Территория Героев...(200)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Лейтенант Виктор Терещенко Лейтенант Виктор Терещенко выполнял боевую задачу во главе штурмовой группы по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений.

Перед выдвижением он оценил обстановку, разработал безопасный маршрут продвижения и распределил задачи между подчинёнными.

Благодаря продуманным действиям штурмовая группа в кратчайшие сроки заняла новые позиции, после чего под грамотным руководством Терещенко закрепилась на них и организовала устойчивую оборону.

После выполнения задачи противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, применив кассетные боеприпасы. Несмотря на это, группа под командованием Терещенко уничтожила значительную часть прибывшего подкрепления, а оставшиеся силы противника были вынуждены отступить.

Мужество и профессионализм лейтенанта Виктора Терещенко обеспечили успешное выполнение задачи по овладению новыми рубежами и позволили избежать потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11123

Младший сержант Кибирев Егор Младший сержант Егор Кибирев выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия для штурмовой группы.

Во время движения его автомобиль подвергся атаке FPV-дрона противника.

Оценив обстановку и характер полученных повреждений, Кибирев принял решение устранить неисправности на месте и продолжить выполнение задачи.

В ходе ремонта он заметил приближение ещё одного ударного беспилотника. Используя личное стрелковое оружие, Егор точными выстрелами уничтожил дрон.

В кратчайшие сроки он устранил повреждения автомобиля и возобновил движение.

При подходе к назначенной точке Кибирев попал под миномётный обстрел противника, однако благодаря профессиональным навыкам вождения сумел доставить груз в целости и сохранности.

Профессиональные и мужественные действия младшего сержанта Егора Кибирева обеспечили своевременную доставку боеприпасов и продовольствия штурмовому подразделению, что способствовало его дальнейшему продвижению.

https://t.me/rabotaembrat/11124

Сержант Сапрыкин Дмитрий В районе одного из участков местности подразделение Дмитрия Сапрыкина выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Дмитрий одним из первых зашел на опорный пункт, лично уничтожил гранатометный расчет противника и трех военнослужащих ВСУ, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Дмитрия Сапрыкина задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11128

Рядовой Родионов Павел Рядовой Павел Родионов в должности стрелка мотострелковой роты выполняет боевые задачи специальной военной операции.

Штурмовой группе, в составе которой действовал Родионов, была поставлена боевая задача по захвату опорного пункта противника. В ходе проведения наступательной операции группа попала под шквальный пулеметный огонь противника. Павел, используя рельеф местности, скрытно пробрался в тыл противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и пять украинских боевиков, создав благоприятные условия для продолжения наступления.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Павла Родионова опорный пункт противника был захвачен без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11120

Младший сержант Баинкенов Есбол На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Есбола Баинкенова выполняло задачу по обороне позиций.

Группа Баинкенова подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в ходе которой был ранен товарищ военнослужащего. Есбол, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.

Благодаря мужеству и оперативно оказанной первой медицинской помощи, жизнь боевого товарища Есбола Баинкенова была спасена.

https://t.me/rabotaembrat/11129

Гвардии младший сержант Переярченко Вячеслав Гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко — командир отделения штурмовой роты.

На важном направлении его группа получила задачу уничтожить противника, закрепившегося на окраине населенного пункта. Переярченко грамотно организовал взаимодействие и распределил задачи, обеспечив продвижение к опорным пунктам.

Заняв выгодную позицию, он отвлек огонь на себя, позволив подчиненным скрытно приблизиться к врагу. Затем первым ворвался в окопы и, ведя бой, продолжал руководить отделением. В результате задача была выполнена, занятые позиции — удержаны.

Несмотря на попытки противника вернуть утраченные рубежи, группа под его командованием отразила все контратаки без потерь.

https://t.me/rabotaembratya/100910

Рядовой Рыманов Сергей Рядовой Сергей Рыманов выполняет боевые задачи в ходе проведения специально военной операции в должности водителя роты материального обеспечения.

Рыманову была поставлена задача по доставке боеприпасов на позиции мотострелковой роты, находящийся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Выполнив поставленную задачу по доставке боеприпасов на позиции роты, Сергей возвращался на исходную точку. Передвигаясь по лесополосе, он получил по информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся минометный обстрел, а также риск атаки FPV-дронов противника, Рыманов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, Сергей оказал ему первую помощь и вывез его к точке эвакуации.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Сергея Рыманова произведен своевременный подвоз боеприпасов на позиции роты и спасена жизнь тяжелораненому военнослужащему.

https://t.me/rabotaembrat/11121

Сержант Ухов Алексей Сержант Алексей Ухов выполняет боевые задачи в ходе проведения специально военной операции в должности командира отделения.

Ухов в ходе войсковой операции руководил выполнением боевой задачи по контрбатарейной борьбе в условиях активного применения БПЛА противником.

Используя накопленный опыт и тактический приём «кочующий миномёт», Алексей умело руководил минометным расчетом, в результате чего личный состав уничтожил живую силу противника и подавил работу двух вражеских минометов.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сержанта Алексея Ухова и слаженной работе расчета поставленная боевая задача была успешно выполнена без потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11136

Лейтенант Вегеря Максим Командир мотострелковой роты лейтенант Максим Вегеря выполнял задачу по разведке местности и выявлению огневых средств, техники и личного состава ВСУ.

Действуя под интенсивным артиллерийским огнём, он проводил разведку с использованием технических средств и беспилотного летательного аппарата, обнаружив позицию миномётных расчётов противника.

Вегеря организовал взаимодействие с артиллерией и скорректировал огонь по выявленной цели. В результате были уничтожены миномётный расчёт и до отделения противника, что позволило российским штурмовым подразделениям закрепиться на важном участке фронта.

https://t.me/rabotaembrat/11143

Лейтенант Горынин Евгений Подразделение под командованием лейтенанта Горынина вело наступательные действия на одном из тактических направлений. Штурмовые группы попали под минометный обстрел. Горынин лично вывел боевую машину на огневой рубеж, несмотря на применение противником ударных дронов точным огнем из орудия подавил минометный расчет противника. Затем, оперативно сменив огневую позицию, продолжил вести огонь по опорному пункту противника поддерживая продвижение штурмовой группы.

Благодаря мужеству и личным навыкам лейтенанта Евгения Горынина штурмовые группы захватили важный опорный пункт противника с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/11133

Ефрейтор Щукин Олег Ефрейтор Олег Щукин выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности наводчика боевой машины пехоты мотострелкового батальона.

Щукин, действуя в составе экипажа БМП выполнял боевую задачу по огневому поражению противника на одном из тактических направлений.

Проявив отвагу и самоотверженность в условиях активного применения противником ударных БПЛА, Олег умело корректировал действия экипажа боевой машины.

Грамотные действия ефрейтора Щукина позволили отразить атаки националистов и уничтожить живую силу противника.

После отражения вражеских атак Щукин лично эвакуировал раненых сослуживцев, чем спас им жизнь.

Благодаря отваге и профессионализму ефрейтора Олега Щукина боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11137

Гвардии рядовой Синицын Евгений Гвардии рядовой Евгений Синицын проходит службу в должности мастера отделения технического обеспечения роты радиоэлектронной борьбы.

Во время несения службы он выполнял задачу по защите участка местности от атак вражеских беспилотников. В результате удара FPV-дрона был повреждён провод, обеспечивающий запуск комплекса РЭБ. Осознавая важность его бесперебойной работы, Синицын, несмотря на угрозу жизни, покинул укрытие, обнаружил повреждение и восстановил кабель, после чего вручную запустил оборудование.

В ходе запуска он заметил приближение вражеского дрона. Заняв выгодную позицию, Евгений метким выстрелом из штатного оружия уничтожил цель, предотвратив удар. Убедившись в отсутствии других беспилотников и исправности техники, он доложил о выполнении задачи и отошёл в безопасное место.

Благодаря его решительным действиям работа комплекса радиоэлектронной борьбы была своевременно восстановлена, что позволило отразить воздушную угрозу.

https://t.me/rabotaembratya/100936

Старший сержант Лапшин Александр Старший сержант Александр Лапшин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укрепленных позиций противника.

Группа попала под шквальный огонь и не могла продвинуться. Александр принял решение обойти противника с фланга. Используя рельеф местности скрытно продвигался во фланг оборонительной позиции противника. Благодаря навыкам сумел выйти из сектора обстрела незамеченным и неожиданно атаковать украинских боевиков.

Точным огнем Лапшин уничтожил нескольких боевиков и начал продвигаться в глубину обороны связывая оставшийся гарнизон боем. Мужественные действия старшего сержанта Александра Лапшина позволили штурмовой группе продолжить движение и захватить укрепленные позиции, уничтожив личный состав противника.

https://t.me/rabotaembrat/11134

Рядовой Раднаев Аюр Старший наводчик гаубичной самоходно-артиллерийской батареи рядовой Аюр Раднаев выполнял задачу по подавлению артиллерии противника и огневой поддержке российских штурмовых подразделений.

Несмотря на систематический обстрел и активное применение беспилотников со стороны ВСУ, он продолжал работу, не реагируя на близкие разрывы снарядов.

В ходе боя Раднаев обеспечил непрерывное ведение огня, чётко выполнял команды командира орудия, оперативно подбирал боеприпасы и устанавливал взрыватели. Профессиональные действия расчёта позволили вести огонь по позициям противника с максимальной скорострельностью.

Грамотные действия рядового Раднаева в ходе контрбатарейной борьбы привели к уничтожению артиллерийского орудия противника вместе с расчётом и обеспечили продвижение штурмовых групп на направлении атаки.

https://t.me/rabotaembrat/11142

Гвардии ефрейтор Шулаков Дмитрий Гвардии ефрейтор Дмитрий Шулаков проходит военную службу в должности номера расчета РСЗО «Град - 2».

В ходе выполнения боевой по уничтожению скопления живой силы и техники противника Дмитрий обнаружил приближение двух вражеских FPV-дронов. Сохраняя хладнокровие, Дмитрий немедленно сообщил по радиосвязи о воздушной угрозе командиру расчёта и заняв удобную позицию, открыл прицельный огонь по целям и уничтожил их. Квадрокоптеры сдетонировали в воздухе, не причинив вреда личному составу расчета и технике. После этого Дмитрий продолжил выполнение задачи своевременно и точно вычисляя координаты целей для корректировки огня.

Благодаря профессиональным и мужественным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Шулакова расчёт боевой машины «Град-2» выполнил поставленную задачу, что способствовало последующим успешным наступательным действиям российских штурмовых подразделений на данном направлении.

https://t.me/rabotaembratya/100937

Лейтенант Гадоев Джамшед Лейтенант Джамшед Гадоев вместе со штурмовой группой выполнял боевую задачу по захвату важной вражеской позиции.

Благодаря грамотному планированию группа скрытно подобралась к противнику и быстро заняла позиции, уничтожив врага.

После успеха Гадоев организовал оборону и запустил разведывательный дрон для оценки действий противника. Он заметил приближение вражеского подкрепления, которое пыталось вернуть утраченные позиции.

Гадоев связался с командованием, и артиллерия уничтожила большую часть врага, оставшихся ликвидировала штурмовая группа на позиции.

Профессиональные действия лейтенанта Гадоева позволили овладеть важными рубежами без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11146

Прапорщик Цхай Никита Прапорщик Никита Цхай выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.

В ходе движения к товарищам Цхай неоднократно подвергался воздействию ударных БПЛА противника.

Добравшись до двух раненых военнослужащих, он оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал их состояние.

При подготовке к транспортировке противник начал минометный обстрел. Невзирая на опасность, Никита лично эвакуировал на себе двух раненых боевых товарищей.

Добравшись до точки эвакуации, военнослужащие были отправлены в медицинские учреждения, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря мужеству и самоотверженности прапорщика Никиты Цхая были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/11145

Лейтенант Ахтырский Тимофей Замполит – это в первую очередь тот человек, который может выслушать военнослужащего, вникнуть и помочь решить его проблемы.

Офицер военно-политического отдела 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» лейтенант Тимофей Ахтырский рассказал о выполнении своих задач в зоне спецоперации. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61424

Старший лейтенант Алиев Азар Командир должен знать, чем дышит его солдат: замкомандира батальона по военно-политической работе гвардии старший лейтенант Азар Алиев уверен, что искреннее участие в судьбе подчинённых – фундамент высокой боевой готовности.

«Я завожу с ними беседу в непринуждённой обстановке. И вот тут, без построений и докладов, начинается настоящая работа. Солдат в официальной обстановке может постесняться, промолчать, ответить: «Никак нет, всё в порядке». А здесь, за чаем, расскажет всё как есть... Мне важно знать о болевых точках военнослужащего раньше, чем они выстрелят», – поделился Азар Алиев.

Подробнее о тонкой, но важной работе офицера читайте в материале «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/61304

Сержант Саргсян Александр Сержант Александр Саргсян, командир отделения взвода подвоза 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), называет это «Правилом 60 на 40».

«На марше ты отдаёшь 60 процентов внимания небу и лишь 40 – дороге. Во время заправки пропорция меняется: 90 процентов на небо и только 10 – на работу с пистолетом и рукавами. В зоне СВО такая арифметика порой единственная гарантия, что горючее дойдёт до баков на передовой», – рассказал Александр Саргсян.

Как специалисты службы горючего обеспечивают непрерывный ритм боевой работы подразделений – в материале «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/61397

Военнослужащий Рочев Александр Александр Рочев сильно пострадал в результате прилёта, товарищи эвакуировали его и другого погибшего военного. Врачи думали, что они оба «двухсотые».

«Теряю сознание. Потом просыпаюсь. Стол металлический. Стоит женщина вроде бы со шлангом, поливает меня. Я так понял, меня обмывали», — вспоминает Лис.

Четыре дня близкие Александра были уверены, что он погиб, даже уже нашли место на кладбище. Первой о том, что боец жив, узнала его жена. Он позвонил ей из больницы, но она долго не могла поверить, что общается с мужем: «Потом она мне уже сказала, что десять минут со мной разговаривала, думая, что я ей с того света звоню».

Сейчас Александр проходит реабилитацию. Боец, награждённый медалями Жукова и «За отвагу», рассчитывает вернуться на службу. См. видео по ссылке

https://t.me/rt_russian/273344

Младший лейтенант Салишев Руслан Руслан Салишев прошёл в зоне СВО боевой путь от рядового до офицера

Каждый метр освобождённой земли Донбасса достигается тяжёлым трудом и недюжинной храбростью наших военнослужащих, наступающих в условиях постоянного огневого воздействия противника. На своём примере в этом убедился гвардии младший лейтенант Руслан Салишев. Уроженец Башкирии оставил своё дело, чтобы помочь на передовой, где прошёл боевой путь от гранатомётчика до командира мотострелковой роты. Уже несколько лет, проведённых в зоне спецоперации, его уберегает и напоминает о доме талисман, подаренный сыном.

https://t.me/uralskie_vesti/1400 Парни из группировки «Центр» вскрыли позиции противника на Красноармейском направлении. ВСУ пытались спрятать живую силу в «зеленке», но расчеты РСЗО сработали оперативно – накрыли плотно. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61202 Сложили оружие: украинские солдаты сами выходят к бойцам «Центра»

На Красноармейском направлении всё чаще случаются такие встречи. Наши бойцы зачищали очередные позиции, когда к ним навстречу вышли военнослужащие ВСУ. Никакого боя не было – они сами решили сдаться в плен. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61247 Сержант Сергей Сазанов, командир артиллерийского орудия «Мста-С», во время частичной мобилизации сам пошел в военкомат и записался добровольцем.

Свое желание принести пользу Родине Сергей доказал делом. Расчет его орудия уничтожил американскую 155-мм гаубицу М-777, за что наш герой был награжден медалью «За отвагу». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZyTYjIuMB8 FPV сегодня на фроте работают едва ли не эффективнее, чем артиллерия. Так считает Батр Данзаев, оператор и инструктор по пилотированию FPV-дронов. За его плечами — участие в операции по освобождению Курской области, где приходилось запускать до 40 птичек в день: «Батареи не успевали заряжаться!»

Привет от героя — маме, которая переживает за сына: «Новости смотрит каждый день. Гордится!»

А что за цитата напечатана на баннере и висит за спиной у Батра на этом видео, узнайте, посмотрев сюжет до конца. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1953 Боевую машину поддержки танков (БМПТ) не зря назвали «Терминатором». Командир машины сержант Кирилл Бортников перечисляет ее вооружение: 30-мм пушки, гранатометы АГС-17 «Пламя», ПКТМ, четыре ПТУРа... На такой машине Кирилл прошел долгий путь в зоне СВО, с самого первого дня, и выполнил множество боевых задач, за которые удостоен Георгиевского креста IV степени, медалей Жукова и «За отвагу».

Оператор-гранатометчик Сергей Бессонов, напротив, подписал контракт только в 2025-м, чтобы помогать братьям и друзьям в зоне СВО. На гражданке он был инженером-электриком, работал даже на карьерных самосвалах. «Терминатор» его глубоко впечатлил! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1952 Капитан Сергей Корниенко удостоен двух медалей: Суворова и Жукова. Первая — за то, что пошел эвакуировать гражданских с минного поля, несмотря на то, что был велик риск обстрела (под который в итоге группа и попала). А вторая — за провокацию врага: Сергею и его подчиненным предстояло выманить противника, чтобы уничтожить его артиллерией.

Сергей — уроженец Уссурийска, долго жил в Ессентуках. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZyySLmrdEk «Режим работы — круглосуточный». Военные медики сводной передовой медицинской группы 506-го и 433-го гвардейских мотострелковых полков трудятся на Красноармейском направлении зоны СВО.

Коллектив работает как часы, хотя многие приехали из разных городов нашей страны. Например, командир медицинского взвода Евгений Шмаков родом из Барнаула.

Его коллега фельдшер Олег Исламов не только оказывает помощь раненым, но и учит штурмовиков основам тактической медицины: эти знания могут пригодиться на боевых заданиях. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZyYiHcVPUM Как справляется семья, где подрастают дети, а оба родителя — военнослужащие, участники СВО?

Рассказывает операционная медицинская сестра, сержант медицинской службы Оксана Беломестная. 24 февраля 2022 года ее супруг зашел в зону спецоперации. Два года Оксана переживала за него в ППД, а в 2024 году сама поехала работать в медицинскую роту.

За профессиональное оказание медицинской помощи раненым бойцам Оксана награждена медалями «За воинскую доблесть» II степени и «За спасение погибавших». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZxvVzxtZj0 Операционная медицинская сестра Татьяна Гордеева — из тех людей, кто всю жизнь хотел служить в Армии России, защищать Родину и носить военную форму. С началом СВО такая возможность для Татьяны выдалась, и она с готовностью ею воспользовалась. Работать пришлось на самых горячих направлениях: Угледар, Кременная, Авдеевка...

Еще во время ковида Татьяна спасала людей в госпитале. За самоотверженный труд она удостоена медали Луки Крымского. А за профессионализм и мужество на передовой — медалей Суворова и «За спасение погибавших». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1955 Участник СВО спел так, что плакал весь зал.

Данил Илюшкин защищает Родину с первых месяцев спецоперации. За плечами воина немало тяжёлых боёв. Но он не оставляет увлечение музыкой и давно стал душой полка. См. видео по ссылке

https://t.me/infomoscow24/107688

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сержант

10 июня 2023 года в ходе СВО на Донецком фронте при исполнении воинского долга, геройски погиб доброволец из Осетии, кавалер медали «Во Славу Осетии» и «За боевые заслуги» Хугаев Аркадий Витальевич (Голландец)

Весть о том, что на Украине началась специальная военная операция застала Аркадия Хугаева в далекой Голландии, где он находился вместе с братом. Для себя он принял решение выехать на Родину, после чего записался в состав добровольческого отряда «Шторм-Осетия».

За плечами у Аркадия был большой боевой опыт. В 2008 году был участником боевых действий в Южной Осетии. За мужество и храбрость награжден медалью «За боевые заслуги».

В 2014 году участвовал в боевых действиях на Украине.

Родился Аркадий 19 сентября 1984 года в селении Сунжа, РСО-Алания.

Учился он в Сунженской средней школе, по окончании которой поступил на физико — математический факультет СОГУ и получил специальность криминалиста.

С 2007 по 2010 год работал в МВД. С 2014 по 2016 год прослужил в войсках Вооруженных сил России.

В 2022 году Аркадий вступает в состав батальона «Шторм».

После окончания контракта в 2023 году вновь выехал добровольцем на СВО, воевал в составе отряда «Шторм — Лев».

8 июня 2023 года под Донецком, при наступлении ВСУ, Аркадий и бойцы под его командованием выдвинулись на позиции. Со слов ребят, тех кто выжил из батальона, Аркадий шел впереди всех. Наши ребята вступили в бой с противником, численность которых намного превосходила их. Шел ожесточенный бой.

Первые три волны наступления были преодолены, враг был сломлен. Раненый «Голландец», обернувшись назад, увидел, что все его бойцы погибли. Неподалёку он увидел единственного оставшегося в живых командира другого подразделения «Сороку». Затаившийся противник, продолжал вести огонь. Несмотря на ранения и обожженные руки, Аркадий не выпустил пулемет и продолжал стрелять по врагу. За это время к ВСУ подоспела помощь, силы были неравны.

«Сорока» вынес раненного Аркадия с поля боя, на помощь подоспели наши ребята. Аркадия несли до госпиталя 5 часов. Все это время он находился в сознании, стойко превозмогая боль. Ребятам удалось доставить Аркадия в госпиталь, врачи боролись за его жизнь, но после операции ненадолго придя в сознание, сердце Воина перестало биться.

10 июня 2023 года от полученных ранений Аркадий умер, выполнив свой воинский долг до конца….

Хугаев Аркадий Витальевич за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга представлен к награде Орден Мужества, посмертно.

Ранее был награждён медалью «Во Славу Осетии» и медалью «За боевые заслуги».

https://герои-сво.рф/geroi/hugaev-arkadij-vitalevich/ Лукин Николай Игоревич родился 29 марта 1995 года в селе Шляпники Ординского муниципального округа.

Окончил Ашапскую школу.

12 ноября 2024 года рядовой Николай подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был призван на службу.

На фронте исполнял обязанности стрелка в мотострелковом взводе мотострелковой роты.

21 декабря 2024 года Николай погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, недалеко от населённого пункта Пушкино.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Осетров Андрей Анатольевич родился 4 ноября 1975 года в д. Березовая Гора Ординского района Пермской области.

Окончил 8 классов средней школы с. Шляпники.

07.11.2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ войсковая часть № 95375 с. Тоцкое Оренбургская область, звание – младший сержант, был командиром отделения мотострелкового взвода (штурмовой).

Погиб 14 января 2025 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР Красноармейский район населенный пункт Новоелизаветовка в период прохождения военной службы.

Андрею Анатольевичу было 47 лет.

У него остались мама, супруга и 4 детей.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Мизёв Алексей Иванович родился 30 мая 1977 года в селе Чичерино Токарёвского района Тамбовской области.

Окончил 8 классов школы.

С 1999 г. по 2001 г. проходил срочную службу в армии, участвовал в восстановительных работах на территории Чеченской республики, был ветераном боевых действий.

17.04.2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ войсковая часть № 69457 г. Ханты-Мансийск Югра, должность стрелок.

Погиб 5 июня 2024 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР село Соловьево Ясиноватского района в период прохождения военной службы.

Алексею Ивановичу было 47 лет.

У него осталась дочь.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Орлов Виталий Александрович родился 24 января 1979 года в д. Грязнуха Ординского района Пермской области.

Окончил 8 классов средней школы.

Виталий Александрович заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2024 году, войсковая часть № 45863 Самарская обл., поселок Рощинский. Звание - гвардии рядовой. Должность - номер расчёта отделения (захвата) взвода штурмовой рота В 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Погиб 27 декабря 2024 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции в период прохождения военной службы вблизи населённого пункта Авдеевка.

Виталию Александровичу было 45 лет.

У него осталась мама и супруга.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Матаков Сергей Александрович родился 22 июня 1981 года в с. Орда Ординского района Пермской области.

Окончил 9 классов средней школы с. Орда.

В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ, войсковая часть № 01485 Карачаево – Черкесская Республика станция Сторожевая, звание – гвардии рядовой, должность – оператор отделения штурм «В».

Погиб 25 ноября 2024 года, при выполнении специальных боевых задач на территории Курской области в период прохождения военной службы.

Сергею Александровичу было 43 года.

У него остались отец и сын.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Абакуров Радик Рафикович родился 27 октября 1989 года в с. Карьево Ординского района Пермской области.

Окончил 9 классов средней школы с. Карьево.

В 2009 году закончил профессиональное училище № 68 в г. Кунгур, получил специальность – мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.

С 16 ноября 2009 по 15 ноября 2010 года проходил срочную службу в армии, служил механиком водителем боевых машин пехоты.

29 сентября 2022 года Радик Рафикович был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации по Указу Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022, войсковая часть № 91704 Брянская обл., г. Клинцы. Воинское звание – рядовой. Должность – наводчик мотострелковой роты (в батальоне) мотострелкового батальона войсковой части 91704.

Погиб 27 сентября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР и ДНР в период прохождения военной службы, населенный пункт Терны.

Радику Рафиковичу было 34 года.

У него остались родители.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Кобелев Максим Иванович родился 12 мая 1997 года в с. Верхний Кунгур Ординского района Пермской области.

Окончил 9 классов средней школы.

Максим Иванович заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2024 году, войсковая часть № 00991 Оренбургская обл., с. Тоцкое-2. Воинское звание – младший сержант. Должность – командир Мотострелкового отделения Мотострелкового взвода (в роте – 4) Мотострелковой роты Отряда (штурмовой).

Погиб 24 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины в период прохождения военной службы.

Максиму Ивановичу было 27 лет.

У него осталась супруга и 2 детей.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581

Ефрейтор Дубровин Павел Дубровин Павел Александрович

Оператор наводчик

Павел Дубровин родился 20 сентября 2000 года в Чите.

Отправился в зону СВО 8 июля 2022 года. Принимал участие в боях за Углегорскую ТЭС, а также в других немаловажных операциях.

Погиб 6 июня 2023 года при выполнении боевой задачи.

Был награждён медалью Жукова и орденом «Мужества».

https://герои-сво.рф/geroi/dubrovin-pavel-aleksandrovich/

Ефрейтор Мальцев Андрей Мальцев Андрей Сергеевич

Андрей Сергеевич Мальцев, уроженец села Буб Сивинского муниципального округа, Пермский край, погиб 22 ноября 2024 года в зоне специальной военной операции, защищая свою страну.

Андрей родился 21 сентября 1999 года. Он вырос в селе Буб, где его семья всегда была частью местного сообщества. Андрей был известен своей добротой, решимостью и преданностью Родине.

https://герои-сво.рф/geroi/malcev-andrej-sergeevich/

Доброволец Нечаев Василий Нечаев Василий, житель посёлка Елань Волгоградской области, погиб в ходе специальной военной операции.

Ему было 50 лет.

9 сентября 2024 года Василий добровольцем отправился на фронт.

В ноябре 2024 года Василий погиб.

https://t.me/geroisvorf/3504

Младший лейтенант Латочкин Владимир Латочкин Владимир Юрьевич отдал жизнь, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Его жизнь оборвалась 29 апреля 2024 года в посёлке Очеретино, Донецкая Народная Республика, где он погиб при выполнении боевого задания.

Будущий офицер родился 13 сентября 1987 года в городе Учалы Республики Башкортостан. После окончания школы поступил в профессиональное училище ПУ-30, где получил рабочую специальность.

В 2009–2010 годах проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Вернувшись к мирной жизни, Владимир Юрьевич трудился на различных предприятиях, набираясь опыта и проявляя ответственность в работе. В сентябре 2023 года он вновь связал свою судьбу с армией, заключив контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Служил командиром штурмового взвода мотострелкового батальона.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Указом Президента Российской Федерации Владимир Латочкин был награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroisvorf/3506

Военнослужащий Краецкий Алексей посёлок Новоомский, Омская область

Краецкий Алексей погиб в ходе специальной военной операции, выполняя возложенные на него боевые задачи.

Погиб в апреле 2025 года.

Он до конца оставался верен воинскому долгу и присяге.

https://t.me/geroisvorf/3503

Военнослужащий Поздняков Максим Поздняков Максим Александрович

посёлок Глажево, Ленинградская область

Погиб: 21.09.2024

В Киришском районе Ленинградской области простились с Максимом Поздняковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Ему было 28 лет.

https://герои-сво.рф/geroi/pozdnyakov-maksim-aleksandrovich/

Рядовой Евстропов Илья Евстропов Илья Константинович

Стрелок

рабочий посёлок Белоомут, Московская область

19.09.2002 - 30.01.2025

Погиб при исполнения боевых задач в зоне СВО, Суджанский район нп Куриловка.

Награжден медалью посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/evstropov-ilya-konstantinovich/

Рядовой Сосула Андрей Сосула Андрей Николаевич

Штурмовик

Донецк

22.09.1973 - 21.09.2023

Орден мужества (посмертно)

https://герои-сво.рф/geroi/sosula-andrej-nikolaevich/

Гвардии рядовой Доржитаров Бимба-Доржи Доржитаров Бимба-Доржи Пурбаевич доброволец, погиб 10 мая 2025 года в зоне специальной военной операции, до конца выполнив свой воинский долг.

Он родился 25 июня 1966 года в селе Мурочи, Республика Бурятия, где воспитывалось 11 детей. Бимба-Доржи был шестым ребёнком. В 1972 году пошёл в первый класс Мурочинской средней школы, а в 1983 году окончил её и поступил в Кяхтинский ДОСААФ.

В 1984 году был призван на срочную службу в Советскую армию, службу проходил в городе Борзя Забайкальского края. Вернувшись домой, работал водителем в совхозе «Мурочинский». В 1990 году создал семью, в которой родились четверо детей. С 2001 по 2009 годы трудился в Кяхтинской ДЮСШ.

В марте 2025 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на фронт. Служил командиром отделения 3-го взвода 1-й штурмовой роты.

10 мая 2025 года Бимба-Доржи Пурбаевич погиб в ходе боевого задания.

Его помнят как заботливого мужа, отца, брата, который всегда был готов прийти на помощь близким.

У него остались супруга, 2 сына, 2 дочери, а также четверо внуков.

https://t.me/geroisvorf/3502

Рядовой Рослов Дмитрий Рослов Дмитрий Сергеевич

село Клещеевка, Донецкая Народная Республика

11.04.1998 - 21.09.2023

Погиб: Донецкая Народная Республика, Артёмовский район,с. Клещеевка

Награждён ордером Мужество (посмертно)

Дмитрий был всегда позитивный жизнерадостный, всегда готов был придти на помощь.

У него остались супруга и сын

https://герои-сво.рф/geroi/roslov-dmitrij-sergeevich/

Рядовой Лисицын Сергей Лисицын Сергей Александрович

Гранатометчик

11.02.1986 - 19.09.2024

Сергей родился, учился, жил и работал в п. Глебовский, Московская область. Активно участвовал в культурной деятельности поселка и района, участник команды КВН «Экстрим», которая не однократно занимала призовые места по району и на областном уровне. Был наставником для молодого поколения в кружке «Брейк данса», актером театральной труппы, принимал активное участие в организации спортивных мероприятий ФОК «Глебовский».

Погиб: Луганская Народная Республика, Сватовский район, Стельмаховка

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/lisicyn-sergej-aleksandrovich/

Рядовой Олефир Дмитрий г. Донецк

12.01.2003 - 18.09.2022

Был жизнерадостным, добрым и светлым парнем.

Награждён медалью.

https://герои-сво.рф/geroi/olefir-dmitrij/

Младший сержант Файфер Эдуард Файфер Эдуард, житель города Слюдянки, Иркутской области, погиб в зоне специальной военной операции.

Ему было 38 лет.

Эдуард родился в селе Читкан Баргузинского района Республики Бурятия в многодетной семье. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала в Слюдянку. Здесь он окончил школу № 50, после чего прошёл службу в танковых войсках. Вернувшись домой, устроился работать в локомотивное депо. В 2010 году перебрался в Иркутск.

В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

За время службы был дважды ранен. В одном из боёв проявил отвагу, вынеся с поля боя молодого сослуживца.

https://t.me/geroisvorf/3477

Рядовой Сорокин Александр Сорокин Александр Павлович, уроженец села Рождественка, Челябинской области, прошёл путь от автомеханика до воина, проявившего мужество и стойкость в бою.

Александр родился 20 февраля 1995 года в селе Рождественка Увельского района Челябинской области. Окончил местную школу, затем обучался в Челябинском техникуме промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего по специальности «автомеханик». Помимо этого, освоил профессии токаря и электромонтёра, получил водительское удостоверение категории «В».

С 4 июня 2014 по 4 июня 2015 года проходил срочную службу в составе автомобильных войск в Уссурийске Приморского края, где служил механиком в звании рядового. После армии работал автомехаником-мотористом в Челябинске, в автосервисе «Мерседес».

3 июля 2024 года Александр подал заявление и уже 4 июля заключил контракт с Министерством обороны РФ. Первое боевое задание получил 25 июля. Служил радиотелеграфистом в войсковой части 01005, а также в составе 2-й отдельной штурмовой бригады «Тайфун» (в/ч 45863) в должности стрелка, с позывным «Блондин».

17 сентября 2024 года Сорокин погиб при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Новогродовка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики.

За проявленные мужество и самоотверженность он был посмертно награждён орденом Мужества.

Александр не был женат, детей у него не было.

https://t.me/geroisvorf/3473

Рядовой Савенков Алексей Савенков Алексей Максимович

Разведчик

18.09.2000 - 20.09.2024

Погиб: н.п.Песчаное, Харьковской области, Купянский район

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/savenkov-aleksej-maksimovich/

Майор Каширин Иван Майор Иван Васильевич Каширин — Герой России, офицер подразделения спецназа, человека чести, мужества и беззаветной преданности Родине.

Иван родился в 1987 году в Липецкой области. После школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, успешно прошёл отбор и был распределён в одно из подразделений специального назначения. С детства мечтая стать военным, он твёрдо шёл к своей цели и посвятил жизнь службе.

За годы службы Иван выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне специальной военной операции. С первых дней СВО находился на передовой. Его отличали профессионализм, ответственность и умение вести за собой людей. Сослуживцы знали его под позывным «Стрелок», для многих он был не просто командиром, а надёжной опорой и примером.

В сентябре 2024 года подразделение, в котором служил Иван, держало оборону на участке прорыва ВСУ в Курской области. В течение нескольких дней бой не прекращался. 17 сентября, выполняя боевую задачу и прикрывая своих товарищей, майор Каширин получил ранения, от которых погиб. Ему было 37 лет. Ценой собственной жизни он помог остановить продвижение противника и не позволил ему закрепиться на российской территории.

Указом Президента Российской Федерации Ивану Васильевичу Каширину посмертно присвоено звание Героя России.

Он также был награждён медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и другими государственными наградами.

Иван был не только воином, но и человеком большой души. Он создал военно-спортивный клуб «Святослав», работал с подростками, передавая им знания и воспитывая в них силу характера и любовь к Родине. Мечтал после службы работать в школе.

Был любящим сыном, мужем и отцом, заботливым другом и товарищем.

https://t.me/rosich_russia/85802

Гвардии рядовой Ермаков Константин Константин Павлович Ермаков родился 07.11.1992 в Новокузнецке.

Учился в школе № 56 с 1998 по 2007 год. В 2010 году окончил Профессиональный лицей № 19, получив специальность машинист крана.

После окончания лицея он был призван в армию и служил в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск в Омске. С 2017 года по июль 2022 года работал на Кузнецком заводе ферросплавов, сначала машинистом крана, затем дробильщиком.

Когда началась специальная военная операция, Константин добровольно отправился на фронт. Он был принят в Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат», где проявил выдающиеся качества: оперативность, смекалку, мужество и отвагу.

Константин погиб в боях за Соледар, ДНР, 21 сентября 2022 года. Получив ранения в грудь и тазобедренный сустав, он скончался от кровопотери по пути в госпиталь.

За проявленный героизм был посмертно награжден Орденом Мужества. Новокузнецкий городской Совет народных депутатов принял решение об увековечении памяти Константина Ермакова в Новокузнецке. На фасаде школы № 56 была торжественно открыта мемориальная доска в его честь.

https://герои-сво.рф/geroi/ermakov-konstantin-pavlovich/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !