Уфа. Было — стало - 10

Обе фотографии сделаны с одной точки. Исчезающий старинный квартал бывшей Никольской (ныне улица Гафури). С 1917 по 1923 годы Мажит Гафури обитал в этом квартале. Тогда же ему было присвоено звание Первого народного поэта Башкирской республики. Ещё недавно в квартале сохранялись жилые домики той эпохи. К нашему дню уцелел один, но и он скоро исчезнет. Чуть дальше стоит дом имам-хатыба 3-й соборной мечети Зыяитдина Ямалетдиновича Камалетдинова (он в кадр не попал). Скоро здесь построят страшнейшие жилые комплексы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом, что стоит на углу Аксакова и Успенской (ныне Коммунистической), вошёл в историю Уфы в связи с двумя фамилиями его владельцев. Первой хозяйкой была Ольга Карповна Раевская. В 1911 году она продала дом Василию Поликарповичу Бессарабову, товарищу (то есть заместителю) председателя Уфимского губернского отдела Союза русского народа. Бессарабов владел домом всего шесть лет. До Февральской революции.

При Советской власти это была обычная коммуналка. В одной из квартир обитал Александр Флегонтович Зуев. Его сын Борис Александрович Зуев работал звукорежиссёром на Мосфильме в золотую эпоху советского кинематографа. Дом давно выселен, выкрашен в серый цвет и ждёт реставрации. Напротив него до недавнего времени стоял многострадальный дом Бухартовских. Сейчас он разобран и, как обещают власти, будет восстановлен.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Прошлой ночью на улице Мажита Гафури начался снос дома ректора медресе «Галия», известного богослова Зыяитдина Ямалетдиновича Камалетдинова (Зия Камали). Улица носит имя поэта Мажита Гафури, потому что он также жил в этом доме с 1917-го по 1923 год. Как раз в это время Гафури было присвоено звание Первого народного поэта Башкирской республики.

В 2020 году дом Камали внесён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Но в 2021 году был лишён статуса памятника. Дом пытались спасти. В течение нескольких лет стараниями Эльзы Маулимшиной удавалось предотвратить снос. В четверг, с наступлением темноты (пока никто не видит), дом принялись спешно ломать. В Уфе, в который раз, уничтожается история города.

На фотографиях дом Зии Камали 40 лет назад и зимой 2023 года. На Уфимской улице, которая теперь называется Чернышевского, стоит бывшая усадьба Михаила Андреевича Степанова-Зорина. На верхней фотографии деревянный дом, где жила Мария Димитриевна Кладикова. Она была няней в семье Степановых. Её дом занимал участок между двумя хозяйскими корпусами усадьбы.

Сам Михаил Андреевич Степанов-Зорин — бывший крепостной, сумевший благодаря Реформе 1861 года выбиться в люди и войти в купеческое сословие, был одним из самых известных купцов Уфы. Сам себя величал как «Степанов, он же Зорин». Дом Кладиковой был построен в конце XIX века. В 2000-е годы он был внесён в реестр объектов культурного наследия. Но очень быстро из реестра исключён, а в 2013 году вовсе снесён. Спустя 11 лет на месте дома огороженный забором пустырь.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Александровская улица (ныне Карла Маркса). Справа фасад бывшей электростанции. В 1896 году Уфимская городская управа заключила сделку с Николаем Владимировичем Коншиным, представителем Санкт-Петербургского электрического общества «Дюфлон и Константинович» о строительстве на Александровской улице, рядом со Второй пожарно-полицейской частью, электростанции для уличного освещения. В феврале 1898 года электростанция была открыта.

Коншин также планировал запустить в городе электрический трамвай, но по ряду обстоятельств этот проект не удался. Трамвай пошёл в столице Башкирской республики только в 1937 году.

Станция проработала до введения в 1931 году в эксплуатацию ЦЭС-1 в Черниковске. Бывшее предприятие Коншина стало трансформаторной подстанцией и в 1960-е годы перешло заводу «Уфасельмаш». В 1999 году она была закрыта. Старинное здание разобрано в 2000-е годы, за исключением фасадной стены, которая стала частью бизнес-центра.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Улица Бекетовская. Ныне Мустая Карима. На чёрно-белом снимке дом, вошедший в историю Уфы с именем генерал-майора Михаила Алексеевича Емельянова. Он был возведён на рубеже 1890-х и 1900-х. Предположительный архитектор — молодой Вильям Волькот. С кончиной Емельянова наследники продали дом семье Гоголевых.

После революции дом был национализирован и с тех пор использовался как медицинское учреждение. Здесь работали детприёмник №2, Дом ребёнка, железнодорожная поликлиника. В войну здесь жили эвакуированные дети, позже была детская консультация, противотуберкулёзный санаторий. До 2004 года дом занимал ревматологический санаторий. В наше время дом был фактически разрушен, за исключением фасадных стен, и стал частью нового жилого комплекса.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Улица Аксакова в 1980-е годы. Сразу бросается в глаза отсутствующая ныне историческая застройка на левой стороне. Часть улицы была снесена в 2000-е вплоть до дома Бухартовских. На чёрно-белом снимке хорошо виден его силуэт, а на современном кадре уже нет. Дом Бухартовских разобран несколько месяцев назад (власти обещают восстановить). Правая часть улицы более или менее сохранилась. Вдали выделяется краснокирпичный корпус бывшего Уфимского реального училища.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Почти 70 лет назад, в 1955 году, закрытый храм Рождества Богородицы на площади Кирова был переделан в кинотеатр «Йондоз». Чёрно-белая фотография сделана летом 1974 года. Современный кадр — спустя полвека.

Храм на Приютской улице (ныне Кирова) был запроектирован в самом конце XIX века, а завершён и освящён в сентябре 1909 года. Деньги пожертвовал купец Никифор Миронович Патокин. При этом, как говорят, он разорился, но дело не бросил. На звоннице были восемь колоколов, самый тяжёлый — 50 пудов (800 кг). Первый настоятель храма — Василий Григорьевич Лезенков.

В Гражданскую войну храм был прикрыт, а в его стенах размещён госпиталь. Окончательно закрыт в 1935 году. Была разобрана колокольня. Снесён главный купол. Власти планировали отдать здание мединституту. Но потом было решено переделать его в кинотеатр. Храм передали на баланс Башкино. Незадолго до войны здесь разместили авиамастерскую. Недолго работала в храме и тюрьма УНКВД по БАССР. Кинотеатр «Йондоз» был закрыт в 1991 году. С того времени началась долгая реставрация.