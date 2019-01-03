Обычные лица советских фотомоделей

В своё время мне довелось прочесть статью, где говорилось, что примерно до войны фотомоделями в СССР были не самые красивые, а самые ...случайные женщины. Не кривые, конечно и не корявые, но именно - обычные, рядовые. К ним не применялись какие-то особые критерии, характерные для модельного бизнеса. От них требовалось одно: показать платье или причёску. У lobgott нашла сборник дамских причёсок 1939 года. Издано неплохо. И вот первое, что бросается в глаза - обыденность лиц у моделей. Такими были телефонистки, конторские служащие, ткачихи, да кто угодно.























