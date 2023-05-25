Вагнера не выходят из боя.

"На этом фото Николай Песков и расчет РСЗО Ураган подразделения реактивной артиллерии ЧВК ВАГНЕР, в котором он проходил службу в зоне СВО. Фото сделано в конце января под Соледаром. В этот момент на окраинах города еще шли стрелковые бои", - Владимир Соловьёв.
Покажи всему миру, чего ты стоишьРекламные билборды ЧВК "Вагнер" в разных уголках нашей страны.
https://t.me/orchestra_w/6378
Бойцы Вагнера в объективе @donezkiyБойцы Вагнера в объективе @donezkiy
https://t.me/grey_zone/18416
"Мы прошли уже почти весь город, но никакой крепости".
Центральный район Бахмута, где развернулись ожесточенные бои практически сразу после освобождения восточной части города.Противник не выдерживает прессинга со стороны "музыкантов" и от навязываемого ближнего стрелкового боя отказывается, отступая с занимаемых позиций.Парни признаются, что с наемниками рубиться было интереснее, чем с моилизованными, До последнего, к примеру, в центре оборонялись грузины.Пленный украинский боец рассказал, что командование кинули его подразделение. Посчастливилось сложить оружие и сдаться.Теперь у противника вряд ли будет такая возможность после "закона 300-го".
https://t.me/orchestra_w/6286
А им не стыдно от воображаемых зечек по рогам получать? Написали бы уже, что супер-мутантов или элитный корейский спецназ
https://t.me/OpenUkraine/37397
"Один день с ЧВК Вагнер".Военкор Евгений Лисицын побывал в Артемовске, пообщался с бойцами "Вагнера", среди которых воюют и казаки.Настоящие, не ряженные.Показал трофеи.В один день брали в плен 14 человек и их командир, лейтенант, из этого пистолета застрелился. Все правосеки.А тут сидел снайпер.Наводчики БПЛА отрабатывают и координаты сразу же передаются артиллеристам. И тут же прилет на поражение.Я не увидел ни одного целого здания". Что особенно поражает, у бойцов ЧВК моментальное взаимодействие между всеми подразделениями. Операторы БПЛА в онлайн режиме корректирую артиллерию, враг не имеет возможности передвигаться незамеченным. Дороги снабжения ВСУ находиться под огневым контролем. Высочайшая дисциплина, быстрое решение всех рабочих вопросов.Работает по нацистам.
https://t.me/boris_rozhin/83788
Работа штурмовика «Вагнера» из ПТРК «Корнет» в Бахмуте.Работа штурмовика «Вагнера» из ПТРК «Корнет» в Бахмуте.
https://t.me/ok_spn/24119
Уничтоженные бойцами ЧВК «Вагнер» автомобили ВСУ в г. Бахмут (Артемовск).https://t.me/boris_rozhin/83797
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске (Бахмут)Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске (Бахмут)
https://t.me/rosich_ru/40502
Проблемы Питера находят в Бахмуте отражение на стенах домов – только сейчас заметил надпись отсматривая материал. Вот оно явление Русского мира, вот она связь русских городов. В надписи прекрасно всё: и намёк, что Северная Пальмира стала центром ЛГБТ, и на связь губернатора с Баку.
Думаю, что после падения Бахмута, падёт и питерский градоначальник.
А там, глядишь, и Питер Вагнера освободят.
https://t.me/orchestra_w/6320
Уничтоженный в Бахмуте "музыкантами" бронеавтомобиль Roshel Senator, стоявший на вооружении у украинцев.
https://t.me/orchestra_w/6332
"Дайте нам больше бк, и мы покажем всем, как надо воевать".
Работающие в Бахмуте "музыканты" рассказывают о недостаточном снабжении боеприпасами при большом объеме задач на направлении.
Как говорят бойцы, порядок в будущем нужно навести и внутри России, чтобы страна расцвела с новыми силами.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что если у "музыкантов есть шесть тысяч боеприпасов в день, то потери противника могут составить более 500 человек в сутки.
https://t.me/orchestra_w/6336
Боец ЧВК "Вагнер" с автоматом АК-12 с установленным трофейным американским прицелом ACOG. Бахмут. ㅤ https://t.me/orchestra_w/6339
Памяти «Мёда», бойца ЧВК «Вагнер».16 апреля его не стало.
Мы познакомились с «Мёдом» в сентябре 2022. Он угощал нас борщом и рассказывал смешные истории. У нас была любимая рубрика: «Мёд» смотрит новости. Уж очень точно и ёмко комментировал сюжеты из выпусков.
Простой русский мужик, настоящий, сильный, глубокий.Вот только небольшой кусочек из интервью с ним:
Вопрос.
Что для вас самое страшное?
Ответ.
Как-то испугаться, где-то как-то подвести своего товарища. Страшно в какой-то такой момент просто сломаться, вот и всё.
Вопрос.
То есть, вы этого боитесь даже больше, чем умереть или ранение получить?
Ответ.
Да.
Вопрос.
А почему?
Ответ.
Мы рождены мужчинами. Выполняем, занимаемся мужской работой. Поэтому сломаться в тот момент, когда на тебя рассчитывают другие, это страшно.И, конечно, главная фраза, которая отражает всю суть его характера:
«Я воин, я защищаю мирное население от врага».А это часовня Вагнеров и его товарищиВсмотритесь в их лица.Их глаза!https://t.me/andrey_yashchenko/116
«Вагнеровская субкультура»
Да это не ошибка, не субкультура ЧВК, а именно Вагнера. Мощная пиар компания Пригожина Е.В., осуществляемая грамотными технологами, подобранными по своим умениям и таланту, а не по звонкам папы и мамы, как в гос.системах, дает свои плоды. Помимо качественных роликов с передовой, в медиа сфере активно распространяются музыкальные клипы, с простыми, но хлесткими и запоминающимися припевами, где подобран брутальный видеоряд, и голоса исполнителей. В чем прикол? В навязчивости этих мелодий, которые потом вертятся на языке и в голове у послушавших хотя бы раз: «лето и арбалеты, щас Вагнера подъедут», «уно доз трез» и тд. И это "верчение" создает психологическую привязку, и делает вас ближе к источнику. Потом вы открываете почитать ТГ-канал, с мыслью: а что там вообще у Вагнеров, как дела и так далее, читаете и невольно становитесь сопереживающим происходящим процессам, добавьте мощную харизму и не щадящего почти никого в своих справедлмвых определениях и выражениях самого Пригожина Е.В., и вот итог. Вагнер - это круто. Дальше маховик пиара начинает сам собой наворачивать обороты, например в геймерской среде, откуда переходит в молодежную, и младше. Всегда считал определенным критерием реальной популярности - это знает ли тебя (процесс, явление) среднестатистическая тупая малолетка? И вот «Вагнер» знают, знают что это круто, знают что там крутые парни, и вроде бы наверно воюют что ли? Маловато, согласен. Но для 14-ти летнего мозга вполне достаточно. Еще 4 года ментального "сожительства" с Вагнерами, и вот право голоса получает человек, для которого выбор между нудным, первый раз видимым политиканом или мужиком из давно знакомого и крутого Вагнера становится более чем очевиден, без дальнейшего вникания в тонкости. Вагнер растит свой электорат со школы, и радует то, что это сопрягается со здоровым культивированием патриотизма и традиционных ценностей, и в будущем может вытеснить навязанные из вне и непонятные во многом жителям российских регионов субкультуры. Россия в окружении врагов, и в будущем ей нужны идейные солдаты, а не крашеные в розовый и голубой неопределившиеся со своим собственным "Я" мальчики-девочки. А чем в это время заняты гос.пиарщики, мы не понимаем...
https://t.me/neinsider/13
К вопросу о якобы насильной депортации украинских детей, которую ПАСЕ сегодня признала геноцидом Я все еще продолжаю следить за судьбой мальчика Вовы, которого бойцы ЧВК «Вагнер» недавно «насильно эвакуировали» из Бахмута.После нашей последней встречи дела у него стали еще лучше. Они с мамой смогли найти ее родителей и наконец-то семья полностью воссоединилась в одном из городов ДНР.Чтобы парню не было скучно и он мог быстрее адаптироваться после пережитого ужаса, музыканты,вдобавок к планшету, подарили ему футбольный мяч и лонгборд. Удивительно, но мама мальчика, «насильственно эвакуированная вместе с ним», во время разговора не выдержала и передала на камеру послание Зеленскому:«Только наш пан-президент говорит что вы нас насильно увозите, мы куплены и вам интервью даём за деньги. Нет, пан-президент, успокойтесь. Мы реально говорим большое спасибо ЧВКашкам. Они не то, что ваши воины, которые стреляли нам в спину, разбивали наши дома, убивают наших родителей. Я хочу чтобы вы оказались на нашем месте. Со своей роднёй, со своими родителями, и чтоб у вас в три часа ночи горел дом с вашими родными. Чтоб вы почувствовали это на своей шкуре. Клянусь: это не куплено и никто ничего мне не платил», - сказала женщина.
К слову, сегодня с прямым участием мэра города сотрудник ЧВК «Вагнер» начал решать вопрос с трудоустройством «насильно эвакуированных» родителей мальчика. Предварительно, они пойдут работать на местное градообразующее предприятие с последующей выдачей жилья.
Ох уж это насилие.
https://t.me/rsotmdivision/6831
Медали и значки уничтоженных в Бахмуте иностранных наёмников.
https://t.me/orchestra_w/6356
Еще один узел обороны противника, который был взломан бойцами "Вагнера" во время движения на запад Бахмута, - это зернохранилище возле железной дороги.
На территории элеватора были хорошо оборудованные укрепленные оборонительные точки, штурмить которые нахрапом было сложно.
Брешь в обороне удалось пробить во время третьего штурма.
Как рассказал командир отделения "вагнеров", чтобы пройти шквал огня артиллерии и пулеметов, пришлось прибегнуть к тактической хитристи. "Нашли здесь "хвосты" шнуров детонации от управляемых мин Кляймора. Эти закладки были сделаны для того, чтобы предотвратить наш прорыв".
Минные заграждения никак не помогли националистам: часть из них была уничтожена, выжившие сбежали.
https://t.me/orchestra_w/6358
Война войной, а весна свое беретВСУ в Артёмовске (Бахмуте) используют практически бесшумные польские 60-мм миномёты.«Его не слышно, особенно когда идут бои, и довольно множественные осколки у него. Ничего не отрывает, не прямо калечит, но сами осколки множественные».На позициях, из которых выбили ВСУ, оставлены американские ПТРК с боекомплектом, кабели для взрывателей, гранаты.
https://t.me/boris_rozhin/84179
Боец ЧВК "Вагнер" корректирует артиллерию во время боев за зернохранилище возле железной дороги в Бахмуте.Несколько дней назад (фото конца апреля) здание элеватора было отбито "музыкантами" после многодневных сложных боев.
https://t.me/orchestra_w/6389
Евгений Пригожин, а затем и Герой России Андрей Трошев говорят про нормы необходимого количества снарядов на гектар для подавления живой силы.
Вместо 80 000 требуемых в сутки снарядов на весь удерживаемый "Вагнером" фронт им дают всего 800.Вся эта история с отсутствием снарядов выглядит обыкновенным предательством и унижением, где правят бал военные клерки, ни разу не побывавшие на войне, и, похоже, не способные осознать текущую ситуацию.
https://t.me/orchestra_w/6392
Тактика подрыва противником многоэтажных домов в Бахмуте, хоть и новая, но встречается все чаще.
Бойцы "Оркестра" объясняют, что причина такому поведению проста: город невысокий, поэтому любое здание выше пяти этажей уже господствующая высота.
Украинцы для подрыва используют "монки", устанавливают в нижние этажи, после чего подрывают, сооружение, соответственно, складывается.
https://t.me/orchestra_w/6393
Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из АртемовскаПодразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов. Об этом в интервью военному корреспонденту Семену Пегову заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории», — заключил Пригожин.
https://t.me/c/1801542020/4433
Снайпер «Оркестра» с винтовкой Orsis T-5000 на западе Бахмута.
https://t.me/ok_spn/24208
"У них есть такое понятие: Бахмут - черная дыра. Они так и говорят: мы едем в черную дыру".
По рассказам пленных, мобилизованным до сих пор расказывают, что на Бахмуте никого нет. Или, как это обычно бывает, резервистов везут на направление, не сообщая пункта назначения.
Резервы, к слову, перебрасываются каждые 20 минут по 10 человек.Националисты и более профессиональные украинские бойцы сейчас держат вторую линию обороны, пока ТРО и ВСУ пытаются обороняться в первом порядке.На данный момент "музыкантам" осталось зачистить небольшую часть квартала многоэтажной застройки - около 2,98 квадратных километра.
После оставления воинской части силы противника отошли в многоэтажки по улице Освободителей Донбасса.
https://t.me/orchestra_w/6396
Бойцы ЧВК "Вагнер" показали созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром.
28 складов с вооружением и ремонтная база находятся на глубине 150 метров.
Во время отступления украинцы начали вывозить новейшее вооружение. Тем не менее, осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Осталось 292 тыс. ящиков ППШ (пулеметный пистолет Шпагина). В каждом ящике 10 штук. Вот и оцените объем.В планах у противника был и подрыв соляных шахт, но украинские военные при установке взрывчатки ошиблись, поэтому ничего не получилось.
На складах снарядов не было, есть только стрелковые боеприпасы.
https://t.me/orchestra_w/6402
Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска и взяли их базуБойцы ЧВК «Вагнер» прошли через оборону ВСУ на западе Артемовска (Бахмут), а также взяли под контроль Медицинский колледж и базу ВСУ. Об этом сообщают российские военкоры.
https://t.me/c/1801542020/4456
Все заявления Евгения Пригожина за это период можно посмотреть вот тут (тема не в рассылке): Пригожин на связи
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
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