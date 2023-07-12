"Встречайте, суки, папу!": слова лучших из нас, произнесённые за секунду до смерти

Недавно Владимир Путин принимал в Кремле выпускников военных академий. Один из офицеров прочитал президенту стихи, где были использованы последние слова лётчика-героя России Александра Антонова, который направил горящий самолёт на колонну украинских нацистов. Царьград собрал фразы-завещания, которые были сказаны героями России перед гибелью.

Лётчик ЧВК "Вагнер" произнёс фразу, вынесенную в заголовок статьи, 2 декабря 2022 года в районе Клещеевки. Выполняя опасный манёвр, истребитель был поражён из вражеского ПЗРК. "Встречайте, суки, папу!" – прозвучало в эфире, и горящий самолёт врезался в скопление бронетехники противника.

Остаюсь с вами!

ЖУМАБАЙ РАИЗОВ. ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/ЦАРЬГРАД

Командир роты Жумабай Раизов в феврале 2022 года вместе со своим подразделением принимал участие в боях за Андреевку в Херсонской области. Во время зачистки укрепрайона, когда наёмники-поляки и бойцы ВСУ остервенело защищались, неподалёку от командира разорвался снаряд. Его сильно посекло осколками. Товарищи вкололи Жумабаю промедол, наложили жгут и вызвали эвакуационную бригаду, однако командир отказался оставить позиции.

Остаюсь с вами!

— сказал герой и продолжил бой.

Обезболивающее подействовало, он встал на ноги и повёл своих солдат к оборонительному рубежу. Когда они дошли, офицер упал и больше уже не встал. Однако все его парни вышли из боя без потерь.

"Если смогу, на коленях выберусь"

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ. ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД

В марте 2022 года в окрестностях села Малая Рогань группа разведчиков старшего лейтенанта Александра Ефимова оказалась отрезанной от своих и попала в окружение. Засели в подвале жилого дома. Враги закинули туда гранату, парней посекло. Александру досталось больше всех, ведь он сидел у выхода и прикрывал товарищей. Понимая, что других вариантов нет, старлей сказал:

Всем уходить! Если смогу, на коленях выберусь. Если что, передайте жене и сыну, что я их очень люблю.

Бойцы один за другим перепрыгнули через забор и стали уходить. Через несколько мгновений раздался взрыв: Александр пустил в подвал нацистов и последней гранатой взорвал себя вместе с ними.

"Я взвод привёл, я его выведу"

АЛЕКСАНДР ПОПОВ. ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД

Десантный взвод отправился охранять тыл тактической группы в районе Лисичанска. Ночью укронацисты начали минометный обстрёл, после чего пехота пошла в атаку. Нападающих было в несколько раз больше, чем наших бойцов.

Командир взвода Александр Попов открыл огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) и сразу уничтожил девятерых солдат противника, которые ехали в БТР. Мощная оборона заставила вздрогнуть наступающих. Враг запаниковал. Но тут позиции наших бойцов накрыло миномётным обстрелом. Осколком ранило Александра. Десантники решили эвакуировать своего командира в тыл. Но старлей наотрез отказался:

Я сюда взвод привёл, я его и выведу!

В том бою его сразила шальная пуля. Он уже не увидел, как его взвод обратил в бегство многократно превосходящие силы противника.

"Уходите, прикрою!"

РУСЛАН РУДНЕВ. ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД

Полковник Руслан Руднев был опытным лётчиком. В самом начале спецоперации колонны русской техники прикрывали Су-25. Внезапно со стороны ВСУ начался интенсивный обстрел. Командир звена Руднев мгновенно оценил обстановку: нужно было срочно вывести из боя менее опытных, в противном случае будут большие потери.

Несмотря на инструкцию, согласно которой командир группы должен выходить из боя первым, полковник принял решение идти последним, чтобы прикрыть остальные самолёты.

Уходите, я прикрою. Приказываю уходить!

Это были последние слова полковника. Прошитый множеством выстрелов, Су-25 отчаянно огрызался в ответ на огонь неприятеля из ПЗРК, пока у "сушки" не отказали оба двигателя.

"Работайте, братья"

МАГОМЕД НУРБАГАНДОВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Эту фразу, уже ставшую крылатой, произнёс дагестанский лейтенант полиции Магомед Нурбагандов 10 июля 2016 года. Его вместе с братом боевики выследили в лесу. Наставили автомат и приказали записать призыв к своим не воевать с бандитами. Однако вместо этого офицер сказал:

Работайте, братья!

После чего вместе с братом был застрелен бандитами. Потом эту запись нашли в телефоне мёртвого боевика. И она стала своего рода девизом всех силовых ведомств страны.

"Это вам за пацанов!"

В феврале 2018 года лётчик гвардии майор Роман Филиппов выполнял боевое задание в Сирии в районе городка Саракиб. Боевики выпустили ракету, и один двигатель СУ-25 вышел из строя. Вскоре отказал и второй. Тогда майор сообщил о решении катапультироваться и запросил эвакуационную команду. По роковому стечению обстоятельств Роман приземлился в районе, который контролировали боевики.

Они быстро окружили лётчика и попытались взять его живым. Майор отважно отстреливался, а когда у него кончились патроны, подпустил боевиков поближе к валуну, за которым прятался, выдернул чеку из гранаты и крикнул:

Это вам за пацанов!

"Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!"

Эту легендарную надпись сделал один из защитников Брестской крепости – боец 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД. Напомним, что одна только Брестская крепость сдерживала натиск немецкой военной машины в течение 29 дней, в то время как вся Франция капитулировала через 43 дня после начала войны.

"Всех не перевешаете!"

Легендарная партизанка Зоя Космодемьянская выкрикнула эти слова в лицо нацистским палачам перед тем, как её повесили. Ей было всего 18 лет. Космодемьянская подожгла дома в деревне, в которых жили немецкие солдаты, но была замечена коллаборационистами и арестована.

Перед казнью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться погибнуть в этой борьбе.

"Счастлив умереть за царя"

Председатель Совета министров Российской Империи Пётр Столыпин был убит террористом Дмитрием Богровым в конце августа 1911 года в Киеве. Роковой выстрел прогремел в здании городского театра, где Столыпин находился вместе с царской семьей на спектакле "Сказка о царе Салтане".

Как вспоминают очевидцы, Пётр Аркадьевич разговаривал у барьера оркестровой ямы с министром двора и одним из земельных магнатов. Неожиданно к нему подошел мужчина и дважды выстрелил из браунинга: первая пуля попала в руку, вторая – в живот, задев печень. После ранения Столыпин перекрестил прибежавшего на выстрелы царя Николая II, опустился в кресло и отчётливо произнёс:

Счастлив умереть за царя!

Спустя несколько дней он скончался.

https://tsargrad.tv/articles/vstrechajte-suki-papu-slova-luc...