Всех женщин с праздником 8 марта!

От всей души поздравляем всех женщин с Международным женским днём.

Очень хочется создать вам праздничное светлое ощущение, а для этого продолжим наши темы о советских почтовых открытках, размещённых ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Советские открытки на 8 марта https://www.rulez-t.info/nostalgy/5873-sovetskie-otkrytki-na-8-marta-15.html

А теперь моя копилочка за много лет прибывания на просторах (дам цветочно-природные сюжеты)... И закончим очень милой и трогательной фотографией: Предыдущие материалы на сайте, приглашаем!