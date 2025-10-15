Капуста квашеная, вкусная, сочная и хрустящая

Капуста - самая распространённая и популярная культура. Например, в России насчитывается более 400 сортов только белокочанной капусты. Капуста, скорее всего, была одомашнена в Европе до 1000 года до нашей эры. В Римской империи ее даже называли «столовым блюдом роскоши».

Капусту можно варить, жарить, парить, запекать, солить, квасить, мариновать, сушить, делать из нее сок, а также есть в сыром виде.

В этой статье я расскажу о быстром приготовлении вкусной, сочной и хрустящей квашеной белокочанной капусты, пробовать которую можно будет уже к концу третьего дня.

Когда я еще учился в школе, мы (я, сестра, родители и бабушка) жили в небольшой двухкомнатной городской квартире типа Хрущевки, и моя бабушка зимой квасила капусту. Эмалированное ведро, капуста, рассол, а сверху деревянный кружок и гнет - булыжник, который я нашел во дворе. Бабуля не нашла лучшего места для ведра с капустой, как поставить его около моего стола, где я делал уроки. Нет, чтобы поставить его в комнату к родителям!!!

Несколько раз за день она подходила к ведру, тыкала в капусту палкой, сливала часть рассола или добавляла, и от этого по всей комнате разносился амбре, как в цехе по производству квашеной капусты на заводе. Через неделю бабушка рукой проделывала дыру в капусте размером с кулак, убирала гнет, закрывала ведро марлей, и капуста была готова к употреблению. Я у нее спрашивал, зачем такая дырка в капусте, на что она отвечала, что, мол, для того, чтобы горечь из капусты уходила.

Сейчас мы уже не квасим капусту по бабушкиной технологии, а делаем по-своему. У бабушки капуста в основном получалась мягкая, а по рецепту, который приведен ниже, капуста получается хрустящая и есть ее можно уже через три дня. Не знаю почему, но хрустящая, сочная капуста получается только зимой, а летом в основном мягкая.

Рецепт

Ингредиенты

Капуста белокочанная – 4 кг.

Морковь – одна большая.

Соль – 4 ст. ложки без верха.

Сахар – 2 ст. ложки без верха.

Вода – 2 литра.

Выход продукта – две трехлитровые банки.

1. Натереть капусту на капусторезке. Если кочан не помещается или капусторезки нет, то разрезать его на куски и натереть капусту на ножевой терке.

2. Натереть морковь на крупной терке, чтобы получились полоски и смешать с капустой.

3. Насыпать капусту с морковью в банки и утрамбовать.

4. Насыпать соль и сахар в воду и тщательно перемешать.

5. Залить приготовленный рассол в банки до верха. Оставшийся рассол не выбрасывать.

6. Банки поставить в глубокие тарелки или миски и оставить на столе.

Рассол со временем будет вытекать из банок и скапливаться на дне миски. Несколько раз в день следует протыкать капусту, например, вилкой с длинной ручкой. При этом уровень рассола будет понижаться, поэтому рассол из миски следует доливать в банки до верха. Если рассола не будет хватать, то доливаем банки рассолом, оставшимся после первого использования.

К концу третьего дня капуста будет готова. На банки можно надеть марлю или закрыть полиэтиленовыми крышками и поставить в холодное место, например, в погреб или холодильник.

Некоторые хозяйки добавляют в капусту тмин, лавровый лист, чеснок, клюкву, уксус, перец... Я этого не делаю, так как и без этого капуста получается вкусной.

