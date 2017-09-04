Дипломатический скандал как знамение краха либеральной внешней политики России

Последняя новость из Америки: в здании торгового представительства России в Вашингтоне начались обыски. Туда явились сотрудники ФБР. До этого все горело синим пламенем. На телеэкранах то и дело мелькали кадры, с видами нашего генконсульства в Сан-Франциско со столбом дыма из трубы. Американские СМИ трубили о возможном пожаре в здании. А бравые сан-францисские пожарные готовы были броситься внутрь Роспредставительства, ведь героически спасать кого-нибудь — их работа и их образ жизни!

Если кто-то считает, что американские журналисты — идиоты, которые верят в то, что они говорят, то этот кто-то прав в отношении только примерно половины журналистов! Другие получают информповоды и их трактовку от представителей спецслужб США, а потому знают, что и для чего говорят. Примерно то же относится и к т.н. «пожарным» у забора нашего генконсульства. Хорошо, если хотя бы бригадир прибывших к зданию нашего генконсульства брандмейстеров — профессиональный огнеборец. Остальные — это црушники, фбршники и анбшники, рассчитывающие просеять горы пепла, чтобы поживиться обрывками нашей секретной информации. С этой же целью на сегодня американские спецслужбы назначили обыски и в генконсульстве, и в квартирах сотрудников, и в том же торгпредстве.

Надеюсь, что наши им такой радости не доставят — это только для простаков сообщается, что сотрудники закрываемых Роспредставительств «пакуют свои вещи». Кто-то из жен и детей сотрудников, наверное, этим и занимается; а мужики почти все уничтожают документацию и аппаратуру, которую сегодня стало модным называть «чувствительной». (Заявление со Смоленской площади, как всегда, беззубо и бестолково). Уже по стилю изложения — преобладают неопределенно-личные предложения (от нас потребовали…, нам … настойчиво предлагают продать…), и глаголы в возвратной форме (…предписывается…, существенно ужесточаются требования) — видно, как наш МИД даже в нынешней ситуации панически боится напрямую возложить вину на США.

Ну не перл ли: «Данный шаг (!) представляет собой новое грубейшее нарушение международного права»? Не «США грубейшим образом нарушили все писаные и неписаные нормы», а какой-то «шаг» «представил собой» нечто. Не хватает лишь безличных глаголов типа «вечерело», «смеркалось» и «холодало». Департаменту информации МИДа не грех поучиться у тех же госдеповцев. Уж они-то никогда не преминут безо всяких экивоков заявить что-нибудь вроде: «Россия нарушает», «Россия виновата», «Россия убивает» и т. д.).

А еще надо ждать, что после обысков ФБР либо официально объявит, либо «сольет» пресституткам в дружественных и подконтрольных спецслужбам мейнтсримовских СМИ какие-нибудь гадости о деятельности Роспредставительства или о его сотрудниках и членах их семей. Нельзя исключать, что после этого тех сотрудников, которые будут переведены из Сан-Франциско в Вашингтон или Нью-Йорк, американцы через какое-то время объявят персона нон грата. И нам надо быть готовыми к тому, чтобы «выкатить» свой список «нежелательных персон».

Если только у Кремля достанет решимости не гнуться и ума, чтобы не делать примитивных ошибок.

Нисколько не сомневаюсь, что сейчас во внешнеполитических ведомствах идет выработка и согласование «ответных мер». Без выходных идет соревнование на тему: «Чьи предложения будут самыми асимметричными». Ведь симметрично-то ответить нельзя. Выдворять некого потому, что на этот раз американцы пока никого не выдворяют. Они, следуя нашему предыдущему «предложению» оставить в РФ столько же дипломатических и консульских работников, сколько у нас в США, потребовали закрыть то наше генконсульство, которое, по их мнению, превышает число аналогичных американских представительств в РФ.

Не обладая полнотой информации, имеющейся в госорганах, попробуем, тем не менее, рассмотреть, какие у нас имеются варианты.

Сначала об «условно-симметричных».

Вариант первый — пораженческий. Ненавижу его даже обсуждать — разве что исключительно ради логических упражнений, «гимнастики для ума». Мы отзываем свое «предложение» о выравнивании численности персонала представительств. Но тогда, все равно, «надо» же как-то ответить на первоначальное, обамовское, выдворение «первой волны» 35-ти наших. И так проявили слабость и нерешительность, если только не сказать трусость, выжидая семь месяцев. Хуже — только дополнительно к этому, вообще отказаться выдворять 35 «тихих американцев» да вдобавок еще признаться в том, что именно мы взломали сервера Нацкомитета Демпартии США, штаб-квартиры Хиллари Клинтон, ее электронную почту. А еще — это мы дали утечки в Викиликс, это мы оказались такими идиотами, которые оставили на программе для взлома подпись «Feliks Edmundovich» (как же без этого?).

Нет, здесь должны сработать принципы: «фарш невозможно провернуть назад» и «умерла — так умерла». Хотя, при нашей монархической конституции, если один человек скажет, что «проворачивается», то и провернут.

Вариант второй — зеркально/симметрично/дипломатический. Он мог бы быть идеальным в обычных условиях или в отношении любой другой, нормальной, страны. Применительно к США у этого варианта имеются и особенности, и разновидности. Например, на закрытие нашего генконсульства в Штатах ответить закрытием американского, вряд ли, получится: у нас на одно представительство больше, и «выравнивание численности» все равно приведет к тому, что на последнее закрытие американцами нам «зеркально» ответить будет нечем и придется переходить к «незеркальным» мерам.

Не получится «отыграться» и на резиденции американского посла в Москве (Спасо-хаус). Американцы легко ответят экспроприацией или арестом резиденции нашего посла на Sakharov Plaza в Вашингтоне. К тому же, резиденция нашего в Вашингтоне — недвижимость, находящаяся в нашей собственности. А американцы Спасо-хаус арендуют. Так что, обмен будет неравноценным. Мы и так уже якобы «отняли» у них «дачу» и «склад», которые на самом деле были в аренде. Свое наплевательское отношение к «священной частной собственности» и «международному праву» американцы уже демонстрировали. И не раз. И нет никаких оснований полагать, что для резиденции нашего посла они почему-то решат сделать исключение. А мы на хамское отъятие собственности американцами так толком и не ответили, чем поощрили их на дальнейшее хамство в отношении нашей страны. И почему-то мне кажется, что на американское хамство Кремль толком и не ответит.

Нечем, кстати, нам ответить и на закрытие американцами торгпредств. Эти представительства только вывеску имеют со словами «Trade representation». На самом деле, торгпредство в Вашингтоне, например, с формально-юридической, международно-правовой, точки зрения — всего лишь отдел посольства. Никаких указаний на то, что здание торгпредства на Коннектикут-авеню, является нашей собственностью, не имеется. Переедет торгпред и сотрудники с Коннектикут-авеню в здание посольства на Висконсин-авеню, и всё. У американцев такого аналогичного торгпредства в Москве нет. Закрыв наши торгпредства (нью-йоркское, опять же, с формально-юридической точки зрения, является отделением торгпредства в Вашингтоне, т.е. для американцев его права — «птичьи»), американцы под удар никак не «подставились». Это — акция, цель которой демонстративно унизить и указать на место.

Есть, правда, еще и третья разновидность второго варианта — размен до полного конца и закрытия всех представительств, включая посольства.

Лично я не против. Поясню почему. Еще в конце 90-х годов прошлого века, когда я работал в Штатах, мне доводилось нередко и довольно регулярно общаться с тогдашним послом России в Вашингтоне Юлием Воронцовым. И он не раз — безо всякой гордости и какого-либо удовольствия, естественно, — при свидетелях говорил, что посол и посольство утратили какую-либо значимую или существенную роль в поддержании и развитии двусторонних отношений. «Друг Билл» при малейших проблемах у любого не то что клерка госдепа, а даже какого-нибудь спекулянта или «грантопоедателя», не колеблясь, звонил «другу Борису». В Кремле от ельцинского рева дрожали не только стекла, но и чинуши всех рангов, а в посольство или консульство шли указиловки «решить вопрос». А массу вопросов, в том числе, разоруженческих, решали, вообще минуя посольство. Посол об этом узнавал в лучшем случае, когда/если присутствовал на финальном подписании каких-нибудь документов, а в худшем — из СМИ.

Про дипсостав посольства и говорить нечего. По сложившейся в МИДе практике, какие-то встречи проводят и информационные материалы пишут дипломаты в ранге от советника и выше. А все остальные — атташонки, третьи, вторые и первые секретари с людьми-то и не встречаются. Американцев эти «американисты» видят, по большей части, на сэйлах в магазинах. Их забота — в 9 утра из многоэтажного дома внутри обнесенного забором жилкомплекса пройти пешком 50 метров, прочитать у себя в кабинете какую-нибудь американскую газетенку (если посольство ему ее выписало), часов в 11 сходить «попить кофе», потом — на обед, а там и конец рабочего дня. И так все несколько лет «командировки». Если случится такая редкость, что у дипломата окажется сколь-нибудь сносный английский, и если руководящий им советник окажется барином-лентяем (что, естественно, не редкость), то ему «повезет», и он для этого советника поработает переводчиком на какой-нибудь встрече в госдепе. Потом надо же ведь и информационный отчет о встрече написать, а барину с руки разве что подпись поставить, чтобы «документ» отнести послу.

Но это было, когда были «друг Билл» и «друг Борис». Сейчас же у американцев «крышу снесло» напрочь, если они умудряются разглядеть шпиона даже в карьерном дипломате Сергее Кисляке, который до своего назначения послом в 2008 году уже пять лет проработал заместителем министра. Так что, при царящей сейчас в Штатах антироссийской истерии наши дипломаты из посольства, думаю, носу не кажут. Их и раньше-то «на работу в город» вытолкать было трудно, а теперь — и вовсе толку никакого.

Могу лишь повторить то, что писал еще в минувшем декабре: «То, что сейчас происходит — нормально. США нам не друг, не товарищ и не брат. Они всегда были и всегда будут нашим врагом. Необходимо признать, что иметь отвратительные межгосударственные (!) отношения с США для России — норма. Прежде всего, потому что именно так считают в Вашингтоне. А, как известно, насильно мил не будешь. С Вашингтоном нам не нужны „хорошие отношения“ — хотя бы потому, что к ним будем стремиться только мы, а американцы в очередной раз будут лицемерить. Тот, кто этого не понимает и не признает — либо сам не знает американцев, либо вводит в заблуждение других. Нам достаточно иметь рабочие отношения — без улыбок и любезностей. „Красная линия“ на случай инцидентов уже неплохо. Обычный диалог без какого-либо доверия — только сделки после проверки: вы мне телевизор, я вам телефон».

Таким образом, «зеркальный размен» вплоть до закрытия всех дипломатических и консульских представительств (я бы не стал исключать и возможность того, что американцы потребуют закрыть и нашу миссию при ООН), в принципе, возможен. Была бы политическая воля.

Вариант третий — ассиметричный. Вообще-то, любые «ассиметричные» ответы я считаю проявлением ублюдочности (ну, ладно, неполноценности — хрен редьки не слаще). Восхищаться такими решениями, показушно демонстрируя свои верноподданнические чувства, любят разного рода «говорящие головы» и прикормленные «эксперты», давно забывшие о том, что эксперт, утерявший честность, вовсе не эксперт. В лучшем случае — пропагандист.

Вот некоторые разновидности ассиметричных ответов. Они, кстати, применимы не только в связи с ситуацией наших представительств, но и разных-всяких санкций. С позиций здравого смысла невозможно даже объяснить, почему эти варианты Кремль до сих пор не использовал.

Афганский транзит. Это вопрос межгосударственных отношений и в таком качестве он вполне подходит на роль одной из «ответных мер».

Так вот, еще 15 мая 2015 года российское правительство приняло постановление № 468, п. 2 которого гласит: «Министерству иностранных дел Российской Федерации проинформировать правительства иностранных государств и международные организации об отмене наземного и комбинированного (железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом) транзита через территорию Российской Федерации вооружения, военной техники и военного имущества, следующих в адрес Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан и в обратном направлении». Как я понимаю, МИД и проинформировал. Просто момент практической реализации постановления указан не был.

Так что, как я понимаю, политическое решение о прекращении американо-натовского транзита через нашу страну уже принято. Сейчас, когда неблагодарный Трамп вознамерился увеличить контингент вооруженных сил в Афганистане, было бы очень уместным этот трафик окончательно перекрыть, дав «партнерам» столько же времени, чтобы очухаться, сколько они дали нам в случае с Сан-Франциско и торгпредствами. Кроме того, надо понимать, что на натовской базе в Ульяновске скопилось значительное количество «вооружений, военной техники и военного имущества». Если базу НАТО на родине Владимира Ильича Ленина охраняют иностранные военные (для этого, скорее всего, им дан иммунитет, аналогичный дипломатическому, но твердых данных на этот счет у меня нет), то их надо вежливо «попереть». А весь американский металлолом вполне сойдет в качестве залога за нашу недвижимость, арестованную при Обаме и не освобожденную при Трампе. Кремлю нужно только доказать, что у него кишка не тонка. А то легко быть добреньким за государственный счет.

Поставки Росатомом урана для АЭС США. И Росатом, и его «внучёк» АО «Техснабэкспорт» (исполнитель контракта) принадлежат государству. Сам урановый рынок рынком можно называть условно — так же, как и рынок оружия, он сильно политизирован и зарегулирован. Так что, использовать наши урановые поставки в США в государственных интересах вполне оправданно. Причем, даже не обязательно одномоментно прекращать эти поставки — достаточно их «приостановить», чтобы приступить к переговорам по поводу цены российского урана. Надо еще посмотреть, насколько эта цена справедлива. И посмотреть, окажет ли это отрезвляющее воздействие на «партнёров». Ранее, на протяжении 20 лет (с 1984 года по 2013-й) «Техснаб» — не совсем по своей воле, а, скорее, по указке «друга Бориса» — поставлял низкообогащенный уран (НОУ) в США за копейки. Это — если сравнивать цены поставок с мировыми. «Суммарно за эти годы на американских АЭС с использованием российского НОУ выработано примерно 7 триллионов киловатт-часов электроэнергии. Фактически, каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану».

Экспорт в США российских ракетных двигателей РД-180. Тут и говорить нечего. Нужно быть полным идиотом и предателем, чтобы продавать — какими бы огромными ни были вырученные от продаж деньги — двигатели, которые Пентагон ставит на ракеты для вывода на орбиту спутников, шпионящих за нами. И кто даст гарантию, что эти спутники — разведывательные, а не ударные, призванные в день «Ч» «ослепить» нашу ГЛОНАСС?

Сферы, в которых Россия обязана кардинально пересмотреть свое сотрудничество с США, обусловив продолжение этого сотрудничества снятием всех санкций и возвращения недвижимости в США: космос (в том числе пилотируемая космонавтика и МКС), урегулирование кризисных ситуаций вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана (нужно совершенно не иметь чувства собственного достоинства, чтобы мириться с санкциями против себя, но соглашаться быть инструментом США при оказании давления на другие страны), возврат средств, «вложенных» в американские гособлигации (хватит платить дань!).

Ну и конечно, Украина — как же без этого! Россия должна незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР!

Если же переходить на уровень обобщений, то необходимо зафиксировать: государственная власть России так и не научилась выдвигать реалистичные цели и выбирать пути и средства для их достижения. Любая цель и любое средство спустя некоторое время после того, как они определены, вступают в антагонистический конфликт друг с другом. Наша национальная трагедия состоит в том, что, до постановки целей и выбора средств их достижения, никто даже не пытается произвести самоидентификацию.

Внешнеполитическая сфера и отношения с США — лишь частный случай. И прежде, чем выбирать, чем и как «урыть» америкосов, надо бы самим определиться — мы-то кто (с ними или для них)? От ответа на этот вопрос будут зависеть и наши цели, и пути/средства их достижения. А также пределы, до которых мы можем или должны идти.

Мы — партнёры? Вам это не надоело? Может быть, мы — друзья? Или конкуренты? Вы это всерьёз? Противники?

Я считаю, что Россия и США — экзистенциальные враги; такие, из которых двоим на одной планете не жить.

Но не надо верить мне — Россию врагом считают Соединенные Штаты. Этого уже должно быть достаточно. И не надо про «народ мы любим, а Империю и истеблишмент — нет». Тысячи американцев в униформе, воюющие во всем мире, убивающие, жгущие, насилующие, пытающие — они народ или «Империя и истеблишмент».

Хотите продолжать с ними дружить? Удачи!

А еще, сдается мне, российско-американские отношения вполне могут стать фактором предстоящих президентских выборов в России. Учитывая «любовь» американского истеблишмента к нашему президенту (а не только к России), рассчитывать на снижение накала антироссийских акций не стоит. И если Путин будет молча и безропотно сглатывать одно унижение его страны за другим, то будет странно, если эту тему не отыграют его оппоненты. А у «электората» встанет гораздо более простой вопрос: «Если он не способен проявлять решительность, настойчивость и изобретательность в отстаивании интересов своей страны на международной арене, то как можно надеяться, что он проявит эти качества при отстаивании моих интересов внутри страны?»

Сергей Духанов

