Художник Василий Нестеренко

Василий Нестеренко: Выставка посвящена сегодняшней Украине, а картина "Молитва о Малороссии" - историческому событию воссоединения Малороссии с Россией в XVII веке. Но Малороссия в XVII веке - это то, что мы сегодня называем Украиной, тогда такого имени у этой земли еще не было. И не было никаких украинцев - все были русские - и малороссы, и великороссы, и белорусы.

Почему вы решили обращаться и к историческим, и к современным сюжетам?

Василий Нестеренко: Чтобы провести исторические параллели и напомнить, что войны за исторические земли Киевской Руси ведутся уже не одно столетие. Для понимания всего этого нам нужно возвращаться в историю, как в ближнюю - после разрушения Российской империи и развала СССР, так и в дальнюю - в XVII век, и вспомнить первую войну за Малороссию еще при Богдане Хмельницком.

Для вас это ценностно окрашенная история? Недаром картины названы "молитвами..."

Василий Нестеренко: Сегодня многое из происходящего требует религиозного осмысления. Одна из моих работ называется "Взыскание погибших" - на ней расстрелянная икона в пострадавшей от бомбежек часовне. Это реальная часовня, год назад разрушенная в Донбассе. А "Взыскание погибших" - название известного образа Пресвятой Богородицы. Но само это словосочетание, обозначающее почитаемый народом образ, - загадочное, удивительное. Кто погибшие? Те, кого убили на войне, или тот, кто убил, но погибает духовно?

В картине "Защитники Новороссии" священник благословляет на бой русское ополчение с современным оружием, но под стягом Нерукотворного Спаса.

Наша с вами общая, соборная молитва и укрепляет наших воинов, и уврачевывает раны, и утишает ненависть. Зло надо останавливать. В Священном писании сказано, что оно падет от одного вида правды.

Картина В. Нестеренко "Молитва о Малороссии". Фото: Предоставлено В. Нестеренко. Второе название "Клятва Дмитрия Пожарского".

Почему для вас важен мост, переброшенный в прошлое?

Василий Нестеренко: Во-первых, началась эта война в 1654 году в тех местах, где сейчас проводится специальная военная операция. Ведь во времена Богдана Хмельницкого поначалу разговор шел о воссоединении с Россией не всей Малороссии, а земель войска Запорожского. А они тогда вбирали в себя приблизительно территории нынешних Запорожья, ЛНР и ДНР. Для России эта история осложнялась тем, что все это происходило после Смутного времени, а в Москве разгоралась эпидемия чумы. И, подписывая соглашение с Богданом Хмельницким в такой обстановке, царь Алексей Михайлович понимал, что начнется полномасштабная новая война с Польшей. А потом к ней обязательно присоединятся Швеция и турки.

Судьба земель Запорожского войска складывалась негладко: через два года умер Хмельницкий, и новый гетман Иван Выговский подписал документ о воссоединении с Польшей. Половина запорожских казаков перешла на сторону Польши, чтобы воевать со своими же казаками. В какой-то момент поляки даже не принимали участия в войне, а просто смотрели, как русские дерутся друг с другом. И да, это похоже на то, что происходит сейчас. США и Европа постарались довести дело до братоубийственной войны и наблюдают за происходящим. Но Алексей Михайлович не бросил Малороссию и войну, длившуюся 13 лет, довел до победы.

Еще до СВО вы написали картину "Письмо недругам России". Но можно подумать, что это где-то сейчас в Запорожье собрались наши спецназовцы и пишут письмо, ну скажем, Макаревичу, Галкину, Гребенщикову (внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента)...

Василий Нестеренко: Я совсем не понимаю этих ребят. Ведь на песнях Макаревича и Гребенщикова выросли несколько поколений наших людей, зачем они рискнули променять эту любовь на тридцать сребреников. Но предателей нигде не любят. 315 лет назад - в 1709 году - Петром I был учрежден орден Иуды. И первым награжденным был Мазепа, после того как перешел на сторону шведского короля Карла XII. Орден ему передать не смогли, так как он скрывался, но довели до сведения, что "награда" его ждет.

Картина В. Нестеренко "Письмо недругам России". Фото: Предоставлено В. Нестеренко

Мазепа умер ужасной смертью, его заели вши... И в этом есть что-то библейское, отсылка к Иуде. А Богдан Хмельницкий - для меня он прообраз гоголевского Тараса Бульбы - проявил последовательность, верность - и православной Церкви, и русскому народу, и Малороссии. И остался в памяти народным героем.

Но на современной Украине Мазепа теперешней элитой возводится в ранг национального героя.

Василий Нестеренко: Да. Но, по мне, так всем, предавшим память своих дедов, воевавших в Великую Отечественную, положен орден Иуды.

315 лет назад был учрежден орден Иуды. И первым награжденным стал Мазепа

Если до 1917 года никаких украинцев не было и Тарас Бульба в бессмертном произведении Гоголя все повторяет - русский народ, русская земля, то откуда появился и почему так разросся неонацизм?

Василий Нестеренко: Для меня, родившегося и жившего в детстве на советской Украине, вообще не существовало никакой разницы между русскими и украинцами, я всегда считал нас одним народом. И бацилла украинского фашизма для меня загадочна, как недавно пережитая пандемия ковида. Кто-то заражается, а кто-то нет. У кого-то болезнь проходит легко, а кто-то оказывается между жизнью и смертью. И бациллой украинского фашизма заражаются разные - по национальности, полу, возрасту, социальному положению, уровню культуры - люди. И среди артистов, писателей, художников многие заразились.

То есть это не зависит от уровня культуры? Вспомним вопрос Михаила Ромма в "Обыкновенном фашизме": как могла нация, давшая миру Баха и Бетховена, Гете и Шиллера, за какие-то десять лет с помощью нацистской идеологии довести себя до звериного состояния?

Василий Нестеренко: Точно так же глубинным изменениям сознания украинцев способствовал отказ от русского языка и великой русской культуры. Все эти разгромы памятников Пушкину, Чайковскому, Достоевскому бесследно не проходят...

За нашими противниками и теми, кто их поддерживает, часто стоят какие-то антихристовы идеалы - человечество без пола, без возраста, без нравственных ценностей...

Василий Нестеренко: Поэтому нам и нужно молиться о победе, как Сергий Радонежский во время Куликовского сражения. Поэтому и выставку я назвал "Молитва об Украине". Для меня это не игра с красками и любование цветом, а крик души. И не только молиться, но и делать, ибо вера без дел мертва. Мы сейчас помогаем художественной школе Мариуполя - недавно отправили машину необходимых для живописи материалов. Там учатся талантливые дети...

Что для вас будет победой?

Василий Нестеренко: Я не политик, не военный эксперт, Мне хочется, чтобы восстановилась любовь между людьми и народами. Вернулась в лоно Церкви Киево-Печерская лавра. Чтобы не заигрывали с еретиками, покончили с поощрением язычества. Мы часто говорим о том, что в 90-е годы Русь пережила второе крещение: люди повернулись к Богу, стали восстанавливаться храмы. Но сегодня нужно еще одно крещение Украины. И России, которая благодаря СВО уже во многом другая страна. Нужно всем нам вернуться к триединой Святой Руси, для меня это и будет итогом и нашей победой.

https://rg.ru/2024/03/20/molitva-ob-ukraine.html

Некоторые работы художника: Триумф Российского флота

Мозаику «Триумф Российского флота» можно увидеть на Якорной площади у Морского собора в Кронштадте. Над переводом картины в мозаику работала замечательная команда – 20 художников-мозаичистов, которые смогли выполнить тяжелейшую задачу в кратчайшие сроки – в течение одного месяца. Ведь для того чтобы передать цветовую гамму полотна, было задействовано 200 цветов смальты! Цветовую палитру утверждал сам автор картины, Василий Нестеренко, он же следил за ходом работы. Символично, что мозаику создавали в одной из мастерских в Измайлово – родине легендарного ботика. Отстоим Севастополь Великий князь Сергей Александрович Триумф Екатерины.

Таврический зал Большого дворца в Царицыно получил свое наименование в честь славных побед русского оружия конца XVIII столетия. В царствование Екатерины II к России были присоединены значительные территории Причерноморья и Крыма, называвшегося в те времена Тавридой, где были построены новые города. Россия получила выход к Черному морю и построила мощный флот.

Реформы Екатерины II Василий Нестеренко отразил в своей работе «Триумф Екатерины».

О победах и успехах России напоминают портреты русских исторических деятелей эпохи Екатерины II.

Картины тесно связаны между собой по композиционному и живописному решению, посвящены одной теме: величию России времен Екатерины. Стремясь передать дух эпохи, художник придает своим полотнам барочное звучание, вызывая ассоциации с парадными картинами XVIII века. В.И. Нестеренко, "Портрет Генерал-аншефа графа А. Г. Орлова-Чесменского"

В.И. Нестеренко, "Портрет Генерал-фельдцейхмейстера князя Г. Г. Орлова"

Братья Орловы, Григорий и Алексей, поддержали Екатерину при ее восшествии на престол, Федор Ушаков – прославленный флотоводец, Иван Иванович Бецкой – крупный государственный деятель, Румянцев, Суворов, Потемкин – военачальники, отличившиеся в военных сражениях XVIII столетия, граф Панин – дипломат и воспитатель наследника российского престола.

Это не столько изображения исторических персонажей, выполненные нашим современником, – это попытка художника перевоплотиться в человека минувшей эпохи, при этом сохраняя особенности своего творческого языка и художественного почерка.

Для картины "Триумф Екатерины" и для портретов цикла характерна историческая достоверность. Мундиры, ордена, оружие и другие детали выполнены с большим вниманием и ответственностью.

Еще портреты: В.И. Нестеренко, "Портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова"

В.И. Нестеренко, "Портрет Президента Академии художеств графа И. И. Бецкого"

В.И. Нестеренко, "Портрет Генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского"

В.И. Нестеренко, "Портрет Генералиссимуса графа А. В. Суворова-Рымникского, князь Италийский"

В.И. Нестеренко, "Портрет Генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического"

В.И. Нестеренко, "Портрет Государственного канцлера графа Н. И. Панина"



Елисавета Феодоровна, в прошлом принцесса Гессен-Дармштадтская, стала супругой Великого Князя Сергея Александровича. После его трагической гибели она посвятила всю свою жизнь благотворительности и служению ближним. Тридцать три года провела Елисавета Феодоровна в России. Все, кто видел ее, вспоминают о необыкновенной внешней и внутренней красоте Великой Княгини. Прирожденное изящество, безупречный вкус и манеры великосветской дамы, внучки английской королевы и сестры российской Императрицы, сочетались в ней с истинно христианским смирением и высокими духовными помыслами. Созданная ею Марфо-Мариинская Обитель милосердия – это пример одного из самых полных выражений христианских добродетелей. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил Великую Княгиню Елисавету Феодоровну к лику Святых новомучеников Российских. Жизнь и деятельность Великого Князя Сергея Александровича Романова и его супруги Великой Княгини Елисаветы Феодоровны – яркий пример жертвенного служения России.

За четырнадцать лет своего пребывания на посту Генерал-губернатора Москвы Великий Князь Сергей Александрович успел многое сделать для древней столицы. Он был покровителем, главой или почётным членом многих общественных, благотворительных, научных и культурных учреждений, поддерживая многочисленные начинания, направленные на упрочение и развитие в Москве нравственности, духовности, просветительства. Он долгое время являлся командующим Московским военным округом. Убит в результате покушения.

Триптих "Эхо прошедшей войны" свидетельствует о нашем отношении к истории Великой Отечественной Войны и к судьбам ветеранов. На картине «Непокоренный» изображен гвардии главный старшина Ю.А. Фомичев. В составе отряда морской пехоты он участвовал в битве под Москвой, сражался на "Невском пятачке" и под Сталинградом, участвовал в битве на Курской дуге и в форсировании Днепра, войну с немцами завершил в Кенигсберге, затем, после тяжелого ранения, был отправлен на Дальний Восток, где воевал с японской Квантунской армией в Китае. Впечатляющий боевой путь соответствует внешности героя. Можно смело сказать, что эта картина стала одним из символов Великой Отечественной Войны в современном прочтении. Вторая картина триптиха «Сестра милосердия» изображает Л.П. Бушуеву, также прошедшую всю войну и также закончившую свой военный путь в Кенигсберге. Это женский взгляд на войну, это воспоминания человека, отдававшего все свои силы спасению чужих жизней. Центральная часть триптиха посвящена идее преемственности поколений. Художник выражает надежду, что героические подвиги ветеранов не пропадут даром, что новое поколение подхватит их эстафету. Картина называется "Эхо прошедшей войны".

Государственные и политические деятели – герои многих художественных произведений. Не прошел мимо легендарных личностей в своем творчестве и Василий Нестеренко. Художником написан ряд портретов известных политических лидеров разных стран: В.И. Нестеренко, "Фидель Кастро"

В.И. Нестеренко, "Рауль Кастро"

В.И. Нестеренко, "Даниэль Ортега"

В.И. Нестеренко, "Дэн Сяопин"

В.И. Нестеренко, "Уго Чавес"

Перед нами жанровая сцена – игра на биллиарде. Но это самое, что ни на есть реальное событие. Все происходит в загородном доме-резиденции маршала Буденного, который любили посещать его друзья, знаменитые полководцы. Нередко заглядывал и сам Вождь мирового пролетариата. Биллиард, оказывается, был любимым развлечением этих легендарных военачальников.

В данном случае мы видим, как играют партию маршал Буденный и адмирал Кузнецов, а Рокоссовский и Ворошилов следят за биллиардным столом, болея за участников игры. Товарищ Сталин никогда не играл.

Интересная деталь: в левой части картины изображен мальчик. Это младший сын Буденного Михаил. Он-то и рассказал художнику немало интересных подробностей, которые помогли воссоздать эту сцену. В.И. Нестеренко, " Большая игра"



Пейзажные работы художника: Масленица В.И. Нестеренко. Времена года. Осень в Печорах. В.И. Нестеренко. Времена года. Зима в Троице-Сергиевой Лавре. В.И. Нестеренко. Чеховский пляж. В.И. Нестеренко. Зимний багрянец. В.И. Нестеренко. Алтай. Пробуждение.

В.И. Нестеренко. Алтайская сказка.

В.И. Нестеренко. Заокские дали.

В.И. Нестеренко. Ожидание весны.

В.И. Нестеренко. Русский Шикотан.

В.И. Нестеренко. Катунь.

В.И. Нестеренко. Весенний цвет.

В.И. Нестеренко. Золотой покров.

В.И. Нестеренко. Рождественская тишина.

В.И. Нестеренко. Ночное светило.

В.И. Нестеренко. Стражи Сахалина.

В.И. Нестеренко. Славное море. В. Маторин в роли Б. Годунова, 2004 Михаил Лермонтов Мы русские и с нами Бог! Оборона Севастополя (фрагмент) Атака мертвецов (крепость Осовец) Мечты о флоте Сам художник

Василий Нестеренко — действительный член Российской академии художеств. Его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию. Художник участвовал в создании интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, новых росписей в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове.

«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено», — рассказал Владимир Ефимов, зам. Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко расположится по адресу: Бутырская улица, дом 1. Там будут выставлять коллекции живописных и графических работ народного художника Российской Федерации. Здание сможет принять до 400 человек одновременно. Четырехэтажную галерею возведут в классическом стиле, идея проекта здания принадлежит самому художнику.

В здании организуют экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, зону приема, гардероб, кассы, информационный центр, магазин и кафе. Галерею оборудуют пассажирским лифтом, а также грузовым для транспортировки экспонатов между этажами. Интерьеры оформят в стиле на стыке модерна, неоклассики и ампира. Такие картины достойны галереи. Вот еще несколько работ:

