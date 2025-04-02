Советский Союз, № 5, 1953

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
№ 1, 1953 № 2, 1953 № 3, 1953 № 4, 1953 .
Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».
Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.http://electro.nekrasovka.ru/books/6224717
Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ
Свежие комментарии