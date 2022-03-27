Новая экономика Прибайкалья

За последние полтора десятка лет Прибайкалье незаметно превратилось из бедного дотационного региона в бурно развивающуюся территорию с десятками интересных экономических проектов. По итогам 2021 года Иркутская область заняла первое место среди регионов Сибири по темпам роста в сфере строительства, годовой ввод жилья составил 506,9 квадратных метров на 1000 жителей — это четвёртое место в рейтинге. По темпам роста Иркутская область обладает второй экономикой среди субъектов РФ. Вместе с ростом экономики меняется жизнь в городах и сёлах, на территориях, где десятки лет было забвение, закипели стройки. Правительство Прибайкалья системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах, они начали развиваться и по последним публикациям это заметно.