Моему доброму знакомому, грузчику и поэту Алексею Зайцеву...

Я с детства была не такой, как все, вернее не с самого раннего, а чуть позднее, когда навстречу нашей машине выскочил вихляющий грузовик. Я помню глаза отца в зеркале заднего вида, обьятые ужасом понимания что уже поздно, его крик: "Держитесь...!" А потом - ничего, только тупая, раздирающая боль в спине и белый, в трещинках потолок долго-долго, и теплая шершавая рука моей бабушки, держащая мою ладошку или смахивающая с моей щеки слезу.

Только через полгода я первый раз встала, и ещё через три месяца меня выписали из больницы. Нас провожало всё отделение, ставшее близким и родным.

И мы стали жить с бабушкой вдвоём.

Я так и не смогла оправиться после той аварии, спина продолжала болеть, особенно к вечеру, а весной её раздирало и жгло как раскаленными углями.

Я морщилась, горбилась, извиваясь, чтобы найти более спокойное положение и тихо плакала, чтобы не услышала бабушка, а рыжая врачиха из поликлиники назначала ЛФК и болеутоляющие.

Несмотря на мою замкнутость и кривоватость, у меня всегда было много друзей и подруг в школе.

Только с некоторого времени что-то стало меняться во мне, моё личико не портили прыщики, как у подружек в пору полового созревания, а вот спина, боль просто сводила с ума, где-то там, выше поясницы, почти между лопатками и спасало только одно - пригоршня таблеток и теплая ванна.

Я вообще-то с физкультурой не дружила, а в такие дни было и вовсе не до школы.

В один из таких дней ЭТО и произошло.

Полванны воды, пены, таблетку и расслабуха. Ни о чем не думать, закрыть глаза - все розовое вокруг... поплыла...

Очнулась я от тишины, нет, ни вокруг, ни в доме, а во мне, какая-то звенящая, приятно-легкая тишина во всем теле и никакой боли.

Поежившись, я чуть потянулась, потом еще, до хруста и резко села и ничего, ни капельки не больно. Откинувшись снова и погрузившись в воду я нежилась, привыкая к новому ощущению радости. Потом встала, вся в пене, весело мурлыкающая знакомый мотивчик, включила душ, стала вертеться перед зеркалом, подставляя себя под упругие горячие струи.

Не то, чтобы я удивилась - нет, скорее просто замерла, еще не осознав то, что я увидела: смываемая водой, пена обнажала какие-то полупрозрачные кожистые складки или скорее лохмотья на моей спине. Далеко заведя руку за плечо, я ухватила за один лоскут и потянула, не-а, тянется вместе с кожей и не отрывается. Весь полупрозрачный какой-то, мягкий и внутри как хрящики перекатываются.

Ну всё, блин! В шестнадцать лет и монстр ....

Сев на край ванны, от горя я разрыдалась, "Фреди Крюгер", нет, тот всех резал, а я, кто я, просто " Нечто"? Выплакавшись и хлюпая носом, все же подумала - нет худа без добра, хоть спина не болит, а ЭТО, это можно отрезать к чертовой матери, щас и не такое отрезают, ну останутся на спине еще пару шрамов, ну и что, у меня их и так после аварии не сосчитаешь.

Когда пришла бабушка, я в халате, сосредоточенно сидела на стуле, прямая как гвоздь, боясь облокотиться.

- Ба, у меня спина больше совсем не болит, -

- Ну и хорошо, ну и слава Богу.

- Ба, но у меня проблема... ты присядь пока.

Я скинула халат и повернулась спиной к бабуле.

Складки уже высохли и шелковисто шелестя, приятно защекотали спину.

Бабушка охнула и заморгав глазами перекрестилась.

- Лапуль, это же у тебя вроде крылья.

-Да поняла, что это крылья, - разозлилась я, - Делать-то чего теперь? -

Весь вечер мы с бабулей разглядывали, вертели, и щупали моё "приобретение".

-Ба, может я ангел, а?-

- Так у ангелов вроде крылья с перьями.

- А я ещё молоденькая ангелша, неоперившаяся,- угрюмо пошутила я.

-Было бы обидно предполагать, что я этот, как его, ну, демон что-ли.

-Нет, ты не демон, - бабушка обняла меня, накрыв крылья руками.

- Ты у меня добрая, ты мой ангел...

Ни ученая степень, ни просто-таки энциклопедические знания окружающего мира не помогали , бабушка пребывала в полной растерянности и никак не могла объяснить произошедшее, ну в самом деле - не атавистические же это отростки!

Мы так и не пришли ни к какому решению, но в школу я на следующий день не пошла, и всю последующую неделя тоже, как впрочем и поликлинику.

Наверное, это было самым правильным решением, так как проснувшись в субботу, я увидела на кровати два маленьких, смятых, сиротливо лежащих крылышка, а подскочив к зеркалу, два розовеньких неровных шрамика.

- Ну вот и славно, - подумала я, хотя и с небольшим сожалением - ведь в сущности они мне не мешали, я почти к ним начала привыкать.

Всё решилось само собой, я успокоилась да и боль в спине не вернулась, стоило все поскорее забыть.

Вот только что-то в душе, тревожно что-ли.

Был май и конец учебного года, несколько ребят из нашего класса собрались в поход на байдарках и я напросилась с ними, клятвенно пообещав, что не буду ныть и вообще ни пикну.

Они может быть и засомневались бы, но, зная мой упрямый характер и чудеса выносливости на физкультуре за последний месяц, хмыкнув , сказали : " Да будет так..."

Пробежал год, такой новый, разный, с любовью и грустью, с радостью и разочарованиями.

И вот весной вновь повторилось ЭТО...

Не было боли, не было неприятных ощущений, просто некоторая тяжесть во всем теле и приятный, слегка навязчивый зуд - хотелось подойти к ковру, висевшему на стене и урча и мурлыкая потереться спиной.

А на утро, влажная простыня и... два крылышка, правда, когда они высохли, они мне показались чуть побольше, может и вправду показалось, хотя...

Мне впервые вдруг захотелось рассмотреть их во всех деталях, и понять кто же я наконец.

Подошла к зеркалу, вот они, без стыда, со смешанным чувством любопытства и страха я разглядывала себя со спины.

Тонкие и нежные, полупрозрачные два крылышка, каждый размером с половину наволочки, уже не свисали лоскуточками, как в прошлый раз, а натянулись и упруго расправились. Они не были похожи на птичьи, но и на крылья летучей мыши, по-моему, тоже не походили, впрочем, я летучую мышь и не видела никогда, разве что маленький скелетик в кабинете зоологии... брррр.

Возникло жгучее желание взмахнуть ими, но сколько не тужилась, не надувала щёки и не морщила лоб, ничего не получалось. Попробовала подпрыгнуть несколько раз, лишь защекотало спину, да так, что глазки зажмурила.

Подумала - вот был бы прикол, небрежно раздеться на физкультуре и пройтись в одних трусиках и маечке, с выглядывающими из под нее крылышками, мимо обалдевших ребят.

Но тут же страх сжал мое сердце, захотелось забиться куда-нибудь в угол и замереть - не такая, я не такая, как все и как на это отреагируют ребята, мне и представлять страшно.

Второй раз ЭТО продолжалось дольше, я уже начала всерьез беспокоиться, когда в конце второй недели бабушка аккуратно завернула в чистую тряпочку отпавшие крылья и поехала среди недели на дачу, чтобы похоронить их в одном ей известном месте. Не помню когда произошло то необычное, то ли в четвертый раз, то ли в пятый.

Я уже давно училась в институте, но как-то по-прежнему была одна, ну не то, чтобы очень боялась своей тайны, в конце концов любят же и хромых, и безногих, и горбатых, даже глупых любят - во как! да и придумать всегда что-то можно, мол, уехала по горячей путевке в дом отдыха на пару недель, или заболела так заразно, что только по телефону и то, в марлевой повязке, хи-хи.

Нет, не в этом дело, просто не ёкало в груди, вроде и симпатичных много, а всё не то.

О чём это я? А, ну да, так вот: не припомню когда произошло, но однажды, отведя плечи назад, и нахально выпятив перед зеркалом свою упругую, без ложной скромности, оформившуюся красивую грудь, я вдруг почувствовала легкое дуновенье ветерка, словно кто-то тихо подул мне в спину.

Снова отвела плечи назад и снова ветерок, потом резче, еще резче. Крылья захлопали, обдув меня прохладной волной воздуха. В какой-то момент я испытала ощущение, как будто проваливаюсь в яму, и поняла , что мои ноги не касаются паркета!

Так необычно, но совсем не страшно, прикольно, может за все эти годы я уже морально была готова к такому повороту событий?

Вновь и вновь повторяя свои попытки, мне довольно быстро удалось научиться парить в воздухе, но вот при этом уворачиваться от углов, ну никак не получалось! Меня нагло заносило или проносило мимо, я начинала размахивать руками, хватаясь за всё, до чего могла дотянуться. Перед глазами крутились кадры документальных фильмов, с нелепо болтающимися космонавтами в невесомости.

И, ставя еще один синяк на бедре, со всего размаха налетев на очередной угол, я чертыхалась вслух, представляя мир одним сплошным углом.

Не, ну кто так строит, наши малогабаритки совсем не предназначены для учебных полетов, крылышки так и скребутся о стены коридоров, хи-хи.....

Зато, когда вечером бабуля пришла со своего ученого совета, я небрежно подпорхнула к ней в прихожей, чмокнула в щечку, и отобрав пакет с продуктами, улетела на кухню.

Выглянув с кухни, увидела как она, медленно оседая на пуфик, бурчала, качая головой: "Я так и знала, что всё этим и закончится...."

После ужина, ужас , и это на полный желудок, я продемонстрировала бабушке свои успехи в воздухоплавании, то взлетая к самому потолку и стукаясь головой об люстру, то как калибри, зависая над одним местом, плавно поворачиваясь вокруг своей оси. Уставала я с непривычки достаточно быстро, да еще и шуму производила - занавески и картинки на стенах ходуном ходили от потоков воздуха, создаваемыми крыльями.

Однако через неделю упорных домашних тренировок, я как всегда в это время года " болела" и не ходила в институт, я настолько освоилась со своими новыми возможностями, что порой ленилась двигать ногами.

И вот ещё что - меня страстно тянуло на простор, ну куда-нибудь на открытое пространство, если хотите - в небо.

Обсудив эту проблему, мы решились с бабулей на первую историческую вылазку за пределы квартиры во время ЭТОГО.

Оказалось все гораздо проще нежели, чем мы предполагали, ну платья и кофты отметались сразу же, в куртке или в пальто в конце мая, как-то, ну сами понимаете, да еще и дни стояли на удивление жаркие, а вот обыкновенный свободный джинсовый пиджак спокойно скрывал почти все недостатки моей фигуры, разве что я выглядела слегка сутулой.

Мы долго разъезжали по Подмосковью в поисках особо безлюдных мест, в конце концов бабушка, уставшая крутить баранку, сказала:" Всё, хватит, сворачиваем здесь, и вон на той опушке пробуем. Плевать, кто увидит, подумают, что им, придуркам, привиделось."

Посредине полянки я скинула джинсовку, стоя в брюках и маечке, растерялась, не зная с чего начинать : с разбега, или с места взлетать?

-Ну, поехали, - подтолкнула меня Ба.

Мне удалось подняться метров на десять, может больше, я не знаю, но от ощущения высоты дух захватило, сумасшедше забилось сердце, особенно когда посмотрев вниз, не увидела опоры под ногами и бабулечка где-то там, далеко и маленькая такая.

Я испугалась и запаниковала, но вместо того, чтобы рухнуть вниз, мои крылья распрямились и замерли, и я тихо спланировала почти к бабушке в обьятия.

- Страшно было?- спросила она меня.

- В какой-то момент очень.

- Вот бы и мне попробовать, как это - летать?

Вскоре ЭТО в очередной раз закончилось и, поверишь, мне было искренне жаль своих крыльев, я даже расплакалась.

Однажды, пару лет спустя, я стояла на балконе поздним вечером и курила. Ба позвонила с презентации, обещала быть только часа этак через три.

Скучно.

И тут мелькнула озорная мысль...

Затушив сигарету, я сбросила накинутую на плечи вязанную кофточку и перегнулась через перила.

Из падения перешла в планирование, а потом в полет.

Мне вдруг очень захотелось, чтобы меня увидели, ну хоть кто-нибудь, разочек и я устремилась к огням близлежащих домов.

Мужик на балконе разговаривал "по понятиям": далеко отставив в сторону мизинец левой руки, с насажанной на него "гайкой" золотого перстня, указательным пальцем тыкал в воздух, как будто провинившегося щенка в собственную лужу.

Держа здоровенной правой ручищей миниатюрный, и кажущийся игрушечным мобильник, он повторял что-то нудным и нравоучительным тоном.

Подлетев к нему, и облокотившись локтями на перила, я, наивно хлопая крылышками, попросила: "Дядь, дай закурить..."

Он отмахнулся от меня рукой, потом вдруг как-то присел и замер, повернулся ко мне всем телом (короткая бычья шея не позволяла его голове поворачиваться отдельно от тела), сфокусировал на мне взгляд и маленькая, дорогая, говорящая коробочка безвозвратно полетела вниз в черную бездонную ночь.

- Ух, бля, ух, бля, ух, бля... - запричитал мужик и получалось это у него не столько растерянно, сколько жалостливо.

- Понятно, некурящий значит, ну извини...,- сказала я и упорхнула в темноту. Нахохотавшись вволю, я перевернулась в воздухе пару раз, делая пируэты, и заметила звезды, далекие, мерцающие и так меня потянуло к ним, так захотелось коснуться их рукой, я всё понимала, но, рванулась ввысь что было силы.

Холодные порывы ветра все сильнее трепали меня, сбивали, относили в сторону, и город ночной удалялся, казался всё меньше, сливаясь в одно желтовато-световое пятно.

И я одна в этом огромном океане свободы, независимая и такая никому не нужная на этой странной планете.

Я почти совсем выбилась из сил, когда меня настиг дождь, его первые резкие капли хлестнули меня по лицу, по плечам и наконец он ливанул.

Джинсы мгновенно намокли, потяжелели, а майка прилипшая к телу холодила и сковывала движенья.

Нужно было срочно возвращаться.

Опустившись, я вдруг к своему ужасу поняла, что заблудилась, ну просто не имела представления, где моя улица, мой дом, мой балкон.

Но надо было что-то решать, я смертельно устала и замерзла.

К чертям, первый балкон, или парк, или мостовая.

Он стоял на балконе, опершись на ящики с цветами, и несмотря на дождь курил.

Слабый свет комнаты освещал его со спины, невысокого роста, с широкими плечами и крепко посаженной головой.

- Ему бы грузчиком работать, - подумала я, и обессилено вцепившись мокрыми пальцами в перила, выдохнула: "Подвинься, а..."

Он повернул ко мне свою русую голову, мгновенно подскочил и, подхватив на руки, аккуратно усадил на плетеное кресло.

-Да ты совсем мокрая, замерзла небось, - он приоткрыл балконную дверь, шагнул в комнату, и тут же вернувшись, накинул мне на плечи пиджак.

Мы долго и пристально смотрели друг на друга, его рубашка на спине тоже совсем намокла, дождь попадал на сигареты, они шипя гасли, и он сразу доставал из портсигара новую и прикуривал.

- Меня Лёхой зовут...., - наконец сказал он и зачем-то улыбнулся.

- А меня Настей, - ответила я, стуча зубами, но уже начиная согреваться.

-А чего мокнешь-то, дождики любишь? - съязвила, чтобы продолжить разговор.

-Очень люблю,- серьезно ответил Алексей,- особенно люблю танцевать под музыку дождя.

- А ты что, танцор что ли?

- Не, - засмеялся он, -

я грузчик, а еще поэт....

- Ну вот..., - протянула я обиженно, - тебе проще, ты вот знаешь кто ты такой, а я...

- Так я знаю и кто ты такая.

- И кто же ? - я настороженно замерла...

- Ты моя муза,- ответил Алексей и начал читать стихи. Он всё читал и читал, дождь уже кончился, и я совсем пригрелась под пиджаком, забравшись на кресло с ногами. Его голос меня убаюкивал, и я подумала засыпая: " Муза ... Вот оно значит как, вот значит зачем мне крылья-то и кстати, а в каком мы районе?..."