Новая экономика Прибайкалья

За последние полтора десятка лет Прибайкалье незаметно превратилось из бедного дотационного региона в бурно развивающуюся территорию с десятками интересных экономических проектов. По итогам 2021 года Иркутская область заняла первое место среди регионов Сибири по темпам роста в сфере строительства, годовой ввод жилья составил 506,9 квадратных метров на 1000 жителей — это четвёртое место в рейтинге. По темпам роста Иркутская область обладает второй экономикой среди субъектов РФ. Вместе с ростом экономики меняется жизнь в городах и сёлах, на территориях, где десятки лет было забвение, закипели стройки. Правительство Прибайкалья системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах, они начали развиваться и по последним публикациям это заметно.
Согласно прогноза социально-экономического развития Приангарья на 2020-2024 годы среднегодовой темп роста валового регионального продукта запланирован на уровне 8,7%. Основными «козырями» Иркутской области в росте ВРП являются транспортные проекты, проекты по добыче углеводородов, строительству самолёта МС-21, а также промышленное производство. В статье предлагаю ознакомиться с некоторыми проектами, составляющими основу новой экономики Прибайкалья.17 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие Тайшетского алюминиевого завода. Для Тайшета это без малейшего преувеличения стало событием трёх веков, последний раз столь грандиозное действие в этих краях случилось в 1897 году, когда в Тайшет скрипя припыхтел первый поезд. С тех пор в городской экономике других потрясений не было, если не считать закрытия множества предприятий, перед которыми маячило яркое будущее. И с тех самых пор, с конца XIX века, люди в железнодорожных кителях в Тайшете непрестанно считаются элитой общества. Железная дорога даже в самые смутные времена была неким эталоном стабильности и уверенности в завтрашнем дне.Мощность первого пускового комплекса — почти 430 тыс. тонн алюминия и сплавов в год. Инвестиции РУСАЛа в проект составляют около 100 млрд. рублей. На заводе будет трудиться 1100 человек, две трети из них жители Тайшетского района. В основе первого пускового комплекса более 350 электролизеров, суточная производительность каждого из них составит более 3 тонн алюминия.Производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода на начальном этапе будет включать в себя два корпуса электролиза, литейный, анодный и энергетический цеха, а также комплекс объектов инфраструктуры. Ну, а когда завод заработает на полную мощь, он будет выпускать 750 тысяч тонн алюминия в год.Помимо алюминиевого завода РУСАЛ построил в городе анодную фабрику (ТАФ). Запуск первого этапа Тайшетской анодной фабрики - часть масштабного проекта компании, направленного на импортозамещение. Проект позволит обеспечить обожжёнными анодами предприятия компании — в первую очередь Тайшетский алюминиевый завод. Первый этап анодной фабрики выведен на проектные мощности в 2020 году, второй этап планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощность обоих этапов позволит производить 400 тыс. тонн обожжённых анодов, а также 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год.Объем инвестиций в проект ТАФ составил свыше 52 млрд. рублей, а его реализация позволит обеспечить 100% уровень локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков. По завершении строительства двух этапов будет создано около 900 рабочих мест.Для настоящих и будущих работников завода компания построила и ввела в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома в микрорайоне Мясникова. Это — более 17 000 квадратных метров жилья!В 2021 году РУСАЛ начал строительство микрорайона «Центральный» в Тайшете. Здесь на первом этапе планируется построить четыре дома на 360 квартир. В целом за три этапа строительства будет возведено 15 блок-секций на 792 квартиры (31 000 квадратов жилья). Это — самое масштабное строительство в городе в современной истории.Ещё летом стройка выглядела такСегодня первые восьмиэтажные дома Тайшета готовятся к сдачеТеперь Правительство региона уделяет больше внимания городу, здесь построен новый спортивный комплекс и строится детский сад на 120 мест.Ведётся капитальный ремонт школы № 14.Весной 2021 года началась масштабная реконструкция городского парка. Проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах.По поручению губернатора территория, прилегающая к парку, должна развиваться комплексно. Поэтому муниципалитету предложено разработать проектно-сметную документацию, чтобы включить в программу капремонта прилегающую улицу Пушкина и построить наземный переход. На 2022 год уже запланирован капремонт улицы Пролетарской, на работы из областного бюджета направят 140 миллионов рублей.Строительство анодной фабрики и Тайшетского алюминиевого завода сопровождаются инвестициями компании РУСАЛ в развитие инфраструктуры и благоустройство региона. Компания инвестирует в строительство жилых домов (более 1000 квартир), развитие путевого сообщения ж/д станции, строительство дорог и моста, введение инженерных сетей, развитие социальной инфраструктуры. Реализация столь крупного объекта не только обеспечивает новые рабочие места, но и способствует удержанию в регионе молодых специалистов.Недавно в Тайшете отремонтирован бассейн на улице Мира. Его реставрация — совместный проект районной власти и компании РУСАЛ.В прошлом году компания построила в городе новый медицинский центр.Программа РУСАЛА по строительству в городе обширна и включает 16 позиций, что очень напоминает программы Сибура и Транснефти по ускоренному социально-экономическому развитию Тобольска или Коротчаево.Внимательные читатели должны заметить объект под № 16 — Аэропорт г. Тайшет. В декабре 2021 года глава города, губернатор Приангарья и руководство РУСАЛа заявили о намерении восстановления аэропорта в Тайшете. Сейчас в Тайшете транспортное сообщение в основном обеспечивает железная дорога, но до Иркутска ехать 11 часов. Планируется запустить рейсы до Красноярска, Братска и Иркутска. О сроках восстановления аэропорта пока не сообщается, но работа уже началась — оформляется земельный участок. Реконструкцию за свои средства выполнит компания «Русал». Этот проект нужен для социально-экономического развития Тайшетского района и реализации инвестпроектов «Русала», который к 2024 году должен принять решение о строительстве второй очереди алюминиевого завода.Другой точкой роста города является реконструкция железнодорожной станции, о её уникальности и этапах реконструкции можно прочитать в статье «Алюминиевое будущее Тайшета».Реконструкция станции Тайшет проводится в рамках реализации комплексного проекта ОАО «РЖД» по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей. Обновление станции проходит в пять этапов.Проект включает строительство участков главных путей, приемо-отправочных путей, соединительных путей, тупиков, стрелочных переводов, пассажирских платформ, здания табельной путевой части и других технологических зданий, сооружений и путепроводов, реконструкцию искусственных сооружений, пешеходного моста и железнодорожного путепровода.Работники одного из участков Тайшетской дистанции пути уже отметили новоселье, для них построена новая табельная. Этот современный, комфортабельный производственный объект был возведен в рамках II этапа реконструкции станции Тайшет.Завершается строительство вторых путей на железнодорожном участке «Междуреченск — Тайшет» Абаканского направления.Реконструкция станции Тайшет на стыке БАМа и Транссиба завершится в 2023 г.Проект по развитию станции является одним из важнейших по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в Иркутской области. Первоочередной задачей остается «расшивка» узких мест БАМа, существующие станции и действующие железнодорожные линии между ними реконструируют. На магистралях ведется строительство дополнительных вторых и третьих путей, а также технологических объектов в непосредственной близости от действующей инфраструктуры.С 2024 года суммарная провозная способность магистралей БАМа увеличится с нынешних 144 миллионов тонн до 180 миллионов тонн грузов в год. Стоимость всего проекта с учетом мероприятий для увеличения и ускорения транзитного контейнерного потока — 720 миллиардов рублей. В 2020-м общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры ВСЖД составил 62,8 миллиарда рублей, в 2021 году ВСЖД на развитие получила 134 миллиарда рублей. Общее количество объектов на БАМе и Транссибе, подлежащих реконструкции в Иркутской области — 51.Один из масштабных объектов рядом с Иркутском, где ведется реконструкция, — станция «Андриановская». Станция небольшая и располагается на горном перевале в Слюдянском районе. Сейчас на станции завершились буро-взрывные работы для удлинения станции в восточную сторону и развития путей для формирования толкачей по горно-перевальному участку, ещё предстоит заменить почти шесть километров железнодорожного полотна на бесстыковый «бархатный» путь.Один из грандиозных проектов реализован на БАМе. 28 июля 2021 года открыто движение по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Республику Бурятию. Протяженность тоннеля 6682 метра. Ввод в строй этого объекта и второго пути на участке Дельбичинда — Дабан увеличит его пропускную способность с 17 до 85 пар поездов в сутки или с 13,2 до 32,4 миллиона тонн грузов в год.В рамках развития ВСЖД сдала в эксплуатацию многоквартирные дома для своих сотрудников в Северобайкальске, на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская. После катастрофического наводнения 2019 года ВСЖД оперативно передала местным администрациям сразу четыре многоквартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске.Подробно о проектах Иркутской нефтяной компании я рассказывал осенью в статье «Место действия — Усть-Кут». За прошедшее время стройка серьёзно продвинулась вперёд.Прогресс проекта (проектирование, поставка материально-технических ресурсов, строительство) на конец 2021 года уже превысил 40%. Строительно-монтажные работы на площадках этилена выполнены на 15%, полиэтилена — на 22%. В 2021 году принято на работу 422 новых сотрудника, в настоящее время на заводе работает 592 человека, а ведь завод ещё не вступил в строй.На печах пиролиза — основном оборудовании Иркутского завода полимеров — завершился первый этап предварительного обжига футеровочного материала. В ближайшее время приступят к обвязке печей пиролиза технологическими трубопроводами.Новый завод встанет в ряд с современными производствами мира: предприятие абсолютно безопасно и отвечает самым высоким требованиям экологии и охраны окружающей среды. При строительстве используются современные технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям.В 2022 году на Иркутском заводе полимеров также запланирован масштабный объем работ. В январе на объекте стартовала активная фаза монтажа металлоконструкций и трубопроводов. В планах завершение бетонирования фундамента на площадках этилена и полиэтилена, и работы по прокладке подземных сетей.Вот почему возникла необходимость расширения БАМа. Станция «Лена» в Усть-Куте забита поездами, из Сибири вывозят добытое сырьё, обратно идут материалы для великих строек, в том числе и на газоперерабатывающий завод, маячащий вдалеке (на фото).Мини-фильм канала Discovery о строительстве Иркутского завода полимеров можно посмотреть здесь - https://www.irk.ru/news/photo/...«Большой Усть-Илимск» — флагманский проект масштабной инвестиционной программы Группы «Илим». Совокупный объем вложений по инвестпрограмме — около 200 млрд. рублей. Модернизация действующих целлюлозных производств на комбинатах в Братске и Усть-Илимске, а также создание нового целлюлозно-картонного комбината позволят компании стать одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов.Старт проекту «Большой Усть-Илимск» был дан 21 июня 2018 года. В рамках проекта на площадке действующего, построенного в середине 80-х годов, комбината будет возведен новый целлюлозно-картонный завод мощностью 600 тыс. тонн картона в год. С учетом же объемов выпуска действующего производства, Усть-Илимский филиал Группы «Илим» приобретет статус «комбината-миллионника» с общим годовым объемом производства в 1,5 млн. тонн. Большинство процессов на новом производстве будут автоматизированы с учетом мировых экологических стандартов и наилучших доступных технологий.Так, в 2018 году для обеспечения новых мощностей на комбинате в Усть-Илимске был введен в эксплуатацию новый древесно-подготовительный цех (ДПЦ). Объем вложений по проекту, стартовавшему в 2015 году, составил 3,3 млрд рублей. Новый ДПЦ — это две автоматизированные технологические линии по производству щепы суммарной годовой производительностью 4 млн кубометров щепы. Современное производство позволит снизить потери древесного сырья, сократить потребление электроэнергии и воды на единицу продукции.К 2023 году, благодаря строительству целлюлозно-картонного комбината, в Усть-Илимске появится 850 рабочих мест.АО «Группа «Илим» будет способствовать развитию всего севера области. В 1 квартале 2021 года объём налоговых платежей от Группы «Илим» вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, и составил 612 миллионов рублей.Сегодня Усть-Илимск — крупный административный, экономический и культурный центр Восточной Сибири, один из молодых городов Иркутской области и, по мнению ведущих архитекторов страны, самый красивый и современный город в Прибайкалье.Чистый, напоенный хвойным ароматом воздух, многоэтажные дома в окружении стройных сосен, кедров и лиственниц, бережно сохранённых при строительстве, голубизна подступающего к городу рукотворного моря — всё это создаёт неповторимый колорит Усть-Илимска.Иркутский алюминиевый завод — первенец цветной металлургии в Восточной Сибири. Свой день рождения предприятие отметило 10 февраля 2022 года. В этот день зимой 1962 года на электролизере № 415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Сегодня завод входит в состав компании РУСАЛ и выдает больше 400 тысяч тонн алюминия в год.Одно из ведущих предприятий российской алюминиевой отрасли, расположенное в промзоне города Шелехова, неподалёку от Иркутска, выпускает широкой ассортимент продукции, в том числе порядка 80 разновидностей сплавов. 2021 год стал для Иркутского алюминиевого завода рекордным. Отлили 158 тысяч тонн сплавов и произвели 161,7 тысячи тонн катанки, что составляет более 75% от общего объема производства. Сверх плана произведено 1638 тонн готовой продукции. В общей сложности за 60 лет работы ИркАЗ выпустил 15,9 миллиона тонн алюминия, из них 98,5% металла высшего сорта.О проекте глобального экологического преображения завода заговорили в прошлом году, к 2028 году завод глобально перестроят.На ИркАЗе планируется снести старые корпуса и на их месте возвести новые, останутся только корпуса 5 серии строительства, запущенные в 2008 году. Современные электролизеры РА-300 будут работать по технологии предварительно обожженного анода. Это собственная разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Модернизация преследует сразу несколько целей. Во-первых, перестройка завода усовершенствует качественные характеристики металла (хотя и сейчас иркутский алюминий отличает высокая степень его очистки). Во-вторых, вырастет выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, поставляемой на экспорт и внутренний рынок. В-третьих, технология улучшит условия труда рабочих. И, самое главное, экологическая обстановка во всём Шелеховском районе значительно улучшится.Что значит завод для города и насколько он важен? Спросите об этом тысячи шелеховчан, работающих на ИркАЗе и уверенных в своем будущем. Спросите тех, кто живёт и отдыхает в комфортном городе, который преображается благодаря поддержке РУСАЛа. Между РУСАЛом и администрацией города Шелехова и Шелеховского района выстроено сотрудничество, которое из года в год стабильно закрепляется новым соглашением.
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