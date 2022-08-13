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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Этого мурала нет, но он мог бы быть, еслиб не равнодушие чиновничьей братии. Сделан самим автором.
Совершенно случайно (хотя случайностей не бывает) На одну из первых тем "Наборы оригинальных обоев на днях вышел художник. Привожу его слова:Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Я пробовала найти в телеге его канал, но безуспешно. Выпадают с таким названием 8 каналов, но все не те. К счастью Вадим нашел время и выложил свои работы. А ьтак как я думаю их практически никто не увидел, я с удовольствием и с его разрешения выкладываю в тему. Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Работы просто потрясающие. Я, честно говоря, не знаю куда и торкнуться, чтоб на его работы обратили внимание! Хоть бы в Донецке это увидели. Может там они понадобятся? Судите сами.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Я не знаю, выложила ли все работы Вадима, но те, что он прислал, все тут. На нас смотрят живые и ожившие люди, память о которых мы должны бережно сохранять. Они отдали свои жизни и за нас, и за тех чиновников, которым совсем не интересно, что память надо сохранять и беречь!Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Это последняя запись в нашем разговоре. Кому интересно, можно пройти сюда https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43509647962/Naboryi-origin... и скачать его работы. Они качаются в большом разрешении.

И воть последние работы, выполненные 10 августаЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.И вот эти 2 работы 12 августа:Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАДИМУ ЗА ЕГО ДВИЖЕНИЕ ДУШИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ!

А вот так бы они выглядели как муралы. Их нет, это фотошоп, сделанный ВадимомЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.

И еще один портрет... Этот герой погиб... Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях.Вадим пишет, что это его земляк из Талицы. Похороны были 12 августа, осталось 5 детей...

героиплакатыСветлана Митленкоискусство
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