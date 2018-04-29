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"ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"

"ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО""ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"Бывший идеолог нашей страны и полукровка Сурков (это он сам себя так кличет) рассуждает о двух путях развития России. Первым он назвал путь на восток по результатам монгольского ига. По его словам путь это был тупиковый. Ограничивает он его временем смерти Ивана Грозного.

Ой, а не тогда ли Сибирью приросли, что до сих пор и нас и его семейство кормит?

Второй путь был на сближением с западом. Оказывается, этот путь был в никуда.

Теперь он решил искать третий путь. У него совсем с памятью видать плохо!?

Попытаюсь объяснить на пальцах и карте. Начнем с третьего пути:

1. Итак, вот он третий путь - СССР!"ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"Проверено, доказано, обосновано. Но идеологу дикого российского капитализма этот путь неприемлем. Понимаю. Рыло в пуху у многих. А для нас все просто. Берем лучшее из СССР и Российской Империи и строим Новую Великую Державу.

2. Про второй путь от Суркова.

Господин совсем плохо, видать, в школе учился. Хотя про то, что будет на карте, и не каждый русский знает, да и не каждый поляк сведущ. А как там? Ага - полукровки, коя до сих пор не определилась с родом племени своего, этот вопрос тем более неизвестен.

Так вот, второй путь господина Суркова славяне прошли еще в раннем средневековье и омыли его своей кровью.

Итак, поехала доказательная база про тот путь:

Чтобы правильно рассуждать о проблемах славян и их пути, а тем более об истории древней Руси, нужно всегда в голове держать вот эту карту (составленную еще в годы СССР).

"Расселения западных славян около 800-950 гг.""ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"Тогда можно будет в полном объеме понять ту катастрофу, которую славянам устроили соседи и их западные идеологи...

Для примера: Лужицких сербов, или как еще зовут лужичан, которые до сих пор живут на территории Германии, осталось примерно 60 тыс. Найдите их территорию на карте и все поймете.

А Лютичей, что бились люто с германцами, вообще не осталось... Как впрочем и Ободритов с Древанами и многих, многих других...

Ну и еще немного карт, для осмысления:"ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО""ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"

А заодно можно понять, что же будет с русскими славянами при поглощении их западными ценностями, кои нам до сих пор внедряют через наших детей и внуков идеологи запада и их прихвостни в России.

"ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"

Обратите внимание, что у западных славян есть такие племена как: Резане (Речане), Укряне у Балтики и там же Волыняне, Куявяне..

Не эти ли племена, изгнанные со своей родины, в дальнейшем основали города по имени своего племени: Рязань, Киев. А у нас все ищут обоснование у финоугров слову Рязань... А на родину историческую слабо заглянуть? А Укряне, как и тогда, так и ныне жили на окраине того славянского мира..."ВТОРОЙ" ПУТЬ ОТ СУРКОВА ПРОШЛИ ДАВНО, ЕЩЕ ДО "ПЕРВОГО"

Посмотрите, откуда прибыл Рюрик. Территория возле острова Руян, но это отдельная история...

Да-а, вот такие вот идеологи и рулят нашей страной, хмуря умно лобики и выдавая перлы ни о чем. Пытаясь обосновать свои провалы и вождение народа по пустыне из пустых идеологий!

Аллах ему в судьи!

А мы изучаем карты представленные.

Автор: Олег Калугин

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