Уфа. Было — стало - 10

Продолжаем путешествие...
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Уникальный снимок. Строительство кинотеатра «Ударник». 1932 год. Годом ранее у села Богородское началось строительство завода комбайновых моторов (будущий УМПО). Тогда же на карте возникло спецпоселение НКВД СССР под названием Моторное (оно же Моторстрой). Старорежимное имя Богородское кануло в Лету.
Кинотеатр открылся в декабре 1933 года. Считается, что это первое капитальное здание в Инорсе. На второй год войны «Ударник» стал клубом. Здесь в эвакуации работала концертмейстером Екатерина Осиповна Вайнтрауб. В 1944 году в роддоме в Черниковске она родила мальчика, будущего знаменитого дирижёра Владимира Теодоровича Спивакова.
В 1952 году клуб был перестроен и утратил свои конструктивистские черты. В 1956-м он частью Дома культуры имени Калинина.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.Флигель Уфимской губернской мужской гимназии на Большой Ильинской улице (бывшая Фрунзе, ныне Заки Валиди). Сейчас — корпус Башкирского государственного медицинского университета.
Здание гимназии построено в 1847 году. Флигели появились чуть позже — в 1852-м. Там размещались кабинеты директора, инспекторов, воспитателей, плюс канцелярия. После революции гимназия закрыта. В здании появился госпиталь, потом фельдшерская школа. В 1920-е — школа II-й ступени, затем школа фабрично-заводского ученичества. С 1932 года — Башкирский мединститут. На первых порах институт занимал только второй этаж бывшей гимназии и полуподвал. В 1936 году главное здание и флигели были надстроены.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.До осени 2007 года угол Фрунзе (ныне Заки Валиди) и Гоголя занимал маленький одноэтажный дом. Столетие назад почти вся улица Гоголя была застроена подобными невысокими деревянными домиками.
Если верить справочнику «Вся Уфа» от 1908 года, дом на улице Гоголевской принадлежал Ольге Петровне Чижёвой. Была ли она родственницей известной уфимской купеческой семьи Чижёвых, пока установить не удалось. Почти 17 лет назад дом был снесён. На его месте воздвигнут массивный корпус Арбитражного суда РБ. О том, что две фотографии сделаны с одной точки напоминает лишь пятиэтажная хрущёвка на втором плане.На двух фотографиях одно и то же место на бывшей Александровской улице (ныне Карла Маркса). На чёрно-белом кадре — Полежаевский пансион. На современном — пустота.
Пансион был назван в честь незаслуженно забытого, но великого русского писателя Петра Васильевича Полежаева. Его самый известный роман — «Царевич Алексей Петрович». Пётр Васильевич жил в Уфе и долгие годы был активным участником Уфимского попечительного о бедных комитета. Именно этот комитет позаботился об открытии в 1870-х годах пансиона для бесплатного проживания бедных уфимских гимназистов. Деньги на пансион выделил Полежаев.
Приют разместился в двухэтажном доме 1830-х годов постройки — одно из первых каменных зданий Уфы, сохранившихся до нашего времени. Почти двухсотлетняя историческая жемчужина была снесена в 2019 году. Дом был лишён статуса памятника и уничтожен.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Воскресенская (ныне Тукаева). На первом плане двухэтажный дом Марьям Султановой. Изначально он принадлежал Тимербулату Курамшевичу Акчурину, одному из богатейших предпринимателей своего времени. Марьям была его дочерью. Дом был отдан ей как приданое, когда Марьям Тимербулатовна вышла замуж за Арслана-Али Султанова, старшего сына муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания.
Невестка муфтия вошла в историю Уфы как учредитель и первый председатель Уфимского мусульманского дамского общества. Была такая очень влиятельная благотворительная организация.
За домом Султановых одноэтажное строение — дом Хаджи Сулейманова, имам-хатыба Первой соборной мечети Уфы. Относительно недавно дом был реставрирован, ныне это офис архитектурного бюро.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Известная фотография Сергея Михайловича Прокудина-Горского, сделанная им в 1910 году. Называется «Общий вид на Новую Уфу». Старое место, откуда снимал Сергей Михайлович, не ясно. Наш фотограф попытался вычислить прежнюю точку по рельефу и общему ракурсу. Современный кадр сделан с улицы Нечаева в районе Алмалык.Ещё один взгляд на старую Уфу с противоположного берега реки Белой.
Современный кадр — со стороны современного района Алмалык. Наш фотограф попытался найти место, с которого Аполлоний Александрович Зирах сделал чёрно-белую фотографию. Установить с точностью до года время старинного кадра нельзя. Единственная сохранившаяся точка — водонапорная башня. На современной фотографии она скрыта. Также по центру фотографии Зираха видно Троицкий храм. Он был снесён в июне 1956 года.Есть места в Уфе, что не меняются столетиями. Посмотришь на фотографии, и сам собой возникнет вопрос: а чего принципиально нового здесь появилось за минувший с лишним век (свет, газ, водопровод)? Но даже мощение дороги напоминает об эпохе XIX века, когда за Уфимским косогором появилась Новая Нижегородская слобода.
Нижегородку основали выходцы из Нижегородской губернии (из Горбатовского уезда, если быть точным). В том уезде жили преимущественно старообрядцы: люди упрямые, трудолюбивые и не очень общительные. Они и основали слободу. Нижегородка до сих пор живёт своей жизнью. Это не город и не деревня, а непонятным образом сохранившийся мир, уходящий корнями в 1800-е годы.
На старинном фото слева видно одноэтажное здание. Ныне это дом по адресу: Урицкого, 16. На современном снимке он закрыт трансформаторной будкой. По нему была вычислена прежняя точка съёмки. Разница между снимками около 110 лет.Уфа. 1917 год. По Большой Казанской улице, мимо конторы Торгового дома братьев Юдаевых идёт демонстрация. В то лето по всей стране гудели митинги. Люди готовились к осенним выборам в Учредительное собрание, где предстояло определить новое государственное устройство России. На чёрно-белом кадре хорошо читается надпись на транспаранте: КТО ЗА СПИСОК №1 ИДИТЕ С НАМИ.
Дом Дмитрия Клементьевича и Ивана Клементьевича Юдаевых был возведён в середине XIX века. Он достался братьям по наследству от Клементия Ивановича Юдаева, известного в Уфе хлеботорговца. В советские годы дом Юдаевых был национализирован. Большая Казанская стала улицей Октябрьской Революции. Долгие годы здесь работала детская поликлиника с аптекой на первом этаже. Относительно недавно дом был реставрирован. Сейчас пустует.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.На чёрно-белом кадре дом 1879 года постройки. В историю Уфы он вошёл под именем купеческой семьи Вольмут. Здесь жили Георгий Иосифович Вольмут и его сын Георгий Георгиевич. Они основали в Бирске пивоваренный завод. Рядом с домом, на Большой Успенской улице, находилась пивная лавка завода Александра Георгиевича Вольмута. Лавка сохранилась по сей день. В советские годы там разместился детский кинотеатр имени Александра Матросова. Дом Вольмутов был снесён в 2006 году. На этом месте построен многоквартирный жилой корпус с имитацией уничтоженного фасада. Угол Коммунистической и Крупской (бывшие Большая Успенская и Жандармская).
Обе фотографии сделаны с одной точки.Большая Сибирская улица (она же Мингажева). Колокольня Покровского храма. Это старейший из сохранившихся уфимских храмов. Построен и освящён в 1817 году. То есть ему 207 лет. В начале XIX века тут стояли две церквушки. Обе деревянные. Старая Покровская была разобрана по брёвнышку из-за ветхости. На её месте встал нынешний храм. Соседний храм — Никольский — сгорел в 1808-м.
Деньги на строительство дал купец Данила Степанович Жульбин. Но колокольню обустраивали на средства князя Ивана Афанасьевича Уракова. В 1817-м был освящён один из возведённых приделов, а полностью работы завершились только через шесть лет. Помешал Большой уфимский пожар 1821 года, устроенный, как полагают недоброжелатели, по вине губернатора Матвея Андреевича Наврозова.
Храм при советской власти был закрыт, но ненадолго. Там были воинская часть и аптечный склад. В марте 1957 года Покровскую вернули верующим. С тех пор и по сей день здесь идут службы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Знаменитый дом Бухартовских, что на углу Коммунистической и Аксакова, разобран почти до основания. Другого способа сохранить и восстановить историческое здание нет. Спустя четыре года после разрушительного пожара началась реконструкция. Собственник обещает воссоздать дом, максимально сохраняя его оригинальную конструкцию.
Дом был возведён в 1890-е годы. С начала 1900-х здесь жила семья дворян Бухартовских: Генрих-Иосиф Генрихович, полицмейстер Уфы, его жена Мария Александровна, председательница Уфимского общества скорой помощи, и брат Генриха Генриховича — Владислав.
На первом этаже находился аптекарский и парфюмерный магазин, которым заведовал Владислав Генрихович. Вход в магазин был через вход на срезанном углу. В советские годы здесь проживали почти два десятка семей. Несколько лет назад дом был расселён. Его растаскивали по частям мародеры. В марте 2020 года дом едва не сгорел. Будем следить за воссозданием!
Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы редко смотрим на памятники природы. Может быть, зря! Перед вами известная скала Колотушка — каменный останец над рекой Уфа (она же Караидель). Чёрно-белый кадр сделан в конце XIX века. Современная фотография чуть более 120 лет спустя.
Колотушка образовалась очень давно, в результате выветривания горных пород. До революции скала часто попадала на открытки из-за своей причудливой формы. В 1959 году, в результате наполнения Павловского водохранилища, часть её ушла под воду.Архиерейская гора и Архиерейская слобода в конце 1910-х. Местность фатально изменилась за минувшее столетие. Ориентиром для нас стал деревянный, с шатровой звонницей Всехсвятский храм, что в Дубнячках. Он виден с правого края чёрно-белого кадра. Храм построен и освящён в мае 1898 года. Спустя 35 лет, летом 1933 года, решением президиума Уфимского горсовета закрыт, а затем сломан. В память о храме осталось только название улочки — Местные Дубнячки.
Слобода на высоком обрывистом берегу реки Белой появилась ещё в 1700-е годы. Называлась тогда не Архиерейской, а Волнушки. Об этом канувшем в Лету топониме осталось напоминание в виде улицы Волновой. После того, в начале 1800 года, была учреждена Оренбургская и Уфимская епархия, а в Уфе появился архиепископ, слобода стала Архиерейской. На вершине горы стоял дом правящего архиерея. В 1970-е годы дом был снесён. На его месте появился массивный корпус обкома КПСС и Совмина БАССР (ныне Дом республики).
Если увеличить чёрно-белый кадр, можно увидеть купол Уфимского кафедрального собора во имя Воскресения Христова. На его месте теперь здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Перекрёсток Александровской и Большой Ильинской улиц (ныне Карла Маркса и Заки Валиди). В качестве ориентира был взят угол флигеля бывших Присутственных мест (на правом крае двух фотографий). Судя по афишной тумбе, чёрно-белый снимок сделан незадолго до революции.
На Александровской стоят два «соборных дома» с квартирами для священства и диаконов Воскресенского кафедрального собора. В первом одноэтажном жил настоятель собора Евграф Васильевич Еварестов (был расстрелян в 1919 году). Соседом его был протоиерей Николай Васильевич Концевич (будущий ректор Киевской семинарии). Дом был разрушен в результате взрыва бытового газа в ноябре 1984 года. Второй двухэтажный дом сохранился по сей день.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.На чёрно-белом снимке старинный жилой дом купеческой семьи Алексеевых на улице Аксакова, 56. Многие вчерашние мальчики помнят этот дом. В советские времена там находился ДОСААФ, где учили вождению. В классах стояли настоящие ЗИЛ-131 и Камаз-53111.
Алексеевы были известными в России производителями мёда и воска. Купец по 2-й гильдии Илья Платонович Алексеев торговал почти по всей Российской Империи. Его брат Яков Платонович на Верхне-Торговой площади имел магазин чая, сахара, мёда и другого товара. Также Алексеевы участвовали в подпольной работе террористических революционных организаций. Например, Илья Платонович организовал производство бомб. Его сын Владимир участвовал в вооруженных грабежах, так называемых «эксах»... На месте дома Алексеевых теперь небольшой сквер.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Советская Уфа. Улица Ленина. Здание проектного института «Башколхозпроект» построено в типичном для 1960-х стиле советского модернизма. В конце 1990-х институт был закрыт. В 2000-е здание было надстроено и перестроено до неузнаваемости. Теперь здесь бизнес-центр «Гарда»
Обе фотографии с одной точки.Перекрёсток Аксакова и Свердлова. Чёрно-белый кадр снят (вероятно) в 1980-е годы. Вдоль Аксакова тянутся вдаль деревянные дома XIX века постройки. Например, дом, что на углу, на ближнем плане справа когда-то принадлежал председателю Уфимской мещанской управы Дмитрию Александровичу Грачёву. После революции дом был национализирован и прослужил простым уфимцам более века. Признан ветхим и подлежащим сносу ещё в 2013 году, снесён в прошлом году. Остальные дома были снесены ещё раньше.
Трамвайная линия по Аксакова и Свердлова была продолжена в начале 1950-х и открыта в 1952 году. Работает до сих пор.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Парадная трибуна Дома Правительства БАССР. Улица Пушкина. Чёрно-белая фотография, судя по всем признакам, сделана в середине войны. Возможно, 1943-й. Нижний снимок 79 лет спустя.
Дом Совета народных комиссаров БАССР был сдан к ноябрьским праздникам 1937 года, то есть 87 лет назад. В традициях той эпохи, здания органов советской власти и даже памятники героям и вождям снабжались трибунами. На этих трибунах партийные начальники приветствовали трудящихся, выступали на митингах, принимали рапорты.
На трибуне Дома Правительства стоит 1-й секретарь Башкирского обкома ВКП(б) Семён Денисович Игнатьев. Будущий министр госбезопасности СССР, свидетель смерти Сталина в марте 1953-го. Кто рапортует, сидя на лошади, сказать трудно. Говорят, что генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов, командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Но мы в этом не уверены. В наше время трибуна была разобрана.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Исчезающий старинный квартал бывшей Никольской (ныне улица Гафури). С 1917 по 1923 годы Мажит Гафури обитал в этом квартале. Тогда же ему было присвоено звание Первого народного поэта Башкирской республики. Ещё недавно в квартале сохранялись жилые домики той эпохи. К нашему дню уцелел один, но и он скоро исчезнет. Чуть дальше стоит дом имам-хатыба 3-й соборной мечети Зыяитдина Ямалетдиновича Камалетдинова (он в кадр не попал). Скоро здесь построят страшнейшие жилые комплексы.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Дом, что стоит на углу Аксакова и Успенской (ныне Коммунистической), вошёл в историю Уфы в связи с двумя фамилиями его владельцев. Первой хозяйкой была Ольга Карповна Раевская. В 1911 году она продала дом Василию Поликарповичу Бессарабову, товарищу (то есть заместителю) председателя Уфимского губернского отдела Союза русского народа. Бессарабов владел домом всего шесть лет. До Февральской революции.
При Советской власти это была обычная коммуналка. В одной из квартир обитал Александр Флегонтович Зуев. Его сын Борис Александрович Зуев работал звукорежиссёром на Мосфильме в золотую эпоху советского кинематографа. Дом давно выселен, выкрашен в серый цвет и ждёт реставрации. Напротив него до недавнего времени стоял многострадальный дом Бухартовских. Сейчас он разобран и, как обещают власти, будет восстановлен.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Прошлой ночью на улице Мажита Гафури начался снос дома ректора медресе «Галия», известного богослова Зыяитдина Ямалетдиновича Камалетдинова (Зия Камали). Улица носит имя поэта Мажита Гафури, потому что он также жил в этом доме с 1917-го по 1923 год. Как раз в это время Гафури было присвоено звание Первого народного поэта Башкирской республики.
В 2020 году дом Камали внесён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Но в 2021 году был лишён статуса памятника. Дом пытались спасти. В течение нескольких лет стараниями Эльзы Маулимшиной удавалось предотвратить снос. В четверг, с наступлением темноты (пока никто не видит), дом принялись спешно ломать. В Уфе, в который раз, уничтожается история города.
На фотографиях дом Зии Камали 40 лет назад и зимой 2023 года.На Уфимской улице, которая теперь называется Чернышевского, стоит бывшая усадьба Михаила Андреевича Степанова-Зорина. На верхней фотографии деревянный дом, где жила Мария Димитриевна Кладикова. Она была няней в семье Степановых. Её дом занимал участок между двумя хозяйскими корпусами усадьбы.
Сам Михаил Андреевич Степанов-Зорин — бывший крепостной, сумевший благодаря Реформе 1861 года выбиться в люди и войти в купеческое сословие, был одним из самых известных купцов Уфы. Сам себя величал как «Степанов, он же Зорин». Дом Кладиковой был построен в конце XIX века. В 2000-е годы он был внесён в реестр объектов культурного наследия. Но очень быстро из реестра исключён, а в 2013 году вовсе снесён. Спустя 11 лет на месте дома огороженный забором пустырь.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Александровская улица (ныне Карла Маркса). Справа фасад бывшей электростанции. В 1896 году Уфимская городская управа заключила сделку с Николаем Владимировичем Коншиным, представителем Санкт-Петербургского электрического общества «Дюфлон и Константинович» о строительстве на Александровской улице, рядом со Второй пожарно-полицейской частью, электростанции для уличного освещения. В феврале 1898 года электростанция была открыта.
Коншин также планировал запустить в городе электрический трамвай, но по ряду обстоятельств этот проект не удался. Трамвай пошёл в столице Башкирской республики только в 1937 году.
Станция проработала до введения в 1931 году в эксплуатацию ЦЭС-1 в Черниковске. Бывшее предприятие Коншина стало трансформаторной подстанцией и в 1960-е годы перешло заводу «Уфасельмаш». В 1999 году она была закрыта. Старинное здание разобрано в 2000-е годы, за исключением фасадной стены, которая стала частью бизнес-центра.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Улица Бекетовская. Ныне Мустая Карима. На чёрно-белом снимке дом, вошедший в историю Уфы с именем генерал-майора Михаила Алексеевича Емельянова. Он был возведён на рубеже 1890-х и 1900-х. Предположительный архитектор — молодой Вильям Волькот. С кончиной Емельянова наследники продали дом семье Гоголевых.
После революции дом был национализирован и с тех пор использовался как медицинское учреждение. Здесь работали детприёмник №2, Дом ребёнка, железнодорожная поликлиника. В войну здесь жили эвакуированные дети, позже была детская консультация, противотуберкулёзный санаторий. До 2004 года дом занимал ревматологический санаторий. В наше время дом был фактически разрушен, за исключением фасадных стен, и стал частью нового жилого комплекса.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Улица Аксакова в 1980-е годы. Сразу бросается в глаза отсутствующая ныне историческая застройка на левой стороне. Часть улицы была снесена в 2000-е вплоть до дома Бухартовских. На чёрно-белом снимке хорошо виден его силуэт, а на современном кадре уже нет. Дом Бухартовских разобран несколько месяцев назад (власти обещают восстановить). Правая часть улицы более или менее сохранилась. Вдали выделяется краснокирпичный корпус бывшего Уфимского реального училища.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Почти 70 лет назад, в 1955 году, закрытый храм Рождества Богородицы на площади Кирова был переделан в кинотеатр «Йондоз». Чёрно-белая фотография сделана летом 1974 года. Современный кадр — спустя полвека.
Храм на Приютской улице (ныне Кирова) был запроектирован в самом конце XIX века, а завершён и освящён в сентябре 1909 года. Деньги пожертвовал купец Никифор Миронович Патокин. При этом, как говорят, он разорился, но дело не бросил. На звоннице были восемь колоколов, самый тяжёлый — 50 пудов (800 кг). Первый настоятель храма — Василий Григорьевич Лезенков.
В Гражданскую войну храм был прикрыт, а в его стенах размещён госпиталь. Окончательно закрыт в 1935 году. Была разобрана колокольня. Снесён главный купол. Власти планировали отдать здание мединституту. Но потом было решено переделать его в кинотеатр. Храм передали на баланс Башкино. Незадолго до войны здесь разместили авиамастерскую. Недолго работала в храме и тюрьма УНКВД по БАССР. Кинотеатр «Йондоз» был закрыт в 1991 году. С того времени началась долгая реставрация.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Посмотрите, какой была Уфа около 120 лет назад. Обе фотографии сделаны с минарета Первой соборной мечети. К сожалению, основные уфимские ориентиры вековой давности или снесены, или закрыты современными постройками. Впрочем, более или менее сохранился Спасский храм, хоть вид на него заслонëн. Сохранилась и часовня на Ново-Ивановском кладбище (она справа от высотки ЖК Grand на Огнях Уфы).
Датировка чёрно-белого кадра устанавливается благодаря Скорбященскому храму. Он возводился в 1900–1907 годах. На старинном снимке также нет дома Капкаева на углу Спасской (ныне Новомостовой) и Большой Ильинской (теперь Заки Валиди). Он был построен в 1910-м или 1911 году.Возведение Уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан. Середина 1990-х. Она строилась долго, почти 10 лет. С 1989-го по 1998 год. Архитектору Вакилю Вагизовичу Давлятшину удалось создать один из самых запоминающихся силуэтов и один из узнаваемых символов Уфы. На рубеже 1980-х и 1990-х технологии монолитного строительства ещё не вошли в практику, потому высокие минареты и главный корпус собирали из блоков. Самый молодой в Уфе памятник истории и архитектуры.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.Перед вами дом, что стоял на углу Достоевской и Суворовской (ныне Крупской) улиц, рядом со школой №39. Построен в 1900-х годах; принадлежал вдове генерал-майора Любови Ивановне Дымман.
В 1908 году дом был куплен коллежским секретарём Александром Ивановичем Родоканаки. Он был обрусевшим греком, переехавшим в Уфу, кажется, из Одессы. Родоканаки устроился преподавателем межевого законодательства в Уфимском землемерном училище. Позже стал председателем Уфимского городского общества взаимного страхования от огня. В марте 1922 года вся семья Родоканаки была убита в результате разбойного нападения. Это преступление на долгие годы потрясло Уфу.
Дом был снесён в 2000-е.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет.Улица Коммунистическая (бывшая Сенная). В центре кадра одноэтажный флигель бывшей усадьбы Сазоновых. Слева частично попал главный дом усадьбы. Сергей Лазаревич Сазонов происходил из старообрядцев Вятской губернии. Благодаря поддержке общины выбился из крестьян в купеческое сословие. Переехал в Уфу, где занимался торговлей древесиной.
Дом на Сенной был возведён для старшего сына — Егора Сергеевича. Молодой человек учился в Московском университете. Там примкнул к подпольным революционным группам. Быстро последовал арест, высылка в Уфу, потом тюрьма, эмиграция. В 1904 году Сазонов стал участником террористической группы; убил бомбой министра внутренних дел России Вячеслава Плеве. Был осуждён. В заключении покончил с собой. После революции, с 1918-го по 1937 год, улица Сенная носила имя Сазонова.
К сожалению, флигель и главные ворота дома были разобраны. Главный дом сохранился.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.В 1869 году Николай Кондратьевич Блохин открыл на Большой Усольской (ныне Сочинская) публичную и бесплатную библиотеку-читальню. Неподалёку стоял загородный дом Блохиных. Соседняя улица Кавказская тогда называлась Блохинской — как раз по их дому.
Библиотека-читальня была лучшей в Уфе. В 1912 году Николай Кондратьевич подарил её городу, а спустя два года открыл самый большой в городе книжный магазин и типографию на улице Центральной (ныне Ленина).
Красивое кирпичное здание Блохин передал для размещения в нём училища. В 1944 году здесь был открыт Уфимский библиотечный техникум. Библиотека работала в деревянном здании весь советский период. После 1918 года она носила имя Октябрьской революции; ныне — Модельная библиотека №2. В наше время исторические здания были снесены.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Бывший доходный дом купца Бисярина на Бекетовской (ныне Мустая Карима, в советские годы улица Социалистическая). Судя по всему, дом построен во второй половине XIX столетия. В монографии Михаила Игоревича Роднова «Уфимское купечество во второй половине XIX века» мы нашли такую информацию:
Во время переписи торгово-промышленных заведений в 1873 году на Бекетовой улице в доме купца Бисярина была зафиксирована аренда помещения под сапожное заведение мастеровым Усень-Ивановского завода Иваном Фёдоровичем Скоробогатовым
К 1913 году дом уже находился во владении Анны-Екатерины Людвиговны Фек. В советские годы это было обычное жильё. В 2002 году дом был снесён, так как мешал установить строительный кран при возведении 12-этажного жилого комплекса.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Советская Уфа. Детский сад на Социалистической (ныне Мустая Карима). Бывший дом Николая Никаноровича Степанова и его жены Марьи Фёдоровны (в девичестве Батуевой). Степанов был коммерсантом, занимал должность главы Уфимского биржевого комитета. Дом был куплен им в начале 1900-х годов у некоего Зудилина и перестроен в античном стиле. После революции — национализирован; до последних лет использовался как детский сад. Был внесён в реестр памятников архитектуры. В декабре 2000 года премьер-министр РБ Рафаэль Байдавлетов снял охранный статус и разрешил памятник снести, что и было сделано. На этом месте теперь возведён заурядный ЖК.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет.На углу улиц Цюрупы и Достоевского (бывшие Телеграфная и Тюремная) стоит красивый доходный дом, принадлежавший некогда Ивану Игнатьевичу Якушеву. Он служил в Уфимском Обществе взаимного кредита бухгалтером. Дом был возведён по его заказу в начале 1900-х.
Якушев жил на Малой Успенской улице. Помещения в доходном доме сдавались в найм. Например, среди арендаторов была церковная школа имени цесаревича Алексея на полсотни учащихся. Содержал её купец по II-й гильдии Григорий Андреевич Бусов. Также в доме располагалось Уфимское отделение Общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе. По некоторым данным, здесь же квартировало Уфимское сыскное отделение полиции.
В первые советские годы дом был национализирован. Долгие здесь располагалось аптечное управление при Совете Министров БАССР.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Социалистическая (ныне Мустая Карима) с разницей всего 20 лет. Почти ничего, что вы видите на верхнем снимке, не уцелело. Частично сохранился так называемый манеж купца Садретдина Мифтахутдиновича Назирова. Манеж, а точнее амбар, был возведён в 1890-е годы.
Купец по 1-й гильдии Садретдин Назиров когда-то начинал приказчиком у казанского купца Сабита Губайдуллина. Позже основал своё дело, переехал в Уфу, где торговал мануфактурой, а затем кожей и зерном. Занимался перевалкой зерна по рекам Белая и Уфимка.
Рядом с манежем стоял деревянный одноэтажный дом в семь окон с мезонином. До революции он также принадлежал Назирову. Садретдин Мифтахутдинович жил в нём. У дома было красивое кованное крыльцо. К сожалению, всё было снесено в 2000-е годы. Манежу повезло чуточку больше. В 1990-е постройка была внесена в реестр памятников истории и культуры. Потому, при масштабном сносе старинной застройки, была сохранена одна фасадная стена. Бывший манеж теперь часть галереи «Арт».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Уфа сильно изменилась за последние два десятка лет. На верхней фотографии старинная улица Бекетовская (она же Социалистическая). На нижнем снимке нынешняя улица Мустая Карима. Разница между кадрами – 21 год. Верхний снимок сделан, судя по отметке в нижнем углу, в мае 2003 года. Комментировать особо нечего — всё на фотографиях. На дальнем плане слева едва заметен одноэтажный дом купца по 1-й гильдии Садретдина Мифтахутдиновича Назирова.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На чёрно-белой фотографии двор дома купца по 2-й гильдии Ильи Платоновича Алексеева и его семьи, что на улице Аксакова. Здесь Алексеевы жили, здесь располагался склад. Илья Алексеев был известным в России производителем мёда и воска и торговал ими почти по всей Империи. Его брат Яков Платонович на Верхне-Торговой площади имел магазин чая, сахара, мёда и другого товара. На дальнем крыле белая вывеска: СКЛАД МЁДА и ВОСКА.
Алексеев был участником уфимского революционного подполья. Организовал у себя дома производство бомб. Его сын Владимир был меньшевиком, участвовал в вооружённых грабежах, так называемых «эксах». Партийная кличка — Чёрный. Как боевик участвовал в сентябре 1906 года в нападении на разъезде Дёма близ Уфы и в августе 1909 года на станции Миасс. В обоих случаях боевики нападали на поезда с целью грабежа. Деньги и золото передавались на нужды подпольных революционных организаций.
Уфимский большевик Иван Петрович Павлов вспоминал:
"Неординарной фигурой был уже упомянутый мной Владимир Алексеев. Благодаря тому, что его отец владел в Уфе медовым заведением, в ямах под бочками с мёдом мы имели возможность хранить динамит, пироксилин, оружие, нелегальную литературу. Сам Владимир, хотя по должности заместитель начальника боевой дружины, для нас был просто боевым товарищем. Вернувшись с каторги в 1917 году, он примкнул к меньшевикам и вместо отца как заложник сидел в одиночке уфимской тюрьмы."
В советские годы в бывшем доме Алексеевых находилась организация ДОСААФ — учили вождению. В классах стояли настоящие ЗИЛ-131 и КАМАЗ-53111. Дом был внесён в реестр памятников в 1992 году. Но в 2000-е годы был разрушен. Теперь на этом месте обычный многоэтажный жилой корпус (улица Аксакова, 56).
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Как изменилась Уфа за 20 лет?
Ну, пока остановимся, продолжение следует...https://t.me/arhiufa
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