Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.74

Свежее кладбище в городе Люботин, Харьковской области, в котором проживают всего 20 тысяч человек. Похоже, на видео попало все оставшееся живое население этого городка. Как вам Майдан, хохлы? А президент мира - Зеленский?

https://t.me/proofzzz/13279

В городе Стрый (Львовская область) после сноса советских скульптур начали устанавливать новые европейские. Красота страшная сила! Хохлы уже посносили все памятники , так или иначе связанные с Россией, а что взамен?

Так понимаю новые стандарты красоты хохлухам по заветам Запада? Или это памятник украденной западной гуманитарке?Или трансгендер-бодипозитивщик?

https://t.me/zloy_zhurnalist/6915

О! Нашлась натура: https://t.me/zloy_zhurnalist/6916

Чтобы скрыть масштаб потерь ВСУ стали использовать мобильные фронтовые крематории. В начале этого года ФРГ передала Украине 200 мобильных крематориев. В Германии в таких сжигают трупы животных, Киев решил применить их для утилизации тел погибших солдат.

Немцы дают пожизненную гарантию на работу печей для сжигания тел, они рассчитаны на круглосуточное функционирование. Что сказать... у немцев в этом большой опыт!

https://t.me/Crimeanprachka/26076 Многих интересует вопрос, как и почему люди начинают заниматься волонтерской деятельностью, подвергая свою жизнь опасности, зачем и почему выходят из привычной зоны комфорта? Чем дольше мы ездим в зону СВО, тем больше встречаем замечательных людей, встреча с которыми была бы невозможна в мирное время. Так случилось, что в одной придорожной гостинице я познакомился с очень интересным человеком. Далее его история, как и почему он стал заниматься волонтерской деятельностью...

Ваш покорный слуга и Эмиль в придорожной гостинице:

Меня зовут Эмиль. После начала СВО, 27 февраля я не смог дозвониться до своего друга, который проходил службу в одном из подразделений участвующего в операции. Незадолго до этой даты он мне сказал, что планируются учения. Позвонив его отцу, узнал что, друг погиб. У него осталось двое детей, и в ближайшее время должен был родиться третий.

Так как я тоже являюсь многодетным отцом, я не мог спокойно реагировать на происходящее. Посоветовавшись с женой, мы решили по мере сил и возможности оказывать гуманитарную помощь нашим бойцам.

Первый раз везя гуманитарный груз, я никого не знал в зоне СВО и ехал на удачу. Получилось так, что в одном из населенных пунктов мне удалось проехать по заминированной улице. Просто чудо, что не задел ни одной мины. У военных, которые стояли в конце просто рты пооткрывались: оказывается, они трое суток ждали саперов, чтобы разминировать проезжую часть. Как мне удалось проехать, одному Богу известно.

Потом уже стали появляться знакомые и друзья среди военных. Дети из школы приносят письма, для бойцов эта поддержка очень важна. А мы с супругой при первой возможности собираем гуманитарку, загружаем в машину, и я сам доставляю это на фронт. Каждый раз, пообщавшись с военными, не хочется от них уезжать, такая там духовная сила мужского братства.

Котофей для t.me/codeseven_Z

https://t.me/codeseven_Z/26944

Шереметьевские таможенники передали для нужд СВО товары на сумму свыше 7 млн рублей

Всего было передано 2 616 товаров - квадрокоптеры, электроника, бронежилеты, бронепанели, подсумки, плащ-палатки, спальные мешки, предметы одежды и медицинские изделия. Данные предметы перемещались с нарушениями законодательства и были изъяты таможней в рамках дел об АП. По решению суда изделия конфискованы и признаны собственностью государства.

https://t.me/customs_rf/2951

Немного танковой эстетики Укротители боевых машин «Западной» группировки войск продолжают громить противника в зоне проведения СВО.

https://t.me/mod_russia/29439

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/95099

Герои СВО на Украине.

В зале аплодисменты стоя.

Люди, которые не нуждаются в представлении. Рокот и Струна.

https://t.me/boris_rozhin/95133

Подборка фотографий из зоны СВО от https://t.me/avcgroup Трофейный MGL ( Ручной гранатомёт револьверного типа) . Вообще происхождение данной машинки ЮАР, но стоит также на вооружении амеров , а они передают уже поросятам

https://t.me/wagner_group_pmc/38475

Читатель канала "Росич" в зоне СВО https://t.me/rosich_ru/47296

Талисманы у всех разные. Этот Чебурашка, например, катается по Клещеевке на спине одного из наших братьев из Бурятии.

https://t.me/HersonEnot/1671

Артиллеристы Ивановской дивизии ВДВ Наши хорошие друзья. Парни круглосуточно устраивают крупнокалиберную жару врагу под Артемовском.

https://t.me/HersonEnot/1675

Военнослужащие подразделения СпН России на Бахмутском участке фронта. https://t.me/ok_spn/26125

Военнослужащий одного из подразделений ВС России работает из ПЗРК «Верба» на Бахмутском участке

https://t.me/ok_spn/26128

Трофеи тех сторон... Очень много всего. https://t.me/boris_rozhin/95278?single

Не шмог... Устал и прилёг отдохнуть... В подмосковном посёлке Селятино обнаружили шпионский дрон. Предполагается, что он должен был сфотографировать танковый полигон Алабино, но не смог до него долететь.

https://t.me/tsargradtv/54254

В глазах зарябило

24/7 все для фронта!

Все для победы!

https://t.me/BPLAROSTOV/515

В районе Работино 17 августа из шведского ПЗРК RBS 70 с лазерным наведением и повышенной дальностью стрельбы (явно его дали из-за эффективности работы нашей АА) сбит Ка-52. Летчик катапультировался и выжил, штурман же погиб.

https://t.me/warhistoryalconafter/117160

В Чернигове прилетело по наёмникам и штабу ССО ВСУ, когда там были поляки и прибалты. Кадровые военные НАТО из Белостока и Вильнюса.

Версия про Бучу-2 - преувеличение. В смысле вообще не она. Да, будут показывать убитых мирных. Но дело там в другом.

Погибли по-видимому все, сдетонировал склад боекомплекта в Драмтеатре. Есть мнение, что наемники были укомплектованы Старлинками, ГСМ для дизель-генераторов и прочими взрывоопасными радостями. Отсюда и масштаб разрушений.

В Чернигове 19 августа был не то чтобы тот самый удар по центрам принятия решений, о чем все так трепетно просят после очередной атаки по территории России.

Это был удар по совещанию офицеров ССО ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики перед принятием решений в Киеве и Варшаве.

Собирались выработать общую концепцию защиты границы при гибридных атаках.

Через дорогу от Драмтеатра был штаб ГУР и приемная СБУ Департамента контрразведки. Сегодня там проходило совместное совещание с польскими и литовскими военными по защите границы и противодействию возможных атак ДРГ из Беларуси и России.

На совещании было 23 человека с иностранным гражданством. Столько же прибыло из Львова вчера днем в Чернигов. Из 23 найдено 9 трупов под завалами, остальные пока считаются пропавшими без вести.

В Драмтеатре уже более 38 бойцов и командиров ССО ВСУ найдены убитыми. Тяжелораненых уже более 75 человек.

При неудачном пуске противоракет ПВО советского периода погибли двое гражданских.

Инверсионный след ЗРС С-300 виден на видео. ВСУ признали, что неудачно пытались сбить в городской черте ракету ВС РФ.

Зеленский и Ермак отказались приехать на место трагедии в Чернигов.

Пробный пуск ракеты Искандер К (крылатое снаряжение), способной снаряжаться ТЯО (маломощный заряд), признан удачным. Системы ПВО ВСУ его проспали. Также как и удар по складу НАТО в Киеве сегодня утром ракетой Х50.

Никакими пиар-акциями устрашения (всю следующую неделю Россия наготове) не выправить страшного результата для НАТО в Чернигове.

На данный час погибших уже 54 человека. 3 гражданских. Раненые и пострадавшие перевалили за 89 человек.

11 совсем плохих иностранцев (офицеров из Польши и Прибалтики) вертолетом санавиации вывезли в Киев и оттуда бортом в Польшу. Кто из них доживет до завтра, большой вопрос. Старших офицеров и генерала вывезли вертолетом в Винницу, там примут решение, что дальше. Скорее всего, что кому-то из старших офицеров посчастливится улететь на территорию Польши и оттуда в Мюнхен или Дюссельдорф.

В Драмтеатре Чернигова пропал без вести сотрудник BND, отвечавший за космическую связь и услуги шифрованной передачи данных, закрепленный за штабом НАТО в Вильнюсе.

https://t.me/nonetutto/562

Это магазин чубатого (уже дохлого)

А это магазин нашего бойца

Я думаю, тут даже не надо ничего говорить. Добро сражается со злом, с сатанинскими отродьями, с перекошенными от злобы лицами, с пеной у рта бьющимися в исступлении от ненависти, которым не чужд каннибализм, бесчеловечность и звериная жестокость.

https://t.me/wagner_group_pmc/38526

Братишка в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/47308

Выезд на задачу. Проверяем, загружаем имущество, будем бодрить врага в ближайшее время.

https://t.me/rusich_army/10453

Получили информацию о выдвижении противника с одного из наших НП. Поднимаем птицу, будем наводить артиллерию.

https://t.me/rusich_army/10459

Не забывайте маскировать свои транспортные средства. Потеряв ТС, вы рискуете не выйти из района проведения задачи.

https://t.me/rusich_army/10462

Военнослужащие одного из подразделений Вооружённых сил России на Запорожском направлении.

https://t.me/ok_spn/26135

Представители одного из подразделений ВС России в зоне СВО. Фото @combat_cypress

«Ксюха» особенно прекрасна.

https://t.me/ok_spn/26114

Военнослужащий армейского спецназа Группировки «Центр» и его «Тигр-М СпН» с кастомной допзащитой. Сам же разведчик являясь водителем «Тигра» в результате подрыва получил ранения ног.

https://t.me/ok_spn/26111

Военнослужащий армейского спецназа России работает из СПГ-9.

https://t.me/ok_spn/26104

Военнослужащие армейского спецназа Вооружённых сил России в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/26100

"Доброго времени суток, я фельдшер одного из штурмовых отрядов,пришёл с гражданки,после работы на скорой,хотел бы выразить огромную благодарность Дяде Хилу,за материалы, благодаря которым я постигал ту самую "тактическую медицину" Пишет подписчик канала Хилер.

https://t.me/HealerTacMed/4637

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/95378

Я уже ставила этот материал. Но хочу еще раз о нем напомнить! Пишет Сладков:

Я УВИДЕЛ ЛИК БОГОРОДИЦЫ СЛУЧАЙНО, ВРАЧИ И СЁСТРЫ К НЕМУ В ГОСПИТАЛЕ ВИШНЕВСКОГО УЖЕ ПРИВЫКЛИ А у меня мурашки по коже пошли, когда я наткнулся на первую такую дверь. Это было неожиданно. Меня поразила сама история появления лика Богородицы. Оказывается, первые полтора месяца СВО в «Вишне», а это, всё-таки, гигантский Центр, не было ни одного «двухсотого». А потери-то были на фронте. А в госпитали в Москву везут всегда самых тяжелых «трехсотых», и в «Вишне» первые полтора месяца всех спасали. И тут первый военный скончался от ран. В следующую же ночь на многих дверях госпиталя имени Вишневского появились лики Девы Марии.

Для меня это ошеломительная история. И защита для раненых.

https://t.me/Sladkov_plus/8371

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! Во время боевой задачи,при которой необходимо зайти в глубь к противнику наш воин получил тяжелое ранение, мы вели поиск всю ночь, найдя его на рассвете, он был непосредственно у опорного пункта противника. Это ползет еще один воин на помощь. Наш воин не смотря на жужжание «птиц» над ним, опасности смерти и зная о последствиях, бросил все мысли в сторону и совершил героический поступок, ползти в сторону противника и спасать боевого товарища. В одиночку тащить очень тяжело В итоге сумели спасти. Наши своих не бросают в отличии от ВСУ которые при первой же возможности бегут с поля боя бросая своих товарищей!

https://t.me/rusich_army/10442

Mysl Polska: На Украине за время СВО погибли больше 10 тысяч поляков. За полтора года спецоперации на Украине погибли не менее 10 тысяч поляков, сообщает издание Mysl Polska.

Как отмечается в статье, большая часть погибших проходят по статистике как добровольцы ВСУ или иностранные наемники, но в реальности они продолжали оставаться польскими военнослужащими и резервистами. На передовую они направлялись лишь под легендой "добровольцев".

В издании отметили большое количество погибших: вся численность польской армии в данный момент составляет лишь 160 тысяч человек, из которых 60 тысяч приходится на сухопутные войска. 10 тысяч погибших на Украине из полтора года - это существенно для обороны страны. Каждый шестой.

Интересно, что движет этими поляками, ехать подыхать за чужую землю на Восточной Украине? Ладно бы за Львов! Может, как военные, они выполняют приказ?

Авантюристов и солдат удачи, как правило, немного. И не может сравниться с 10 000 кадровых военных.

https://t.me/wagner_group_pmc/38577

Байден пригласил лидеров стран Средней Азии в США во второй половине сентября. Формат С5+1 начал работать в 2015 году. В нем участвуют США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Что-нибудь надо еще объяснять?

https://t.me/Crimeanprachka/26102

Большой репортаж РИА Новости о буднях армейской авиации в зоне СВО, а также о работе бойцов ПСС/ГОП, которые на Ми-8 прикрывают работу ударных вертолетов и в случае чего кидаются с небес на землю с задачей спасти экипаж вертолета. Наиболее ярко работу экипажа ПСС можно было увидетьсовсем недавно, когда под Работино был сбит вертолет Ка-52, к которому практически сразу же подсел Ми-8 и забрал выжившего лётчика.

https://t.me/ok_spn/26164

Фото от нашего читателя канала Спецназа из подразделения спецназа России.

https://t.me/ok_spn/26173

Военнослужащие одного из подразделений ВС России, которые действуют в лесах под Кременной. На втором фото тяжелораненный боец, который на данный момент уже находится в госпитале. Мобилизованный, награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени.

https://t.me/ok_spn/26174

Фото от нашего читателя. Военнослужащий одного из соединений армейского спецназа Вооруженных сил России.

https://t.me/ok_spn/26177

Ну и последнее на сегодня - небольшая порция питомцев. Енот Херсик В берете ВДВ

Вот такой гвардеец. Позывной "Толстый" А это "Макарыч" Этот малой с позывным "Барс" А это просто щенок Ну и еще один "Дружок"

И на сегодня всё. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок