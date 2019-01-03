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Обычные лица советских фотомоделей

В своё время мне довелось прочесть статью, где говорилось, что примерно до войны фотомоделями в СССР были не самые красивые, а самые ...случайные женщины. Не кривые, конечно и не корявые, но именно - обычные, рядовые. К ним не применялись какие-то особые критерии, характерные для модельного бизнеса. От них требовалось одно: показать платье или причёску. У lobgott нашла сборник дамских причёсок 1939 года. Издано неплохо. И вот первое, что бросается в глаза - обыденность лиц у моделей. Такими были телефонистки, конторские служащие, ткачихи, да кто угодно.
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей
Обычные лица советских фотомоделей

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фотоностальгия

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