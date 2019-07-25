Быт крестьян начала XX века в объективе Вадима Шульца

Начало XX века в России — эпоха контрастов. На фоне развивающейся промышленности, железнодорожного строительства и роста пролетариата многие провинциальные регионы производили впечатление этнографического оазиса. Это привлекало внимание исследователей и фотографов.

И далеко не единым Прокудиным-Горским ценна фотография начала века. Этим искусством увлекались многие. Например, Вадим Шульц, художник рубежа XIX–XX веков, ученик Ильи Репина в Академии художеств, взял в руки камеру и отправился в несколько северо-западных губерний России. Представляем коллекцию его снимков, которые рассказывают о жизни и быте крестьянского населения империи. Редкое фото Вадима Шульца в окружении семьи

Крыльцо крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Вид со стен крепости Изборска Погост Сенно около Изборска Деревянная мельница Красногорского Богородицкого монастыря. Архангельская губерния, Пинежский уезд Вид крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Крестьяне около избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Фасад крестьянской избы. Олонецкая губерния Мальчик около крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Вид на пристань. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернии Дети у крыльца крестьянской избы. Олонецкая губерния Интерьер крестьянской избы. Русский Север Богоявленская церковь на Ошевенском погосте. Село Ошевенское Олонецкая губерния Каргопольский уезд Крестьянская изба. Архангельская губерния, Пинежский уезд Крестьянская семья около избы. Олонецкая губерния Крестьянские девочки Пинежского уезда Архангельской губернии Крестьянская изба. Архангельская губерния, Пинежский уезд Ярмарка. Пинежский уезд Архангельской губернии Интерьер крестьянского сарая. Русский Север Лодки и промысловые избы. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернии Интерьер крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Крестьяне около избы. Деревня Митинская Пинежского уезда Архангельской губернии Промысловые избы. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернии Сушка рыболовных сетей. Село Териберка Кольского уезда Архангельской губернии Крестьянские избы. Вид с реки. Архангельская губерния, Пинежский уезд Дети около крыльца крестьянской избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Праздник «метище» в селе Карпогоры / Покшеньга Пинежского уезда Архангельской губернии Крестьянка в избе у рукомойника. Пинежский уезд Архангельской губернии Интерьер избы около Кижей. Петрозаводский уезд Олонецкой губернии Деревянная ограда с воротами Крестьянские девушки на фоне избы. Пинежский уезд Архангельской губернии Крестьяне, чинящие лодки Крестьянка около печи. Пинежский уезд Архангельской губернии Поленницы у крестьянских изб. Архангельская губерния, Пинежский уезд Девушки-«кокушницы» на празднике «метище». Село Карпогоры Пинежского уезда Архангельской губернии Крестьянка около покосившейся избы. Архангельская губерния, Пинежский уезд Вид деревянной церкви с западной стороны. Русский Север Крестьяне около входа в церковь. Пинежский уезд Архангельской губернии Торговый ряд с ткаными крестьянскими полотенцами Крестьянские девушки около мастерской плотника. Пинежский уезд Архангельской губернии Крестьяне около входа в церковь. Пинежский уезд Архангельской губернии Вид на село Немнюга (Кеврола) и церковь Воскресения Христова Девушки-«повязочницы» и «кокушницы» на празднике «метище». Село Карпогоры Пинежского уезда Архангельской губернии Крестьяне, перевозящие на спинах груз через лес Крестьяне. Село Нименьга Онежского уезда Архангельской губернии Вид крестьянских изб и мельниц. Архангельская губерния, Пинежский уезд Крестьянские бани на берегу реки. Русский Север Церкви в Кижах. Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд Мужчины около крестьянской избы. Олонецкая губерния

Оригиналы фотографий хранятся в фондах Галереи Ильи Глазунова в Москве.