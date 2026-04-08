Воспоминания знаменитых людей о Сталине

Правда была все время рядом, но мы верили "источникам", а не верили истокам.

Судите сами, вот описания нескольких первых встреч со Сталиным из уст разных людей.

Авиаконструктор и зам.наркома авиации Яковлев А.С. И.В.Сталин (слева), А.С.Яковлев (справа)

Яковлев впервые увидел Иосифа Виссарионовича 12 июля 1935 года, на показе достижений воздушных спортсменов Центрального аэроклуба для руководителей партии и правительства.

«И вдруг видим, как из машин выходят И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, А. В. Косарев... Сталина близко я увидел впервые; невысокого роста, в сером коверкотовом однобортном пальто-макинтоше, такого же материала фуражке, в мягких шевровых сапогах.

Сталин и его спутники тепло с нами поздоровались, держались очень просто, и сразу же началась оживленная беседа с авиаспортсменами".

В этот день, несмотря на неблагоприятную погоду и хмурое небо, состоялся показ всех видов авиационного спорта. Открыли его планеристы, они показали образцы виртуозной техники управления безмоторными летательными аппаратами. Летчик Алексеев на самолете У-2 продемонстрировал авиационный шарж, он показал первый полет новичка, в процессе допускал грубые ошибки, заставлял самолет принимать в воздухе неестественные положения, какие мог бы допустить неопытный ученик.

Однако он так заигрался, что в какой-то момент не смог вывести самолет из состояния штопора, и У-2 упал в реку. Все были страшно напуганы, потому что понимали, что Алексеев наверняка погиб. Но вскоре с места падения приехала санитарная машина, и из нее вышел целый и невредимый летчик Алексеев.

"Он объяснил, что у него в последнюю минуту перед выводом из штопора нога соскользнула с педали.

Конечно, это было наивное объяснение. Летчик, зарвавшись, допустил грубейшую ошибку. Тем не менее все были очень рады, что он жив. Сталин подошел к нему, пожал руку и обнял".

Затем показали новые спортивные и учебные самолеты, и Яковлев показал и свой самолет УТ-2, его очень тепло встретили летчики.

«Сталин подошел ближе к машине, постучал пальцем по крылу.

— Дерево? — спросил он.

— В основном сосна и березовая фанера, — ответил я.

— Какая наибольшая скорость?

— 200 километров в час.

— А у самолета У-2?

— 150.

— А на какой машине лучше готовить летчиков для истребителей И-16? На У-2 или на этой? — спросил Сталин у толпившихся вокруг летчиков.

— Конечно, на этой, — зашумели все в один голос.

— А почему?

— Да ведь у этой скорость больше и она моноплан, так же как И-16, а У-2 — биплан.

— Выходит, что надо переходить на эти, более современные машины?

— Правильно, — в один голос ответили летчики.

— А на каком заводе строили вашу машину? — обратился Сталин ко мне.

— В кроватной мастерской на Ленинградском шоссе.

— Как-как?.. В кроватной?!

А затем в конце показа, когда делали общую фотографию на память, Яковлев замешкался и подошел, когда уже все построились, он не знал, куда встать, Сталин заметил его колебания:

"Сталин поманил меня пальцем, предлагая сесть поблизости от него, и положил на мое плечо свою руку. Так и запечатлел нас фотограф в этот знаменательный момент моей жизни". Памятная фотография - Сталин положил руку на плечо молодого Яковлева

Авиаконструктор С.В.Ильюшин рассказал о своей первой встрече со Сталиным

Первая встреча с вождем у Ильюшина состоялась 5 августа 1933 года. Его вызвал нарком обороны К.Е.Ворошилов. Они отправились на дачу к Сталину - на совещание по авиационным вопросам. Ильюшина поразило, как внимательно Сталин слушал специалистов, и какие меткие технические вопросы задавал. Он производил человека, технически очень хорошо подкованного в авиации. С.В.Ильюшин

После заседания, длившегося около трех часов, Сталин пригласил всех в сад размяться и предложил сыграть в городки. Сталин с Ворошиловым на одной стороне, а Ильюшин с Барановым — на другой. Сталин бил очень метко. Ильюшин ему не уступал, за что Иосиф Виссарионович прозвал его чемпионом. Тем не менее Ильюшин с Барановым оказались в проигрыше.

После обеда снова принялись за работу. Совещание длилось до позднего вечера. Делясь позже впечатлениями об этой встрече, Сергей Владимирович поражался:

— Откуда Сталин так детально знает авиацию? В.К.Коккинаки с братьями

Воспоминания летчика-испытателя В.К.Коккинаки

В.К.Коккинаки вспоминал, что в 1932 году, когда были созданы истребители И-5, достигшие рекордной скорости 280 километров в час, Сталин смотрел машину на московском аэродроме и не был, в отличии от остальных, впечатлен. Он сказал тогда:

— Это ничего (он даже не сказал «хорошо», заметил знаменитый испытатель Владимир Константинович Коккинаки), — но нам нужны не эти самолеты. Надо, чтобы «самолет давал 400 километров в час.»

— Мы были поражены, — вспоминал позже Коккинаки. — Конструкторы сначала растерялись, а потом засели за работу. Мы смотрели на них скептически. А через полтора года я сам проводил испытания самолета, обладавшего скоростью значительно выше 400 километров". В.П.Чкалов

Летчик-испытатель В.П.Чкалов

В.П.Чкалов впервые встретил Сталина на Центральном аэродроме 2 мая 1935 года.

— Для меня эта встреча была совершенно неожиданной, — сказал Валерий Павлович.

— Когда Сталин, Ворошилов и Орджоникидзе приехали на аэродром для осмотра новых самолетов, Ворошилов показал на меня товарищу Сталину. Он подошел ко мне, крепко пожал руку и стал спрашивать о моем любимце И-16 и о том, как я его испытываю. Видимо, Ворошилов рассказал ему о воздушных происшествиях во время моих испытательных полетов, потому что товарищ Сталин спросил:

- «Почему вы не пользуетесь парашютом, а обычно стараетесь спасти машину?»

Я объяснил, что летаю на опытных, очень ценных машинах, которые надо беречь во что бы то ни стало. Во время полета мысль все время направлена на то, чтобы выполнить программу испытаний и благополучно вернуться на аэродром.

— Ваша жизнь, — сказал Сталин — дороже нам любой машины. Надо обязательно пользоваться парашютом, если есть в этом нужда!

Потом Чкалову предложили показать фигурные полеты. Он запустил мотор, с места свечой взвился в воздух и проделал самые сложные фигуры изящно и легко, присущим ему «чкаловским стилем».

Иосиф Виссарионович как в воду глядел. А Чкалов не внял доброму совету, и три года спустя, стремясь спасти новый истребитель конструктора Поликарпова — И-180, у которого в испытательном полете заглох мотор, он не воспользовался парашютом и погиб.

Из этих описаний видишь вождя человечным, простым, деловым, умным, въедливым, деятельным, помешанным на работе. И невольно рождается вопрос: что советские люди сделали, чтобы заслужить такого лидера? Наверное, очень и очень многое.

Черчилль в своих мемуарах писал, что, готовясь к первой встрече со Сталиным, строго-настрого наказывал себе ни в коем случае не идти первым навстречу. Но достаточно было ему, маленькому седому человеку, показаться в дверях, как какая-то неведомая сила толкнула английского премьер-министра в спину, и он торопливо пересёк весь громадный пустой зал, а Сталин стоял.