Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • Aнатолий Райков
    https://rutube.ru/video/99a2f39cb19e91dc373e37bce1de29d8/?t=14&r=plwdЦарское отречение
  • Aнатолий Райков
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  • Сергей Легков
    У меня тоже мошки заводились. Маленькие такие. Тоже на балкон столетник убирал. А потом мошки пропали, а столетник ос...Алоэ - виды, уход...

Советский Союз, № 5, 1953

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
№ 1, 1953   № 2, 1953  № 3, 1953  № 4, 1953     .

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.

http://electro.nekrasovka.ru/books/6224717

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

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