Быт крестьян начала XX века в объективе Вадима Шульца

Начало XX века в России — эпоха контрастов. На фоне развивающейся промышленности, железнодорожного строительства и роста пролетариата многие провинциальные регионы производили впечатление этнографического оазиса. Это привлекало внимание исследователей и фотографов.
И далеко не единым Прокудиным-Горским ценна фотография начала века. Этим искусством увлекались многие. Например, Вадим Шульц, художник рубежа XIX–XX веков, ученик Ильи Репина в Академии художеств, взял в руки камеру и отправился в несколько северо-западных губерний России. Представляем коллекцию его снимков, которые рассказывают о жизни и быте крестьянского населения империи.Редкое фото Вадима Шульца в окружении семьи
Крыльцо крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уездВид со стен крепости ИзборскаПогост Сенно около ИзборскаДеревянная мельница Красногорского Богородицкого монастыря. Архангельская губерния, Пинежский уездВид крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уездКрестьяне около избы. Архангельская губерния, Пинежский уездФасад крестьянской избы. Олонецкая губернияМальчик около крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уездВид на пристань. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернииДети у крыльца крестьянской избы. Олонецкая губернияИнтерьер крестьянской избы. Русский СеверБогоявленская церковь на Ошевенском погосте. Село Ошевенское Олонецкая губерния Каргопольский уездКрестьянская изба. Архангельская губерния, Пинежский уездКрестьянская семья около избы. Олонецкая губернияКрестьянские девочки Пинежского уезда Архангельской губернииКрестьянская изба. Архангельская губерния, Пинежский уездЯрмарка. Пинежский уезд Архангельской губернииИнтерьер крестьянского сарая. Русский СеверЛодки и промысловые избы. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернииИнтерьер крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уездКрестьяне около избы. Деревня Митинская Пинежского уезда Архангельской губернииПромысловые избы. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернииСушка рыболовных сетей. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернииКрестьянские избы. Вид с реки. Архангельская губерния, Пинежский уездДети около крыльца крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уездПраздник «метище» в селе Карпогоры / Покшеньга Пинежского уезда Архангельской губернииКрестьянка в избе у рукомойника. Пинежский уезд Архангельской губернииИнтерьер избы около Кижей. Петрозаводский уезд Олонецкой губернииДеревянная ограда с воротамиКрестьянские девушки на фоне избы. Пинежский уезд Архангельской губернииКрестьяне, чинящие лодкиКрестьянка около печи. Пинежский уезд Архангельской губернииПоленницы у крестьянских изб. Архангельская губерния, Пинежский уездДевушки-«кокушницы» на празднике «метище». Село Карпогоры Пинежского уезда Архангельской губернииКрестьянка около покосившейся избы. Архангельская губерния, Пинежский уездВид деревянной церкви с западной стороны. Русский СеверКрестьяне около входа в церковь. Пинежский уезд Архангельской губернииТорговый ряд с ткаными крестьянскими полотенцамиКрестьянские девушки около мастерской плотника. Пинежский уезд Архангельской губернииКрестьяне около входа в церковь. Пинежский уезд Архангельской губернииВид на село Немнюга (Кеврола) и церковь Воскресения ХристоваДевушки-«повязочницы» и «кокушницы» на празднике «метище». Село Карпогоры Пинежского уезда Архангельской губернииКрестьяне, перевозящие на спинах груз через лесКрестьяне. Село Нименьга Онежского уезда Архангельской губернииВид крестьянских изб и мельниц. Архангельская губерния, Пинежский уездКрестьянские бани на берегу реки. Русский СеверЦеркви в Кижах. Олонецкая губерния, Петрозаводский уездМужчины около крестьянской избы. Олонецкая губерния
Оригиналы фотографий хранятся в фондах Галереи Ильи Глазунова в Москве.
https://www.vatnikstan.ru/arhiv/schultz_photos/
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