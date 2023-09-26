Тут вот в теме о погибших бойцах в храме выступил атеист Человек не очень-то понимает, что атеизм - это тоже вера. Вера в безбожие. Не буду ни в чем никого убеждать, просто приведу одну историю. Между прочим, рассказанную на страницах газеты "Спецназ России"! Это официальное издание Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" (г.Москва).

Наверно там люди посерьезнее диванных мыслителей!



БОЕВАЯ ИКОНА

«Я думал, людям только деньги нужны, а Богородица оказалась настоящей!»



Зима. Бойцы заняли позицию в лесополосе. По ним хреначили то танк, то БТР, а то накрывал миномет. А слева и справа — заснеженные поля…

— Вы туда не проедете, — убежденно сказали отцу Владимиру и Сергею, хранителю иконы «Умягчение Злых Сердец — Донецкая».

И пояснили:

— В этом месте по заснеженной стерне и покрытым тонким льдом лужам проходят только «Уралы».

— Мы все-таки попробуем, — был ответ.

На легковушке, на свой страх и риск, они двинулись к бойцам, тараня снежные заносы, выбили решетку, что-то оторвалось внизу автомобиля, но — прошли!

Сложно представить чувства «расстрелянных» солдат, затерянных среди полей, когда к ним внезапно пришла сама Царица Небесная. Она не оставила воинов и пришла, когда это казалось невозможным.

* **

Десятого августа 2014 года в Донецке будет парад победы ВСУ. Так громогласно объявил новоявленный президент Украины Пётр Порошенко, пришедший к власти после государственного переворота.

Уже в ходе своей предвыборной кампании один из самых богатых людей Украины заявлял, что не намерен вести переговоры с «сепаратистами» в Донбассе, поскольку они никого не представляют: «Мы должны восстановить закон и порядок, и смести террористов с улиц», — заклинал олигарх.

Казалось, Донецк обречен. Кольцо сжималось. Были захвачены Авдеевка, Марьинка. А до этого оставлены Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка… Да много еще чего! Фронт под Донецком сыпался. Оборону держали отряды ополчения.

И в этот час на Донбасс пришла Матерь Божья.

Икону «Умягчение Злых Сердец» привезли из Москвы полковник «Альфы» Сергей Поляков и иеромонах Макарий. Это был список мироточивой иконы, находящейся в Подмосковье. Чтобы не рисковать оригиналом, решено было сделать копию.

Схимник Илий, духовник патриарха, благословил поездку. И особо молился за успех этого рискованного предприятия.

Ночь на 7 августа. Ехали на машине от Ростова. В районе Красного Луча перед машиной внезапно прошла колонна украинских танков. Но удалось проскочить незамеченными.

Отставшая группа прикрытия попала в засаду: двое погибли, двое были ранены. Оставшиеся в живых несколько дней пробирались к своим.

В Донецк икона прибыла около полудня. Там ее встретил отец Владимир, находившийся в ополчении. Увидев на черной форме одного из приехавших букву «А», священник сразу встрепенулся.

Как он вспоминает:

— Меня охватило чувство уверенности, что все будет хорошо.

В тот же день главой правительства ДНР был назначен Александр Захарченко.

А город враг так и не захватил.

Я уверен, что в Александровском саду, возле Кремлёвской стены, появится еще одна стела Города-Героя — Донецка. Он это заслужил: и Донецк, и его жители. И его защитники, конечно.

***

Изначально предполагалось отдать икону в надежные руки и отбыть домой. А тут, оказывается, Порошенко назначил генеральный штурм города! Ситуация хуже некуда. Но Богородица не позволила свершиться замыслам нацистов.

Город опустел. Его накрывала артиллерия, по нему били минометы. Гибли мирные люди. Уже тогда нацисты засаживали по гражданским объектам — школам, больницам… ООН, ОБСЕ, Европарламент и весь «гуманный» Запад не обращали на это никакого внимания.

Но как только разнеслась весть, что из Москвы офицеры «Альфы» (так говорили!) привезли чудотворную икону, стал собираться крестный ход: вначале несколько десятков православных, потом несколько сотен.

Во время молебна список иконы вдруг замироточил, это произвело ошеломительное воздействие на людей.

В память о том, кто привез икону в Донецк, под стеклом помещен «альфовский» шеврон.

***

…Лицо бойца было землисто-серое, живот поврежден от солнечного сплетения до паха. Весь в трубках. Но в сознании. Сергея и отца Владимира узнал, попытался улыбнуться.

Образ мироточил. Его открыли и помазали миром раненого.

На следующий день бойца перевезли в Донецк, где во время хирургической операции удалили полтора метра кишок. Начался некроз.

Там же, в палате, воин был награжден нагрудным знаком в честь иконы «Умягчение Злых Сердец — Донецкая».

Случилось чудо.

Боец пошел на поправку.

— Ты знаешь, кто тебя спас? — спросил отец Владимир в одно из посещений.

— Знаю… Матерь Божья.

Сказав, указал на икону. Врачи же шепнули, что не верили в возможность выздоровления.

В ноябре 2021-го, вернувшись в строй, боец встречал икону, когда она была принесена в его подразделение Горловской бригады.

Врачи и сослуживцы шутили:

— Если человек хочет жить – медицина бессильна.

И добавляли:

— Если, конечно, Богородица подарила жизнь.

***

Донецкая икона постоянно мироточит — то обильнее, то меньше. В этом я мог не раз убедиться лично. Во время посещения зоны боевых действий военкоры газеты «Спецназ России» не раз участвовали в молебнах перед этой иконой, находились с нею на передовой и в оперативном тылу. И записывали рассказы очевидцев.

Вот только несколько историй.

Сражение за Донецкий аэропорт. Во время посещения иконы разгорелся бой. На следующий день в то самое место, где воины прикладывались к образу Богородицы, прилетела ракета. От смерти отделяло мгновение. И вдруг ракета изменила траекторию под прямым углом и шарахнула в сторону, и взорвалась. Все, как один, перекрестились: «Матерь Божия уберегла!»

Во время панихиды на могиле погибшего ополченца Романа из иконы, которая стояла на гранитной надгробной плите, миро истекло прямо на памятник.

Когда уезжали с кладбища, мама погибшего воина, Инесса Юрьевна, придерживала сверху икону, вертикально стоявшую у нее на коленях, и миро плеснуло вверх, обильно залив ей руки. Так Богородица зримо поддержала ее в горе.

***

Зима 2022 года.

В одну из поездок, когда шли ожесточенные бои за Волноваху, отец Владимир, хранитель иконы Сергей и водитель по ошибке оказались в зоне нахождения украинских войск, углубившись туда на двадцать километров.

Звонок военных медиков из района Волновахи:

— Отец Владимир! Есть погибшие, много раненых. Нужна помощь Богородицы!

Они рванули после обеда. Но пока пробирались полями и селами, недавно освобожденными, уже стемнело. Зимний день короткий.

Не доезжая поселка Мирное, заплутали. Объехали шлагбаум. Проехали мимо БРДМ и грузовика с БК. И только тогда поняли, что оказались у врага. Их машину не расстреляли — приняли, очевидно, за разведку, а потому дали уехать, ожидая появления следом нашей колонны.

Спаслись чудом!

А через несколько дней поселок Мирное был освобожден.

***

10 марта 2022 года Волноваха была освобождена.

В этот день икона находилась на важном военном объекте. Ночью она отправилась дальше, а по месту, где она находилась, ВСУ нанесли массированный удар десятью снарядами «Града».

Несмотря на изувеченное здание и сгоревший автомобиль, никто не пострадал!

А на следующий день Дева Мария своим образом обошла погибших воинов — обугленных, растерзанных, обезглавленных, с оторванными руками и ногами, и внешне совершенно целых, словно уснувших.

С любовь и нежностью Богородица вглядывалась в знакомые родные черты воинов — тех, кто в земной жизни прикладывался к ее образу «Умягчение Злых Сердец».

Так было на Поле Куликовом, после Бородинском битвы, в Сталинграде и на Курской дуге — везде, где православные воины отдают свои жизни за правое дело.

***

…Раненые приложились к иконе. Не смог припасть только один боец — умиравший Александр, молодой, красивый парень.

— Видите, у него «мозги вытекают», — сказал начмед, указав на лужицу: через наложенную повязку на пол капала кровь…

Иногда Александр широко раскрывал глаза и часто-часто сучил ногам.

Тогда начмед гладил его голову, приговаривая:

— Спи, спи… И никуда не беги.

И парень на недолгое время затихал.

— Жить ему часа два, — объяснил начмед. — Это уже агония.

Чудотворную икону приложили к его ногам, и отец Владимир прочел молитву, отпускающую грехи.

Когда утром икона пошла в Волноваху, где шли бои, Александр непостижимым образом был жив. А через несколько дней отец Владимир и Сергей встретились с ним уже в другой обстановке — в больнице города Енакиево.

*** …ДРГ врага обошла нашу позицию и ворвалась с тыла в окоп, закидывая гранатами и стреляя из автоматов. Один боец погиб сразу.

Другие приняли бой, но оказались отрезанными от своих.

Связи — нет!

Внезапно у одного из бойцов включился «мертвый», разряженный телефон. Ребята успели вызвать огонь на себя, дав координаты, что спасло их от смерти.

Враг отступил.

На месте гибели воина икона стала обильно мироточить — прямо на руки солдат…

На следующий день перед образом «Умягчение Злых Сердец — Донецкая» молились мама и супруга погибшего.

Как рассказала жена, муж приснился ей прошедшей ночью. «Я жив!» — сказал он ей радостно. И ушел.

***

Начало апреля 2022 года.

Икону провезли по фронтовому Мариуполю. На подъезде к городу машина дважды попала под обстрел САУ — снаряды легли в двадцати и тридцати метрах. Затем прилетели и не разорвались два снаряда от «Града».

В Марике икону привезли в три госпиталя, где раненые приложились к образу, был помазаны святым миром, приняли крещенскую воду и просфоры.

Военные отвезли икону к самой «Азовстали».

Танки, авиация, снайперы, грохот разрывов и смерть со всех сторон. И там, среди сражения, наши бойцы подходили к иконе, брали нательные крестики. И — дальше в бой!

Наступили первые теплые дни. В глаза бил контраст между пробуждающейся природой и руинами города, между жизнью и смертью.

***

Мариуполь.

Наши держали многоэтажку. Один из воинов, старший группы, не раз сопровождал икону и носил на руках.

Приказ — выдвигаться!

Только вышли из здания, как заработала рация. По ней вражеский снайпер определил, что это командир, и тут же произвел точный выстрел.

В нагрудном кармане у В. находилась маленькая иконка «Умягчение Злых Сердец — Донецкая». Пуля прошла возле сердца, поднялась вверх за карманом и разбила ключицу, застряв в ней, но воин остался жив. О чем сам и рассказал.

***

Утро 12 ноября 2022 года. Во время молебна в полевых условиях для батальона «Русь» икона вновь обильно замироточила. Миро стекало через оклад на руки двух бойцов, державших образ.

То, как это было, и реакцию на это чудо запечатлел Александр Егорцев. Сюжет показали центральные каналы, он широко разошелся по социальным сетям.

Еще сильнее икона мироточила летом 2023 года, в «хозяйстве Ильича», когда отец Владимир прочитал заупокойную молитву по погибшим воинам, чьи останки были принесены на СЭП. Видео этого чуда запечатлели на видео Сергей Поляков, Сергей Шалимов и Владимир Полозов.

…Если можно так выразиться, это самый боевой образ Русской Православной Церкви! Он сотни раз находился на передовой, в том числе под вражескими обстрелами.

Как говорит полковник Поляков, икона «Умягчение Злых Сердец — Донецкая» ничуть не умаляет других святынь. Да и как одна святыня может умалить другую? Но то, что она все эти годы находится на передовой Русского Мира, а теперь продолжает укреплять воинов СВО, делает ее особо значимой для будущего России.

***

…Под ногами чавкала грязь. Когда отец Владимир и Сергей пошли по дну окопа, то он оказался засыпан свежескошенной травой.

— Спасибо, командир! — поблагодарил священник.

— За что? — не понял тот, думая о своем.

— Ну что устлали окоп травой… Молодцы!

Командир остановился, хмыкнул:

— Благодарить нужно противника, это они «молодцы».

Увидев удивленное лицо священника, объяснил:

— Высуньте голову. Впрочем, нет — лучше пригнитесь, а то враг так и жарит очередями. Вот и накосил травы для вас.

Встретили бойцы икону враждебно:

— Этого нам не надо!

Зато провожали счастливые — шли гурьбой, ни на шаг не отходя от иконы — уставшие, мужественные мужчины, ставшие вдруг мальчишками с открытой душой.

Когда прощались, самый прежде агрессивный боец сказал священнику:

— Я думал, людям только деньги нужны, а Богородица оказалась настоящей! Я теперь в Бога верить буду. Прости меня, брат.

И они крепко, по-мужски, обнялись: воин духа и воин Новороссии.

***

…Мы молились перед иконой в Донецке, не обращая внимания — как, впрочем, и все в этом героическом городе — на прилеты, и будучи на передовой.

И вот сейчас приехали на полигон Горловской бригады. Вечерело. У мобилизованных, зрелых мужчин и молодых парней, предстояли стрельбы из бронетехники в ночное время.

Перед часовенкой из красного кирпича собрали группу бойцов — тех, кто пожелал, силком никого не тащили. Только по доброй воле.

От имени Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» мы вручили две почетные грамоты нашим друзьям — отцу Владимиру и Сергею…

«За большой личный вклад в духовную безопасность Отечества, пропаганду героического образа Группы «А» КГБ-ФСБ, жертвенное служение и окормление военнослужащих Российской армии, бойцов ДНР и мирного населения в ходе Специальной военной операции на передовой и в оперативном тылу».

За кружкой чая, в свете фонаря, мы говорили с начальником полигона о том, что было на душе, делились переживаниями и желали нашей победы.

Пора было ехать. Нас ждала Горловка.



Военкор, главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов.

Фото Марии Берниц и Тихона Макаренко.

Редакция благодарит Фонд «Альфа Центр-Регион» за организацию поездки.

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