Казань. Было-стало - 61

Жилой корпус №183, известный как дом мелькомбината, был заложен в 1949 году, а закончен в 1954-м. Заказчиком строительства выступал Татарский мукомольный трест «Главмука».

В то время в городе работал Казанский мельничный завод №4. Но из-за начавшегося в 1949-м строительства Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге завод попадал в зону подтопления и готовился к закрытию. В 1953-м началось строительство будущего Казанского мельничного комбината №3 на улице Хлебозаводской. Он был введён в строй в июне 1957-го. Жилой дом на Декабристов предназначался для его сотрудников. Сегодня это один из самых эффектных памятников сталинской архитектуры.

На чёрно-белом кадре слева виден старинный полукаменный домик. Такими были застроены Кизическая и Удельная слободы. Последние доламывали в 1960-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Мы на Тукаевской улице в 1977 году. Когда-то она называлась Тихвинской (от нынешней Мартына Межлаука до улицы Татарстан). Имя было дано по храму во имя Тихвинской иконы Божией Матери (в центре двух кадров). Сам храм стоит в переулке Михаила Худякова, который до 1929 года назывался Тихвинская ограда, а после — Тукаевским переулком.

Каменный храм на сём месте был поставлен не позже 1680-х.

В том виде, как на фотографиях, был перестроен в XVIII веке, но в основе лежит старинная 340-летняя храмовая постройка.

В октябре 1938 года Тихвинский храм был закрыт и передан на баланс Казгорсовета. Долгие годы использовался как склад, в связи с чем к 1990-м годам дошёл в полуразрушенном состоянии. С конца 1990-х храм восстанавливался, и теперь он сверкает всеми оттенками ненастоящего золота (нитрида титана).

Сама Тихвинская икона хранится не здесь, а в Никольском храме, что на Баумана. Сейчас Тихвинская церковь — это главный приход кряшен.

Чёрно-белый кадр сделал Нияз Халит. Современный кадр повторён с той же точки 48 лет спустя. 2 декабря 1903 года (по старому стилю) в только что построенном здании художественной школы на Грузинской улице (ныне Карла Маркса) случился пожар. Чёрно-белый кадр был сделан в январе 1904 году. Фотограф запечатлел последствия огня: сгорела кровля, были повреждены большой купол и шатры.

Строительство школы началось в мае 1901 года и к ноябрю 1903-го работы практически были завершены, но огонь поменял планы. Архитектор (он же заведующий художественной школой) Карл Людвигович Мюфке чуть пересмотрел проект: например, заменил купол на стеклянный и, кажется, поменял форму шатров.

В сенях школы по сей день сохранилась парадная дверь с государственным двуглавым орлом (на гербе после революции были стёсаны короны и облик святого Георгия). Подле орла уцелели две аббревиатуры, вырезанные на дереве: КХШ, ИАХ (Казанская художественная школа, Императорская Академия художеств).

Напротив школы находилась большая незанятая площадь, бывшая некогда частью большого Арского поля. Участок иногда использовался как плац для смотра военных частей или пожарных команд. После Великой Отечественной войны здесь был разбит сквер с бюстом Льва Николаевича Толстого по центру.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 121 год. Дом на углу Черноозёрской (ныне Дзержинского) и Театральной улиц когда-то давно принадлежал дворянину Константину Александровичу Юшкову. В официальных источниках датой постройки обозначен 1869 год, архитектор — Павел Евграфович Аникин. Но это не точные данные. Дому около 200 лет, а Павел Евграфович лишь участвовал в поздней перестройке здания.

От дома, вдоль по Черноозёрской, шла галерея с торговыми лавками. Часть этой галереи видна с левого края старинного кадра — два арочных окна. Рядом с домом был разбит сад.

Степан Иванович Монастырский, автор изданного в 1884 году 500-страничного путеводителя — «Иллюстрированный спутник по Волге» так описывал:

Дом г. Юшкова на Николаевской площади обращает на себя внимание приезжихъ тем, что под садом дома находятся лавки, дымоотводные трубы которых выходят наверх, в сад, и торчат там в виде каких-то обелисков. Таким образом, благодаря крошечному и невзрачному садику г. Юшкова, невольно приходят на память сказочные висящие сады Семирамиды.

Дом также сдавался под магазины. Уже после революции, в начале 1920-х, в здании разместились главная контора газеты «Красная Татария» и редакция крестьянской газеты «Новая Деревня». Обе были органами татарского обласного комитета ВКП(б). Также здесь располагалась давно всеми забытая организация «Татреклама». Она работала при газете «Красная Татария» и занималась изготовлением вывесок, рекламных щитов и плакатов. В стране была объявлена Новая экономическая политика; частная торговля нуждалась в рекламе. Почти все торговые вывески Казани времён НЭПа выходили отсюда.

21 января 1927 года, то есть 99 лет назад, в гостях у журналистов «Красной Татарии» и «Новой деревни» побывал Владимир Владимирович Маяковский.

В поздние советские времена дом занимала стоматологическая клиника. В 2010-м двухвековое здание пытались снести. По счастью безуспешно. Сейчас тут ресторан «Цех»

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. На чёрно-белом кадре галереи и лавки старого хлебного базара на Большой Проломной улице (ныне Баумана) в 1920-х годах. Базар образовывал Хлебную площадь. Сейчас большую часть этой исчезнувшей площади занимают громада Дома печати и его внутренний двор.

Чтобы понять, что это был за базар, обратимся к архивным документам. В октябре 1887 года Казанская городская дума назначила комиссию из пяти человек для обследования городских площадей и рынков. Вот что комиссия сообщала о Хлебной площади:

При осмотре этой площади членами комиссии оказалось, что общее загромождение ее товарами увеличивается постановкой ларей, которые никогда не убираются со своих мест и укоренившейся здесь привычкой приезжих крестьян оставлять на площади пустые телеги для корма лошадей. Обычай этот, к несчастью, получивший права гражданства, превратил все городские площади в постоялые дворы и служит одной из основных причин к неустройству городских площадей и их загрязнению. Прежде всего, конечно, необходимо всю Хлебную площадь совершенно очистить от навоза, земли, накопившейся сверх мостовой и нечистот, что частью уже исполнено городским обозом...

Старая Хлебная площадь находится положительно в невозможном состоянии: она на половину загромождена товарами, потому что торговцы, занимая обыкновенно маленькую лавочку, имеют товара такое количество, что оно не поместится в двух-трех подобных лавках и весь этот товар хранится на площади пред лавками и прикрыт рогожей. Безобразнее же всего то, что тут же рядом находятся бочки с керосином под открытым небом, а возле них торгуют паклей, льном и т.п. материалами, так что площадь представляет из себя в буквальном смысле приготовленный костер, ожидающий малейшей неосторожности, чтобы вспыхнуть и поджечь Казань.

В годы НЭПа хлебный базар снова расцвёл. Обратите внимание на разнообразие вывесок:

— Мода

— Дамский парикмахер

— Шляпы

— Платья

— Воды

— Гастрономия Райдеткомиссии

К концу 1920-х стало понятно, что хлебный базар устарел и только портит центр города. Площадь была освобождена от лавок и лабазов, а в начале 1930-х началось строительство Дома печати по проекту Семёна Самойловича Пэна и Анатолия Михайловича Густова (он проектировал интерьеры). Пэн — сын одесского раввина, сумевший сделать яркую карьеру в советском градостроении. Специализировался на типографиях и издательствах в городах СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. 10 января 1926 года в 10:45 от Дворца труда на Новокомиссариатской (ныне Муштари) двинулась большая праздничная колонна с красными знамёнами. Колонна остановилась на Малой Проломной (ныне Профсоюзная), у одноэтажного дома, принадлежавшего до революции Михаилу Даниловичу Богданову. Начался торжественный митинг. На чёрно-белом кадре митинг в самом разгаре.

В тот день Татпрофсовет (Татарский совет профсоюзов) открывал мемориальную доску на фасаде доме Богданова — в память о событиях 1905 года. В тот год по Казани, как и по многим городах Империи, прокатились волны забастовок. Бастовали рабочие алафузовских фабрик и завода братьев Крестовниковых. В основном требовали прибавки к жалованью и восьмичасовой рабочий день.

Большую роль в координации бастующих играли первые казанские профсоюзы. В доме Богданова в 1905-м собирались нелегально профессиональные сообщества. Например, фармацевтов, деревообделочников, металлистов, булочников и кондитеров, кожевенников, экипажников и т.д. Там же проходили подпольные заседания центрального бюро профсоюзов Казани.

На чёрно-белом кадре отчётливо видны мемориальная доска и оратор, выступающий перед собравшимися. Это Алексей Кузнецов, в 1905 году секретарь нелегального бюро профсоюзов. В 1929 году Малая Проломная станет Профсоюзной.

Благодаря мемориальной профсоюзной доске дом Богданова получил статус памятника истории, что помогло ему избежать разрушения в 1990-е годы. Дом был возведён в 1867 году по проекту архитектора Петра Ивановича Романова. В 2027 году — юбилей: 160 лет со дня завершения постройки. Теперь здесь ресторан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с вековой разницей. Чёрно-белый кадр сделал Арнольд Иванович Бренинг в 1920-е годы с берега Нижнего Кабана, с того места, где ныне начинается улица Марселя Салимжанова.

На противоположном берегу Кабана стоят храм Четырёх Евангелистов и огороженная деревянным забором бывшая трамвайная электростанция.

Станция введена в эксплуатацию в октябре 1899 года. Она обеспечивала питание трамвайных линий. В 1922 году Госплан РСФСР выделил деньги на достройку в Казани электростанции, получившей имя III годовщины ТАССР. Она располагалась рядом с трамвайной электростанцией.

Точную дату снимка Арнольда Бренинга установить трудно. Но мы постараемся сделать это по некоторым признакам. Например, рядом с высокой трубой трамвайной электростанции стоит градирня. Её строительство началось в 1928 году. В том же 1928-м была закрыта трамвайная электростанция, после чего началась разборка здания. На чёрно-белом кадре мы видим штабели кирпича. Скорее всего, Бренинг снимал в конце 1928-го или в начале 1929 года.

Храм Четырёх Евангелистов был закрыт в 1930 году и вскорости разрушен. На его месте возведён жилой дом для сотрудников валяльно-войлочной фабрики имени Разумова.

Электростанция имени III годовщины ТАССР оставалась в строю до 1970-х, после чего была снесена. На её месте возведено здание Татарского академического театра имени Камала.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть менее века.

Большая Красная в 1928 году. На проезжей части собралась колонна учащихся медфармполитехникума. За колонной, на дальнем плане, видно здание самого техникума, который разместился в здании бывшей женской гимназии Лидии Петровны Шумковой.

Чёрно-белый кадр ценен тем, что на нём изображён дом семьи Геркен (Большая Красная, 49). Недавно он был отреставрирован и выкрашен в серый цвет, до реставрации несколько десятилетий дом был зелёным. Он построен ещё в XIX веке. Некоторое время принадлежал вдове поручика Михаила Ивановича Пасмурова. Перед революцией в доме жил Николай Александрович Геркен, профессор медицины. Он возглавлял кафедру факультетской хирургии, в 1926 году вышел в отставку и переехал из Казани в Чувашскую республику, где работал до конца жизни в Мариинском Посаде.

Дом семьи Геркен хорошо сохранился в деталях, включая ажурные решётки ограждения, чугунное крыльцо. До 2025 года во дворе даже сохранялись остатки старинного фонтана. Первый этаж дома был облицован красивой глазурованной плиткой фабрики мозаично-цементного производства, каковая фабрика была основана в Казани в 1892 году. К сожалению, во время так называемого косметического ремонта в 2000-е годы плитка была уничтожена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Автор чёрно-белого кадра — фотограф Владимир Лукич Лаптев. Архангельская улица в Ягодной слободе (с 1928 года улица Гладилова).

Дом казанского купца по третьей гильдии Ивана Петровича Свешникова. Был начат строительством в 1833 году, когда Иван Петрович находился уже в почтительном возрасте. Свешниковы были старообрядцами (безпоповцами). Иван Петрович держал мельницу и торговал зерном, крупой и мукой.

Проект дома на Архангельской составил архитектор Александр Кириллович Шмидт. Место было почётным, подле Смоленско-Димитриевского храма. Купола этого храма видны на чёрно-белом кадре, над кровлей свешникова дома. Храм был снесён в советские голы. На его месте теперь средняя школа №81.

После смерти хозяина дом унаследовал сын Никифор Иванович; чуть позже дом был продан купцу Алексею Андреевичу Филипову, а в 1890-е был продан повторно — Алафузовым.

Если увеличить чёрно-белый кадр, над воротами можно прочесть вывеску:

Третье отделение торгово-промышленного общества Алафузовских заводов и фабрик

Сейчас мало кто понимает масштаб этого гиганского промышленного предприятия. Вся нынешняя улица Гладилова находилась во владении семьи Алафузовых. Третье отделение занимало более десятка зданий, его границы тянулись вплоть до Царёвококшайской улицы.

Всего отделений было шесть. Пять в Ягодной слободе. Шестое отделение занимало огромную территорию в Адмиралтейской слободе; в советские годы на этом участке разместился «Сантехприбор». Алафузовы производили обширный перечень товаров: от брезентов и кож, сапог и конских сёдел до воинского обмундирования, клея и химреагентов. В годы Первой мировой Алафузовы стали выпускать помимо прочего — ручные гранаты. За каждое направление отвечало своё отделение.

В советские годы в доме Свешникова было обычное коммунальное жильё. Уже в наше время дом был расселён. В 2013 году здание было скрупулёзно реставрировано...

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. Кажется, что на главной аллее Черноозёрского сада всё осталось по-прежнему. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х годов. Хорошо видно, что спустя 120 лет планировка сохранилась без изменений. Но в самом саду не осталось ни одной исторической постройки.

На чёрно-белом кадре слева деревянный терем в неорусском стиле — это Черноозёрский воксал (voxhall). В XIX веке словом «воксал» или «вокзал» называли места увеселений. Здание возведено по проекту архитектора Владимира Кузьмича Бечко-Друзина в 1886 году. Полностью деревянное, но на каменном фундаменте. Заказчиком выступал Владимир Ильич Ожегов. Он также, например, провёл в саду газовое освещение главной аллеи. В помещениях вокзала горели электрические лампочки (энергию давала собственная динамо-машина). Как сообщала реклама тех лет, «в большом двухсветном зале ресторана имеется оркестрон, а по вечерам играет дамский оркестр. У г. Ожегова можно получать завтраки, ужины и обеды от 50 копеек (за три блюда) до 1 р. (за пять блюд)». Кроме того, посетителям доступны бильярд, телефон, свежие газеты.

Черноозёрский сад сдавался в аренду. В разные годы арендаторами были Михаил Николаевич Квасников, Альберт Карлович Шнееберг, а затем его вдова Эмма Карловна Шнееберг. С 1906 года вплоть до революционного 1919 года садом заведовал Александр Васильевич Васильев. Соответственно ресторан Ожегова вплоть до первых советских лет назывался рестораном Васильева. При Александре Васильевиче Черноозёрский сад пришёл в некоторое запустение. Например, не освещался, скамейки подгнили и шатались, вода из фонтана выливалась наружу, а по стокам в сад стекали помои. Причём произошло это задолго до революции и разрухи.

Я долго искал сведения, когда было разобрано здание вокзала, и обнаружил в архиве, что в июне 1924 года жилищный отдел управления коммунального хозяйства и отдел благоустройства разрешили школе №27 разобрать часть бывшего ресторана Васильева на строительные материалы. Вокзал к тому времени был заброшен, часть здания угрожала падением. 27-я школа нуждалась в ремонте. Ей также был передан для разбора один из бараков за Калугиной горой. Эта информация ранее не публиковалась.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Если долго смотреть на главное здание КНИТУ-КАИ, легко можно увидеть, как бывший частный дом в течение почти двух веков пристраивался, достраивался и реконструировался.

Началось всё в 1798 году, когда на углу Воздвиженской и Поперечно-Казанской улиц (ныне Карла Марса и Япеева) был возведён дом для помещика и аристократа Христофора Львовича Молоствова. Этот частный дом хорошо просматривается на чёрно-белой фотографии — двухэтажный с треугольным фронтоном. Руководил строительством Филипп Емельянович Емельянов, ставший в 1800 году казанским губернским архитектором.

Спустя девять лет, в 1807 году, незадолго до кончины Молоствова, городские власти выкупили дом для размещения 1-й мужской гимназии. Спустя ещё четыре года, в 1811-м, бывший архитектор Нижнего Новгорода Василий Андреевич Смирнов и наш зодчий Яков Михайлович Шелковников перестроили гимназию и пристроили её. Эти пристройки хорошо читаются на старинной фотографии. Архитекторы возвели третий этаж с балконом, колоннаду и увенчали будущую гимназию большим куполом. За колоннадой появилось новое (правое) крыло. Бывший дом Молоствова стал левым крылом нового здания. На маленьком центральном фронтоне появилась дата 1758 — год основания казанской гимназии.

В Отечественную войну 1812 года в Казань из Москвы переехали эвакуированные, их расселяли в том числе здесь. В гимназии учились великие люди: химик Бутлеров, первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин. При гимназии был домовый Вознесенский храм, давший имя части нынешней улицы Карла Маркса. В кадр храм не попал.

После революции гимназия была распущена. В здании разместилась красноармейская воинская часть. Солдатики сильно повредили бывший гимназический корпус, который привели в более-менее сносный вид лишь к 10-летней годовщине Октября в 1927 году. В тот год здание было использовано для размещения Всетатарской выставки достижений.

В 1932 году в здание въехал Казанский авиационный институт. Храм был сломан до основания. На освободившемся месте пристроено новое крыло по проекту Ахмеда Гадиевича Бикчантаева и Виктора Андреевича Дубровина. В Великую Отечественную в Казани снова появились эвакуированные. В КАИ преподавали основоположники советской космонавтики Сергей Павлович Королёв и Валентин Петрович Глушко...

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 100 лет. Личный дом архитектора Константина Саввиновича Олешкевича на Комиссариатской улице (сейчас улица Муштари) — один из самых необычных в казанской архитектуре. Олешкевич построил его (точнее, перестроил на основе старого здания) в 1915-м. Это не модерн, но стилизация под него. Самому Константину Саввиновичу тогда было 42−43 года. Пожить в доме он почти не успел. В 1917-м Олешкевич станет архитектором Казанского порохового завода, а в 1919-м дом будет национализирован Советской властью.

Послереволюционная история дома практически неизвестна. Но удалось раскрыть неизвестные ранее и непубликовавшиеся факты. В начале 1920-х годов здесь был размещён детский дом на 50 детей. Детдом был необычный и назывался Опытно-показательной пионерской коммуной имени Ленина. В 1924 году руководитель чекистского ведомства Феликс Дзержинский создал первые в СССР трудовые детские коммуны. Такие же стали появляться по всей стране Советов.

Пионерская коммуна в Казани была показательно интернациональной: собрали сирот от девяти до 15 лет со всей Татреспублики. Кроме русских и татар — киргизы, калмыки, чуваши, украинцы. Директор коммуны — 18-летний комсомолец Иосиф Малкин. Уже в поздние советские годы он станет директором института усовершенствования учителей Министерства просвещения ТАССР.

Детям, кроме школьной учёбы, давали профессии. В доме были столярная, переплётная и кожевенная мастерские. В то время основной промышленностью Татарской республики было кожевенное производство.

Современник так описал обстановку в бывшем доме Олешкевича: чистота, порядок; отдельные железные койки с матрацами, чистое постельное белье, тёплые одеяла. «Одно лишь портит впечатление — прохладно, и стенки сырые с обрывками когда-то дорогих обоев с гнёздами клопов».

Впрочем, дом неплохо сохранялся в течение десятилетий. Относительно недавно был заложен парадный вход, а окна с модерновой расстекловкой времён Олешкевича были сменены на пластиковые рамы.

В доме много лет, начиная с советских времён, работала поликлиника Казанского научного центра Академии наук. В 2022 году она была закрыта.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На месте, которое ныне занимает концертный комплекс «Пирамида», некогда стоял храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. По храму была названа улица Успенская. Она тянулась от нынешней улицы Ташаяк до Кировского переулка. Ныне это улица Московская, а в советские времена — Кирова.

Это был красивый храм с высокой колокольней. История его начинается с XVI века; её не рассказать в коротком посте. Свои классические черты храм получил в 1863 году и в таком виде простоял до самого разрушения. В 1931 году храм был закрыт. Долгое время использовался как рабочее общежитие. Позднее на его территории разместился Казанский автобусный парк.

В 1972 году была разобрана высокая колокольня. Обрубок звонницы хорошо виден на чёрно-белом кадре слева. С момента сноса колокольни храму оставалось стоять ещё шесть лет. Примерно в это время был сделан чёрно-белый кадр.

В середине 1970-х в храме размещался филиал Казанского пассажирского автотранспортного предприятия №3 Татарского управления автомобильного транспорта. В августе 1978 года храм был снесён полностью.

Если бы власти потянули со сносом пару лет, возможно, Успенская церковь сохранилась бы по сей день. Снос ускорило начавшееся строительство большого (самого большого на тот момент) городского кинотеатра. Храм мешал проезду строительной техники и, по мнению проектировщиков, портил улицу своим видом.

Впрочем, закончить строительство кинотеатра так и не сумели. Началась Перестройка. Недостроенный корпус был разобран в 1990-е. На его месте теперь стоит отель «Мираж».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Из Фуксовского сада открывается прекрасный вид на реку Казанку. За последние 70 лет этот вид невероятно менялся дважды. Первый раз в 1957-м, в результате заполнения Куйбышевского водохранилища. Вода в Казанке сильно поднялась. Например, уровень реки у парка Горького поднялся на 11 метров. Тогда Казанка из неширокой в общем-то реки обратилась в лиман (залив).

На чёрно-белом кадре справа виден небольшой речной причал. Он стоял на новом берегу Казанки. На некотором расстоянии от причала стоит двухэтажный дебаркадер. В 1960-е дебаркадер с рестораном «Парус» на втором этаже стоял под Кремлём. В середине 1970-х дебаркадер был отогнан в речной порт, затем на улицу Подлужную. Там он стал тренировочной базой Казанского государственного университета. Позже сгорел, и много лет бетонное основание торчало на берегу Казанки, использовалось как причальная стенка для университетского теплохода «Геолог» и катера «Поиск».

В советские годы на этом месте появился пляж. Да не один, а два. Второй располагался чуть дальше, на улице Подлужной. В наше время панорама изменилась во второй раз. В 2008 году старое русло реки было засыпано. Позже была построена набережная, а в конце августа 2024-го здесь открылся прекрасный детский парк «Елмай».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Бывшая улица Поперечно-Мокрая. В 1929 году она была переименована в честь двух итало-американских анархистов, казнённых в 1927 году в США по ложному обвинению в вооружённом ограблении, — Николы Сакко и Барта Ванцетти. В 2005-м городские власти решили, что пришло время отправить анархистов на свалку истории: улица Сакко и Ванцетти стала носить имя композитора Рустема Яхина.

Чёрно-белый кадр сделал в 1966 году Лев Николаевич Попов. На втором плане трёхэтажный дом — знаменитое Соболевское подворье, названное по имени владельца, купца 1-й гильдии Ивана Николаевича Соболева, одного из двух основателей Купеческой биржи в Казани.

Здание возводилось с конца 1860-х и пристраивалось до 1870-го или 1871 года. Архитектор — знакомый вам Павел Евграфович Аникин.

Часть подворья занимала гостиница (номера). На первом этаже была дешёвая столовая. Позади здания стоял отдельный корпус — Соболевские бани. В первые советские годы в местных газетах часто писали: баня №4 (бывшая Соболева).

С началом Первой мировой войны в Соболевском подворье был развёрнут госпиталь №9 Всероссийского земского Союза на 50 коек. Госпиталь был организован по II разряду (со средней и малой хирургией); принимал раненых и больных непосредственно из распределительных пунктов. Информацию обнаружил в архивных документах.

Иван Николаевич Соболев оставил о себе хорошую память, хотя скончался он очень давно — ещё в 1891 году, то есть 135 лет назад. В советские годы дом стал обычным коммунальным жильём. Сегодня это памятник архитектуры — объект культурного наследия. Даже по минимальным меркам зданию 155 лет. Последние 10 лет подворье выселено, заброшено. Дом горел не раз — самый проблемный памятник в Казани сейчас.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 60 лет. В марте 1931 года Арнольд Бренинг сделал фотографию моста через Казанку, соединяющего Кизическую дамбу с улицей Большой Проломной, которая начиналась у подножия кремлёвского холма.

Это был высокий деревянный мост подкосно-ригельной системы с ледорезными опорами. Он был сооружён в 1924–1925 годах. Точнее, в 1924-м был был построен сам мост, а в марте 1925 года коммунальное управление Казани буквально за один месяц (старались успеть до паводка) сооружали ледорезные быки. Они стояли у основания каждого пролёта моста и были сделаны из мощных брёвен. Руководил работами инженер коммунхоза по фамилии Вейцер (имени и фамилии его пока не нашёл). В мае 1926 года мост разрушился из-за невероятного наводнения, но был восстановлен.

В XIX веке мост через Казанку в районе Кремля фактически был наплавным. Конструкция была неудобной, поскольку каждую весну мост приходилось разбирать (иначе бы его сносило половодьем), а после спада большой воды мост ставили заново. В 1897 году казанские власти построили высокий деревянный мост подкосно-ригельной системы с ледорезными опорами. Он служил казанцам почти 30 лет. В 1924 году мост был разобран и построен новый по тому же проекту. Прочность конструкции была высокой, по деревянной переправе в 1930 году запущен трамвай.

В 1954 году мост был разобран. Казань готовилась к большому обводнению в связи со строительством Куйбышевской ГЭС, и деревянная переправа уже не годилась. Кроме того, столица социалистической Татарии к тому времени стала большим индустриальным городом — деревянные мосты ей уже не подходили. В 1957 году река превратилась в большой залив. К этому времени уже стоял капитальный железобетонный мост с новой Ленинской дамбой.

Мост и дамба прослужили до 2012 года. Перед Универсиадой в этом месте была возведена новая переправа с развязкой. Она хорошо видна на нижней фотографии. Обильные снегопады в Казани дают повод рассказать вам, как убирали снег и боролись с ним более века назад. На чёрно-белом кадре Воскресенская улица (ныне Кремлёвская) зимой 1906 года. На проезжей части выстроились дворники с лопатами. Они очищают от снега узкую полоску дороги. По этой полоске в очередь едут сани. Ни о каком вывозе снега в ту эпоху говорить не приходилось: не было техники. Снег сваливался в кучи вдоль тротуара. Реже увозился подводами в конец улицы или на незастроенные участки. Тротуары дворники посыпали золой и песком.

Большую проблему представлял навоз. Зачастую извозчики не убирали его, а закапывали в снег. Ещё одной проблемой были помои и мусор, которые жители предпочитали сливать и сбрасывать в кучи снега на улицах и во дворах. Снег скрывал всё. По весне ходить по городу было трудно. Расцветала антисанитария. Городские власти пытались бороться с этим. Например, на базарах обязанность убирать и вывозить снег вменялась арендаторам и хозяевам лавок. При советской власти домоуправления были обязаны с наступлением весны ежедневно (!) убирать вытаявший из-под снега навоз. За нарушение — штраф 100 рублей или принудительные работы до одного месяца.

В январе 1931 года Казанский городской совет рабочих и красноармейских депутатов принял ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ постановление, которым определил в Казани места для вывоза и складирования снега и мусора. Далее список:

— у начала Новой дамбы (это место ныне под водой, недалеко от начала улицы Тази Гиззата);

— на улице Задне-Мещанской (ныне улица Нура Баяна);

— в конце Суконной слободы, у ипподрома (в районе нынешней Даурской);

— конец Красной улицы (ныне улица Серп и Молот);

— Фёдоровский бугор (у нынешней Нацбиблиотеки);

— поле у Порохового завода;

— поле у Ягодной слободы с конца Архангельской улицы (ныне улица Гладилова);

— поле за савиновской стройкой.

Также горсовет определил овраги для сброса снега: у Калугиной горы, у городской скотобойни (рядом с Татарским кладбищем), у Адмиралтейских казарм. Калуге, Клыковке, Жировке и Поповке было разрешено снег не вывозить, а просто сваливать в кучи при условии, что ширина дорог не будет меньше четырёх метров. Тема большая, продолжим в следующий раз.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 120 лет. Площадь Свободы в 1925 году. Слева — дом Казем-Бека. Справа Державинский сад с памятником Гавриилу Державину. История площади в первые советские годы почти неизвестна.

Начнём с дома Казем-Бека. Он был построен в 1850 году по проекту Александра Карловича Ломана. Если увеличить чёрно-белый кадр, можно разглядеть над главным входом вывеску. С 1922 года дом занимала Татарская контора государственного страхования (Татстрах). В первые советские годы дом был национализирован. Семье Казем-Бека были оставлены несколько комнат для проживания. Известно, что Татстрах делал (безуспешно) попытки выселить всех из дома. Весной 1925 года в конторе Татстраха произошёл инцидент, настолько громкий, что он вышел за пределы Татарской республики.

У Татстраха была стенная газета. Тут надо оговориться, что в послереволюционную эпоху стенгазеты и стенгазетные корреспонденты (стенкоры) по степени влияния были очень похожи на администраторов нынешних телеграм-каналов. В апреле 1925-го инспектору Татстраха по фамилии Курилло не понравилась статья стенкора по фамилии Ахмадуллин. Что было написано в той статье, известно мало. Ахмадуллин критиковал Курилло; одна из претензий — он часто проводит время в комнатах Казем-Беков вместо работы. Между инспектором и стенкором произошёл конфликт. Курилло избил Ахмадуллина. Скандал вышел наружу. На сторону стенкора встала вся советская пресса. Курилло попал под суд. Общественность требовала наказания. Короткие заметки об этом громком деле печатала даже «Правда» — главная газета СССР.

На месте Державинского сада теперь стоит театр оперы и балета. Памятник Гавриилу Романовичу был снесён и переплавлен в начале 1930-х, но разогрев общественного мнения начался за несколько лет. Памятник — творение скульптора Самуила Ивановича Гальберга и придворного архитектора Константина Андреевича Тона — был установлен по личной инициативе императора Николая I в 1847 году. В 1924-м газета «Красная Татария» вбросила лозунг: при Николае Первом хорошим людям памятники не ставили! В последние перед уничтожением годы памятник Державину использовался как подставка для громкоговорителя. В 1925-м в редакции «Красной Татарии» (она размещалась на Театральной улице) была установлена радиотелефонная станция особого назначения, которая позволяла редакции принимать новости из Москвы практически в режиме реального времени. Сотрудники газеты периодически водружали громкоговоритель на постамент и транслировали передаваемые станцией концерты из Москвы. Это было очень необычно для тех лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 101 год. Здание Казанского реального училища (КРУ) занимает угол Варламской (ныне Мартына Межлаука) и Левой набережной Булака (она же Лево-Булачная). Чёрно-белая фотография была сделана с деревянного Романовского моста в начале прошлого века.

Здание на 500 учащихся с физическим кабинетом и актовым залом было заложено в 1876 году, то есть 150 лет назад. Строительные и отделочные работы завершены за три года. Все хлопоты по строительству взял на себя знакомый вам купец Иван Николаевич Соболев. В сентябре 1879 года корпус принял первых учеников.

Проект здания составил 34-летний Христофор Григорьевич Пашковский — преподаватель черчения и рисования в училище. Кроме учебной части, был предусмотрен жилой корпус — квартиры для директора, инспектора и классных наставников. Жилая часть — это двухэтажная пристройка в левой части снимка.

Христофор Григорьевич Пашковский окончил Академию художеств. Диплом давал право составлять архитектурные проекты. Пашковский был новатором и изобретателем. Например, он изобрёл свою систему огнестойких глино-бетоноцементированных крыш.

Реальное училище было учреждено в 1872 году, но открылось в сентябре 1875-го. Минувшей осенью исполнилось ровно 150 лет. По сути это было профтехучилище с гимназическим образованием, куда могли поступить дети без различия сословия и вероисповедания.

Казанская городская дума выделила на училище деньги, которые собирались на учреждение в Казани коммерческого института. Собранных средств не хватало на институт, но реальному вполне хватило. Первые годы до 1879-го, пока строилось новое здание, для занятий снимали частный дом на Большой Проломной.

Обучение здесь было платным. Примерно 30 рублей в год. Для помощи учащимся из бедных семей было учреждено Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Казанского реального училища. По какой-то причине в КРУ не учились татарские дети. При общем количестве учащихся более 500 — татар было максимум шесть учеников...

В реальном учились минимум два человека, известных по всему миру. Вячеслав Михайлович Скрябин, он же Молотов, руководитель советской дипломатии, деливший довоенную и послевоенную Европу. Александр Матвеевич Понятов, изобретатель видеосистем и основатель американской корпорации Ampex.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Площадь Свободы в начале 1960-х. Чёрно-белая фотография ценна тем, что запечатлела удивительный механизированный процесс уборки снега. В кадре самая популярная и массовая снегоуборочная машина Советского Союза — лаповая (потому что у неё есть лапы) С-4. Её почти всегда сопровождали мальчишки — монотонная работа механических лап действовала завораживающе. Оторвать взгляд было трудно.

Выпуск С-4 был поручен Свердловскому заводу коммунального машиностроения в 1957 году. Скорее всего, чуть позже первые машины появились в Казани. На снимке отчётливо виден госномер С-4 (39-39 …) Такие номера выдавались с 1959-го. На дальнем плане чёрно-белого снимка можно разобрать грузовик ГАЗ-51. Эта модель отчасти была основой для С-4. Во всяком случае, двигатель, радиатор и основные узлы были газовскими.

Разработкой первой снегоуборочной техники в Советском Союзе занималось конструкторское бюро управления по благоустройству Москвы (КБ УБМ). Первый снегопогрузчик появился после войны, в 1947 году, на основе грузовика ЗИС-5 (в народе трёхтонка). Грузовик переделывался для езды задом-наперёд (в результате задний мост становился тихоходным передним ведущим мостом), убиралась кабина, навешивалось необходимое оборудование. С-4 стала первым снегопогрузчиком, спроектированным на собственной раме. Она могла передвигаться по дорогам с обычной для автомобиля транспортной скоростью.

До появления снегопогрузчиков снег убирался практически вручную. Сначала коммунальная техника отваливала его к тротуару, а затем граждане лопатами грузили снег кузова бортовых машин. Лаповый снегопогрузчик, прозванный в народе «золотыми ручками» навсегда изменил зимнюю жизнь в городе.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 60 лет. На чёрно-белом кадре запечатлён один из дней, когда на углу Карла Маркса (бывшая Грузинская) и Комлева (бывшая Новокомиссариатская) начался снос старинной усадьбы, вошедшей в историю Казани в связи с фамилией семьи Бронниковых. В этом году исполнилось бы ровно 190 лет, как усадьба была возведена. Проектировал её архитектор Пётр Григорьевич Пятницкий. Строительство началось в 1834-м, закончено в 1836-м.

Это была классическая городская усадьба XIX века. Главный дом в два этажа с мезонином (первый этаж каменный, второй деревянный). Дом в кадр не попал. Он стоял в глубине участка, с отступом от красной линии улицы. По бокам два маленьких одноэтажных бревенчатых флигеля.

Участок, который занимала усадьба, принадлежал Ивану Гавриловичу Алабову, почётному потомственному гражданину Казани. Кем он был, пока установить не удалось. Но в Астраханском госархиве хранится дело 1863 года о причислении к астраханскому купечеству енотаевского купца Ивана Гавриловича Алабова.

На месте усадьбы в XVII веке стоял дом, где жил с девятилетнего возраста Сергей Тимофеевич Аксаков, будущий большой писатель, привезённый родителями из Уфы учиться в казанской гимназии.

По информации краеведа Сергея Павловича Саначина, в 1840-е усадьба принадлежала Владимиру Николаевичу Бекетову, зятю казанского губернатора Альберта Карловича фон Пирха. В конце XIX века хозяином усадьбы стал действительный статский советник Василий Семёнович Бронников. Некогда он служил главным врачом Казанского военного госпиталя, по увольнении с военной службы вернулся в Казань, был гласным городской думы, состоял в санитарной комиссии. В справочнике тех лет указано, что жил Бронников в собственном доме на углу Грузинской улицы. В доме был телефон: номер 388.

Доктор Бронников скончался в январе 1917 года. После революции его дом был национализирован и превращён в коммунальное жильё. В конце 1970-х участок был выбран для строительства Выставочного зала Союза художников ТАССР. Усадьба была снесена.

Чёрно-белый кадр сделал Георгий Валентинович Фролов. Обе фотографии — с одной точки с разницей около 48 лет. В октябре 1925 года на улице Тукаевской, 64, открылся Татарский национальный кинотеатр (чуть позже он получил короткое имя «Чаткы» (то есть «Искра»). Ровно век спустя стоящий на месте кинотеатра офисный центр имеет тот же адрес (Тукая, 64).

Небольшое деревянное здание могло вместить 400 зрителей. Благодаря архивам мы можем, например, узнать, что 17 февраля 1928 года в «Чаткы» крутили боевик сезона «Смарагда Набурэн» — мировую картину в двух сериях и 17 частях с участием Элен Рихтер. Первая серия называлась «Выстрел в Парижской опере», вторая — «Смертельная борьба». 17 февраля показывали только первую серию. Сеанс начинался в 17:30, продажа билетов открывалась за час. Билет стоил 15−25 копеек. Сохранился телефон «Чаткы»: 12-31.

Поскольку «Чаткы» был татарским кинотеатром, все фильмы шли с титрами на татарском языке. Звуковое сопровождение обеспечивали тапёры (в «Чаткы» в основном это были женщины). Они не только играли на пианино, но и имитировали звуки. Платили 5 рублей за вечер (при зарплате рабочего и совслужащего в 40−45 рублей).

За год до открытия «Чаткы», в феврале 1924 года, было учреждено акционерное общество «Татарское кинематографическое объединение „Таткино“». Там лаборатории «Таткино» занимались переводом фильмов на татарский (в то время язык был ещё на арабице), а также показом фильмов в деревнях и сёлах. Если перевод картины сделать не успевали, то в зале работал громогласный переводчик.

Чёрно-белая фотография сделана в 1964 году. На фасаде «Чаткы» висит афиша фильма с Юрием Никулиным в главной роли «Ко мне, Мухтар». В 1970-е деревянное здание было снесено, на месте появился новый современный кинотеатр имени Тукая. К сожалению, он не пережил нашего времени. Долгое время стоял закрытый. В 2013 году на его месте компания «Бахетле» построила бизнес-центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 62 лет. На бывшей Архангельской улице (ныне Гладилова) к концу XIX века почти все здания имели отношение к промышленной империи Алафузова. Производство было разбито на отделения: пять отделений было в Ягодной слободе (в основном по Архангельской улице), шестое занимало огромную территорию в Адмиралтейской слободе (мы там ещё побываем).

Центр алафузовских заводов начинался за каменными воротами, что слева на старинной фотографии. Над воротами видна большая вывеска, на которой едва можно разобрать слова: Льно-прядильно-ткацкая мануфактура и кожевенный завод Торгово-Промышленного Общества фабрик и заводов Алафузовских.

Ворота вели на Главный двор, где стояла заводская контора — бывший дом семьи Котеловых, прекрасный архитектурный памятник эпохи императора Николая I.

Трёхэтажное протяжённое здание из красного кирпича — это прядильный корпус. Он был построен в 1895 году, то есть 130 лет назад. Здесь размещались также мастерские: раскройная, сапожная и механические. В советские годы к зданию был пристроен новый корпус, Главный двор оказался со всех сторон закрыт.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. На чёрно-белом снимке улица Кирова (ныне Московская). По центру один из самых эффектных домов старой Казани. Возведён в 1888 году. Владельцем был купец 2-й гильдии Дмитрий Николаевич Манаков. Он занимался лесоторговлей и сколотил большой капитал. У Манакова было двое сыновей: Борис и Владимир. Борис Дмитриевич вошёл в историю страны как пионер русской авиации — в числе первой полусотни русских лётчиков. Родился он в 1887 году в Казани и некоторое время жил в доме на Московской. Потом семья переехала в Архангельск.

Братья Манаковы — Дмитрий, Константин и Христофор Николаевичи — были весьма известными в Архангельской губернии коммерсантами. После кончины Дмитрия Николаевича душеприказчиком и опекуном его детей стал младший брат Христофор. Имущество было значительное: жилые дома в Архангельске и Казани, магазины в Архангельске и Великом Устюге, речной пароход «Олечка» и парусные суда на Северной Двине и прочая.

Дом на Московской улице возведён по проекту архитектора Глушкина. Дом очень красивый и неплохо сохранившийся. Даже флигель уцелел, хоть и был перестроен.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 60 лет. Интересный снимок Черноозёрского парка в 1960-е годы. Если парковое пространство сохранилось, пусть и с небольшими изменениями, то улица Дзержинского (бывшая Правая Черноозёрская) сильно изменилась. На втором плане мы частично видим два старинных здания. Первое — флигель дома Ибрагима Юсуповича Бурнаева. Построил его архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1760-е. Скорее всего, это был кафтыревский типовой проект. В 2000-е на этом месте был возведён обычный элитный дом (архитектор Михаил Августович Борщевский).

Справа двухэтажный дом (прежний адрес: Дзержинского, №5). В 1860-х годах дом принадлежал немцу Карлу Карловичу Нопперу. Данные по нему в архивах практически отсутствуют. Но, по информации архитектора и краеведа Сергея Павловича Саначина, Ноппер не только жил здесь, но и содержал магазин дамских мод: до Ноппера, в 1850-е годы, здание принадлежало другому иностранцу, по фамилии Цейдер. Возможно, он этот дом и построил. В 2009 году старинное здание было снесено. На его месте теперь музей «Городская панорама».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Султановская мечеть, или Усмановская, или Солтан-Усмановская, она же Красная, Алая или Восьмая соборная, стоит на перекрёстке Тихвинской и Поперечно-Тихвинской улиц (они же Тукая и Камала).