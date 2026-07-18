133 года назад родился Владимир Маяковский

Сегодня День Рождения моего любимого поэта Владимира Маяковского!
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
https://t.me/dagranovsky/11461
Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц…
И потянуло
порохом
от всех границ…
Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.
«Ну что ж». В. МАЯКОВСКИЙ
В ноябре 2024 года я уже делился своим восторгом от первого альбома группы «Железный Авангард» («Советская Россия», 27.11.2024, «Послушайте!»). Признаюсь снова, я был просто сражен 10 треками, выполненными в жестком стиле «industrial metal» (думаю, понятно без перевода) на стихи моего любимого Владимира Маяковского.
Маяковского я люблю с детства, вот буквально сколько себя помню. Одно из первых стихотворений, которое я уже тогда смог воспринять, – «Что такое хорошо?» Сколько лет прошло, но люблю я это стихотворение не меньше и руководствуюсь им в жизни.
Маяковский был и есть со мной всю мою жизнь – его стихи я учил в школе и просто для себя. У Маяковского вы найдете ответы на все вопросы бытия, а главное – найдете энергию, чтобы этих ответов добиться от окружающего мира.
К Маяковскому мы, мое поколение и те, кто старше, в хорошем смысле слова привыкли. И вот, оказывается, Маяковский может звучать просто суперсовременно, да так мощно, что, должен признаться честно, я, человек, довольно искушенный в музыке, с октября прошлого года фактически и слушаю один «Железный Авангард» – в самом прямом смысле слова нам песня строить и жить помогает, в машине, на тренировке, просто, когда настроение не очень (бывает ведь и такое!). И я надеюсь, что песня поможет и всем моим друзьям и товарищам.
Кстати, примерно с октября прошлого года я еще и постоянно читаю Маковского – и поверьте, это очень актуальное в наше время чтение, плюс полезное с любой точки зрения, включая энергетическую подпитку.
Отдельно хочу сказать, что, на мой взгляд, Маяковский – это не меньшее «наше всё», чем Пушкин, к которому я тоже отношусь с огромным уважением и симпатией. И если Пушкин фактически является создателем современного литературного русского языка, то Маяковский раскрыл возможности нашего языка. Эти возможности оказались, поистине, безграничными, что, в целом, было свойственно той эпохе, когда люди считали, что способны победить всё, включая смерть, и изменить не больше, не меньше, как Вселенную.
Маяковский – это большевизм 99-й пробы, и «Железному Авангарду» удалось поймать это настроение и раскрыть его в полный рост. Маяковский – это железный романтизм эпохи, а коммунизм вообще немыслим без романтизма. Коммунизм – это всегда взгляд вверх, на звезды, в будущее!
В первом альбоме «Железного Авангарда», как я уже сказал, было 10 песен, из которых я был просто сражен наповал двумя – «Левый марш» и «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Но были невероятно хороши и другие стихи, тексты которых знакомы нам с детства – «Я и Ленин», «Стихи о Советском паспорте», «Мы», «Гляди, товарищ, в оба!» и другие.
Такое впечатление, что написаны они сейчас. Чего только стоят «британцы твердолобые», которые снова, я бы сказал, «республике грозят», и что «России не быть под Антантой!» В общем, если кто не слышал первый альбом, могу только повторить его название: «Послушайте!»
Надо сказать, что с момента выхода альбома «Послушайте!» мне удалось ознакомить с ним большое число друзей-товарищей, и их реакция оказалось сходной с моей. Во всякое случае, не оказалось никого, даже из числа далеких от политики людей, которым бы не понравилось. И у абсолютного большинства случался культурный шок от того, как стихи, бывшие всю жизнь с нами, зазвучали по-новому.
Первый альбом я охарактеризовал бы одним словом: «Мощь!» Но, казалось бы, невероятно, второй альбом под названием «Мы идем!» оказался заметно мощнее. Как такое возможно? Оказывается, возможно. Плюс, если и первый был сделан с музыкальной точки зрения безукоризненно, то второй выполнен еще более качественно, это явный шаг вперед. Некоторые композиции меня просто потрясли, а одна прямо просто до слез. Но обо всем по порядку.
Первая песня, вернее, я бы сказал, композиция, хотя и иностранное слово «трек» в данном случае подходит – «Ну что ж». Именно ее я вынес эпиграфом к статье, и она как нельзя лучше создает нужно настроение.
Вторая песня – «Красный Еж», мощнейшая, быстрая, невероятно энергичная композиция, с невероятным ритмом и драйвом. Уверен, такая композиция сделала бы честь лучшей «металлической» группе. Здесь такая энергетика и должна быть, ведь речь идет о журнале, посвященном «Красной Армии»:
Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи, – все под ружья!
Красная Армия – Красный еж –
Железная сила содружья.
Рабочий на фабрике, куй, как куешь,
Деникина день сосчитан!
Красная Армия – Красный еж –
Верная наша защита.
Крестьяне, спокойно сейте рожь,
Час Колчака сосчитан!
Красная Армия – Красный еж –
Лучшая наша защита.
Красная Армия – Красный еж –
Верная наша защита.
Третья композиция – заглавная, давшая название всему альбому, «Мы идем!» Видеорядом к этой песне я бы сделал грандиозные советские первомайские парады – рабочие, крестьяне, физкультурники.
Кто вы?
Мы –
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городовой:
– чего, мол, меня нарядней и чище! –
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище…
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор –
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок ведра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
Четвертая песня – «Комсомольская», тоже быстрая, тоже невероятная по своей энергетике. А еще она невероятна тем, что слова из этой песни – это, думаю, самая известная фраза Маяковского, и в нашей школе были на стендах в любом классе. Эти слова невероятно (я заметил, что очень часто применительно к «Железному Авангарду» употребляю слово «невероятно», но что делать, если так оно и есть?!). Стихотворение написано Маковским в 1924 году, на физическую смерть Ленина и его духовное бессмертие. Песня категорически рекомендуется к прослушиванию, именно сейчас, как аргумент в идеологических спорах с врагами:
Строит, рушит, кроит и рвет,
Тихнет, кипит и пенится,
Гудит, молчит, говорит, и ревет –
Юная армия: ленинцы.
Мы новая кровь городских жил,
Тело нив, ткацкой идей нить.
Ленин – жил, Ленин – жив,
Ленин – будет жить.
Залили горем. Свезли в Мавзолей
Частицу Ленина – тело.
Но тленью не взять – ни земле, ни золе –
Первейшее в Ленине – дело.
Смерть, косу положи! Приговор лжив.
С таким небесам не блажить.
Ленин – жил, Ленин – жив,
Ленин – будет жить.
Ленин – жив шаганьем Кремля –
Вождя капиталовых пленников.
Будет жить, и будет земля
Гордиться именем: Ленинка.
Еще по миру
Пройдут мятежи –
Сквозь все межи
Коммуне путь проложить.
К сведению смерти, старой карги,
Гонящей в могилу и старящей:
«Ленин» и «Смерть» – слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» – товарищи.
Тверже печаль держи. Грудью в горе прилив.
Нам – не ныть.
Ленин – жил, Ленин – жив,
Ленин – будет жить.
Пятая песня – тоже известное нам с детства стихотворение, с первых строк снова актуальное так же, как и сто лет назад, «Хорошо!».
Пестрит передовица
Угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят? Хорошо.
Полки идут
У меня на виду.
Барабану в бока
Бьют войска.
Нога крепка,
Голова высока.
Хорошо.
Приспособил к маршу такт ноги:
Враги ваши – мои враги.
Лезут? Хорошо.
Сотрем в порошок…
Я с теми, кто вышел строить и месть
В сплошной лихорадке буден.
Отечество славлю, которое есть,
Но трижды – которое будет!
Следующая песня опять невероятна, а именно своим прямо-таки мистическим то ли совпадением, то ли предсказанием, «Явление Христа», в которой Маяковский высмеивает американских лицемеров-«миротворцев». За сто лет, как мы видим, ничего не изменилось. Поразительно, но не изменились даже фамилии! В стихотворении речь идет о Фрэнке Келлоге – госсекретаре США с 1925 года.
Как написал мой товарищ, публицист Дмитрий Попов, «Келлог за 100 лет совсем не изменился!»
Готовьте возы тюльпанов и роз,
Детишкам – фиалки в локон.
Европе является новый Христос в виде
Министра Келлога…
Поздравит державы мистер Христос
И будет от чистого сердца
Вздымать на банкетах шампанский тост
За мир во человецех.
Подпишут мир на глади листа,
Просохнут фамилии на́сухо, –
А мы посмотрим, что у Христа
Припрятано за пазухой.
За пазухой, полюбуйтесь вот,
Ему наложили янки –
Сильнейший морской и воздушный флот,
И газы в баллонах, и танки.
Готов у Христа на всех арсенал;
Но главный за пазухой камень –
Злоба, которая припасена
Для всех, кто с большевиками.
Седьмая композиция – «Летающий пролетарий», отрывок из одноименной поэмы. Ритмичная, мощная, как работающий двигатель самолета. Опять начинается с невероятного предсказания, в котором Маковский говорит про «самолет беспилотный». И обратите внимание, где полощется – меж звезд! – и это в 1925 году!
Себя с врагом померьте,
Дорогу кровью рдя;
До самой небьей тверди
Коммуну утвердя.
Наш флаг меж звезд полощется,
Рабочью власть растя.
Мы – летчики, мы – летчицы,
Рабочих и крестьян!
Вперед! Сквозь тучи-кочки!
Летим, крылом блестя.
Мы – летчики республики
Рабочих и крестьян.
Наш флаг меж звезд полощется,
Рабочью власть растя.
Мы – летчики, мы – летчицы,
Рабочих и крестьян!
Восьмая композиция – «Первое мая». Она явно опередила свое время, но, уверен, направление в будущее указывает верно.
Первое мая.
Еще не стерто с земли
Имя последнего хозяина,
Последнего господина.
Еще не в музее последний трон.
В улицы!
К ноге нога!
Всякий лед под нами ломайся!
Тайте все снега!
Девятая песня – несомненный хит, тоже стихотворение, знакомое нам с детства, «Город-сад». К нему тоже даже и придумывать видеоряд не надо – прямо перед глазами хроника великих советских строек!
Темно свинцовоночие,
А дождик толст, как жгут,
Сидят в грязи рабочие,
Сидят, лучину жгут.
Но губы шепчут в лад:
«Через четыре года
Здесь будет город-сад!
Тут будет город-сад!»
Свела промозглость корчею –
Неважный мокр уют,
Сидят впотьмах рабочие,
Подмокший хлеб жуют.
Но шепот громче голода –
Он кроет капель спад:
«Через четыре года
Здесь будет город-сад!»
Следующую, десятую, песню я бы посвятил всем авторам «Советской России» и вообще всем нашим авторам-пропагандистам. Песня так и называется – «Рабочие корреспонденты». Хотя, как раз тут уместно слово «композиция», потому что песня поется жестким речитативом, в стиле рэп-металл, в котором играет американская коммунистическая группа «Rage Against The Machine».
Пять лет рабочие глотки поют,
Века воспоет рабочих любовь –
О том, как мерили силы в бою –
С Антантой, вооруженной до зубов.
Буржуазия зверела. Вселенной мощь –
Служила одной ей.
Ей – танков непробиваемая толщь,
Ей – миллиарды франков и рублей.
И, наконец, карандашей, перьев леса́
Ощетиня в честь ей,
Лили тысячи буржуазных писак –
Деготь на рабочих, на буржуев елей.
Мы в гриву хлестали, мы били в лоб,
Мы плыли кровью-рекой.
Мы взяли твердыню твердынь – Перекоп
Чуть не голой рукой.
Мы силой смирили силы свирепость.
Избита, изгнана стая зверья.
Но мыслей ихних цела крепость,
Стоит, щетинит штыки-перья.
Пора последнее оружие отковать.
В руки перо берем.
Пора – самим пером атаковать!
Пора – самим защищаться пером.
И, наконец, последняя, одиннадцатая, композиция, на которой я бы хотел остановиться отдельно. Она называется просто – «Товарищи». Но такой силы и пронзительности, а по нынешним временам и трагизма, я не слышал вообще в своей жизни. Признаюсь, хотя я не слишком впечатлительный человек, у меня не просто потекли слезы из глаз, а натурально перехватило дыхание! Да, я был потрясен, и не боюсь в этом признаться! Само стихотворение – диалог Маяковского с товарищами, похороненными у Кремлевской стены, которые спрашивают у него, как живет и развивается страна. Особенно трагично слушать эту песню в наше время, когда ту, нашу, страну, нашу любимую и неповторимую Родину – СССР, нам сохранить не удалось.
Песня разительно отличается от всех предыдущих, записанных с характерным мужским, довольно грубым вокалом, прямо по Маяковскому – «слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря!»
«Товарищи» – диалог двух высоких молодых, пронзительных вокалов, мужского и женского. У меня возникло множество ассоциаций – это и наш парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, и картина Константина Васильева «Валькирия над погибшим воином», и наша великая, считаю, самая великая в истории человечества песня – «Священная война». Извините за сумбур, но я даже не знаю, как все это охарактеризовать. Если бы я был верующим человеком, я бы сказал, что это поют ангелы. В общем, я был просто потрясен. Прошу вас, послушайте обязательно! А пока почитайте текст, его не надо даже комментировать.
На девять сюда октябрей и маев,
Под красными флагами праздничных шествий,
Носил с миллионами сердце мое,
Уверен и весел, горд и торжествен.
Я здесь бывал в барабанах стучащих
И в мертвом холоде слез и льдин,
А чаще еще –
Просто один.
И чудится мне, что на красном погосте
Товарищей мучит тревоги отрава.
По пеплам идет, сочится по кости,
Выходит на свет по цветам и по травам.
– Скажите – вы здесь? Скажите – не сдали?
Идут ли вперед? Не стоят ли? – Скажите.
Достроит коммуну из света и стали республики вашей
Сегодняшний житель? –
Тише, товарищи, спите…
Ваша подросток-страна
С каждой весной ослепительней, крепнет,
Сильна и стройна.
В мире насилья и денег,
Тюрем и петель витья –
Ваши великие тени
Ходят, будя и ведя.
Спите, товарищи, тише…
Кто ваш покой отберет?
Встанем, штыки ощетинивши,
С первым приказом: «Вперед!»
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, Московская обл.
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