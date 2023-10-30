7 ружей Советского Союза, которые стали настоящей легендой



1. ИЖ-54 ИЖ-54 1961 года Легендарные двустволки бокфлинты и горизонталки, произведенные в Советском Союзе, уже стали культовыми, и вряд ли современным экземплярам удастся превзойти их успех. Такое оружие по праву считается предметом гордости для владельцев, несмотря на род их деятельности. Рассмотрим самые лучшие ружья СССР по оценке экспертов и независимых оружейных критиков.ИЖ-54 1961 года

После завершения Второй мировой войны перед советскими оружейными фабриками встала задача восполнить дефицит оружия для промыслового и любительского охотничьего дела. Именно для этой цели на Ижевском заводе конструктор Климов А. А. разработал новую концепцию оружия с двумя стволами, имеющими горизонтальное расположение.

По своему внутреннему устройству ИЖ-54 являлась традиционной горизонтальной моделью с длиной ствола 730 или 750 мм. Это первый прототип советского ружья с витыми боевыми пружинами цилиндрической формы. Бойки установлены в брандтрубках и отделены от курков. Также изделие обладает автоматизированным предохранительным механизмом, который приводился в действие после взведения боевых пружин при опускании блока со стволами.

Для изготовления стволов изначально применялась технология сверления, но после начали использовать горячую ковку. По площади соединения блок стволов дополнительно пропаивался латунным слоем. Что касается сужений дул, то они были выполнены в виде получока с правой стороны и полного чока – с левой. Калибр ИЖ-54 составлял 12×70. Также в линейке были серии с ограниченным тиражом и калибром 16×70 и 20×70.

Оружие запиралось в трех точках. Снизу – посредством двух крюков, где один спереди опирался на шарнир колодки, а задний крепился при помощи подпружиненной планки Перде. Сверху запирание осуществлялось с помощью болта Гринера. Для завершающей подгонки блока оружие обрабатывали вручную.

2. ТОЗ-БМ

ТОЗ-БМ многие считают «классикой жанра»

Продолжает нашу подборку одна из самых древних моделей охотничьих ружей, выпущенных в Советском Союзе. Многие до сих пор считают ее «классикой жанра» с так называемым «дедовским» строением. Серийное производство двустволки началось в 1956-ом году. При этом в модельной линейке было не так много версий.

Советские инженеры сумели достичь отличных результатов в этом плане, из-за чего прочностные свойства ТОЗ-БМ были рекордными. Для сборки ложи использовалось дерево – как правило, береза или орех. Цевье делалось металлическим. Длина оружия составляет до 75 мм с учетом калибра.

Производство стартовало в 1956 году. С того момента успех оружия пытались неоднократно повторить, но мало кому это удавалось сделать. К тому же оно до сих пор пользуется огромным спросом в кругу поклонников классических охотничьих моделей. В таком оружии сохранены ключевые черты, которые навеивают яркие воспоминания из рассказов М. Твена и Сетона-Томпсона, или позволяют пережить те эмоции, которыми были переполнены произведения Тургенева, Пришвина и других писателей.

По устройству ТОЗ-БМ является ружьем с замками, которые установлены на подкладных досках. Курки имеют характерную форму с тугим взводом и длинные стволы (700-750 мм). Еще у них минимальная толщина цевья с классической формой приклада, из-за чего оружие кажется весьма харизматичным. Следует отметить, что в серии были только две версии калибра: 16×70 и 20×70.

У оружия был ствольный блок, изготовленный посредством припоя серебра. Таким образом паечный шов обладал высочайшим качеством. В разное время ствольные сужения являлись сочетанием полного чока с получоком и чоком. Заготовки обрабатывались посредством холодной ковки, а механизм запирания повторял элементы из ИЖ-54, сочетая крюки и болты Гринера.

3. ИЖ-43

Ружье ИЖ-43 имеет элегантный дизайн

В подборке лучших советских ружей было бы несправедливо не упомянуть ИЖ-43. Это

легендарная линейка, совмещающая винтажную внешность и продвинутые конструкторские решения. Автором проекта принято считать А. Н. Калинина. Все двустволки этой линейки обладают элегантным дизайном, которыми могут похвастаться любые горизонталки советской сборки.

Также изделие имеет доступную стоимость, конструктивную простоту и внушительный эксплуатационный ресурс. Еще ему свойственна максимальная надежность элементов.

УСМ находится в колодке, а у курков есть отбойный механизм. Пружины цилиндрической формы производились из стали на основе хрома и молибдена. Запорный механизм находится снизу и представлен двумя крюками. Для блокировки шептал и спусковых крючков используется автоматизированный предохранитель.

Холоднокованые ствольные блоки изготовлены путем запресовки в муфту с серебряной пропайкой. Модель имела разные варианты калибров, от 12×76 до .410. Двустволка сошла с конвейера в 1986 году, после чего получила престижную награду на выставке в Германии, где ее облюбовали американские и европейские охотники. Сейчас линейки ИЖ-43 очень востребованы в странах СНГ.

4. ТОЗ-34

Длина ствола ТОЗ-34 доходила до 711 мм

В эту линейку входят эксклюзивные бокфлинты, разработанные на тульском заводе. Данные двустволки олицетворяют роскошь и элегантность, став желанным приобретением для коллекционеров и охотников. Это обусловлено удобной вкладкой и прицеливанием, малой массой и безупречной точностью стрельбы.

Эти показатели были достигнуты из-за низкой конструкции и запирания посредством кольцевых шарниров. Шарнирные элементы спереди выполнены в виде рельсов и напоминают сегмент круга. Эти детали свободно скользили по направляющим, за счет чего удалось уменьшить силуэт и общий вес оружия.

Номенклатура длины стволов варьировалась от 660 до 711 мм. Калибры тоже были обширные – от 12×70 до 32×70 мм. Производство выполнялось посредством горячей запрессовки в муфту.

Одной из важных особенностей серии являются ружья-штуцеры, которые входили в нее. К слову, в линейке присутствовала версия, которая совмещала гладкий ствол сверху и нарезной – снизу. Ее калибр составлял 5,6×39 м или 9×53 мм. Для сборки ствольных блоков использовалось две муфты – дульная и казенная. Пустоты между стволами были открытыми.

5. ИЖ-27

ИЖ-27 были разработаны для людей с худощавым телосложением

Следующее место уверенно занял еще один удачный советский проект, разработанный конструктором Климовым, который изначально должен был стать универсальной линейкой, но с высокой эффективностью для применения в разных целях – от охоты до профессиональной спортивной стрельбы. На европейском континенте ружья появились в 1973 году и изготавливаются до сегодня.

Блоки стволов выполнены посредством холодной ковки. Собираются они в ходе горячей запрессовки с припаиванием. Ствол имел длину от 610 до 760 мм. Особым спросом пользовались классические изделия, где длина ствола составляла 725 мм. Ассортимент калибров тоже огромен. Ружье имеет автоматический предохранитель с замыканием блоков стволов снизу посредством двух крюков.

С учетом модификации УСМ бывают одно- и двухспусковыми. В первом случае предусмотрена регулировка последовательности стрельбы. У спусковых механизмов имеются интерсепторы, которые перехватывают курок и оберегают от хаотичных выстрелов в случае падения оружия.

На данный момент ИЖ-27 – одна из немногих ружейных серий родом из СССР с версией, которая была разработана для женщин и юношей, а именно – для людей с худощавым телосложением. Она даже получила название «ИЖ-27М «Юниор». Согласно официальным сводкам, с момента появления было представлено около 1,5 млн образцов.

6. ТОЗ-80

ТОЗ-80 до сих пор хранятся в коллекциях бывалых охотников

Перед нами легендарная советская двустволка, получившая статус одной из лучших в СССР. Ее разработали в середине 80-х гг. прошлого века. Каждый ствол имеет 12-й калибр, а по внешнему виду модель чем-то напоминает ТОЗ 66.

Особые новшества в технологическом плане не предусмотрены. Это классический образец советского оружия с отъемными стволами и цевьем. Купить такое оружие можно и сейчас, правда только под заказ. Однако бывалые охотники хранят его в собственной коллекции.

7. ТОЗ-66

ТОЗ-66 была одной из самых ожидаемых двустволок в СССР

Это еще одна легенда родом из СССР, которую очень сильно полюбили охотники. До момента выхода она была одной из самых ожидаемых двустволок среди советских любителей. Для изготовления ложа применялась березовая древесина, но если нужно было собрать более продвинутую модель, на заводе использовали бук. Почтенные охотники могли использовать даже орех. Сам образец очень надежный и точный. Даже современные охотники буду в восторге, когда попробуют данную модель.

Плюсы и отличительные качества советских двустволок можно называть бесконечно. В каждой из перечисленных моделей есть свои уникальные особенности, которые подтверждали высокую эффективность в ходе разных испытаний и практических тестов. В плане соотношения цены и качества, тактико-технических характеристик и ряда других параметров многие советские ружья вне конкуренции в своей ценовой группе.