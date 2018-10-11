В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР-ЧАСТЬ 3!!!

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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАЛЬСА Первый Венский Вальс датирован 12-13 столетием и применен в танце под названием "Nachtanz". Венский Вальс пришел к нам из Баварии и назывался тогда как "German". Приблизительно в начале 1830 года, композиторы Франц Ланнер (Franz Lanner) и Иоган Штраус (Johann Strauss) написали несколько очень известных сейчас вальсов нашей эры, способствуя тем самым развитию и популярности этого танца. Эти вальсы были весьма быстры, но, сделав ритм танца более удобным, мы теперь называем их Венскими Вальсами (Viennese Waltz) и всегда с радостью танцуем.

Вальс – от старо-немецкого слова «walzen» - кружиться, вертеться, скользить в танце. Вальс – бальный танец музыкального размера 3/4 с особым упором на первый такт и основной фигурой «шаг-шаг-закрытая позиция». Вальс – это движение или скольжение в живой и выдающейся манере исполнения (достигается легко и исполняется с успехом).

Вальс зародился в окрестностях Вены и альпийской области Австрии. Вальс танцевали на балах при Габсбургском дворе ещё в начале XVII столетия. Гораздо ранее этого времени «кружащиеся танцы» исполняли австрийские и баварские крестьяне. Множество легко узнаваемых вальсовых мотивов можно проследить в простых крестьянских напевах.

В середине восемнадцатого столетия немецкая разновидность вальса была очень популярна во Франции. Первоначально этот танец танцевали как одну из фигур контрданса (кадрили) с переплетенными руками на уровне плеч, но вскоре вальс стал самостоятельным танцем, и была введена «закрытая позиция». К концу XVIII столетия этот старо-австрийский крестьянский танец был принят высшим обществом с музыкальным размером 3/4 (три четверти).

Несмотря на популярность вальса в противниках недостатка не было. Учителя танцев видели в вальсе угрозу их профессии. Основные шаги в вальсе можно было выучить в относительно короткое время, тогда как менуэт и другие придворные танцы требовали значительной практики не только в изучении множества сложных фигур, но и в совершенствовании соответствующих позиций и манер поведения во время танца.

Вальс критиковался также и по моральным убеждениям: возражали против слишком тесной и близкой позиции в танце, а также быстрых кружащихся движений. Религиозные лидеры почти единодушно считали этот танец вульгарным и греховным. Европейские придворные круги упорно противились вальсу. В Англии (стране строгой морали) вальс был принят ещё позже.

В июле 1816 года вальс был включен в программу бала, который давал в Лондоне принц-регент. Через несколько дней в газете The Times передовая статья гневно сообщала: «Мы с болью наблюдали за тем, как неприличный иностранный танец, называемый «Вальс», был представлен (мы надеемся, в первый и последний раз) при Английском дворе в пятницу… , совершенно достаточно бросить взгляд на чувственно переплетенные конечности и тесно прижатые друг к другу тела в танце, чтобы увидеть, насколько далеко мы ушли от скромной сдержанности, которая до сих пор считалась отличительной чертой английских женщин. Пока этот непристойный танец ограничивался кругом проституток и прелюбодеек, мы не думали, что он заслуживает нашего внимания, но теперь, когда вальс пытается проникнуть в респектабельные классы нашего общества посредством гражданского примера, подаваемого нам нашими правителями, мы чувствуем себя обязанными предупредить каждого родителя против показа этого танца их дочерям, ибо вальс неизбежно окажет на них пагубное влияние. » (Источник: The Times, Лондон, 16 июля 1816г.)

Даже позже, в 1866 году, статья в английском журнале Belgravia сообщала: «Тот, кто ночи напролет, наблюдает без особого беспокойства, как его сестра или жена, схваченная незнакомым мужчиной и подчиненная страстным объятиям, кружится в танце по небольшой комнате – единственным очевидным извинением такого неприличного обращения может быть только то, что все это происходит под звуки музыки – едва ли сможет понять тот ужас, с каким было встречено представление этого безнравственного танца.» История венского вальса

Годом создания венского вальса считается 1775 г. Однако, первое упоминание о танцах, подобных вальсу, относится к 12, 13 столетию, когда в Баварии танцевали «Nachtanz». Основные споры вызывают две версии происхождения танца - германская, в Англии долго называли его «немецкий» вальс, и французская, а точнее, французско-итальянская. Очевидно только одно — венский вальс точно не из Австрии, а называют его так, поскольку пик популярности он пережил в начале 19 в. в Вене под музыку Штрауса.

Рассмотрим обе версии, при этом стоит заметить, что большинство исследователей считает его все-таки французским…

1-ая версия. Вальс - это танец, который исполняется под музыку с тремя ударами в такте. Каждый такт начинается с ударного счета, а заканчивается менее выделенным, что создает большие трудности для начинающих, а для опытного танцора такой ритм создает восхитительные романтические переливы.

Историю танцев на «три четверти» можно проследить достаточно легко, поскольку большинство танцев танцевалось и танцуется на два и четыре счета (все таки ног у нас две!), а танцев на три счета не очень много. Один из первых танцев в ритме «три четверти» — крестьянский французский танец из Прованса (Provence), о годе появления которого - 1559, писала Парижская газета «Lа Patrie» («Родина») 17 января 1882 г. Этот танец исполнялся под народную музыку, называемую "Volta", хотя с данным названием в то же время существовал народный итальянский танец. На итальянском слово «volta» означает «поворот». Уже в первых вариантах танца основой его являлось непрерывное вращение.

В течение XVI столетия вольта становится популярной в залах королевских судов Западной Европы, где тогда проводились танцы. Arbeau описывает этот танец похожим на «гальярду» (Galliard), исполняемый под музыку в ритме 3/2, но быстрее. При этом вольта и гальярда танцевались в пять шагов на шесть ударов по музыке. В вольте партнеры танцевали в закрытой позиции, но леди смещалась влево относительно джентльмена! Партнер держал партнершу за талию, леди клала правую руку на плечо джентльмена, поддерживая юбку левой рукой. Платье приходилось держать, поскольку во время вращений юбка запутывалась вокруг пары и мешала двигаться дальше.

Самое известное изображение этого танца — картина, на которой нарисована королева Англии Elizabeth I, танцующая вольту с графом Ланкастером (Leicester), взлетающая над полом в руках графа. Интересно, что фоном картины является зал Французского королевского суда! Вольта тех дней похожа на современный, норвежский фольклорный вариант вальса. Как в любом танце с вращениями, так как один из партнеров фактически выполняет шаги вокруг другого, их приходится делать длиннее, чем в обычных шагах в сторону. При этом обычно ноги партнера длиннее ног партнерши, и для того, чтобы партнерша могла обойти партнера, в норвежском вальсе он поднимает ее над полом и переносит по воздуху. В вольте партнеры делали то же самое, при этом так держась друг за друга, что в светском обществе танец стал считаться крайне безнравственным и был запрещен королем Франции Луи XIII (1610-1613). Вольта, изначально исполнявшаяся на три счета, но фактически в пять шагов, постепенно стала исполняться под музыку в пять счетов. Очередные описания танца на три счета под названием "Hole in the Wall" были сделаны Playford в 1695. На этом кончается история вальса во Франции…

2- ая версия. В 1754 г. в Германии появилась первая музыка, которая отдаленно напоминала современные вальсы и называлась «Waltzen». До сих пор исследователям, изучающим происхождение современных танцев, неизвестно, каким образом происходило слияние и взаимодействие двух танцев — «Waltzen» и «Volta», хотя по-немецки слово «waltzen» тоже означает «вращаться».

Музыка, по ритму и характеру совпадающая с современными мелодиями венского вальса, появилась в 1770 году. Танцы, "похожие на вальс", впервые исполнялись в Париже в 1775 году. «Waltzen», как и вольта, не соответствовал нормам морали того времени, в 1779 г. появился памфлет некоего «Волка» (Wolf) под названием: «Доказательства того, что вальсирование — основной источник слабости тела и вырождения нашего поколения».

В 1799 г. Arndt описывал этот танец: «Леди подняли длинные платья так, чтобы не запутаться и не наступить на них, платья понесли их, как ковер, над землей, прижимая тела партнеров близко друг к другу…». Бальная публика заинтересовалась вальсом после того, как в 1787 г. в поставленной в Вене опере «Редкая вещь, или Красота и добродетель» композитора В. Мартин-и-Солера его станцевало несколько пар. Именно там танец стал очень популярным.

Специально для вальса открывались большие танцевальные залы, такие как «Sperl» в 1807, «Apollo» в 1808 (в котором могли разместиться 3000 пар!).

В 1812г. танец появляется в Англии под названием «немецкий вальс» и вызывает большую сенсацию, наибольшей популярности достигая в 1816 г. Первоначально вальс танцевали довольно медленно; постепенно ритм его ускорился. То, что во время танца кавалер брал даму за талию, было очень необычным — ведь в большинстве танцев той эпохи партнеры соприкасались лишь кончиками пальцев. Из-за этого поначалу многие сочли вальс «безнравственным» танцем. Разгневанный лорд Байрон в 1813 г., увидев свою жену в руках друга на недопустимом расстоянии, писал: «Здоровый джентльмен, как гусар, раскачивается с дамой, как на качелях, при этом они вертятся подобно двум майским жукам, насаженным на одно шило». Борьба против «немецкого вальса» продолжалась, в 1833 г. в книге «Правил хорошего поведения» Мисс Селбарт писала: «этот танец — только для девиц легкого поведения!».

Когда вальс появился в России, ни Екатерина II, ни Павел I, ни особенно его жена Мария Федоровна его не одобрили. Взойдя на престол, Павел специальным указом запретил танцевать вальс в России, и вплоть до самой смерти жены (а умерла Мария Федоровна в 1830 г.) дорога вальса к русскому двору была закрыта.

Оба сына Марии Федоровны — и Александр I, и Николай I — не осмеливались перечить матери. Зато на частных балах после Отечественной войны 1812 г. вальс стал одним из любимейших танцев. В особую моду его ввел Венский конгресс (1814-1815), на котором решалась судьба Европы. Днем дипломаты решали важные проблемы послевоенного устройства, а вечерами вели активную светскую жизнь и танцевали на балах, где вальс был коронным танцем.

Много людей съехалось тогда в Вену: короли и императоры, целые европейские дворы, журналисты и писатели, великосветские красавицы, и все с упоением вальсировали. Естественно, что участвовавшие в Конгрессе русские привезли вальс в Петербург. Еще довольно долго репутация вальса оставалась сомнительной. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности… чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбило бы приличие», — говорилось в танцевальном руководстве 1825 г, (Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825). Молодежь, однако, была от вальса без ума, и к этому времени без него не обходился уже ни один провинциальный, а тем более столичный бал.

После 1830 г, вальсировать стали и на придворных балах, а вскоре мода на этот танец обрела второе дыхание. В Вене появился «король вальса» Иоганн Штраус, музыка которого облагородила и усовершенствовала хореографию танца. Он стал исполняться более красиво и грациозно, а темп его еще ускорился. Современники вспоминали, что в России вальс танцевали быстро, так что аристократическая молодежь умением быстро кружиться в вальсе выгодно отличалась от исполнителей медленных танцев, не трудных всякому. «При немастерстве моем танцовать, чувствую, что для ваших русских вальсов не только я, но и никто из моих товарищей неспособен, — писал англичанин Ж.К. Пойл русскому журналисту М.Н. Макарову в 1805 году, — для них, для ваших летучих вальсов в целой Европе мастера только вы, русские, и, кроме русских дам, этих чересчур быстрых, почти воздушных лепестков не выдержит ни англичанка, ни немка, ни даже француженка».

В 1999 г., 3 июня, исполнилось сто лет со дня смерти Йохана Штрауса, «Короля вальсов». Он родился 25 августа 1825 года в Вене, умер в 1899 г. Отец его, родившийся в Вене в 1804 г., был тогда самым популярным композитором в Австрии, звали его тоже Johann Strauss. Благодаря его воспитанию, а также тому, что оба они родились в Вене, вальс стал носить имя «венского». Очень долгую по тем временам жизнь «Король вальсов» прожил в музыке, написав более 500 вальсов, различные польки, кадрили, марши. Он был трижды женат, его первая жена Jetty Treffz, певица, убедила его попробовать силы в оперетте, и его «Летучая мышь» (1874)

и «Цыганский барон» (1885)

стали классикой оперетты. Огромное число композиторов середины 19 века, братья и племянники Штрауса писали вальсы, вдохновленные творчеством Йохана Штрауса (Johann Strauss).

1856 год - первые гастроли Штрауса в России. Он стал постоянным дирижёром летних концертов при Павловском вокзале с огромным окладом (22 тысячи рублей за сезон).

Павловский музыкальный вокзал

В течение пяти лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьёзное увлечение русской девушкой, Ольгой Смирнитской (1837—1920), но родители Ольги Василий Николаевич и Евдокия Акимовна Смирнитские воспрепятствовали их браку. Этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус — Ольга Смирнитская. 100 писем о любви». Ольга Смирнитская

В 1862 году Штраус, после сообщения Ольги о своей свадьбе с офицером Семёновского полка Александром Степановичем Лозинским (1840—1920), женился на оперной певице Йетти Халупецкой, выступавшей под псевдонимом «Трефц» (Henrietta Treffz). Биографы отмечают, что Йетти была внешне похожа на Ольгу Смирнитскую. Йетти была старше Штрауса на 7 лет и к тому же имела семерых внебрачных детей от разных отцов. Тем не менее брак оказался счастливым, Генриетта стала верной и заботливой женой и импресарио мужа.