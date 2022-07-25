Не ходите, европейцы, в Африку гулять - тут всем заправляет «Вагнер». Российские ЧВК отбивают бывшие европейские колонии!

Всё чаще африканские страны стали сотрудничать с российскими частными военными компаниями. И это вызывает волнения в Европе. Политика Германии и Франции в отношении России становится жестче. Чем же это обусловлено? Опасаются ли они потери влияния на бывшие земли колониальной империи? Всех обучит, защитит российский «Вагнер»

В Африке активно набирают популярность российские ЧВК. Особую славу получила ЧВК «Вагнер». Впервые сотрудники «Вагнера» прибыли в Центральноафриканскую Республику в 2018 году. Их целью было обучение республиканской армии для борьбы с радикалами и восстановление порядка в стране. А также обеспечение защиты первых лиц и особо важных объектов государства. Совместными усилиями местных военных и российских спецов от радикальных группировок уже освобождено более 36 городов, нейтрализовано несколько десятков банд.

Также российские наемники осуществляют свою деятельность в Ливии и Судане. С 2019 года вагнеровцы находятся и в Мозамбике. Кроме этого, ЧВК «Вагнер», предположительно, распределила свои силы в Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе. Обладая высокотехнологичным оборудованием и БПЛА, российские военные помогают в борьбе против организаций ДЕАШ.

Интересные факты: с 2019 года в школах ЦАР стало обязательным изучение русского языка, а с 2022 его будут преподавать и в вузах.

Трендом среди простых жителей и дипломатов стали футболки с надписью JE SUIS WAGNER («Я-Вагнер»).Успехи русской ЧВК в ЦАР побудили обратиться к России и правительство Мали. Основанием для приглашения российских наемников стало отсутствие результатов от «бурной» деятельности французов в противоборстве с радикалами-исламистами. Волну «вагнеризации» подхватили соседние с Мали страны — Буркина-Фасо и Нигер.

Сложившаяся ситуация заставляет нервничать французские власти, так как страны, куда входит «Вагнер», являются бывшими колониями Франции. Договоренности с российскими частными военными компаниями рушат парижские амбиции в Африке.

Успехи русской ЧВК в ЦАР побудили обратиться к России и правительство Мали. Основанием для приглашения российских наемников стало отсутствие результатов от «бурной» деятельности французов в противоборстве с радикалами-исламистами. Волну «вагнеризации» подхватили соседние с Мали страны — Буркина-Фасо и Нигер.

Сложившаяся ситуация заставляет нервничать французские власти, так как страны, куда входит «Вагнер», являются бывшими колониями Франции. Договоренности с российскими частными военными компаниями рушат парижские амбиции в Африке. Без России никуда

Но не только Франция испытывает волнение от присутствия российских ЧВК в Африке. Испания, США, Италия переживают за возможность использования богатых ресурсов теплых стран.

Из-за санкций поставки российского газа в Италию были сокращены на 15%. Рим надеялся покрыть недостаток алжирским газом посредством Испании. Но и здесь есть определенные трудности, а именно, конфликт Алжира и Марокко по поводу Западной Сахары.

Алжир — бывшая колония Франции. А Марокко и Мавритания — в прошлом испанские колонии. Часть Западной Сахары ранее также принадлежала французам. Поэтому Алжир требует предоставить полную независимость для этих территорий, в свою очередь Марокко готово признать эти земли лишь автономными. Испания поддержала позицию Марокко по отношению к Западной Сахаре и заявила о готовности начать туда реверсную поставку алжирского газа.

Это противостояние долгое время было сдержанным, до тех пор, пока в него не вмешались США, признав суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В ответ Алжир приостановил 20-летний договор о дружбе с Мадридом и прекратил поставки газа по Medgaz и Магриб-Европа. В июне текущего года Алжир разорвал все коммерческие отношения с Испанией. Таким образом, чтобы наладить поставки газа из Африки, Европе нужен газопровод Нигерия-Марокко-Европа. Но и здесь не обойтись без помощи россиян. Во-первых, потому что только они могут построить такую газовую артерию. Во-вторых, привлечь Россию к этому мероприятию — открытое желание Нигерии.

В то время как Европа ищет пути получения газа в обход РФ, российские власти налаживают взаимовыгодные отношения со странами Африки. И это у них хорошо получается.

Виктор Анисимов