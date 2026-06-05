Наталья Николаевна Пушкина-Ланская и ее портреты

Как выглядел поэт и писатель Александр Пушкин – знают и взрослые, и дети, и в России и за ее пределами. Портреты Пушкина в школах имеют специально выделенные места. Тут есть интересные моменты и об этом был прошлый материал.

У Александра Сергеевича была красавица жена. А как выглядела она, действительно красавица?



Наталья Николаевна Гончарова прожила длинную по меркам своего времени жизнь (1812 – 1863 гг.). Успела дважды выйти замуж, родив четверых детей поэту и ещё трёх своему второму мужу – Петру Ланскому. Сохранилось довольно много словесных описаний внешности Натальи Николаевны, ее художественных портретов и даже фото. Естественно, каждый видел и воспринимал ее по-своему. Фото тоже может быть весьма субъективно.

Ранним портретом Натальи Николаевны считается портрет Брюллова, за кисть взялся старший брат известного художника Карла — Александр Павлович. Карл Брюллов подружился с Александром Пушкиным по приезду из Италии, где проживал в 1823-35 годы. Однако, Карл, познакомившись с Натальей, не счел нужным писать портрет этой женщины.

Это объясняется особенностью глаз Натальи Николаевны — они слегка косили (другие художники писали ее в профиль или со слегка повернутой в сторону головой). Косоглазие Натали деликатно называли «неопределенностью во взгляде». Глаза Гончаровой темные, большие и выразительные.

Портрет Натальи Гончаровой кисти Брюллова является единственным, где она изображена в анфас, с прямым взглядом. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, в девичестве Гончарова. Конец 1850-х — начало 1860-х гг. Фотография. Всероссийский музей А. С. ПушкинаНаталья Николаевна Гончарова прожила длинную по меркам своего времени жизнь (1812 – 1863 гг.). Успела дважды выйти замуж, родив четверых детей поэту и ещё трёх своему второму мужу – Петру Ланскому.Сохранилось довольно много словесных описаний внешности Натальи Николаевны, ее художественных портретов и даже фото. Естественно, каждый видел и воспринимал ее по-своему. Фото тоже может быть весьма субъективно.Ранним портретом Натальи Николаевны считается портрет Брюллова, за кисть взялся старший брат известного художника Карла — Александр Павлович. Карл Брюллов подружился с Александром Пушкиным по приезду из Италии, где проживал в 1823-35 годы. Однако, Карл, познакомившись с Натальей, не счел нужным писать портрет этой женщины.Это объясняется особенностью глаз Натальи Николаевны — они слегка косили (другие художники писали ее в профиль или со слегка повернутой в сторону головой). Косоглазие Натали деликатно называли «неопределенностью во взгляде». Глаза Гончаровой темные, большие и выразительные.Портрет Натальи Гончаровой кисти Брюллова является единственным, где она изображена в анфас, с прямым взглядом.



Брюллов начал писать портрет Наташи в 1831 г. Кажется, это портрет девочки, впервые попавшей в свет. Но, ей в это время 18 лет, женщина была уже в положении, но беременность еще незаметна. Девушка позирует художнику в светло-розовом нарядном платье, предназначенном для бала. Глубокое декольте обрамляют пышные кружева, открывая овальные плечи. Наталья мила, свежа, румяна , довольна жизнью. Художнику удалось передать миловидность еще детского лица Натали и ее шикарный нежный туалет. Нарядность добавляют юному личику серьги и ферроньера, которая украшает высокий лоб. Откуда у молодой женщины столь дорогое украшение? О! Александру Сергеевичу одолжил серьги князь Мещерский, который был его близким другом. Александр Сергеевич категорически настаивал, чтобы Гончарова позировала в этом замечательном украшении. Бриллианты в серьгах – это знаменитые «Шириинские алмазы», вокруг которых сложились легенды и ходили нелепые слухи.

Еще шесть акварельных портетов Натальи Николаевны создал Владимир Гау в 1842, 1843, 1844 и 1849 годах.

На портрете 1842 года героиня именована как Н.Н. Пушкина, а на картине 1844 – уже как Н.Н. Ланская, женой генерал-майора П. П. Ланского, она вышла замуж в 1844 году; но облик её, самоощущение не изменились. А. П. Брюллов. Н.Н. Пушкина. Конец 1831 – начало 1832. Бумага. акварель.Брюллов начал писать портрет Наташи в 1831 г. Кажется, это портрет девочки, впервые попавшей в свет. Но, ей в это время 18 лет, женщина была уже в положении, но беременность еще незаметна. Девушка позирует художнику в светло-розовом нарядном платье, предназначенном для бала. Глубокое декольте обрамляют пышные кружева, открывая овальные плечи. Наталья мила, свежа, румяна , довольна жизнью. Художнику удалось передать миловидность еще детского лица Натали и ее шикарный нежный туалет. Нарядность добавляют юному личику серьги и ферроньера, которая украшает высокий лоб.Откуда у молодой женщины столь дорогое украшение? О! Александру Сергеевичу одолжил серьги князь Мещерский, который был его близким другом. Александр Сергеевич категорически настаивал, чтобы Гончарова позировала в этом замечательном украшении. Бриллианты в серьгах – это знаменитые «Шириинские алмазы», вокруг которых сложились легенды и ходили нелепые слухи.Еще шесть акварельных портетов Натальи Николаевны создалНа портрете 1842 года героиня именована кака на картине 1844 –женой генерал-майора П. П. Ланского, она вышла замуж в 1844 году; но облик её, самоощущение не изменились. В. Гау. Н. Н. Пушкина-Ланская. Акварель, 1849. П. П. Ланской, 1847

Это несколько другие портреты, не похожие на портрет Брюллова. Гау удалось запечатлеть на бумаге особенности натуры Натальи Николаевны. Ни тени кокетства или позёрства. Многочисленные акварельные портреты Натальи Николаевны — более или менее удачные, однако не претендуют на психологическую глубину. Наталья Николаевна разная, но мало похожая на словесные описания, воспевающие ее классическую красоту и внутреннее совершенство. Судите сами: Это несколько другие портреты, не похожие на портрет Брюллова. Гау удалось запечатлеть на бумаге особенности натуры Натальи Николаевны. Ни тени кокетства или позёрства. Многочисленные акварельные портреты Натальи Николаевны — более или менее удачные, однако не претендуют на психологическую глубину. Наталья Николаевна разная, но мало похожая на словесные описания, воспевающие ее классическую красоту и внутреннее совершенство. Судите сами: В. Гау. Портрет Натальи Николаевны Гончаровой- Пушкиной, 1841 год.

Владимир Гау 30 лет был придворным портретистом и писал картины монарших особ. Известно, что позволить себе работу такого мастера мог далеко не каждый, особенно если учесть, что и первый, и второй супруги Натальи были далеко не богачи.

Портреты Натальи Николаевны 1840-х годов почти все создавались по инициативе П. А. Вяземского, в то время сильно увлечённого вдовой Пушкина. По словам Вяземского, Пушкина в то время была «удивительно, разрушительно, опустошительно хороша».

Портреты ниже написаны талантливым мастером Иваном Кузьмичем Макаровым. Именно ему лучше всех удалось передать душу Натальи Николаевны, ту, что Пушкин любил более, чем ее прекрасное лицо. На портретах Гау болезненная худоба Натальи Николаевны передана равнодушно правдивостью, он не смог передать ни глубокой тонкости и одухотворенности ее красоты, ни главного выражения ее лица, запечатленного на овальном портрете — тихой непреходящей грусти.

И.К. Макаров. Портрет Н.Н. Пушкиной-Ланской. Не ранее 1851 года.

Особенно же прославился художник портретами детей, не случайно, что семейству Ланских он был рекомендован именно в качестве детского портретиста. Сравнив овальный портрет с двумя достоверно атрибутированными Макарову овальными портретами дочерей Натальи Николаевны (Натальи(слева) и Марии(справа) Пушкиных) не остается сомнения, что портрет Натальи Николаевны задумывался как часть своеобразного триптиха.

Следующий портрет прямоугольной формы небольшого размера, который удобно переносить и можно поставить на стол, больше подходит на роль «походного подарка» мужу, чем овальный холст. Известно, что Наталья Николаевна заказала для своего подарочного портрета специальный футляр-шкатулку из дерева с крышкой. Со временем крышка была утрачена, однако остались петли, с помощью которых она крепилась к футляру. И.К. Макаров. Портрет Н.Н. Пушкиной-Ланской. Не ранее 1851 года.Особенно же прославился художник портретами детей, не случайно, что семейству Ланских он был рекомендован именно в качестве детского портретиста.Сравнив овальный портрет с двумя достоверно атрибутированными Макарову овальными портретами дочерей Натальи Николаевны (Натальи(слева) и Марии(справа) Пушкиных) не остается сомнения, что портрет Натальи Николаевны задумывался как часть своеобразного триптиха.Следующий портрет прямоугольной формы небольшого размера, который удобно переносить и можно поставить на стол, больше подходит на роль «походного подарка» мужу, чем овальный холст. Известно, что Наталья Николаевна заказала для своего подарочного портрета специальный футляр-шкатулку из дерева с крышкой. Со временем крышка была утрачена, однако остались петли, с помощью которых она крепилась к футляру. И.К. Макаров. Портрет Н.Н. Пушкиной-Ланской. 1849. В ней нет ни тени кокетства или самолюбования, ее лицо нельзя назвать печальным. Оно — глубоко серьезно. Мастер не скрыл правды жизни: ни темных кругов под глазами, ни худощавости лица, и при этом ему удалось преобразить внешнюю физическую изможденность модели во внутреннюю одухотворенность, уловить в ней вечную женственность.

На портрете изображена в полупрофиль худощавая женщина с прической конца 1840-х — самого начала 1850-х годов. Макаров выбрал лучший поворот головы и слегка округлил линию подбородка, а по просьбе немного укоротил нос.

Художник понял, что ему поручено важное: написать для любимого человека портрет-поддержку в разлуке. К тому времени на ее внешний вид отложили свой отпечаток частые роды (трех дочерей Ланских в 1845, 1846 и 1848 годах), которые она всегда переносила болезненно. Можно предположить, что Наталья Николаевна, не желала огорчить мужа своим изможденным видом. Слева работа Гау, справа Макарова. Цвета ее туалета повторяются на портрете В.Гау для альбома офицеров лейб-гвардии Конного полка — белое платье, красные розы на голове и у лифа и синяя лента.

Сама Наталья Николаевна и все ее близкие считали, что портрет Макарова очень удался: «… мне даже совестно согласиться, что портрет похож» писала она П.П. Ланскому летом 1849 года.

Несмотря на то, что Наталья Николаевна, теперь уже Ланская, была окружена заботами и привязанностью всей семьи, дети и муж часто замечали, что взгляд ее наполнен какой-то внутренней, сосредоточенной грустью. У нее часто болело сердце, по ночам мучили судороги в ногах, нервы были истощены. Нервное истощение перешло в болезнь легких. Лечение за границей не помогло. Осенью 1863 года Наталья Николаевна отправилась из Петербурга в Москву на крестины внука. Простудилась. Возвратившись домой, слегла с тяжелым воспалением легких, после которого уже не оправилась. И. К. Макаров Портрет Н. Н. Пушкиной-Ланской. 1863

Последним прижизненным портретом Натальи Николаевны считается портрет работы Макарова выше. Но… Фото ниже и портрет Макарова очень похожи. Макаров писал ее портрет не по фотографиям ли? И. К. Макаров Портрет Н. Н. Пушкиной-Ланской. 1863Последним прижизненным портретом Натальи Николаевны считается портрет работы Макарова выше. Но… Фото ниже и портрет Макарова очень похожи. Макаров писал ее портрет не по фотографиям ли? Наталья Николаевна умерла 26 ноября (8 декабря) 1863 года. Ей был 51 год. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На памятнике выбита только одна фамилия: «Ланская».

Посмотрим еще несколько менее известных авторов и их работы. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, в девичестве Гончарова. Конец 1850-х — начало 1860-х гг.Наталья Николаевна умерла 26 ноября (8 декабря) 1863 года. Ей был 51 год. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На памятнике выбита только одна фамилия: «Ланская».Посмотрим еще несколько менее известных авторов и их работы. К. П. Мазер. Н.Н. Пушкина во вдовьем платье. 1839

История написания картины Мазера не выяснена. Возможно портрет написан не с натуры, возможно его дописывали позже и позировала другая женщина. Вызывает вопросы и обручальное кольцо на пальце. Вопросы есть, а ответов нет, одни догадки…

Более же других известна история создания другого — позднего — портрета Натальи Николаевны, написанного Карлом Лашем в Москве зимой 1856 года.

В письме к мужу от 13 января 1856 года она писала: «…Я, слава Богу, чувствую себя лучше, кашель прошел и я даже надеюсь вскоре начать мой портрет. Ты взвалил на меня тяжелую обязанность, но, увы, что делать, раз тебе доставляет такое удовольствие видеть мое старое лицо, воспроизведенное на полотне»

К.Лаш. Портрет Н.Н.Пушкиной-Ланской. 1856.

В начале января Н.Н.Ланская приехала из Вятки в Москву, где ее ожидали дочери. На портрете К. Лаша Наталье Николаевне неполных 45 лет. На ней черное закрытое платье и черная кружевная косынка на голове. Блестящие жемчужные серьги с бусами и белый воротничок тонкого кружева добавляют свежести. Несколько странно выглядит темно-зеленый бант, приколотый поверх воротничка. Лицо розовое и легкий румянец на щеках, заметная полуулыбка не скрывает легкой усталости. Некоторую «траурность» портрета скрашивают пурпурные складки спущенной с плеч то ли бархатной накидки, то ли драпировки. Райт Томас (Thomas Wright) Пушкина Наталья Николаевна (Гончарова, Ланская).1844

Один из последних прижизненных портретов Пушкина написал английский художник Томас Райт, подолгу живший в России. Этот портрет Пушкина пользовался огромной популярностью. Спустя 7 лет он написал и этот портрет Натальи Николаевны. На пороге новой жизни Натальи Николаевны, Томасу Райту были заказаны портреты: сестры Александрины, детей (Маше Пушкиной было уже 12 лет, Саше — 11, Грише — 9, маленькой Таше — 8 лет, портрет которой в серии рисунков Райта отсутствует), их гувернантки Констанции Майковой, а также и портрет самой Натали.

Сохранился предсвадебный портрет Натальи Николаевны, выполненный Николаем Ланским. Это поясной портрет, датированный юным художником: «4 июля 1844 г.» Н.П, Ланской. Портрет Натальи Николаевны. 1844

Юный Николенька Ланской доводился племянником Петру Петровичу, который, очевидно, и представил его Наталье Николаевне, а сблизила с мальчиком вдову трудная судьба подростка, в которой она приняла деятельное участие.

Его точные, правдивые, немного сухие рисунки графитным карандашом очень грамотного художника-любителя не вызывают сомнений в сходстве с оригиналом. Начав рисовать совсем молодым человеком (самые ранние известные его работы относятся к 1844 г.), он к началу 50-х годов развил свой талант и усовершенствовал мастерство… Среди работ Николая Павловича довольно много портретов членов семьи Ланских.

Н.П, Ланской. Портрет Натальи Николаевны Пушкино-Ланской. 1852

Карандашный портрет сорокалетней Натальи Николаевны с ее автографом («Natalie Lanskoy») не особенно удачен. Красивое лицо вышло напряженным, и сходство, как кажется, не схвачено (Н. А. Раевский «В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой»).

На этом можно и остановиться. За рамками статьи останутся некоторые портреты. Я думаю у вас уже сложилось свое представление о внешности Натальи Николаевны. Ее судьбе посвящено множество самых разных материалов, читайте и смотрите. Не длинная, но очень интересная жизнь, большая семья и очень насыщенное время. Историк, заведующий лекторием Детской художественной галереи г. Самара, расположенной в особняке Клодта Александр Житков

https://travelexpert.group/natalya-nikolaevna-pushkina-lansk...

Писали ли ее портреты художники? И много ли их? Думаю многие об этом знаю. Но повторение - это не всегда плохо.Самым ранним изображением московской красавицы считается портрет неизвестного художника, запечатлевшего еще маленькую девочку.Наталья Гончарова. Неизвестный художник. Бумага. Акварель. 1810-е гг.«Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц» — такой ее запомнили современники.Суровая и решительная маменька поджимала губы и, качая головой, говорила: «Слишком уж тиха, ни одной провинности! В тихом омуте черти водятся!»