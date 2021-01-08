Эфирная разведка 08/01/2021. Партия войны пчёл против мёда

1. Важно: информационной безопасности предупреждение.

Морально и организационно готовимся быстро (в течение недель) соскакивать с WhatsApp и Фейсбука.

WhatsApp в течение января объединяет технические средства по сбору БигДаты с FaceBook - обновлённое пользовательское соглашение по согласию отправлять в фейсбук "данные о связях, предпочтениях, поведении, активности, перемещениях, связанных учетных записях и устройствах" пользователю будет предложено принять до 8 февраля.

Мордокнига, как вы знаете, уже и так лежит под ЦРУ, ФБР и американской "партией войны". Кроме того, на серверах этого конгломерата достаточно много персонала из числа украинских нацистов, поэтому в особенности сильно возненавидеть фейсбук и ВотсАпп рекомендую в ДНР, ЛНР, в Крыму и в Приднестровье.

В подтверждение своей политической позиции, фейсбук вчера забанил аккаунт Трампа.

Также, как вы знаете, в МВД России недавно случился скандал, связанный с утечкой в WhatsApp информации о маршрутах передвижения сотрудников власти по Москве. Объединив с вышесказанным, становится понятно, что технически эти данные уже есть в распоряжении фейсбука и ЦРУ, поэтому реакция силовиков на утечку и была настолько жесткой.

Вангану, что дни спокойной работы этого конгломерата и их софта в России будут сочтены в течение этого года. Если не полностью, то как минимум будет официальный запрет на использование этого барахла госслужащими, в т.ч. даже в личных целях.

Почему - потому что данный софт будет, пользуясь правами на доступ к памяти, контактам, фотографиям, камере и микрофону сливать все данные с устройства на сервера фейсбука, а также подслушивать, и, возможно фотографировать и писать видео без ведома пользователя.

Пока в качестве замены жителям России могу посоветовать Тележечку и Асечку (ICQ new). Последнюю у корпорации AOL полностью выкупил Mail.ru. Функционал у них обоих в целом полностью заменяет WhatsApp - групповые чаты, видеоконференции, броадкаст, и т.п.. Сам буду для личной переписки юзать Аську, а для работы - Телегу. Информацию под грифом всё равно нельзя передавать ни там, ни там - онли шифрование, VPN и защищенная почта.

Ну а вместо мордокники юзерам придётся юзать кому что больше нравится. Впрочем, мордокнига сама сделала очень многое, чтобы заслужить хейт пользователей. Теперь она будет заслуживать ненависть ещё и пользователей в США - банами, сливом личных данных и травлей за политические предпочтения. Цукерберг совершенно однозначно принял одну из сторон конфликта.

И вообще - учите линукс, если вы ещё не :) Мелкомягкие тоже на стороне буржуев.

В целом, нам в ближайшие пару лет предстоит существенная закрутка гаек в интернете по трём направлениям:

- снижение вреда от информационной войны, ведущейся западными спецслужбами, усложнение использования зарубежных ботферм,

- усиление контроля за финансированием чего-либо,

- технические меры, позволяющие выкручивать руки мошенникам.

Конспирологических историй из разряда "государство будет тайно подслушивать в курилках, а потом ночью выхватывать голыми из постелей и анально карать за политические анекдоты" в России в ближайшие 2-3 года не ожидается, а вот в Америке они могут начаться прямо с этого февраля, т.к. будет "охота на ведьм". Некоторым трудовым мигрантам из России, особенно, мигрировавшим без политического подтекста, может случайно прилететь по ушам.

2. Падение шкафа с антресолями в замедленной съёмке

(если вы понимаете, о каком шкафе речь).

Собственно, в продолжение предыдущего пункта про охоту на ведьм в СШП.

"Ведьмами" в ближайшие полгода, неожиданно для себя, могут оказаться до 35-40% населения Штатов, в первую очередь - фигуры значимостью от генералов и министров до профессоров университета, кто поддерживал Трампа и его протекционистские проекты и политики. Причём, прилетать им будет не только за поддержку "русского агента Донни", но и за экономические проблемы, вызванные эпидемией коронавируса (а также и за саму эпидемию - тоже). Всё просто - новые назначенцы из команды демократов-глобалистов будут стараться идти в бой с чистого листа, сбрасывая вину за все неудачные вводные на своих предшественников, подкрепляя это ремаркой - "а ещё этот проходимец поддерживал Трампа и топил котят".

Кроме того, Трамп тоже как минимум полгода ещё будет "делать нервы" демократам, поскольку с такой поддержкой населения ему есть кого мобилизовать в защиту своих идей. Особенно, если пойдёт раскол по штатам. Не сильно удивлюсь, если последователи идей Трампа со временем реогранизуются в таких себе "консервативных конфедератов на минималках" с лёгким флёром раскрывальщиков мирового заговора и выживальщиков после БП. Партия глобалистов, в свою очередь, будет шельмовать их во всех СМИ, как фриков-ретроградов, хотя по традиционным меркам фрики - это как раз они сами - те, кто топит за права пчёл не размножаться, не делать мёд и обязанность извиняться перед цветами за половой харассмент по отношению к пестикам и тычинкам.

Всё это, разумеется, скажется не самым лучшим образом на реальной экономике США. Но - вы будете поражены - фондовые рынки и доллар будут продолжать расти. Это такая же непреложная истина, как то, что компания Tesla - стабильно убыточна без шансов, но её капитализация рвёт рекорды, а Илон Маск - самый гениальный предприниматель. Это Америка XXI века, детка, энджой энд релакс.

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А вот в геополитике будет совсем не релакс. К рулю мирового покемона дорвалась партия войны, которая, к тому же, дорвалась с плохими показателями экономики. А если поиздержавшийся в портовых кабаках пират не грабит, то он либо думает о грабеже, либо спит, либо помер.

Единственное утешение - это то, что у США плохие показатели главным образом не в экономике, а в кадрах, и эти кадры, вангую, провалят большую часть стратегической партии США в ближайшие 2-3 года чисто за счёт бравады, пофигизма и непрофессионализма.

Тем не менее, затягиваем пояса и расчехляем ружья по списку:

а) Белоруссия - очередные народные погуляшки имени "президента Светы", сроки - по середину февраля включительно, далее полегче. Самые "красивые" истории будут случаться с помощью украино-американских крыс в спецслужбах Батьки, которых он оттуда почему-то ещё не вычистил. Недавний вброс о планах убийства Шеремета - первая ласточка такого типа.

б) ДНР/ЛНР

- где-то до апреля-мая американская "партия войны", думаю, будет подбивать бухгалтерию, оставшуюся от прошлых хозяев "рулевой рубки", а с мая и далее может начаться жара. Опять-таки, в первую очередь, с сильным участием спецслужб. Важным лицам республик стоит помнить, что их главный враг с кнопкой "убить всех" может сидеть не за линией разграничения, а прямо с ними в одном кафе, и такие истории рискуют значительно участиться - нужна качественно другая работа контрразведки. Похищать людей, скорее всего, тоже будут. Тут надо включаться вместе с контрразведкой ФСБ РФ, потому что деятелей республик могут похищать из России и наоборот. В классическом военном смысле укры давно поняли, что не тянут, и будут просто продолжать обстреливать и провоцировать. Ну если только военное руководство вна руине не перейдёт к каким-нибудь отбитым радикалам (а может) - тогда возможна быстрая развязка.

в) Северная Корея. Тут всё стандартно - откатить результаты переговоров с Трампом, напугать снова весь мир ядерным оружием из Чосона, поссорить Чосон снова на все деньги с Южной Кореей, возобновить непрерывные учения морских котиков у береговой зоны северян, переброску в регион F-35 и прочих вундервафель. Нашим на этот раз не стоит "выражать озабоченность" ядерным оружием Пхеньяна, т.к. в Россию оно полетит только в случае, если корейцы промажут своими ракетами мимо всего Западного полушария Земли. Думаю, что следует продолжать линию "обе Кореи мы любим одинаково и призываем их к дружбе и обнимашкам", а также активнее заходить к северянам с предложениями технологического апгрейда их экономики (за деньги, естественно) - у нас уже есть полностью импортозамещённые технологии, которые могут им пригодиться (от компьютеров до самолётов. Кроме того, продолжать проталкивать идею транзитной железной дороги "Владивосток - Сеул".

г) Иран. Всё по классике жанрика. Демонизация образа в СМИ, санкции, заказные убийства ракетами с беспилотников, теракты. Почти из каждого инцидента будут торчать уши Моссада. Ничего нового.

д) Азербайджан! Ахтунг. Администрация Байдена, скорее всего, активно заинтересуется этой страной, пользуясь недавними разногласиями и инцидентами между ними и Россией вокруг Карабаха. И пользуясь этим, американцы попытаются наобещать Алиеву с три короба арестантов в обмен на право войти в Каспийский регион на правах "партнёров по безопасности". Заодно перехватить инициативу у турок. Технически это означает - аренда куска авиабазы под мутную военную движуху, ячейка инженерно-технической разведки против РФ и Ирана, поставки вооружения, тренировки солдат, накачка общества антироссийской и антииранской пропагандой, разогрев террористической активности в Дагестане. Алиев, конечно, политик крайне осторожный с хорошей "чуйкой", но мало ли...

е) Венесуэла. Честно говоря, американцы не знают, что с ней сейчас делать. Поэтому будут пробовать разные способы, не гнушаясь подкупа/шантажа венесуэльского начальства и промышленного терроризма. Действовать будут, как обычно, из Колумбии. Что-то определённое будет к лету.

ж) Польша и Прибалтика. Они в ближайший год будут думать, что наступил их звёздный час, поскольку "господин назначил их любимой женой". Выглядеть всё будет примерно так, но заметных изменений не вижу. Просто будет много НАТОвских покатушек и очень много грозных заявлений в сторону России из серии "вы нам должны всё отдать и извиниться" и "мы вас сейчас положим одной левой". Обкуренный бред, в общем, но за него могут дать денег - тем и живы.

з) Китай. В теории, американцы могут попробовать начать движуху по убеждению китайцев заключить мир дружбу и жвачку. В перспективе у американцев есть надежда на то, что когда Си Цзиньпиня сменит другой кормчий, его можно будет подначить на решение экономических проблем Китая за счёт России. На практике, правда, скорее всего, у американцев не хватит на такую стратегию времени - внутренние проблемы дадут им по рукам раньше. А вот китайцы до вышеупомянутой мысли могут впоследствии дойти и самостоятельно...

3. Россия становится не "путинской".

Под этим я имею в виду не то, что сейчас радостно подумала вся т.н. "оппозиция", а совсем другое.

Российская структура власти в этом году наконец обретёт такую формацию, в которой она в будущем сможет без существенной потери качества управлять страной без участия Путина. Основные персоны, способные обеспечить устойчивость страны на следующую 20-летку во власти уже есть. Пока ещё процесс перехода компетенции не закончен - на это выделено ещё проектных два года и запасных 6-8.

Только не говорите об этом кавунистам, пусть смотрят свои сны о "самодержавном царе Путене" и дальше - нам спокойнее.

Основные темы - техническое усовершенствование органов управления страной и интеграция промышленности в скоростные технологические цепочки (принцип "сквозной конвейер"). Эти две темы уже почти доработаны. Мишустин и Мантуров их дотащат, Белоусов с Борисовым проведут авторский надзор.

Кажется, наконец, начали браться за суверенизацию медиасферы. Пока боюсь, что мне почудилось. Уверенно не говорю. Посмотрим.

Несколько интересных проектов в образовании в этом году могут вылезти из подпольного режима в официальный, вы даже удивитесь, что такое возможно. Ну, например, поставленные на поток запуски школьниками спутников в космос. Как писал в прошлой теме, на 2021 год запланировано три.

Вообще, если заметили, большинство полезных вещей в сегодняшней России сначала проходят обкатку в подпольном режиме, без огласки. Потому что все понимают, что заяви о них на всю громкость со старта - будет и осознанный саботаж, и завышенные ожидания, да и в принципе любой проект всегда имеет риск не зайти.

Во второй половине года возможны какие-то финальные структурные и векторные изменения в политике. Поворота к социализму, конечно, не обещаю, но может быть что-то кардинальное в сторону социалки и суверенитета.

4. Мохаммед, как самое популярное имя Европы.

В Европе (чем дальше тем больше) будет расти риск преступлений, совершённых этническими бандами "беженцев". Причина - из-за коронавирусных ограничений страны будут вынуждены секвестировать бюджеты и, в числе прочего, урезать расходы на содержание "сирых и убогих". Последним начнёт не хватать (при постоянно растущих аппетитах) и они пойдут грабить.

Меркель, к слову, отказываться от политики "гостеприимства", скорее всего, не будет - вплоть до начала заметной эмиграции коренных немцев из страны в целях безопасности. Как это куда? В Россию, в Венгрию, в Австрию. В Россию может особенно эпично переехать производство и разработка некоторых немецких концернов. БМВ и Сименс вряд ли, а какой-нибудь Хенкель, Кнауф или Шнайдер Электрик - как здрасьте. Они и так уже одной ногой здесь. Продолжаем развивать практику технопарков ;)

На сегодня всё.

Удачного всем года.

Бдите.

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