Сын Хрущева о конфликте между Россией и Украиной

Сергей Никитич Хрущёв, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва (с 1953 по 1964 года) в интервью не безизвестному журналисту Дмитрию Гордону высказал своё мнение, почему его отец в 1954 году передал Крым в состав УССР (Украинской Советской Социалистической Республики).

Но для начала давайте отметим, что Хрущев-младший был в свое время довольно осведомленной личностью. Он долгие годы находился рядом с отцом - принимал участие в большом количестве зарубежных визитов и поездок по стране. Именно Сергей Хрущёв лично редактировал при жизни мемуары отца, переправляя их на Запад для издания.

При этом Сергей Хрущёв был еще и доктором технических наук, долгие годы работал конструктором ракетно-космической техники в ОКБ Челомея, трудясь над созданием крылатых и баллистических ракет. В 1963 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

В 1991 году Хрущев-младший выехал в США по приглашению Университета Брауна для чтения лекций по истории Холодной войны. Умер он в 2020 году там же - в США. А похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве - рядом со своим отцом.

Итак, какие же самые главные цитаты того интервью Хрущева Гордону для нас наиболее важны?

О том, почему отец передал Крым в состав УССР:

"...Если вы посмотрите на карту, Крым.

.."пристёгнут" к Украине. И когда там стали заниматься экономикой и самое главное строить тот канал, который сейчас, к сожалению, вы закопали, то Госплан сказал - лучше если будут строить под одним юридическим лицом, и передали Украине...

Никакой политики не было! Как любят в России говорить: попытка ублажить украинскую бюрократию или подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине… Нет! Это чисто такое решение структурное. Чтобы Крым стал возрождаться...»

О том, понимал ли Никита Хрущёв, какую "мину замедленного действия" он закладывает при передаче Крыма из РСФСР в УССР:

"...А никакой "мины" никто не закладывал... Если бы не нарушилось развитие Советского Союза, реформирование, которое в 1964 году достигло той стадии, когда власть уже даже хотели передавать директорам… уменьшили роль партии… новая была Конституция…, Советский Союз до сих пор бы существовал и никаких таких бы проблем не было. Я в это верю..."

О словах Сергея Хрущёва ранее:" Вам( Украине) Крым подарил не отец, а Ельцин":

"...Как я читал в воспоминаниях Кравчука, когда они встречались в Беловежской пуще, он (Кравчук) спросил Ельцина: " Борис Николаевич, а как с Крымом будем?" А Борис Николаевич уже на стол смотрел: там уже рюмки ставили. Он (Ельцин) сказал: " Да бери Крым". Крым Кравчук и забрал. Так, что это не я так считаю. Так свидетель (Кравчук) говорит. Можете (у Кравчука) переспросить..."

Ответ на вопрос о том - законна ли аннексия Россией Крыма:

"...Ну, во-первых, все границы прикосновенны - они всё время меняются. Если бы они (границы) были неприкосновенны, то тогда бы первое незаконное решение - это независимость Украины. Когда происходит нарушение нормального законодательного процесса, нарушается Конституция, как это произошло во время переворота 2013 года, то на периферии всегда наступают такие движения сепаратистские. А Крым всё время тяготел к России...

Говорить после революции о законности ее и незаконности - это бессмысленно...»

Об активном участии США в свержении Януковича:

"...Это было не внутренне дело Украины, В этом свержении действительно активно участвовала Америка... Америка в то время считала, что если вдруг Украина войдёт в этот Таможенный союз вместе с Россией, то восстановится Советский Союз и будет очень плохо. Будет новая "холодная" война. И поэтому нужно, как можно скорее это дело прекратить.

Вот и решили воспользоваться протестом молодёжи против отмены подписания экономического соглашения с Европой. Смену власти в другой стране американцы очень умеют делать... А какой Янукович - хороший или плохой - мне сказать трудно

О том, что Крым больше не вернётся в состав Украины:

"... Думаю, что нет. Во-первых, что произошло, то произошло. У всех есть ностальгия. У меня есть ностальгия по Советскому Союзу, например. Сейчас надо думать не о Крыме, а о Донбассе, который вами ( Украиной) очень активно "выталкивается". По-моему они (Донбасс) уже подошли к точке невозврата. Осталось чуть-чуть..."

О том, что в Донбассе идёт война не между Украиной и Россией, а обыкновенная гражданская война:

"...Там (на Донбассе) нет войны между Украиной и Россией. У вас идёт нормальная гражданская война. И не надо придумывать себе, что вы (Украина) воюете с Россией. Там, наверное, есть российские волонтёры, как есть волонтёры и на киевской стороне..."

О том, есть ли российские войска в Донбассе:

"...Есть единственный критерий наличия чужих войск и их участия в боевых действиях - военнопленные. Их нет! Если бы там были российские войска, это были бы тысячи людей, которые бы вам докладывали: я такой-то, из такого полка. Ваши разговоры о русских войсках на Донбассе – это для людей наивных и необразованных...Там идёт война гражданская..."

По-моему, исчерпывающий ответ человека, которого в последнее время можно было считать исключительно западным. Да и к его отцу отношение в России нынче сугубо отрицательное.

И вот при всем при этом он не поет под дудку американцев, а говорит как есть. Как настоящий россиянин.

https://crimea.ria.ru/politics/20200619/1118413150/Chey-Krym...