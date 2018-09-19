Гражданская война закончилась, и население новой России вздохнуло с облегчением: можно было строить новую жизнь, а вместе с ней — создавать образ нового человека. Особенные фасоны одежды и обуви, радикальные стрижки стали символом НЭПа не меньше, чем кабаре с хитами про «Бублички» и «Мурку». Что носили модники 1920-х, кто шил им одежду и как мода связана с масштабными историческими событиями?

Как узнать НЭП: фасоны одежды и обуви, причёски

После революции и Гражданской войны жители России оказались в совершенно новой стране. Свободный образ образ жизни, эмансипация, отказ от буржуазных пережитков, ограниченность в средствах вместе с возможностью впервые за много лет покупать одежду определили модные тенденции. Люди хотели выглядеть и одеваться по-новому: костюмы и причёски стали для них способом заявить о себе в новой реальности. Впервые с 1917 года появилась возможность покупать одежду. Центром моды оставались Москва и Петербург, а несмотря на «всеобщее равенство», по внешнему виду легко было отличать богатых и бедных, работников государственных ведомств и предпринимателей-нэпманов. Москва, 1920-е. Беспризорник в рядах уличных торговцев.

Во время НЭПа свободная торговля ненадолго вернулась в Россию, но большинство людей всё равно не имели возможности покупать наряды — не было денег. Поэтому массово использовались дешёвые ткани: холст, грубое полотно, старая военная форма и солдатское сукно. В то же время новый облик должен был демонстрировать взгляды человека, его разрыв с прошлым и «освобождение». Символическое значение приобрёл красный цвет — его активно использовали в немногочисленных аксессуарах. А одним из главных символов 1920-х стала кожаная комиссарская куртка. Такие носили и мужчины, и женщины.

К примеру, очень узнаваемый образ чекиста в кожаной куртке и фуражке. В «Собачьем сердце» Булгакова Швондер и его команда посещают профессора Преображенского как раз в такой одежде. Казалось бы, откуда в бедной послевоенной стране столько кожи, что каждый новоявленный управленец мог получить куртку из неё? Ещё до Первой Мировой Войны в Российской Империи пошили много кожаной формы для авиационных батальонов, но использовать не успели. После Октябрьской революции склады с ней нашли большевики и раздавали своим. Именно в этих куртках несколько десятилетий щеголяли комиссары. Александр Родченко Угол Кузнецкого и Петровки. Вид в сторону Театральной площади и магазина Мюр и Мерилиз 1926

Для повседневной мужской и женской одежды характерно полное отсутствие декоративных элементов: галстуков, бантов, рюшей. Всё это воспринималось как «буржуазный пережиток». В «Как закалялась сталь» героиню Тоню Туманову, появившуюся на комсомольском собрании в нарядном платье с рюшами, очень осудили:

Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал: ,,…Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как ее пропустили сюда?”.

До революции приемлемым в высоких кругах считались только наряды, сшитые на заказ по меркам клиента. Покупка готовой одежды была уделом низших классов. Во время НЭПа подход меняется: покупать готовые наряды перестаёт быть зазорным, а многие модницы и вовсе блистали в платьях, сшитых из солдатского сукна собственными руками по моделям из журналов. Из журнала "Домашняя портниха".

Радикальнее всего изменилась женская мода. Главные признаки состоятельной модницы 1920-х: короткая стрижка в завитыми локонами, прямое платье с низкой талией (чтобы не подчёркивало женственность очертаний), шляпка с вуалью и длинные перчатки. Среди украшений больше всего ценился жемчуг, хотя большинство носили подделку. В моду входит худоба, многие женщины стремятся подражать балеринам и актрисам немого кино. Хорошим тоном считалось перетягивать грудь бинтами, чтобы сделать её плоской. Округлые формы наоборот считались неприличными. Это демонстративная гендерная унификация: желание подражать мужчинам, противопоставить себя старой «патриархальной» системе и во всём догнать мужчин. Мода НЭПа

Но такие наряды были доступны только очень узкому кругу состоятельных модниц. Менее богатые женщины одевались проще, но не менее революционно. Носили платья из холста, матерчатые куртки и ситцевые блузы, прямые юбки из солдатского сукна и даже мужские гимнастёрки. В мемуарах писательницы Надежды Тэффи упоминается, что в расход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала, полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.

Большую популярность имели дешёвые крашеные меха (вспомните Эллочку-Людоедку). Не брезговали даже кошками (снова вспомним, как в «Собачьем сердце» Шариков занялся отловом кошек на шапки). Вместо шляпки с вуалью носили надвинутую на лоб красную косынку. Фасоны преимущественно прямые, неприталенные. Назначение аналогичное — подчеркнуть равноправие и освобождение. Мода времён НЭПа

Обувь была менее разнообразной, ведь шить её на дому труднее, чем одежду. Все обували сапоги, ботинки, парусиновые тапочки, резиновые боты.

Надежда Ламанова: для широких масс и звёзд кино

Первыми лицами моды были актрисы театра и немого кино, балерины и просто очень известные персоны широкого профиля. Например, Лиля Брик. Культурный бомонд мог пользоваться услугами дорогих портных и модельеров наряду с партийной элитой и разбогатевшими нэпманами. Лиля Брик

В середине 20-х годов особым шиком считалось иметь наряды «от Ламановой». Известной портнихой Надежда Ламанова была и до революции: удостоена звания «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», то есть шила одежду императорской семьи и их приближённых.

«Она обнаружила огромный вкус, и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У неё стали одеваться не только дамы московского купечества, но и аристократия, так, в частности, она одевала великую княгиню Елизавету Федоровну, жену московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родную сестру государыни. Была она приглашена также и к самой царице, но они как-то «не сошлись характерами» и это отношение оборвалось. Дело Надежды Петровны настолько разрослось, что постепенно у неё стало 300 мастериц». Из воспоминаний Г. А. Лемана.

В 1920-е годы модельер начала создавать одежду «для широких масс» и её взгляды многим пришлись по вкусу. При создании фасонов Надежда Ламанова сочетала традиции народного костюма с потребностями современных женщин. Эти костюмы проектировались как недорогая одежда, украшенная народной вышивкой и другими видами отделки, позволяющими обогащать и разнообразить небогатый выбор тканей. Всё это находило отклик у публики. Интересно, что в разработке одежды «для народа» весьма активное участие принимали даже люди, весьма далёкие от моды. Например, нарком просвещения Луначарский. Из журнала "Домашняя портниха".

Другую важную часть работы Надежды Ламановой составляли театральные костюмы. Она же создала одежду для фильмов Эйзенштейна «Александр Невский», Александрова «Цирк» и Протазанова «Аэлита». Ламановой приходилось тяжело, хороших тканей катастрофически не хватало. Она много экспериментировала с формами и фасонами, не боялась радикальных решений. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на футуристичные откровенные наряды в «Аэлите». Несмотря на значительные заслуги в профессиональной деятельности, в марте 1928 года её лишили избирательных прав «как кустаря, имевшего двух наёмных мастериц». Аэлита Костюмы Ламановой Аэлита Костюмы Ламановой

Коллекция Веры Мухиной

Вера Мухина — создательница гранёного стакана и «Рабочего и колхозницы» — в 1920-е годы активно трудилась как модельер. Она создавала облик новой женщины: без корсетов, рюшей и бантов, самостоятельной, красивой и работящей. Ещё до революции Мухина начинала с костюмов для театральной сцены. Очень знаменито её эстрадное платье-бутон: белое приталенное платье с юбкой-тюльпаном нужно было сочетать с большой красной шляпой. Позже создала несколько нарядов в духе времени, сшить которые было по силам любой женщине даже из подручных материалов. В расход шли суровое полотно, головные платки, владимирские полотенца и солдатское сукно. Словом, всё что в суровые годы женщины могли найти и превратить в модный шедевр. Платье-бутон, Вера Мухина

Концепция моделей от Мухиной это: «удобный красивый костюм для работы и отдыха, который по силам сшить самостоятельно». К созданию выкроек, которые опубликованы в альбоме «Искусство в быту» (разработан совместно с Ламановой), Вера Мухина подходила также, как к созданию скульптур — конструктивистски. Например, она придумала платье-трансформер: его длину и рукава можно было менять по настроению владелицы.

В 1925 году коллекция платьев Мухиной появилась на выставке в Париже и получила Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Наряды демонстрировали Лиля Брик и её младшая сестра Эльза Триоле. Стиль «а-ля рус» с характерными фактурами и орнаментами так впечатлил иностранцев, что они, кажется, не заметили, что бусы пришлось изготовить из хлебного мякиша. Лиля Брик и Эльза Триоле, костюмы Мухиной, Гран-при в Париже

Мухина будет творить моду вплоть до конца 1920-х, пока свободные веяния НЭПа не сменятся утилитарностью 1930-х. В эти годы она вернётся к театральным костюмам.

Мужская мода (франты и простолюдины, бедные и богатые)

В годы НЭПа состоятельные мужчины не отставали от дам и много внимания уделяли внешнему виду. Костюм мужчины, его внешний вид были тесно связаны со статусом. Состоятельные нэпманы, далёкие от ценностей военного коммунизма, не хотели быть одинаковыми. Они носили костюмы-визитки (полы сюртука расходятся конусом впереди, на одной пуговице) и классические смокинги, коверкотовые костюмы, куртки из бобрика, брюки-галифе или «оксфорд» (узкие по щиколотку). Из обуви — ботинки «джимми» или «бульдоги» с тупым носом. Головные уборы — шляпы «борсалино» и цилиндры. В середине 20-х годов эти вещи сравнительно доступны. Например, Даниил Хармс в сентябре 1926-го записал в своем дневнике: «Купил сапоги «Джим» в Гостином дворе, Невская сторона, магазин 28». 1925. Евгений Сузюмов (в центре)- председатель общества стенографов Пензы

Такой костюм критиковала большая часть населения, а в прессе публиковали сатирические стихи и карикатуры про модников. Большинство мужчин одевались совершенно иначе. Многие донашивали старую военную форму, которую получили во время Гражданской войны. Основу их простого гардероба составляли гимнастёрки с широкими кожаными ремнями, косоворотки и холщовые, толстовки, в редких случаях — городские пиджаки и френчи. В массовой мужской моде изначально гораздо заметнее были тенденции унификации, одинаковости, которые выйдут на пик в 1930-е. 1920-е. Выпускники учебного заведения при Гаврилов-Ямском льнокомбинате. Нэпман, карикатура

Модные журналы: «Ателье», «Домашняя портниха», «Искусство одеваться»

После гражданской войны в СССР хлынул поток иностранных модных журналов, откуда многие поспешили почерпнуть идеи для гардероба, с поправкой на дефицит тканей и необходимость шить самостоятельно. Но для большинства основным источником знаний о моде и выкроек стали советские журналы. Ателье 1923

Первый советский отечественный журнал мод «Ателье» появился уже в 1923 при новаторском «Ателье Мод». Его возглавила уже упоминавшаяся Надежда Ламанова. Цель — вернуть моду в СССР. С журналом согласились сотрудничать: художники Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Константин Сомов, Игорь Грабарь, скульптор Вера Мухина, поэт Анна Ахматова, историк искусств Николай Пунин. Здесь опубликовали не только модные новинки, но довольно серьёзные материалы о свойствах тканях, их пластичности, важности конструирования одежды по фигуре. В первом номере журнала напечатали сразу 200 фотографий моделей. Тираж в 2 000 экземпляров разошёлся мгновенно. Но к сожалению этот номер стал последним: издавать его было дорого, к тому же партийное руководство оценило его как слишком «буржуазный».

Уже в 1925 году Ламанова совместно с Мухиной подготовили авангардный модный альбом «Искусство в быту», в котором представили 36 таблиц с несколькими женскими, мужскими и детскими нарядами, а также современной мебелью и даже детскими игрушками. Среди других популярных изданий: «Домашняя портниха», «Искусство одеваться», «Моды», «Журнал для хозяек». Они делились с читательницами модными тенденциями и выкройками для самостоятельного шитья. Из альбома "Искусство в быту" Из альбома "Искусство в быту" Из альбома "Искусство в быту" Из альбома "Искусство в быту" Из альбома "Искусство в быту" Из альбома "Искусство в быту"

Как ушла мода

Вместе со сворачиванием НЭПа усилились тенденции к унификации внешнего вида «советского человека». Одинаковая одежда без украшений, отказ от собственного стиля в пользу общего, утилитарность нарядов отражали перемены в обществе. Это происходило не только в политике, оно коренным образом изменило и моду. Быть отличающимся стало не неприлично. Прекращение свободной торговли отменило возможность подбирать одежду индивидуально, выбирать, что нравится. Дефицит тканей так и не удалось преодолеть. В 1930-е одежда приобретёт более милитаристский и спортивный характер.