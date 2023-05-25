Вагнера не выходят из боя.

"На этом фото Николай Песков и расчет РСЗО Ураган подразделения реактивной артиллерии ЧВК ВАГНЕР, в котором он проходил службу в зоне СВО. Фото сделано в конце января под Соледаром. В этот момент на окраинах города еще шли стрелковые бои", - Владимир Соловьёв.

Покажи всему миру, чего ты стоишь Рекламные билборды ЧВК "Вагнер" в разных уголках нашей страны.

https://t.me/orchestra_w/6378

Бойцы Вагнера в объективе @donezkiy Бойцы Вагнера в объективе @donezkiy

https://t.me/grey_zone/18416

"Мы прошли уже почти весь город, но никакой крепости".

Центральный район Бахмута, где развернулись ожесточенные бои практически сразу после освобождения восточной части города. Противник не выдерживает прессинга со стороны "музыкантов" и от навязываемого ближнего стрелкового боя отказывается, отступая с занимаемых позиций. Парни признаются, что с наемниками рубиться было интереснее, чем с моилизованными, До последнего, к примеру, в центре оборонялись грузины. Пленный украинский боец рассказал, что командование кинули его подразделение. Посчастливилось сложить оружие и сдаться. Теперь у противника вряд ли будет такая возможность после "закона 300-го".

https://t.me/orchestra_w/6286

А им не стыдно от воображаемых зечек по рогам получать? Написали бы уже, что супер-мутантов или элитный корейский спецназ

https://t.me/OpenUkraine/37397

"Один день с ЧВК Вагнер". Военкор Евгений Лисицын побывал в Артемовске, пообщался с бойцами "Вагнера", среди которых воюют и казаки. Настоящие, не ряженные. Показал трофеи. В один день брали в плен 14 человек и их командир, лейтенант, из этого пистолета застрелился. Все правосеки. А тут сидел снайпер. Наводчики БПЛА отрабатывают и координаты сразу же передаются артиллеристам. И тут же прилет на поражение. Я не увидел ни одного целого здания". Что особенно поражает, у бойцов ЧВК моментальное взаимодействие между всеми подразделениями. Операторы БПЛА в онлайн режиме корректирую артиллерию, враг не имеет возможности передвигаться незамеченным. Дороги снабжения ВСУ находиться под огневым контролем. Высочайшая дисциплина, быстрое решение всех рабочих вопросов. Работает по нацистам.

https://t.me/boris_rozhin/83788

Работа штурмовика «Вагнера» из ПТРК «Корнет» в Бахмуте. Работа штурмовика «Вагнера» из ПТРК «Корнет» в Бахмуте.

https://t.me/ok_spn/24119

Уничтоженные бойцами ЧВК «Вагнер» автомобили ВСУ в г. Бахмут (Артемовск). https://t.me/boris_rozhin/83797

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске (Бахмут) Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске (Бахмут)

https://t.me/rosich_ru/40502

Проблемы Питера находят в Бахмуте отражение на стенах домов – только сейчас заметил надпись отсматривая материал. Вот оно явление Русского мира, вот она связь русских городов. В надписи прекрасно всё: и намёк, что Северная Пальмира стала центром ЛГБТ, и на связь губернатора с Баку.

Думаю, что после падения Бахмута, падёт и питерский градоначальник.

А там, глядишь, и Питер Вагнера освободят.

https://t.me/orchestra_w/6320

Уничтоженный в Бахмуте "музыкантами" бронеавтомобиль Roshel Senator, стоявший на вооружении у украинцев.

https://t.me/orchestra_w/6332

"Дайте нам больше бк, и мы покажем всем, как надо воевать".

Работающие в Бахмуте "музыканты" рассказывают о недостаточном снабжении боеприпасами при большом объеме задач на направлении.

Как говорят бойцы, порядок в будущем нужно навести и внутри России, чтобы страна расцвела с новыми силами.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что если у "музыкантов есть шесть тысяч боеприпасов в день, то потери противника могут составить более 500 человек в сутки.

https://t.me/orchestra_w/6336

Боец ЧВК "Вагнер" с автоматом АК-12 с установленным трофейным американским прицелом ACOG. Бахмут. ㅤ https://t.me/orchestra_w/6339

Памяти «Мёда», бойца ЧВК «Вагнер». 16 апреля его не стало.

Мы познакомились с «Мёдом» в сентябре 2022. Он угощал нас борщом и рассказывал смешные истории. У нас была любимая рубрика: «Мёд» смотрит новости. Уж очень точно и ёмко комментировал сюжеты из выпусков.

Простой русский мужик, настоящий, сильный, глубокий. Вот только небольшой кусочек из интервью с ним:

Вопрос.

Что для вас самое страшное?

Ответ.

Как-то испугаться, где-то как-то подвести своего товарища. Страшно в какой-то такой момент просто сломаться, вот и всё.

Вопрос.

То есть, вы этого боитесь даже больше, чем умереть или ранение получить?

Ответ.

Да.

Вопрос.

А почему?

Ответ.

Мы рождены мужчинами. Выполняем, занимаемся мужской работой. Поэтому сломаться в тот момент, когда на тебя рассчитывают другие, это страшно. И, конечно, главная фраза, которая отражает всю суть его характера:

«Я воин, я защищаю мирное население от врага». А это часовня Вагнеров и его товарищи Всмотритесь в их лица. Их глаза! https://t.me/andrey_yashchenko/116

«Вагнеровская субкультура»

Да это не ошибка, не субкультура ЧВК, а именно Вагнера. Мощная пиар компания Пригожина Е.В., осуществляемая грамотными технологами, подобранными по своим умениям и таланту, а не по звонкам папы и мамы, как в гос.системах, дает свои плоды. Помимо качественных роликов с передовой, в медиа сфере активно распространяются музыкальные клипы, с простыми, но хлесткими и запоминающимися припевами, где подобран брутальный видеоряд, и голоса исполнителей. В чем прикол? В навязчивости этих мелодий, которые потом вертятся на языке и в голове у послушавших хотя бы раз: «лето и арбалеты, щас Вагнера подъедут», «уно доз трез» и тд. И это "верчение" создает психологическую привязку, и делает вас ближе к источнику. Потом вы открываете почитать ТГ-канал, с мыслью: а что там вообще у Вагнеров, как дела и так далее, читаете и невольно становитесь сопереживающим происходящим процессам, добавьте мощную харизму и не щадящего почти никого в своих справедлмвых определениях и выражениях самого Пригожина Е.В., и вот итог. Вагнер - это круто. Дальше маховик пиара начинает сам собой наворачивать обороты, например в геймерской среде, откуда переходит в молодежную, и младше. Всегда считал определенным критерием реальной популярности - это знает ли тебя (процесс, явление) среднестатистическая тупая малолетка? И вот «Вагнер» знают, знают что это круто, знают что там крутые парни, и вроде бы наверно воюют что ли? Маловато, согласен. Но для 14-ти летнего мозга вполне достаточно. Еще 4 года ментального "сожительства" с Вагнерами, и вот право голоса получает человек, для которого выбор между нудным, первый раз видимым политиканом или мужиком из давно знакомого и крутого Вагнера становится более чем очевиден, без дальнейшего вникания в тонкости. Вагнер растит свой электорат со школы, и радует то, что это сопрягается со здоровым культивированием патриотизма и традиционных ценностей, и в будущем может вытеснить навязанные из вне и непонятные во многом жителям российских регионов субкультуры. Россия в окружении врагов, и в будущем ей нужны идейные солдаты, а не крашеные в розовый и голубой неопределившиеся со своим собственным "Я" мальчики-девочки. А чем в это время заняты гос.пиарщики, мы не понимаем...

https://t.me/neinsider/13

К вопросу о якобы насильной депортации украинских детей, которую ПАСЕ сегодня признала геноцидом Я все еще продолжаю следить за судьбой мальчика Вовы, которого бойцы ЧВК «Вагнер» недавно «насильно эвакуировали» из Бахмута. После нашей последней встречи дела у него стали еще лучше. Они с мамой смогли найти ее родителей и наконец-то семья полностью воссоединилась в одном из городов ДНР. Чтобы парню не было скучно и он мог быстрее адаптироваться после пережитого ужаса, музыканты,вдобавок к планшету, подарили ему футбольный мяч и лонгборд. Удивительно, но мама мальчика, «насильственно эвакуированная вместе с ним», во время разговора не выдержала и передала на камеру послание Зеленскому: «Только наш пан-президент говорит что вы нас насильно увозите, мы куплены и вам интервью даём за деньги. Нет, пан-президент, успокойтесь. Мы реально говорим большое спасибо ЧВКашкам. Они не то, что ваши воины, которые стреляли нам в спину, разбивали наши дома, убивают наших родителей. Я хочу чтобы вы оказались на нашем месте. Со своей роднёй, со своими родителями, и чтоб у вас в три часа ночи горел дом с вашими родными. Чтоб вы почувствовали это на своей шкуре. Клянусь: это не куплено и никто ничего мне не платил», - сказала женщина.

К слову, сегодня с прямым участием мэра города сотрудник ЧВК «Вагнер» начал решать вопрос с трудоустройством «насильно эвакуированных» родителей мальчика. Предварительно, они пойдут работать на местное градообразующее предприятие с последующей выдачей жилья.

Ох уж это насилие.

https://t.me/rsotmdivision/6831

Медали и значки уничтоженных в Бахмуте иностранных наёмников.

https://t.me/orchestra_w/6356

Еще один узел обороны противника, который был взломан бойцами "Вагнера" во время движения на запад Бахмута, - это зернохранилище возле железной дороги.

На территории элеватора были хорошо оборудованные укрепленные оборонительные точки, штурмить которые нахрапом было сложно.

Брешь в обороне удалось пробить во время третьего штурма.

Как рассказал командир отделения "вагнеров", чтобы пройти шквал огня артиллерии и пулеметов, пришлось прибегнуть к тактической хитристи. "Нашли здесь "хвосты" шнуров детонации от управляемых мин Кляймора. Эти закладки были сделаны для того, чтобы предотвратить наш прорыв".

Минные заграждения никак не помогли националистам: часть из них была уничтожена, выжившие сбежали.

https://t.me/orchestra_w/6358

Война войной, а весна свое берет ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) используют практически бесшумные польские 60-мм миномёты. «Его не слышно, особенно когда идут бои, и довольно множественные осколки у него. Ничего не отрывает, не прямо калечит, но сами осколки множественные». На позициях, из которых выбили ВСУ, оставлены американские ПТРК с боекомплектом, кабели для взрывателей, гранаты.

https://t.me/boris_rozhin/84179

Боец ЧВК "Вагнер" корректирует артиллерию во время боев за зернохранилище возле железной дороги в Бахмуте. Несколько дней назад (фото конца апреля) здание элеватора было отбито "музыкантами" после многодневных сложных боев.

https://t.me/orchestra_w/6389

Евгений Пригожин, а затем и Герой России Андрей Трошев говорят про нормы необходимого количества снарядов на гектар для подавления живой силы.

Вместо 80 000 требуемых в сутки снарядов на весь удерживаемый "Вагнером" фронт им дают всего 800. Вся эта история с отсутствием снарядов выглядит обыкновенным предательством и унижением, где правят бал военные клерки, ни разу не побывавшие на войне, и, похоже, не способные осознать текущую ситуацию.

https://t.me/orchestra_w/6392

Тактика подрыва противником многоэтажных домов в Бахмуте, хоть и новая, но встречается все чаще.



Бойцы "Оркестра" объясняют, что причина такому поведению проста: город невысокий, поэтому любое здание выше пяти этажей уже господствующая высота.

Украинцы для подрыва используют "монки", устанавливают в нижние этажи, после чего подрывают, сооружение, соответственно, складывается.

https://t.me/orchestra_w/6393

Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска Подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов. Об этом в интервью военному корреспонденту Семену Пегову заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории», — заключил Пригожин.

https://t.me/c/1801542020/4433

Снайпер «Оркестра» с винтовкой Orsis T-5000 на западе Бахмута.

https://t.me/ok_spn/24208

"У них есть такое понятие: Бахмут - черная дыра. Они так и говорят: мы едем в черную дыру".

По рассказам пленных, мобилизованным до сих пор расказывают, что на Бахмуте никого нет. Или, как это обычно бывает, резервистов везут на направление, не сообщая пункта назначения.

Резервы, к слову, перебрасываются каждые 20 минут по 10 человек. Националисты и более профессиональные украинские бойцы сейчас держат вторую линию обороны, пока ТРО и ВСУ пытаются обороняться в первом порядке. На данный момент "музыкантам" осталось зачистить небольшую часть квартала многоэтажной застройки - около 2,98 квадратных километра.

После оставления воинской части силы противника отошли в многоэтажки по улице Освободителей Донбасса.

https://t.me/orchestra_w/6396

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром.

28 складов с вооружением и ремонтная база находятся на глубине 150 метров.

Во время отступления украинцы начали вывозить новейшее вооружение. Тем не менее, осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Осталось 292 тыс. ящиков ППШ (пулеметный пистолет Шпагина). В каждом ящике 10 штук. Вот и оцените объем. В планах у противника был и подрыв соляных шахт, но украинские военные при установке взрывчатки ошиблись, поэтому ничего не получилось.

На складах снарядов не было, есть только стрелковые боеприпасы.

https://t.me/orchestra_w/6402

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска и взяли их базу Бойцы ЧВК «Вагнер» прошли через оборону ВСУ на западе Артемовска (Бахмут), а также взяли под контроль Медицинский колледж и базу ВСУ. Об этом сообщают российские военкоры.

https://t.me/c/1801542020/4456

Все заявления Евгения Пригожина за это период можно посмотреть вот тут (тема не в рассылке): Пригожин на связи

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок