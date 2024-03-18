18-летние срочники остановили прорыв диверсантов - Подвиг мальчишек, не попавший в сводки

13 марта коллаборанты из запрещённой в России организации РДК* вступили в бой с нашими солдатами-срочниками на подступах к приграничному селу Тёткино в Курской области. И серьёзно обгадились. Понеся потери, отступили в украинское село Рыжевка Сумской области, но решили отомстить противнику – записали "героическое" видео якобы из захваченного ими Тёткина. Эта ложь была разоблачена даже украинскими медиаресурсами. Но сама история – хороший повод не бить в фанфары, а поговорить о роли срочников в защите страны. Подробности читайте в материале Царьграда.

Солдаты-призывники из 98-й Свирской воздушно-десантной дивизии с позывными "Водолаз" и "Зима" спокойно и деловито рассказали ТГ-каналу "Архангел спецназа" об этом своём первом бое:

Заметили движение в поле. Открыли огонь. По нам открыли ответный огонь. Бой длился часов пять. Страшно не было. Смешанные чувства: вроде всё нормально, а вроде и стрельба. Противник понёс потери. У нас без потерь и ранений. Мы были готовы к этому. С нами командиры занимались. Отрабатывали, что будем делать при тех или иных действиях.

"ВОДОЛАЗ" И "ЗИМА" ОСТАНОВИЛИ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ ВРАГА. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА"

По Сети сразу же покатилась волна восхищения "юными героями". Парни действительно молодцы, не дрогнули в первом бою, лишний раз подтвердив, что 18 лет – вполне боеспособный возраст. Просто у нас в последнее время сильно изменились взгляды на защитников Отечества.

Почему-то считается, что воевать нужно исключительно по контракту и в зрелом возрасте. Как-то подзабылось, что именно солдаты-срочники тянули на своих плечах две предыдущие войны – Афганскую и Чеченскую. И тянули достойно, часто героически. А контрактников тогда вообще не было.

ПАМЯТНИК 6-Й РОТЕ ВО ПСКОВЕ. ФОТО АВТОРА

Легендарные 6-я рота Псковской воздушно-десантной дивизии, принявшая неравный бой 1 марта 2000 года под Улус-Кертом в Чечне, и 9-я рота, отразившая двенадцать атак моджахедов 7 и 8 января 1988 года на безымянной высоте в Афгане, в большинстве своем состояли из обычных призывников.

МАЛЬЧИШКИ ИЗ 6-Й РОТЫ. ПОГИБЛИ, НО НЕ СДАЛИСЬ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Срочником был и Евгений Родионов, принявший мученическую смерть в чеченском плену 23 мая 1996 года, в день своего 19-летия, отказавшись снять с груди крест.

ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ. ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Счёт дезертирам (тем, кого сегодня называют "пятисотыми") и самострельщиков в Афганистане шёл на единицы.

Нередко бывало, что когда одни военнослужащие уходили на операцию, другие – те, кого собирались оставить для охраны городков, чуть ли не со слезами на глазах упрашивали командира взять их на боевые, – вспоминает полковник Андрей Сокольчук. секретарь партийной комиссии 40-й армии, отвечавший за морально психологическое состояние личного состава.

А вот что рассказывал автору этих строк в феврале 1996 года в Чечне о своих бойцах Сергей Бунин, командир 276-го Уральского мотострелкового полка, одним из первых в ночь на 1 января вошедший в Грозный и руководивший операцией по захвату президентского дворца Дудаева:

Что в Афгане, что здесь наши мальчишки как были, так и есть боеспособные и отчаянные. Люди гибли, но никто из полка не оставил позиции, никто в плен не сдался. У меня был случай: солдат подорвал гранатой себя, когда их БМП окружили.

Примерно тогда же и так же говорил о срочниках в своём подразделении офицер спецназа Виталий Рощин:

Этих ребят к себе мы сами набрали. Сейчас они приобрели боевой опыт и уже могут в городских условиях спокойно работать. Достаточно одного человека, чтобы удерживать целый дом, и пятерых, чтобы удерживать квартал. Был даже случай, когда двое пацанов в течение нескольких часов квартал держали. Вчера, например, ставили засаду недалеко от аэропорта Грозный-Северный в лесопосадке, из которой снайперы беспокоили наших танкистов. Когда переправлялись через речку, один из моих бойцов перетащил на себе все подразделение, чтобы люди не замочились, и всю ночь в засаде простоял мокрый.

Выполняют тяжёлую боевую работу солдаты-срочники и в ходе СВО, пусть даже не пересекая "ленточку" – на границе Курской, Белгородской и Брянской областей.

Срочная служба в "серой зоне"

Ситуация такова, что многие русские приграничные сёла сейчас фактически находятся в "серой зоне" – превращены в своеобразную полосу отчуждения. Людей оттуда эвакуировали (хотя некоторые на свой страх и риск возвращаются проведать свои дома и участки). Жить там нельзя из-за постоянных миномётных, артиллерийских и даже танковых дуэлей (танк Т-72 бьёт на 10 километров, а от границы до ближайших украинских сёл, превращённых в опорные пункты, километра 4, а то и меньше).

В 2022 году для прикрытия границы были задействованы воинские части, в том числе состоящие из солдат-срочников. Они-то и ведут через границу огонь по врагу, и, естественно, сами огню подвергаются. Постоянно меняют места дислокации, живут в укрытиях, то есть находятся в зоне вполне себе боевых действий.

В июне прошлого года враг перешёл границу Белгородской области, и Сеть облетели кадры, как генерал Александр Лапин ведёт за собой бойцов со словами: "Вперед, парни, за Родину! ". И эти парни – срочники.

ГЕНЕРАЛ ЛАПИН: "ВПЕРЕД, ПАРНИ, ЗА РОДИНУ! ". СКРИН С ТГ-КАНАЛА "КОЦ"

"Ребята проявили себя самым лучшим образом", – так отозвался об участии срочников в тех боях на встрече с военкорами Владимир Путин. Президент передал свой разговор с их командиром батальона Никитиным:

Я его спрашиваю: сколько у вас мобилизованных, а сколько призывников? Он говорит: все призывники, у меня нет мобилизованных вообще...Я говорю: и как себя ребята вели? [Ответ:] Блестяще...Никто не дрогнул вообще. И были очень собраны, работали эффективно.

Один из офицеров танкового полка, в составе которого были призывники, рассказал, что на их участке тогда погибло несколько десятков мобилизованных и только один срочник. Он назвал две проблемы, решив которые срочников можно было бы использовать с ещё большей пользой для вооружённых сил.

Срок службы. Раньше, когда он составлял 2 года (а на флоте – 3), лишь на втором году юноша превращался в настоящего солдата. Теперь же техника стала сложнее, а молодежь инфантильнее, и её боевая подготовка требует большего времени. Солдат только входит во вкус военной службы, а ему уже пора с ней прощаться. Не случайно значительная часть таких, вошедших во вкус срочников сразу же после дембеля переходят служить на контракт. Возраст командиров. В связи с тем, что многие опытные офицеры сейчас задействованы на СВО, срочниками часто командуют совсем молодые выпускники военных училищ. Это порождает психологическую проблему: одно дело выполнять приказы того, кто опытнее и старше тебя, и другое – почти сверстника, который и сам пороха не нюхал.

Что с того?

После июньских боёв на границе в 2023 году некоторые регионы выразили озабоченность, что их призывники находятся в Белгородской области. Например, погибли трое срочников из Свердловской области, и омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть всех срочников, оказавшихся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, в места постоянной дислокации.

Никаких официальных объявлений на этот счёт не было. Но, по словам всё того же офицера-танкиста, в их полку срочников заменили на контрактников, причём возрастных (сильно за 50).

При всём уважении к их сединам, полковая статистика такова. За полтора года погибли два срочника – один в бою, второй от несчастного случая. И за полгода ушли из жизни десять контрактников. Один умер от панкреатита, у второго оторвался тромб, третий покончил с собой, четвертый по пьяни вышел на дорогу и был сбит машиной… Все десять – не боевые потери.

Так что ещё вопрос, от кого больше пользы на фронте – от взрослых или от "детей".

https://ug.tsargrad.tv/articles/18-letnie-srochniki-ostanovi...

«Герои-юнцы»

Там пацанам едва по двадцать,

На лицах нет ещё морщин.

В бою не думают сдаваться,

Их нет достойнее мужчин.

За каждый метр парни бьются,

Собой Россию заслонив.

Дай Бог, живыми все вернутся,

В труху вражину превратив.

А пацаны там крепче стали,

Врагу они не по зубам!

Идут вперёд, хоть и устали,

И места нет средь них слезам.

Увы, не все домой вернутся,

Сложили головы юнцы.

И звёзды новые зажгутся,

Сияют Божие венцы!

(Георгий 16.03.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2384