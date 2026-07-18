133 года назад родился Владимир Маяковский

Сегодня День Рождения моего любимого поэта Владимира Маяковского!

Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы

поэтов и правительств.

Мой стих

трудом

громаду лет прорвет

и явится

весомо,

грубо,

зримо,

как в наши дни

вошел водопровод,

сработанный

еще рабами Рима.

В курганах книг,похоронивших стих,железки строк случайно обнаруживая,выс уважениемощупывайте их,как старое,но грозное оружие.

https://t.me/dagranovsky/11461

«Мы идем!»

Раскрыл я

с тихим шорохом

глаза страниц…

И потянуло

порохом

от всех границ…

Бурна вода истории.

Угрозы

и войну

мы взрежем

на просторе,

как режет

киль волну.

«Ну что ж». В. МАЯКОВСКИЙ

В ноябре 2024 года я уже делился своим восторгом от первого альбома группы «Железный Авангард» («Советская Россия», 27.11.2024, «Послушайте!»). Признаюсь снова, я был просто сражен 10 треками, выполненными в жестком стиле «industrial metal» (думаю, понятно без перевода) на стихи моего любимого Владимира Маяковского.

Маяковского я люблю с детства, вот буквально сколько себя помню. Одно из первых стихотворений, которое я уже тогда смог воспринять, – «Что такое хорошо?» Сколько лет прошло, но люблю я это стихотворение не меньше и руководствуюсь им в жизни.

Маяковский был и есть со мной всю мою жизнь – его стихи я учил в школе и просто для себя. У Маяковского вы найдете ответы на все вопросы бытия, а главное – найдете энергию, чтобы этих ответов добиться от окружающего мира.

К Маяковскому мы, мое поколение и те, кто старше, в хорошем смысле слова привыкли. И вот, оказывается, Маяковский может звучать просто суперсовременно, да так мощно, что, должен признаться честно, я, человек, довольно искушенный в музыке, с октября прошлого года фактически и слушаю один «Железный Авангард» – в самом прямом смысле слова нам песня строить и жить помогает, в машине, на тренировке, просто, когда настроение не очень (бывает ведь и такое!). И я надеюсь, что песня поможет и всем моим друзьям и товарищам.

Кстати, примерно с октября прошлого года я еще и постоянно читаю Маковского – и поверьте, это очень актуальное в наше время чтение, плюс полезное с любой точки зрения, включая энергетическую подпитку.

Отдельно хочу сказать, что, на мой взгляд, Маяковский – это не меньшее «наше всё», чем Пушкин, к которому я тоже отношусь с огромным уважением и симпатией. И если Пушкин фактически является создателем современного литературного русского языка, то Маяковский раскрыл возможности нашего языка. Эти возможности оказались, поистине, безграничными, что, в целом, было свойственно той эпохе, когда люди считали, что способны победить всё, включая смерть, и изменить не больше, не меньше, как Вселенную.

Маяковский – это большевизм 99-й пробы, и «Железному Авангарду» удалось поймать это настроение и раскрыть его в полный рост. Маяковский – это железный романтизм эпохи, а коммунизм вообще немыслим без романтизма. Коммунизм – это всегда взгляд вверх, на звезды, в будущее!

В первом альбоме «Железного Авангарда», как я уже сказал, было 10 песен, из которых я был просто сражен наповал двумя – «Левый марш» и «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Но были невероятно хороши и другие стихи, тексты которых знакомы нам с детства – «Я и Ленин», «Стихи о Советском паспорте», «Мы», «Гляди, товарищ, в оба!» и другие.

Такое впечатление, что написаны они сейчас. Чего только стоят «британцы твердолобые», которые снова, я бы сказал, «республике грозят», и что «России не быть под Антантой!» В общем, если кто не слышал первый альбом, могу только повторить его название: «Послушайте!»

Надо сказать, что с момента выхода альбома «Послушайте!» мне удалось ознакомить с ним большое число друзей-товарищей, и их реакция оказалось сходной с моей. Во всякое случае, не оказалось никого, даже из числа далеких от политики людей, которым бы не понравилось. И у абсолютного большинства случался культурный шок от того, как стихи, бывшие всю жизнь с нами, зазвучали по-новому.

Первый альбом я охарактеризовал бы одним словом: «Мощь!» Но, казалось бы, невероятно, второй альбом под названием «Мы идем!» оказался заметно мощнее. Как такое возможно? Оказывается, возможно. Плюс, если и первый был сделан с музыкальной точки зрения безукоризненно, то второй выполнен еще более качественно, это явный шаг вперед. Некоторые композиции меня просто потрясли, а одна прямо просто до слез. Но обо всем по порядку.

Первая песня, вернее, я бы сказал, композиция, хотя и иностранное слово «трек» в данном случае подходит – «Ну что ж». Именно ее я вынес эпиграфом к статье, и она как нельзя лучше создает нужно настроение.

Вторая песня – «Красный Еж», мощнейшая, быстрая, невероятно энергичная композиция, с невероятным ритмом и драйвом. Уверен, такая композиция сделала бы честь лучшей «металлической» группе. Здесь такая энергетика и должна быть, ведь речь идет о журнале, посвященном «Красной Армии»:

Голой рукою нас не возьмешь.

Товарищи, – все под ружья!

Красная Армия – Красный еж –

Железная сила содружья.

Рабочий на фабрике, куй, как куешь,

Деникина день сосчитан!

Красная Армия – Красный еж –

Верная наша защита.

Крестьяне, спокойно сейте рожь,

Час Колчака сосчитан!

Красная Армия – Красный еж –

Лучшая наша защита.

Красная Армия – Красный еж –

Верная наша защита.

Третья композиция – заглавная, давшая название всему альбому, «Мы идем!» Видеорядом к этой песне я бы сделал грандиозные советские первомайские парады – рабочие, крестьяне, физкультурники.

Кто вы?

Мы –

разносчики новой веры,

красоте задающей железный тон.

Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,

в небеса шарахаем железобетон.

Победители,

шествуем по свету

сквозь рев стариков злючий.

И всем,

кто против,

советуем

следующий вспомнить случай.

Раз

на радугу

кулаком

замахнулся городовой:

– чего, мол, меня нарядней и чище! –

а радуга

вырвалась

и давай

опять сиять на полицейском кулачище…

Революция

отшвырнула

тех, кто

рушащееся

оплакивал тысячью родов,

ибо знает:

новый грядет архитектор –

это мы,

иллюминаторы завтрашних городов.

Мы идем

нерушимо,

бодро.

Эй, двадцатилетние!

взываем к вам.

Барабаня,

тащите красок ведра.

Заново обкрасимся.

Сияй, Москва!

Четвертая песня – «Комсомольская», тоже быстрая, тоже невероятная по своей энергетике. А еще она невероятна тем, что слова из этой песни – это, думаю, самая известная фраза Маяковского, и в нашей школе были на стендах в любом классе. Эти слова невероятно (я заметил, что очень часто применительно к «Железному Авангарду» употребляю слово «невероятно», но что делать, если так оно и есть?!). Стихотворение написано Маковским в 1924 году, на физическую смерть Ленина и его духовное бессмертие. Песня категорически рекомендуется к прослушиванию, именно сейчас, как аргумент в идеологических спорах с врагами:

Строит, рушит, кроит и рвет,

Тихнет, кипит и пенится,

Гудит, молчит, говорит, и ревет –

Юная армия: ленинцы.

Мы новая кровь городских жил,

Тело нив, ткацкой идей нить.

Ленин – жил, Ленин – жив,

Ленин – будет жить.

Залили горем. Свезли в Мавзолей

Частицу Ленина – тело.

Но тленью не взять – ни земле, ни золе –

Первейшее в Ленине – дело.

Смерть, косу положи! Приговор лжив.

С таким небесам не блажить.

Ленин – жил, Ленин – жив,

Ленин – будет жить.

Ленин – жив шаганьем Кремля –

Вождя капиталовых пленников.

Будет жить, и будет земля

Гордиться именем: Ленинка.

Еще по миру

Пройдут мятежи –

Сквозь все межи

Коммуне путь проложить.

К сведению смерти, старой карги,

Гонящей в могилу и старящей:

«Ленин» и «Смерть» – слова-враги.

«Ленин» и «Жизнь» – товарищи.

Тверже печаль держи. Грудью в горе прилив.

Нам – не ныть.

Ленин – жил, Ленин – жив,

Ленин – будет жить.

Пятая песня – тоже известное нам с детства стихотворение, с первых строк снова актуальное так же, как и сто лет назад, «Хорошо!».

Пестрит передовица

Угроз паршой.

Чтоб им подавиться.

Грозят? Хорошо.

Полки идут

У меня на виду.

Барабану в бока

Бьют войска.

Нога крепка,

Голова высока.

Хорошо.

Приспособил к маршу такт ноги:

Враги ваши – мои враги.

Лезут? Хорошо.

Сотрем в порошок…

Я с теми, кто вышел строить и месть

В сплошной лихорадке буден.

Отечество славлю, которое есть,

Но трижды – которое будет!

Следующая песня опять невероятна, а именно своим прямо-таки мистическим то ли совпадением, то ли предсказанием, «Явление Христа», в которой Маяковский высмеивает американских лицемеров-«миротворцев». За сто лет, как мы видим, ничего не изменилось. Поразительно, но не изменились даже фамилии! В стихотворении речь идет о Фрэнке Келлоге – госсекретаре США с 1925 года.

Как написал мой товарищ, публицист Дмитрий Попов, «Келлог за 100 лет совсем не изменился!»

Готовьте возы тюльпанов и роз,

Детишкам – фиалки в локон.

Европе является новый Христос в виде

Министра Келлога…

Поздравит державы мистер Христос

И будет от чистого сердца

Вздымать на банкетах шампанский тост

За мир во человецех.

Подпишут мир на глади листа,

Просохнут фамилии на́сухо, –

А мы посмотрим, что у Христа

Припрятано за пазухой.

За пазухой, полюбуйтесь вот,

Ему наложили янки –

Сильнейший морской и воздушный флот,

И газы в баллонах, и танки.

Готов у Христа на всех арсенал;

Но главный за пазухой камень –

Злоба, которая припасена

Для всех, кто с большевиками.

Седьмая композиция – «Летающий пролетарий», отрывок из одноименной поэмы. Ритмичная, мощная, как работающий двигатель самолета. Опять начинается с невероятного предсказания, в котором Маковский говорит про «самолет беспилотный». И обратите внимание, где полощется – меж звезд! – и это в 1925 году!

Себя с врагом померьте,

Дорогу кровью рдя;

До самой небьей тверди

Коммуну утвердя.

Наш флаг меж звезд полощется,

Рабочью власть растя.

Мы – летчики, мы – летчицы,

Рабочих и крестьян!

Вперед! Сквозь тучи-кочки!

Летим, крылом блестя.

Мы – летчики республики

Рабочих и крестьян.

Наш флаг меж звезд полощется,

Рабочью власть растя.

Мы – летчики, мы – летчицы,

Рабочих и крестьян!

Восьмая композиция – «Первое мая». Она явно опередила свое время, но, уверен, направление в будущее указывает верно.

Первое мая.

Еще не стерто с земли

Имя последнего хозяина,

Последнего господина.

Еще не в музее последний трон.

В улицы!

К ноге нога!

Всякий лед под нами ломайся!

Тайте все снега!

Девятая песня – несомненный хит, тоже стихотворение, знакомое нам с детства, «Город-сад». К нему тоже даже и придумывать видеоряд не надо – прямо перед глазами хроника великих советских строек!

Темно свинцовоночие,

А дождик толст, как жгут,

Сидят в грязи рабочие,

Сидят, лучину жгут.

Но губы шепчут в лад:

«Через четыре года

Здесь будет город-сад!

Тут будет город-сад!»

Свела промозглость корчею –

Неважный мокр уют,

Сидят впотьмах рабочие,

Подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода –

Он кроет капель спад:

«Через четыре года

Здесь будет город-сад!»

Следующую, десятую, песню я бы посвятил всем авторам «Советской России» и вообще всем нашим авторам-пропагандистам. Песня так и называется – «Рабочие корреспонденты». Хотя, как раз тут уместно слово «композиция», потому что песня поется жестким речитативом, в стиле рэп-металл, в котором играет американская коммунистическая группа «Rage Against The Machine».

Пять лет рабочие глотки поют,

Века воспоет рабочих любовь –

О том, как мерили силы в бою –

С Антантой, вооруженной до зубов.

Буржуазия зверела. Вселенной мощь –

Служила одной ей.

Ей – танков непробиваемая толщь,

Ей – миллиарды франков и рублей.

И, наконец, карандашей, перьев леса́

Ощетиня в честь ей,

Лили тысячи буржуазных писак –

Деготь на рабочих, на буржуев елей.

Мы в гриву хлестали, мы били в лоб,

Мы плыли кровью-рекой.

Мы взяли твердыню твердынь – Перекоп

Чуть не голой рукой.

Мы силой смирили силы свирепость.

Избита, изгнана стая зверья.

Но мыслей ихних цела крепость,

Стоит, щетинит штыки-перья.

Пора последнее оружие отковать.

В руки перо берем.

Пора – самим пером атаковать!

Пора – самим защищаться пером.

И, наконец, последняя, одиннадцатая, композиция, на которой я бы хотел остановиться отдельно. Она называется просто – «Товарищи». Но такой силы и пронзительности, а по нынешним временам и трагизма, я не слышал вообще в своей жизни. Признаюсь, хотя я не слишком впечатлительный человек, у меня не просто потекли слезы из глаз, а натурально перехватило дыхание! Да, я был потрясен, и не боюсь в этом признаться! Само стихотворение – диалог Маяковского с товарищами, похороненными у Кремлевской стены, которые спрашивают у него, как живет и развивается страна. Особенно трагично слушать эту песню в наше время, когда ту, нашу, страну, нашу любимую и неповторимую Родину – СССР, нам сохранить не удалось.

Песня разительно отличается от всех предыдущих, записанных с характерным мужским, довольно грубым вокалом, прямо по Маяковскому – «слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря!»

«Товарищи» – диалог двух высоких молодых, пронзительных вокалов, мужского и женского. У меня возникло множество ассоциаций – это и наш парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, и картина Константина Васильева «Валькирия над погибшим воином», и наша великая, считаю, самая великая в истории человечества песня – «Священная война». Извините за сумбур, но я даже не знаю, как все это охарактеризовать. Если бы я был верующим человеком, я бы сказал, что это поют ангелы. В общем, я был просто потрясен. Прошу вас, послушайте обязательно! А пока почитайте текст, его не надо даже комментировать.

На девять сюда октябрей и маев,

Под красными флагами праздничных шествий,

Носил с миллионами сердце мое,

Уверен и весел, горд и торжествен.

Я здесь бывал в барабанах стучащих

И в мертвом холоде слез и льдин,

А чаще еще –

Просто один.

И чудится мне, что на красном погосте

Товарищей мучит тревоги отрава.

По пеплам идет, сочится по кости,

Выходит на свет по цветам и по травам.

– Скажите – вы здесь? Скажите – не сдали?

Идут ли вперед? Не стоят ли? – Скажите.

Достроит коммуну из света и стали республики вашей

Сегодняшний житель? –

Тише, товарищи, спите…

Ваша подросток-страна

С каждой весной ослепительней, крепнет,

Сильна и стройна.

В мире насилья и денег,

Тюрем и петель витья –

Ваши великие тени

Ходят, будя и ведя.

Спите, товарищи, тише…

Кто ваш покой отберет?

Встанем, штыки ощетинивши,

С первым приказом: «Вперед!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

Альбом «Мы идем! «

https://sovross.ru/2025/07/16/my-idem/