10 шедевров Виктора Васнецова

Картины Виктора Михайловича Васнецова всем нам известны с детства. Они часто встречаются среди иллюстраций народных сказок и былин и, казалось бы, кроме сказочного в них нет больше никакого смысла. Однако это совсем не так. Изображением хорошо известных сказочных и былинных сюжетов художник смог сказать значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Автопортрет. 1873 год

Краткий обзор жизни и творчества

Виктор Михайлович Васнецов родился в 1848 году в деревне Лопьял Вятской губернии. О своём детстве позже художник вспоминал:

«Я жил в селе среди мужиков и баб, и любил их не „народнически“, а попросту, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и сказки, заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины».

Несколько поколений его предков, включая отца, были священниками, такую же судьбу родители готовили и для Виктора. Он поступил сначала в духовное училище, потом в семинарию, но поняв, что не хочет становиться священником, в 1867 году уходит из семинарии, не доучившись одного года. Родители такой поступок восприняли с пониманием.

В 1868 году Васнецов поступает в Академию художеств в Петербурге, где познакомился с Иваном Крамским и Ильёй Репиным. С Репиным они остались друзьями на долгие годы.

С 1869 года Васнецов проводит выставки своих работ, участвует в выставках передвижников. Ранние полотна художника проникнуты сочувствием к обездоленным людям и показывают их незавидное положение. Среди них можно назвать такие картины, как «Нищие певцы» (1873), «В чайной» (1874), «Книжная лавочка» (1876), «С квартиры на квартиру» (1876).

В 1876 году Васнецов уезжает во Францию, где проводит полтора года. Вернувшись в Россию, он поселяется в Москве и начинает работать в новых для себя жанрах — историческом и фольклорном. Переход к новым жанрам происходил без всякого труда, о чём сам художник говорил:

«Противоположения жанра и истории в душе моей никогда не было, а стало быть, и перелома или какой-либо переходной борьбы во мне не происходило… Я всегда был убеждён, что в жанровых и исторических картинах… в сказке, песне, былине, драме сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим… Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории».

В 1880‑е годы Васнецов знакомится с Саввой Мамонтовым, известным предпринимателем и коллекционером, который сразу стал поклонником творчества художника. Ряд картин, в том числе «Три царевны подземного царства», закажет художнику именно Мамонтов. Позже произошло знакомство и с Павлом Третьяковым, основателем знаменитой галереи. Впоследствии Третьяков купит для своей галереи множество картин Васнецова.

В 1893 году Васнецов стал действительным членом Академии художеств, а в 1912‑м — удостоен дворянского звания.

Начиная с 1880‑х годов Васнецова больше не интересовали актуальные проблемы, социальная и политическая жизнь страны. Он стал свидетелем роста революционного движения, Первой русской революции, Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, а также последовавшей за ними Гражданской войны. И все эти годы художник продолжал работать над картинами на темы истории, русских народных сказок и былин. Иногда писал и портреты, однако никогда не считал их главными в своём творчестве.

Октябрьскую революцию художник воспринял спокойно и жалел лишь о том, что многие его знакомые, друзья и родственники вынуждены были уехать в эмиграцию. Сам он продолжал жить в Москве вплоть до смерти, которая последовала в 1926 году.

Теперь перейдём к обзору десяти наиболее известных картин художника.

Три царевны подземного царства (1881) Картина была написана в 1881 году по заказу предпринимателя Саввы Мамонтова и предназначалась для кабинета правления Донецкой железной дороги. В основе сюжета русская народная сказка о трёх царевнах «Подземные царства». Однако художник изменил сюжет и добавил третью царевну, которая символизирует угольную промышленность Донбасса. Две другие царевны — символы медной и золотой отрасли.

Существуют две версии этой картины. На первой изображены лишь три царевны, у угольной царевны руки сомкнуты. На второй версии, представленной выше, добавлены кланяющиеся им люди, а руки угольной царевны уже лежат вдоль тела, что придаёт её фигуре дополнительную величавость.

В настоящее время первая версия картины хранится в Третьяковской галерее в Москве, вторая — в Киевской картинной галерее.

Сирин и Алконост (1896) В основе сюжета картины древнее славянское поверье о двух птицах Сирине и Алконосте. Чёрная Сирин — вестник плохих новостей, печали и жизненных трудностей. Белая Алконост — символ радости, удачи и наслаждения. Вместе они символизируют хорошие и плохие события в жизни людей.

Обе птицы-девы одновременно похожи и непохожи. У них сходные черты лица, но при этом одна излучает радость, вторая — грусть. Символично также то, что обе они сидят на разных ветвях одного дерева. Дерево здесь может быть символом человеческой жизни, а две ветви — радостной и грустной её сторонами.

Картина была создана в 1896 году и в настоящее время хранится в Третьяковской галерее. Размер оригинала — 133×250 см.

Богатыри (1898) Одна из самых известных картин Васнецова. Она завершена в 1898 году, в общей сложности работа над ней заняла у художника около 17 лет.

Полотно написано по мотивам древнерусских былин и изображает самых известных былинных богатырей: Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алёшу Поповича. Появление идеи «Богатырей» сам Васнецов описывал так:

«Как это ни кажется, может быть, на первый взгляд удивительным, но натолкнули меня приняться за „Богатырей“ мощные абрамцевские дубы, росшие в парке. Бродил я, особенно по утрам, по парку, любовался кряжистыми великанами… А уже как дубы превратились в „Богатырей“, объяснить не могу, должно быть, приснилось!».

И далее эта идея воплотилась в картину:

«Слова Чистякова о былине напомнили об одной старой мыслишке, он её карандашиком, а может быть, и углём зарисовал сразу по возвращении из Рябова: лохматые могучие кони, могучая троица богатырей. Так и встало перед глазами: взгорья, простор, богатыри. Дивный сон детства.

Нарисовал в единочасье, поднёс Васе в подарок, а тот поглядел и сказал строго, по-чистяковски, это в нём было, чистяковское — за всё искусство ответ держать и о каждом рисунке заботиться».

Натурщиком для образа Ильи Муромца стал крестьянин Владимирской губернии Иван Петров. Натурщик для Добрыни Никитича точно не известен, существует даже версия, что чертами лица Добрыня напоминает самого художника. Алёша Попович очень похож на сына Саввы Мамонтова Андрея, о чём свидетельствовал его брат Всеволод:

«Помню, как мы завидовали моему брату Андрею, на которого походил лицом Алёша Попович в этой картине».

После побоища Игоря Святославича с половцами (1880) Картина написана по мотивам «Слова о полку Игореве». На ней мы видим, что после жаркого и яростного сражения погибшие русские воины лежат на поле вперемежку с половцами, а над ними уже кружат хищные птицы в предвкушении своего богатого ужина.

С одной стороны, картина говорит нам о том, что перед смертью все равны, и судьба останков погибших воинов как с русской, так и с половецкой стороны будет одинакова. С другой же стороны, резким контрастом изображённой здесь смерти является продолжающая жить несмотря ни на что природа. Пройдут века, павшие в этой битве воины обеих сторон канут в Лету, а природа всё так же будет цвести и жить, как и много столетий назад.

Царевна Несмеяна (1926) Эту картину художник писал на протяжении 10 лет — с 1916 по 1926 год. Созданная, как и многие другие картины Васнецова, по мотивам русской народной сказки, она также имеет дополнительные смыслы.

Как известно по сказке, царь объявил большую награду для того, кто сможет развеселить его дочь. В погоне за этой наградой целая толпа людей поёт, играет, шутит, кривляется, лебезит, но всё без толку. Выражение лица и поза Несмеяны будто бы говорит: «Как же вы все меня достали!».

Царь на картине не изображён, но выступает как бы невидимым её персонажем, поскольку без его объявления о награде весь этот цирк был бы невозможен. Очевидно, что главной его целью является сломить дочь психологически, заставить петь, плясать и веселиться, как и все вокруг. И забыть обо всех существующих в стране проблемах. Смысл картины станет ещё более кричащим, если учесть, что создавалась она в период революции и гражданской войны, когда нормальным людям было не до смеха. Все вокруг будто бы сошли с ума, и лишь царевна продолжает сохранять ясный рассудок. Таким образом, моральная пропасть между Несмеяной и всеми остальными окружающими её людьми огромна.

Встреча Олега с кудесником (1899) Эта картина была написана Васнецовым в 1899 году, когда он иллюстрировал произведения Пушкина, в частности «Песнь о вещем Олеге». Старец на картине стоит на краю леса и рассказывает пророчества князю Олегу. Суть пророчества в том, что князь примет смерть от своего коня. Олег в замешательстве, но, тем не менее, слова кудесника под сомнение не ставит. Рядовые воины также слушают кудесника с большим интересом.

В 2010 году данная картина получила неожиданное продолжение. Идеолог неоязычества (родноверия) и сторонник пронацистских взглядов Алексей Добровольский, известный также как «Доброслав», разместил репродукцию картины на обложке своей книги. Книга была признана экстремистской, а вместе с ней экстремистской была названа… и обложка с картиной Васнецова. Более того, «эксперты» Ленинского районного суда города Кирова даже отдельно «прошлись» по обложке:

«Признаки манипулятивного психологического воздействия обнаружены в брошюре „Волхвы“, использованы вербальные (словесные, речевые) и невербальные (неречевые) средства. К невербальным манипулятивным воздействиям относится оформление обложки „Волхвы“, на которой изображён старец, указывающий отряду воинов направление действия. Старец одет в простую одежду: длинную рубаху, лапти, он только вышел из леса. В описании старца читается образ язычника. Указующий жест руки старца в отношении воинов свидетельствует о его повелевании, обладании определённой властью над ними. Исходя из положения о том, что обложка книги выражает её ключевую идею, можно сделать вывод о стремлении автора к повелеванию, власти над другими людьми, направленности на борьбу».

Конечно, когда этим «экспертам» донесли, откуда взята обложка, они вынуждены были взять свои слова обратно. Однако сам факт того, что классическая картина, размещённая во многих школьных учебниках по истории и литературе, была признана «экстремистской», уже говорит о многом.

Призвание варягов (1909) Картина была написана для издания И. Н. Кнебеля «Русская история в картинах». На ней изображено описанное в «Повести временных лет» призвание в 862 году на Русь варяжских правителей Рюрика, Синеуса и Трувора, которое стало судьбоносным в истории России.

Хотя сам факт призвания варягов и ставился под сомнение некоторыми историками, именно от этого события традиционно отсчитывается начало российской государственности и начало правления династии Рюриковичей.

На картине мы видим прибывших Рюрика, Синеуса и Трувора и встречающих их славянских князей и их приближённых. Седой человек с длинной бородой, приветствующий прибывших жестом руки, видимо, и является инициатором приглашения. На земле лежат меха, рога и посуда, являющиеся даром для варягов. Центральное место на картине уделено фигуре Рюрика — его взгляд направлен не на приветствующих его славянских вождей, а поверх их голов. Очевидно, что он рассматривает окрестные холмы, поля, леса и сёла, которые ему и предстоит принять в правление.

Царь Иван Грозный (1897) На полотне Иван Грозный показан прогуливающимся по дворцовым палатам в расшитой золотом царской одежде, его окружает роскошь и богатство. Однако выражение лица царя явно не говорит о счастье и удовлетворённости. Обычно подобное выражение лица можно встретить у людей, недовольных своим положением или же у тех, кто постоянно ожидает плохих новостей. А как мы знаем, в правление Ивана Грозного в плохих новостях недостатка не было.

Цвет дорожки, на которой стоит царь — красный, символизирующий кровь. На ней изображён герб государства, на который царь вот-вот наступит, поправ тем самым любую законность.

Иван-Царевич на сером волке (1889) Картина «Иван-Царевич на сером волке» написана по мотивам известной русской народной сказки в 1889 году, в период работы художника в Киеве и вскоре после завершения появилась на передвижной выставке.

Картина изображает Ивана-Царевича с Еленой Прекрасной, мчащихся на волке в густом лесу. Для создания образа Елены Прекрасной художник использовал написанные им ранее портреты Натальи и Татьяны Мамонтовых. Интересно, что сёстры Мамонтовы были родственницами Веры Мамонтовой, дочери Саввы Мамонтова, ставшей моделью для известной картины Валентина Серова «Девочка с персиками».

В настоящее время картина «Иван-Царевич на сером волке» хранится в Третьяковской галерее, её размер — 249 × 187 см.

Витязь на распутье (1882) Над картиной «Витязь на распутье» художник работал около 10 лет — с 1872-го по 1882 год. Данное полотно так же, как и многие другие картины Васнецова, написано по мотивам народных сказок и изображает витязя, который не может определиться с выбором.

Многие сравнивали витязя с самим художником, который также часто не мог определиться с выбором в своей жизни.

Картина имеет мрачный колорит. И воин, и его конь склонили головы в раздумьях, рядом с камнем видны человеческие останки. Видимо, это тоже были витязи, которые решили испытать судьбу, но пали в неравной борьбе с неведомой силой. Вдали летает коршун, подыскивая себе новую добычу, на переднем плане вороны, поглядывающие на витязя и его коня как на потенциальную пищу. Саму надпись с пророчеством на камне разглядеть трудно, но по сказке она гласит:

«Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролётному. Направу ехати — женату быти. Налеву ехати — богату быти».

Дилемма, как видим, непростая. К тому же возможно, что витязю нужно ехать именно прямо. А тот, кто сделал надпись на камне, этого очень не хотел. Как думаете, куда всё же поедет витязь? Сказка говорит, что поехал он всё же прямо, именно туда, куда надпись на камне ехать настойчиво не советовала. В жизни часто бывает, что верным выбором оказывается в итоге самый неочевидный вариант. А тот, кто действует вопреки чему-то, поступает так, как сам считает нужным, а не так, как ему советуют, достигает в итоге большего. И лишь по истечении какого-то времени можно будет сказать: да, тот выбор был верен!

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/culture/art/10-shedevrov-vasneczova/

Ну и конечно, добавлю из своей копилочки: Богатырь Известие о взятии Карса (1878 год) Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты.