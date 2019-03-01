Владимир Путин всё моментально изменить не может!

В России одна беда - есть такие люди, которые не помнят или не понимают сколько Путин сделал для России:

• За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место),

• Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!

• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).

• разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе продукции СРП (пояснение ниже)

• национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.

• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).

• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии - в 14 раз.

• Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.

• кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

А модную жвачку про то, какой Путин плохой, я уже пережевала и ВЫПЛЮНУЛА!

Разберётесь.

Отмена Путиным СРП это великое достижение! СРП - это ЭТО соглашение, по которому Америка грабила Россию с 90 годов, и взамен Ельцину давали кредиты.

Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот отмена СРП вызвало невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому Америка ненавидит Путина, и об этом должен знать каждый.

Почему Путин не все может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

Да потому что господа "демократы" в 90-е годы утопили страну, продали ее и дали возможность сволочам жить за счет Российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов *в том числе и Конституцию от 1993 года* и ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000 годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.

Потому Путину и пришлось лавировать и делать все постепенно, ни в одно мгновение, но в одном направлении и сейчас он так же думает о том, чтобы решать проблемы России и в то же самое время не подставить её на растерзание, как Ливию и Сирию. Америке давно уже надоел Путин, который отбирает у них с завидным постоянством то их влияние, то участок за участком, который они грабили в России, то он предлагает заменить доллар на другую расчетную валюту...

И всё это небезопасно...

К примеру, Каддафи поплатился жизнью за идею смены расчетной валюты доллара на другую, теперь нет ни богатой цветущей ЛИВИИ, ни Каддафи. Ливия в руинах..

Люди в большинстве своем не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить большинства продуктов, не могли без боли и страха отправлять детей мальчишек в АРМИЮ...

Чеченская война. Страх, постоянно гибли наши ребята. Города сидели без отопления, газа и воды Зарплат не было, рекет, стрельба открытая в городах. Нет пенсий, нет работы, нет ничего Думать об улучшении жилья, ремонтах и прочее никто и не думал, рады были, что живы.

Сейчас, когда всё изменилось, и большая часть людей стали жить на порядок лучше, когда проезды и дворы переполнены машинами, а дома отремонтированы, когда уже с трудом можно увидеть старые оконные рамы и входную дверь, когда практически все сделали ремонт в квартирах, в домах только и слышно как сверлят, жужжат и стучат, когда из магазина даже среднестатистический человек несет переполненную сумку с продуктам, когда молодым семьям компенсируют часть стоимости жилья, когда выплачивается материнский капитал и пособие по родам. И люди уже не представляют, как это наши мамы в 50-е - 60-е года просто рожали и на 56 день шли на работу и не было никакой помощи.

Когда пенсии приносят вовремя, и это стало нормой. И их не урезают, как во многих странах. Когда есть у большинства и работа, и зарплаты выдаются вовремя. Когда при мировом кризисе мы его по правде сказать не ощущаем, так как жизнь по большому счету уж так сильно у нас не меняется.

И теперь, когда мы стали забывать 90-е, мы начали грубеть и быть податливыми на провокации. Я понимаю, что такой картины благополучия как сейчас, наблюдать в 90-е было невозможно. Пусть даже человек и трудился в 90-е годы, и был занят на работе 24 часа, но он никак не мог ни заработать, ни прокормить семью. Такое было время.

И теперь когда пришли постепенные изменения, и мы в большинстве своем стали жить лучше, (конечно, никто не спорит, все хотели бы жить на вилле и получать большие деньги, но, увы, такого нет нигде ), так вот, став жить лучше, мы почему-то стали забывать, сколько работы и труда вложил Путин в нашу страну, и спокойно поддаемся на любую провокацию. Да, не все еще живут хорошо, не всё еще сделано, и много чего еще надо сделать, но это не повод предавать человека, который выдернул страну из краха! Тем более что теперь в противостояние ему брошены огромные силы и средства.

Так давайте каждый на своих местах помогать ему и не помогать тем, кто хочет его сместить!

Тем, кто откровенно продается и действует на руку американским чаяниям.

Им очень хочется не видеть Путина ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ!