СССР на стройке, № 5, 1933

№ 1, 1933 № 2, 1933 № 3, 1933 № 4, 1933

Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке». ЦЕНТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

МАРШРУТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ. ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА ГОДЫ 1916—1933

1916 — ПЕРСИЯ, ПАМИР

1921 — СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

1922 — МОНГОЛИЯ

1924 — АЛТАЙ

1924 — 1926/27 — АФГАНИСТАН

1925 — ХОРЕЗМ И БУХАРА

1925/26 — АРМЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

1925 — 1927 — МАЛАЯ АЗИЯ

1926 — АЗЕРБАЙДЖАН

1925/27 СТРАНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

1926 — 1928 — ПАЛЕСТИНА, ИНДИЯ, ЦЕЙЛОН, ЯВА, КИТАЙ И ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

1927 — АБИССИНИЯ И ЭРИТРЕЯ, ЕГИПЕТ, АЛТАЙ, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

1928 — ПАМИР, ЯПОНИЯ

1929 — СИНЬ ЦЗЯНЬ (КИТАЙ), ЯПОНИЯ, КОРЕЯ И ФОРМОЗА

1930 — САСШ, МЕКСИКА И ГВАТЕМАЛА

1932/33 — КАНАДА, САСШ, КУБА, САЛЬВАДОР, ПАНАМА, КОЛУМБИЯ, ЭКУАДОР, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, ЧИЛИ, АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, БРАЗИЛИЯ, ГВИАНА, ТРИНИДАД, ПОРТО-РИКО И ГАИТИ



Работа по овладению мировыми богатствами культурных растений, по их использованию у нас началась после Октябрьской революции, широко развернувшись только с 1924 года.

Советская наука установила чрезвычайно ясный и неоспоримый факт: разнообразие признаков культурных растений сосредоточено в немногих областях земного шара, в немногих районах, в подавляющем большинстве случаев совпадающих с древнейшими очагами земледелия. Из этих очагов культурные растения расходились по всей земле, но все богатство форм, все удивительное разнообразие признаков осталось сосредоточенным в этих немногих районах. Эти районы названы центрами или очагами происхождения культурных растений.

Вот они (см, карту):

1. Юго-Западная Азия (Афганистан, прилегающие к нему горные районы наших Средне Азиатских Союзных республик и Северо-Западной Индии, часть Персии, Закавказье и часть Малой Азии).

Здесь издавна возделывались и отсюда вышли мягкие пшеницы, рожь, мелкосемянный лен, горох, нут, чечевица и ряд других бобовых растений; яблоня, груша, миндаль, айва, фисташка, столовый виноград, морковь, петрушка, дыня и многие другие полевые, овощные и плодовые растения.

2. Индия, кроме северо-западной ее части, с прилегающими областями Индо-Китайского полуострова.

Отсюда вышли рис, имбирь, сахарный тростник, азиатский хлопчатник и другие растения.

3. Горные области Юго-Восточного и Восточного Китая и Кореи. Отсюда произошли соя, чай, голозерные ячмень и овес, просо, гаолян, капуста и другие овощные.

4. Страны Средиземноморского побережья (Испания, Португалия, Италия, Балканский полуостров, побережье Малой Азии, Сирия, Палестина, Марокко, Алжир, Тунис, Египет).

Здесь родина крупносеменных льнов, крупноплодных форм бобовых (чечевицы, конских бобов, гороха, чины), сахарной свеклы, маслины, инжира, финиковой пальмы и некоторых других плодовых деревьев.

5. Абиссиния с прилегающей к ней горной Эритреей. Отсюда вышла вся группа твердых пшениц, ячмень, кофе, тефф.

6. Центральная Америка (Южная Мексика, Гватемала, Гондурас). Здесь родились кукуруза, американский хлопчатник, фасоль, тыква, перец, какао, ваниль, гвайюла.

7. Перу и Боливия.

Отсюда вышли табак, картофель, земляника, томат, земляной орех, хинное дерево, кокаиновый куст, батат.

Насколько велико разнообразие культурных растений в очагах их происхождения можно видеть из того, что в одном образце в горсти семян пшеницы, взятой с поля Абиссинии, можно насчитать до 50 разновидностей, т.-е. больше, чем возделывалось у нас по всей стране. Пока советская экспедиция не проникла в Перу и Боливию, весь Старый Свет знал только один вид картофеля. В материале же, доставленном советской экспедицией из упомянутых стран, сразу было открыто 12 новых видов картофеля, доселе известных только возделывавшим их индейцам. Среди этих видов оказались формы, обладающие ценнейшими признаками- морозостойкостью, засухоустойчивостью, высоким содержанием крахмала, невосприимчивостью к болезням. Как только были опубликованы предварительные результаты работы советской экспедиции, по её следам были направлены две крупнейших иностранных экспедиции – немецкая и американская (из Вашингтона). Успех работы советских экспедиций объясняется тем, что они направились в центры происхождения культурных растений, зная заранее, что ими будет найдено исчерпывающее богатство форм по этим растениям.

Вот почему в такой короткий срок Советский Союз стал обладателем исключительно ценного материала по культурным растениям и имеет теперь широкую возможность вводить новые культуры и новые сорта на социалистические поля.

