкий, украинский союзник Андропова, был назначен временным председателем заседания. Устинов предложил кандидатуру Андропова в качестве генерального секретаря. Громыко поддержал и заседание продолжилось. Было решено, что Черненко официально выдвинет кандидатуру Андропова на заседании ЦК партии, назначенном на 12 ноября.

Официальная версия гласит, что он умер в 8.30 утра утром 10 ноября. Медведев рассказал об этом в беседе с послом Хартманом за ланчем. Но позже он мне рассказал, что Брежнев умер раньше — возможно, вечером 9 ноября. Доктора на даче несколько часов пытались его спасти. Затем его отвезли в клинику поблизости и зафиксировали смерть.

Появление в Тифлисе было лишь одним из ряда шагов, которые Черненко предпринял, чтобы оттолкнуть Андропова. Он опубликовал книгу, которая широко обсуждался. Он появился на почетном месте рядом с Брежневым на заседании 27 октября и на сессии Верховного Совета 5 ноября. На этом заседании с основной речью выступил не Андропов, а колеблющийся член Политбюро Гришин. В своей речи Гришин, казалось, говорил о сближении к Брежневу и Черненко. Более того, сам Брежнев явился на сессию, и 7 ноября он принял двухчасовой парад на Красной площади. Он выглядел болезненно, но явно был достаточно здоров, чтобы функционировать. По Москве ходили слухи, что он может уйти в отставку в шестидесятую годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик 21 декабря 1982 года, но, опять же, только при условии, что его преемником станет Черненко. Именно в этих условиях, когда вопрос о судьбе руководства был еще не решен, Брежнев умер. 7 ноября, когда Брежнев принимал парад, был морозный день, и он простудился. В тот же вечер он уехал на дачу под Москву и больше оттуда не вернулся.

Затем Арбатов сказал то, что я услышу в последующих разговорах об Андропове еще не раз, и этот тезис показался мне важным. Он сказал: «Поле Андропова — это политика. У него врожденный талант к политике». Я спросил об экономической политике, сославшись на сообщения на Западе о том, что Андропову нравятся реформы, которые хорошо зарекомендовали себя в Венгрии. Арбатов сказал: «Андропов не экономист и не претендует на это. Он заинтересован в улучшении вещей, но для него реформа не означает то, что она означает для Америки — децентрализацию. Напротив, она включает в себя некоторую централизацию и некоторую децентрализацию». Нам нужна централизация во многих областях. Например, в области энергетики нам необходимо эффективнее использовать нефть, газ, уголь, атомную энергию и природоохранные ресурсы. Улучшение сельского хозяйства означает лучшее управление транспортом и хранением, а также сохранение и распределение продовольствия».

В нашей беседе Арбатов признал, что действительно кампания по продвижению Андропова в глазах Запада имела место. Не спрашивая меня, он заявил, что некоторые люди считают, что сам Андропов приложил руку к кампании. «Это неправда», — сказал он. «Продвижение Андропова происходило стихийно. Это была не его работа. Это была работа добровольных помощников. Главной причиной было то, что он кардинально изменил КГБ — по сравнению с тем, чем он был. При нем репутация ведомства улучшилась, теперь он не представляется многим органом устрашения. Его репутация лучше, чем у ЦРУ или ФБР. Тем не менее, это не благотворительная организация». Говоря об Андропове как о человек, Арбатов был прямым, но не болтливым. Он сказал: «Я всегда считал его деловым человеком. Он практичный и концентрируется на конкретных вопросах. Нельзя сказать, что он получил хорошее образование в хорошем университете. Но его интересовала теория. Он читал книги Ленина и Плеханова. Он изучал английский. Я не думаю, что он говорит по-английски, но он может читать. Я не знаю, правда, насколько он хорошо может читать сейчас. Возможно, что-то осталось”.

Арбатов сказал мне, что он и Брежнев были вместе 26 октября, когда Брежнев работал над речью, которую он должен был произнести на пленуме ЦК, который первоначально должен был состояться 15 ноября. Какой бы ни была его связь с Брежневым, Арбатов гораздо ближе к Андропову, чем к Брежневу. Они работали вместе после 1957 года, когда Андропов руководил отделением Центрального комитета, ответственного за отношения с правящими иностранными коммунистическими партиями. Сын Андропова, Игорь, до прихода в МИД, работал в Институте США и до сих пор поддерживает с ним связи. В течение всего лета 1982 года на переговорах с представителями западных стран Арбатов регулярно описывал Черненко, как человека «немногим лучшего, чем крестьянина» и фигуру, «немыслимую в качестве лидера Советского Союза». Американский ученый, который видел Арбатова в сентябре, говорит, что тот был «абсолютно уверен», что Андропов сменит Брежнева.

«Это высший знак уверенности в себе», — заявил американский дипломат, когда я рассказал ему про историю с фотографией. Это также признак особого типа человека со своей историей. Арбатов — пухлый мужчина пятидесяти девяти лет, с большим носом, бледной кожей и выразительными голубыми глазами. Он сардонически рассуждает на английском и немецком, а также русском языках о большинстве предметов, охватывающих политику и государственное управление. Как директор института — органа Академии наук, занимающего прекрасное старое здание в центре Москвы с несколькими сотнями сотрудников, — он является членом Верховного Совета; он частый путешественник в США и Европу; он общественный деятель, который часто появляется на телевидении в России и на Западе. Считалось, что он был близок с Брежневым.

К размышлениям о портретах я вернулся вновь, когда отправился в гости к другому ответственному за имидж Андропова человеку — Георгию Арбатову, директору Института США и Канады. У Арбатова на столе стояла фотография Брежнева с дарственной надписью. Я сказал, что не видел её во время предыдущих посещений. «Брежнев прислал её мне некоторое время назад», — пояснил Арбатов. «Я держал её дома, потому что надпись была настолько лестной, что я подумал, что посторонним это может показаться хвастовством. С тех пор, как Брежнев умер, это очень важно. Поэтому я принёс фото в кабинет».

Он сказал, что Андропов будет править от имени ЦК, пока его собственная власть не будет закреплена. Не будет никакого идолопоклонства последних лет Брежнева — не будет потока наград Андропову, не будет портретов на стенах. «Вместо культа личности, — сказал Медведев, — будет культ скромности».

Говоря о будущем, Медведев отметил, что Андропов вселяет надежду. Медведев думает, что новый лидер обеспокоен отношениями с Западом и будет работать над контролем над вооружениями. Он сказал, что Андропов выступает за ослабление напряженности в отношениях с Китаем и будет продолжать примирительную политику, начатую Брежневым, хотя он выразил сомнение в том, что войска из Афганистана будут выведены в ближайшее время. Что касается внутренних дел, Медведев предсказал сильный акцент на борьбу с коррупцией и повышение экономической эффективности. Но он чувствует, что Андропов будет утверждать свою власть медленно.

Затем Арбатов подтвердил сообщение о том, что за транспорт будет отвечать новая звезда советской политики Гейдар Алиев, который был назначен на должность первого вице-премьера на пленуме ЦК 22 ноября. Он сказал, что Алиев проявил большие способности в хозяйственном отношении после перехода с должности главы республиканского КГБ на пост Первого секретаря партии в Азербайджане. Он поднял Азербайджан со дна рейтинга экономических показателей на душу населения на самый верх».

Внешняя политика была следующей темой, и там Арбатов изложил общую точку зрения на то, что, по его мнению, можно ждать от Андропова. Он начал с изменения политики в отношении Китая.

«Мы полагали, что глупо видеть в Китае проблему, которую нельзя решить. Мы поняли, что в конечном итоге китайцы поймут, что не в их интересах быть враждебными по отношению к Советскому Союзу. У них большие проблемы с развитием. Они не могут решить их без нас. Поэтому, когда они пересмотрели свою политику, мы стали готовы. Возможно, что есть некоторая инерция в отношениях с Китаем. Отчасти это может быть связано с нашим желанием о сокращении вооружений вместе с США. И мы не можем играть с Китаем против США, чтобы не заставлять американцев разыгрывать карту Китая против нас. Но наше основное желание заключается в том, что мы хотим улучшить международную безопасность. Мы не можем этого сделать без Китая, мы не можем брать на себя ответственность. Это может быть нехорошо для нас. Это может быть неприятно для вас. Но это так».

Советский офицер в Анголе.

Страны Третьего мира, где режим Брежнева, казалось, добивался большого успеха, были описаны Арбатовым без особого интереса. «Мы не брали на себя обязательства в Африке», — сказал он. «Их делала Куба. И мы сейчас не собираемся углубляться в Африку». Отвечая на вопрос о Ближнем Востоке, Арбатов признал, что «там мы делали ошибки. Теперь пришло ваше время совершать ошибки. Мы видим, что к нам обращаются многие страны — Саудовская Аравия, Иордания, Кувейт». Затем он сказал: «Вторжение в Ливан было трагическим событием. Но оно сделало возможными некоторые другие вещи”.

По словам Арбатова, Европа и Соединенные Штаты, напротив, “крайне важны”. Он вспомнил о проекте НАТО по установке ракет Першинг II в Западной Европе, который стал ответом на провал переговоров о сокращении советского ядерного оружия — в основном ракет СС-20, нацеленных на Западную Европу. Он сказал, что Россия хотела договориться о соглашении по контролю над вооружениями. «Мы хотим нормальных отношений. Мы больше не хотим войны». Он добавил: «Но администрация Рейгана абсолютно враждебна. Они имеют дело с нами только из-за давления со стороны своих союзников или экономики. Они являются антикоммунистами-троглодитами. Поэтому я должен сказать, что мы приближаемся к тому времени, когда мы не можем позволить себе роскошь переговоров. Если вы развернете Першинги, нам придется передать контроль над ракетами компьютерам. Нам придется перевести наши ракеты в состояние запуска при первой угрозе».

Протесты в ФРГ против размещения ракет Pershig II на территории страны.

Я сказал, что его слова отдают паникерством и что на самом деле соглашение о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном будет заключено. Я предположил, что его разговоры о грядущих опасностях были разменной тактикой, направленной на то, чтобы напугать европейцев, чтобы Советский Союз мог заключить более выгодную сделку с Соединенными Штатами — сделку, предусматривающую меньшее сокращение советских ракет.

Арбатов не стал спорить. Вместо этого он предположил, что в Европе американцы испытывали СССР на прочность. Он сказал: «Мы преодолели острый кризис в Польше. Мы успешно справились с проблемой транзита власти. Вы, американцы, расстроены, потому что, вы считали, что мы будем слабыми, а мы справились».

Через несколько дней после моей встречи с Арбатовым, двое его заместителей пригласили меня на обед. Один был специалистом по экономическим вопросам, другой — специалистом по военным и внешнеполитическим вопросам. На условиях анонимности, они рассказали подробности, которые усилили сказанное Арбатовым. Экономист сказал, что сейчас весь мир испытывает экономические трудности, и что в Советском Союзе их было не меньше, чем в Соединенных Штатах и ​​Западной Европе. По его мнению общей проблемой является эффективно управление крупными экономиками, и что западное представление о том, что реформа означает децентрализацию и экономические стимулы, неверно в своей основе.

В Советском Союзе самой большой проблемой является отсутствие дисциплины. Управленцы и многие партийные работники коррумпированы. Рабочие склонны к прогулам и алкоголизму. Молодые заинтересованы только в приобретении вещей. Он сказал, что в партии всегда были и есть “реформаторы”, требовавшие прямого экономического стимулирования и децентрализации. Но он сомневался в том, что они смогут многого добиться. Чтобы улучшить систему, необходим кнут, а не пряник. «Если у вас и есть что-то, что нам нужно заимствовать, — сказал он о Западе, — это возможность увольнять людей». Праздничная Первомайская демонстрация, 1983 год. Чтобы объяснить свою мысль, он рассказал популярный в Москве анекдот о шести чудесах Советского Союза. Он звучит так: «Никто не безработный, но никто и не работает. Никто не работает, но всем платят. Всем платят, но покупать нечего. Нечего покупать, но всем хватает всего, что нужно. Всем хватает нужного, но все жалуются. Все жалуются, но когда приходит время голосовать, все голосуют ”за”». Я спросил о возможности того, что при Андропове Советский Союз может следовать венгерской модели. Я сказал, что, что бы ни было верно в отношении мировых условий, все знают, что среди коммунистических государств Венгрия продемонстрировала сравнительно высокие экономические показатели. Конечно, причиной была децентрализация и автономия экономических акторов. Экономист вздохнул, а затем, с видом родителя, обращающегося к особенно глупому ребёнку, сказал, что хочет рассказать мне историю о жизни в царские дни. Был молодой человек, очень умный, талантливый и многообещающий, который вырос в городе далеко от Москвы. Самым большим событием в городе был ежегодный благотворительный бал. Когда молодый человек достиг совершеннолетия, его пригласили на бал и он купил розу для бутоньерки. Цветочница взяла с него пятнадцать рублей. Когда он прикалывал розу, появился его дед, который тоже купил розу. Женщина попросила с того гораздо более низкую цену — всего сорок копеек. Внук возмутился. Женщина ответила: «Вы молоды и у вас нет ответственности, поэтому вы можете позволить себе заплатить пятнадцать рублей за розу. У вашего деда много обязанностей, поэтому мы берем с него только сорок копеек». Так же и с отношениями между Венгрией и СССР, пояснил экономист, между Венгрией и Россией. Венгры могут позволить себе роскошь — заботиться только о себе. Но Советский Союз — огромная страной с населением двести семьдесят миллионов человек. Это также оплот всего социалистического лагеря, опора, от которой зависят все остальные. «Мы не можем позволить себе роскошь реформ», — сказал он.

Посол Советского Союза в США Анатолий Добрынин и Генри Киссинджер на борту вертолета.

Эксперт по внешней политике заверил меня, что состояние отношений между США и Россией “не мрачное”. Он сказал, что Андропов остро заинтересован в вопросе сокращения вооружений и будет делать серьезные предложения. Единственный вопрос состоял в том, согласится ли президент Рейган и его окружение. Я указал, что многие люди в Америке хотят сокращения, и это чувство ограничения особенно сильно в Германии и Франции. Я сказал, что если русские “сделаю щедрое предложение: «Европейцы и общественное мнение заставят администрацию Рейгана принять его. Он ответил, что «щедрое предложение» Андропову будет не так легко объяснить это военным, — сказал он. — Нельзя усложнять им жизнь больше, чем должно. Иначе можно потерять поддержку. “Мы не собираемся увязнуть в Польше и Афганистане и оторваться от остального мира на сотни лет. Мы хотим сближения с Китаем. Мы хотим вернуть Югославию и Румынию. Вскоре вы увидите много вещей, происходящих в Восточной Европе”. Александр Бовин. Александр Бовин, политический комментатор Известий, и, возможно, самый влиятельный журналист в России, был ещё одним членом фан-клуба Андропова, которого я встретил в Москве. Как и Арбатов, он работал с Андроповым в ЦК. Он остается крайне близким к нему — «советником и политиком, а также журналистом», — отметил один европейский дипломат. Раньше я не встречал Бовина, но познакомился с бывшим корреспондентом Известий в Москве — Мэлором (аббревиатура от «Маркса-Энгельса-Ленина-Октябрьской революции») Стуруа — достаточно хорошо, и он договорился о встрече в редакции. Бовин сразу же показался мне ожившим Бальзаком. Бовин — большой, толстый мужчина с огромной головой. Его выпирающий живот обрамлён подтяжками. Он чрезвычайно подвижен. Задолго до смены официальной советской линии он был известен как сторонник советско-китайского сближения, поэтому я начал с этой темы. Он сказал, что в течение многих лет китайцы давали понять, что они хотят улучшить отношения, но Москва очень медленно понимала намек. Большое изменение, сказал Бовин, началось после речи Брежнева в Ташкенте в марте прошлого года, когда он назвал Китай “страной социализма”. Никто не говорил подобного в Москве много лет. Теперь открыт путь для постепенного улучшения, но оно не произойдёт быстро. «За прошедшие годы мы накопили много подозрений и претензий», — сказал Бовин. «Китайцы любят играть в игры. Китай — великая держава. Он не может зависеть от Советского Союза. Нам потребуется около десяти лет, чтобы установить хорошие отношения. Развитие будет идти очень медленно, и будет непросто».

ГДР, Восточный Берлин, 1983 год.

Я переключил тему на Восточную Европу, но потребовались усилия, чтобы привлечь Бовина к этой теме. Я сказал, что большинство американцев признают, что Советский Союз — великая держава с огромной армией и самым современным ядерным оружием — государством, полностью равным Соединенным Штатам. Мы всегда верили, что, если не будет безопасности для Советского Союза, не может быть безопасности для всего мира. В этом был смысл Ялтинских соглашений. Чего мы не можем понять, так это того, почему советская безопасность зависит от того, чтобы в каждом второсортном городе от Балтики до Черного моря располагался секретарь компартии. «Разрушится ли Россия, — спросил я, — если бы лидером Гданьска или Братиславы был социал-демократ?» Демонстрация в поддержку польской “Солидарности”, Мюнхен 1983 год. «Это не вопрос нашей физической безопасности», — ответил Бовин. «Это вопрос отношений между великой державой и меньшими государствами, которые являются социалистическими государствами. На карту поставлена ​​не только безопасность, но и идеология. Например, если Лех Валенса станет лидером Польши, Польша выйдет из Варшавского договора. Это не было бы угрозой для нашей физической безопасности, но это было бы ужасной потерей престижа. Это было бы похоже на то, что случилось с вами в Иране. Когда Соединенные Штаты были выброшены из Ирана, Соединенные Штаты потеряли престиж”. Я спросил его об отношениях между Россией и Соединенными Штатами, и он косвенно объяснил, почему так много русских, с которыми я сталкивался, так постоянно и в такой личной манере ругаются на президента Рейгана. «Сейчас почти нет шансов на серьезные, глубокие соглашения», — сказал Бовин. «Я не верю в Рейгана. Он играет в политический театр. Когда его только избрали, некоторые из наших американистов думали, что он повторит путь Никсона — сначала будет занимать жесткие позиции, а затем пойдёт на компромисс. Конечно, они были разочарованы… Когда это предсказание оказалось ложным. Лично я никогда не думал так, потому что я не верю, что история идет задом наперед. Я не думаю, что вы можете сыграть Алису в Стране Чудес в реальной жизни». Рональд Рейган, 1983 год. Я сказал, что если бы Рейган был просто политическим актёром, он мог бы сыграть любую роль: Генерала Кастера или Сидящего Быка. Речь шла лишь о том, чтобы Россия организовала политическое давление, с целью договориться о контроле над вооружениями. Я сказал, что проблема была в том, что русские были настолько полны решимости воевать за крошечные преимущества, что они упускали возможности. Я сказал, что они так долго тянули предложения по контролю над вооружениями, что в Западной Германии социал-демократ Гельмут Шмидт уступил место христианскому демократу Гельмуту Колю. «Шмидт был гораздо более склонен к компромиссу в отношении контроля над вооружениями, чем Коль», — сказал я. “Вы потеряли его, двигаясь так медленно.” Как и другие россияне, которые впервые с глубоким пессимизмом говорили об американо-советских отношениях, Бовин быстро перевернулся. Он сказал: «Между Шмидтом и Колем нет такой большой разницы. Они оба немецкие националисты. Они оба проводят лучшую политику в отношении Западной Германии. А интерес Западной Германии в том, чтобы иметь плохие отношения с Советским Союзом. Они хотят объединения. Но вот тут Соединенные Штаты и Советский Союз имеют общую позицию. Ни ты, ни я не проживем достаточно долго, чтобы увидеть объединение Германии. Советский Союз не хочет этого, как и Соединенные Штаты». Я спросил Бовина о новом советском лидере. «Андропов — умный человек», — сказал он. «Он хорошо информирован и имеет широкие общие знания. Ему нравится смотреть на проблемы в их самом широком контексте. Ошибочно думать, что, раз он был в Венгрии, то он смотрит проблемы Восточной Европы или России глазами Венгрии. Он видит Венгрию в контексте Восточной Европы и в контексте социалистического содружества. Он знает о Китае больше, чем Брежнев и Черненко. Я спросил о его личных качествах. Бовин сказал, что Андропов живет скромно. Он видел английскую грамматику на столе Андропова, но не знает, говорит ли он по-английски». Он интеллектуал, добавил Бовин. Я спросил, что он имеет в виду под «интеллектуалом». Бовин сказал, что есть такие интеллектуалы, как Генри Киссинджер, и такие, как Роберт Макнамара. «Андропов похож на Киссинджера, — продолжил Бовин. — К моему удивлению, он не верит в компьютерные распечатки и во все графики и цифры, которые ему вручают бюрократы. Он смотрит шире». Затем он повторил мысль Арбатова. Он сказал: «Андропов — настоящий политик. Политика — это его работа, а также его хобби. У него прекрасный политический ум. Он любит политику».