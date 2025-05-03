Территория Героев...(171)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Лейтенант Храповицкий Борис Противник, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления в зоне ответственности подразделения лейтенанта Бориса Храповицкого.

Борис, оценив ситуацию, организовал оборону на участке местности, удерживаемом его подчиненными и вступил в бой с врагом.

Противник, скованный грамотными и умелыми действиями подразделения Храповицкого, запросил поддержку артиллерии.

По позициям российских военнослужащих был нанесен массированный удар средствами ствольной и реактивной артиллерии.

Борис, несмотря на полученное в ходе обстрела ранение, самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной.

Понимая, что возможен риск повторного удара, лейтенант Храповицкий организовал вывод техники на запасные позиции. Спустя некоторое время позиции, где раньше находились орудия подразделения, были атакованы артиллерией врага.

Грамотные действия лейтенанта Бориса Храповицкого и его подчиненных способствовали отражению атак подразделений противника, позволили нанести им серьёзное поражение в личном составе и технике, а также была сорвана попытка прорыва противника на вверенном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9770

Рядовой Шойму Вадим

Оператор отделения беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения рядовой Вадим Шойму осуществлял поиск целей, корректировал огонь артиллерийских, минометных расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе ведения разведки местности, используя FPV-дрон, Шойму был обнаружен наблюдательный пункт противника, с которого велась корректировка артиллерийских ударов врага по наступающему мотострелковому подразделению ВС РФ.

Используя средства связи, Вадим незамедлительно передал координаты украинских боевиков артиллеристам, после чего наблюдательный пункт украинских боевиков был уничтожен точным ударом артиллерии.

Продолжая выполнять задачу по разведке местности, Вадим обнаружил в воздухе дрон противника с системой сброса боеприпасов, двигающийся в направлении российских мотострелков. Используя отточенные навыки по управлению FPV-дроном, Шойму совершил таран вражеского беспилотника. Он потерял управление и разбился вдали от российских военнослужащих.

Благодаря умелым и эффективным действиям рядового Вадима Шойму удалось лишить противника возможности наносить точные артиллерийские удары, что способствовало успешному наступлению российских военнослужащих и закреплению на новых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/9763

Рядовой Мысин Александр Рядовой Александр Мысин выполнял боевую задачу по доставке личного состава к линии боевого соприкосновения на важном тактическом направлении наступления российских войск.

Мастерски управляя боевой машиной пехоты, передвигаясь по сложной пересеченной местности, Александр доставил штурмовую группу к назначенной точке.

В ходе высадки, российские штурмовики подверглись обстрелу с замаскированной позиции пулеметного расчета противника. Александр обнаружив вражескую огневую точку прицельными выстрелами из штатного вооружения БМП уничтожил ее.

Продолжая вести огонь Александр сковал действия обороняющихся украинских боевиков, тем самым обеспечил прикрытие штурмовой группы во время закрепления на позициях, после чего вывел боевую машину из-под огня противника и вернулся в исходный район, сохранив технику.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Александра Мысина штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, не допустив при этом потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9803

Ефрейтор Святошенко Александр Ефрейтор Александр Святошенко в ходе проведения специальной военной операции, в составе подразделения, держал оборону на одном из важных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту позиции, Александр обнаружил приближающуюся диверсионную группу украинских боевиков, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении наших подразделений. Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Святошенко, заняв выгодную позицию открыл огонь из пулемета по противнику, сковав его перемещение.

В ходе скоротечного боя, диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Святошенко, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Александра Святошенко подразделение противника было уничтожено.

https://t.me/rabotaembrat/9813

Гвардии младший сержант Кастрицкий Владислав Группа штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Владислава Кастрицкого выполняла задачу по взятию опорного пункта боевиков на одном из направлений наступления российских войск.

Владислав определил подчиненным скрытные пути подхода к позициям боевиков с фланга, лично обозначил каждому военнослужащему выгодные огневые точки и во главе группы выдвинулся в направлении опорного пункта.

Кастрицкий первым ворвался на опорный пункт противника и, ведя прицельный огонь, уничтожил несколько украинских боевиков. Враг был застигнут врасплох неожиданной атакой российских военнослужащих и, понеся большие потери в живой силе, был вынужден спешно отступить с опорного пункта вглубь обороны.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Владислава Кастрицкого удалось захватить опорный пункт противника и создать условия для развития наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9777

Рядовой Лебедиков Владимир Подразделение в составе, которого действовал рядовой Владимир Лебедиков, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, рядовой Лебедиков обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Владимир получил задачу уничтожить БПЛА противника. Лебедиков открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству рядового Владимира Лебедикова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям.

https://t.me/rabotaembrat/9788

Лейтенант Павлов Сергей Командир подразделения лейтенант Сергей Павлов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

Враг оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовиков, ведя артиллерийский обстрел.

Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, подразделение под командованием Павлова скрытно обошло с тыла опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью, ворвалось на позиции противника.

В ходе боя Павлов лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Сломив сопротивление врага, российские военнослужащие зачистили позиции опорного пункта.

После боя Сергей организовал перегруппировку личного состава и оборону занятых позиций в готовности отражать контратаки.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму лейтенанта Сергея Павлова подразделение выполнило поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9772

Ефрейтор Антонов Максим Ефрейтор Максим Антонов в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.

Приближаясь к позициям наших подразделений автомобиль, которым управлял Максим, подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и атаки FPV-дрона. Находясь под огнем противника, ефрейтор Антонов, умело маневрируя на сложном участке местности, совершая резкие маневры сумел увести машину с траектории полета дрона-камикадзе. Выведя машину из зоны поражения вражеской артиллерии, Антонов своевременно доставил боеприпасы и продуктов питания на передовую.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Максима Антонова груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9780

Военнослужащий Плужник Иван Иван Плужник из тульской области. Наводчик 120-мм миномета "Буревестник". За отличное выполнение боевых задач алексинца наградили медалью "За отвагу" и Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени.

https://t.me/specnazAlpha/36243

Ефрейтор Хмелёв Николай Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, ефрейтор Николай Хмелёв выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между пунктами управления российских подразделений.

В ходе выполнения боевой задачи при артиллерийском обстреле были повреждены антенное устройство и ретранслятор, из-за чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Хмелёв незамедлительно прибыл на место, определил характер повреждений, оперативно заменил поврежденные устройства и конструкции, после чего заново организовал радиосеть.

Уверенные действия ефрейтора Николая Хмелёва позволили в ходе ведения боевых действий восстановить и поддерживать устойчивую радиосвязь, а также осуществлять непрерывное управление российскими подразделениями с командных пунктов группировки.

https://t.me/rabotaembrat/9769

Лейтенант Писарев Дмитрий Лейтенант Дмитрий Писарев вместе с вверенными ему личным составом выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой и надежной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Проведя рекогносцировку местности и определив позицию для развертывания мобильного пункта управления, группа связистов во главе с лейтенантом Писаревым выдвинулась в район выполнения задачи.

В ходе движения противник нанес артиллерийский удар по подразделению Дмитрия.

Под плотным и непрекращающимся огнем противника, грамотно и четко управляя своим личным составом, Дмитрий Писарев направил своих подчиненных в заранее подготовленный запасной район развертывания, не допустив потерь среди личного состава.

Прибыв в район развертывания, Дмитрий организовал ремонт техники, которая получила повреждение от артиллерийских разрывов. В короткий срок устранив неисправности, мобильный пункт управления начал свою работу, обеспечивая надежную и устойчивую связь между подразделениями ВС РФ.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям лейтенанта Дмитрия Писарева командование получило возможность более эффективно координировать силы в бою, что позволило подразделениям российских войск выполнить задачу по овладению важных рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/9791

Гвардии младший сержант Дзагаштов Эдуард Гвардии младший сержант Эдуард Дзагаштов с целью бесперебойного снабжения артиллерийского подразделения, выполнявшего огневую поддержку наступающих мотострелковых подразделений, выполнял задачу по подвозу боеприпасов.

Передвигаясь ночью с выключенными фарами и преодолевая сложные участки местности, автомобиль Эдурда попал под артиллерийский огонь противника.

В результате вражеского удара машина получила повреждения и не смогла дальше продолжать движение. Несмотря на угрозу жизни и непрекращающийся обстрел со стороны противника, Дзагаштов смог быстро устранить повреждения автомобиля, вывести его из-под удара и своевременно прибыть в назначенный район.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Эдурда Дзагаштова удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/9764

Рядовой Ковалёв Александр Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Александр Ковалев, в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Два пулеметных расчета противника, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленных позициях, сковали действия группы российских штурмовиков. Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Александр незамедлительно отправил его в район опорного пункта противника. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Александр верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его. Следующим вылетом ударного дрона рядовой Ковалев уничтожил вторую огневую точку противника.

Оперативные и грамотные действия рядового Александра Ковалева позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9776

Ефрейтор Кирсанов Евгений Неся службу на наблюдательном посту, ефрейтор Евгений Кирсанов вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата.

Когда беспилотник пролетал над прилегающим лесным массивом, Евгений обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и минометом, готовящихся атаковать позиции ВС РФ.

Оценив ситуацию, Евгений Кирсанов передал координаты расположения противника вышестоящему командованию. На основании переданных Евгением данных, по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, ефрейтор Кирсанов, заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы.

Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Евгения Кирсанова минометное орудие и личный состав противника, готовившего атаку, было уничтожено.

https://t.me/rabotaembrat/9781

Лейтенант Закота Роман Подразделение под командованием лейтенанта Романа Закоты выполняло боевую задачу по удержанию рубежей на важном тактическом направлении, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь на боевом дежурстве, Закота получил информацию об обнаружении группы украинских боевиков, которая предприняла попытку скрытно подобраться к позициям российских военнослужащих и внезапно атаковать их во фланг.

Роман, грамотно распределив личный состав по огневым позициям, одним из первых вступил в бой с противником. В течение нескольких часов подразделение под командованием Закоты отражало нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции. Роман, в бою, проявляя выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения боевиков. По итогу боя враг, понеся большие потери, отступил.

Смелые и решительные действия лейтенанта Романа Закоты, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволили отразить атаки противника и создать условия для развития наступления российских войск на позиции украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9773

Ефрейтор Таничев Антон При выполнении специальных задач в назначенном районе ефрейтор Антон Таничев обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск.

Таничев незамедлительно сообщил командованию приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой. Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Антон вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили.

Противник предпринял попытку уничтожить огневую точку Таничева при помощи FPV-дрона. Обнаружив квадрокоптер противника, Антон меткими выстрелами уничтожил его на подлете к позиции.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Антона Таничева позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской разведгруппы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить диверсий на подконтрольных ВС РФ объектах.

https://t.me/rabotaembrat/9789

Рядовой Харлампьев Виталий Рядовой Виталий Харлампьев с целью бесперебойного снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.

Продвигаясь ночью, с выключенными фарами по сложным участкам местности, Виталий обеспечил своевременную доставку груза на позиции.

Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, Виталий Харлампьев вместе с товарищами подвергся атакам FPV-дронов со стороны противника, предпринявшего попытку перейти в контрнаступление.

В результате сбросов боеприпасов с коптеров Виталий получил осколочные ранения. Превозмогая боль, рядовой Харлампьев, оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого бойца.

Оказав пострадавшему товарищу первую помощь, Виталий погрузил его в автомобиль и эвакуировал с передовой в медицинское учреждение, чем спас ему жизнь.

Благодаря мужеству и отваге рядового Виталия Харлампьева российские военнослужащие своевременно получили боеприпасы и смогли отразить атаку боевиков, не понеся при этом потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9808

Сержант Кузин Максим Сержант Максим Кузин получил боевую задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления противника.

Под постоянным огнем артиллерии, минометов и БПЛА противника сержант Кузин прибыл в назначенный квадрат.

Максим провел минирование участков местности в непосредственной близости от передовых позиций противника.

После завершения минирования сержант Кузин передал информацию о точном расположении мин вышестоящему командованию.

Во время возвращения к своему подразделению Максим обнаружил позицию вражеского снайпера, который вел контроль над участком дороги. Быстро сориентировавшись в обстановке, Максим, используя личное оружие, уничтожил противника.

На следующий день в ходе боестолкновения противник, пытаясь ввести в бой резервы, потерял две боевые бронированные машины и большое количество пехоты на заминированном участке и, не выдержав напора российских мотострелков, был вынужден отступить.

Смелые и мужественные действия сержанта Максима Кузина позволили не допустить ввод в бой резервов противника, что позволило российским мотострелкам занять новые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/9798

Старший сержант Подмарьков Анатолий Старший сержант Анатолий Подмарьков нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск.

В сумерках Анатолий обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру.

Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков.

Скрытно переместившись, старший сержант оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Анатолия Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9790

Лейтенант Пироженко Никита Лейтенант Никита Пироженко выполнял боевую задачу со своим подразделением по организации надежной и устойчивой связи в интересах мотострелкового подразделения.

При выполнении боевой задачи подразделение Пироженко подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

Несмотря на опасность для своей жизни, Никита, умело управляя своим личным составом, эвакуировал своих подчиненных в заранее подготовленные блиндажи, тем самым не допустив потерь среди своих подчиненных.

После завершения обстрела лейтенант Никита Пироженко организовал незамедлительное восстановление поврежденных систем связи и продолжил выполнение поставленной задачи, оперативно передавая информацию вышестоящему командованию о ситуации на поле боя

Благодаря мужественным и решительным действиям лейтенанта Никиты Пироженко вышестоящее командование своевременно координировало действия наступающих мотострелковых подразделений ВС РФ, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9795

Сержант Величко Евгений Подразделение, в составе которого действовал сержант Евгений Величко, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, сержант Величко обнаружил два дрона-камикадзе противника, приближающихся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательных аппаратов по средствам связи Евгений получил задачу уничтожить беспилотники противника. Величко открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптерам.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Евгения Величко вражеские дроны-камикадзе, предназначенные для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9794

Военнослужащий Левин Иван Иван Левин вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачи по организации обороны на одном из важных тактических направлений.

Враг, готовясь перейти в наступление, скопил силы для прорыва оборонительных рубежей на участке местности, удерживаемом отрядом под командованием Ивана Левина.

Получив информацию об обнаруженных силах врага, Иван, лично руководя огнем артиллерии, оперативно навел орудия на позиции врага, перестраивающегося в боевой порядок, после чего нанес по нему артиллерийский удар.

Благодаря решительности Ивана Левина, а также слаженным действиям и профессионализму его подчиненных готовящаяся атака противника была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/9799

Младший ефрейтор Сидоренко Алексей Находясь на боевом дежурстве, младший ефрейтор Алексей Сидоренко вел наблюдение за воздушной обстановкой в районе одного из освобожденных российскими военнослужащими населенных пунктов.

Противник предпринял попытку поразить позиции российских штурмовиков с помощью дронов камикадзе.

Сидоренко обнаружил дрон противника, который нёс заряд взрывчатки, в направлении опорного пункта, занятого российскими штурмовиками. Быстро сориентировавшись в ситуации, Алексей открыл огонь по вражескому коптеру из штатного оружия и сбил его на удалении от опорного пункта. Тот упал и сдетонировал.

Смелые и решительные действия ефрейтора Алексея Сидоренко не позволили противнику нанести урон российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/9812

Рядовой Самонов Михаил Рядовой Михаил Самонов в ходе спецоперации выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Передвигаясь ночью по сложному рельефу местности с выключенными фарами, Михаил попал под артиллерийский обстрел врага. В ходе очередного взрыва автомобиль рядового Самонова получил повреждения, а сам Михаил был ранен.

Не взирая на полученное осколочное ранение, Михаил Самонов, профессионально управляя своим транспортным средством, вывел машину из-под артиллерийского удара.

Оказав себе первую помощь и устранив в кратчайшие сроки повреждение техники, Михаил своевременно доставил боеприпасы российским подразделениям.

Благодаря мужеству и смелости рядового Михаила Самонова подразделение ВС РФ вовремя получило необходимые боеприпасы для продолжения наступательных действий и выполнило поставленную задачу по овладению важных рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/9802

Сержант Андриянов Игорь Сержант Игорь Андриянов, действуя в составе подразделения российских мотострелков, выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения

Находясь на наблюдательном посту и ведя наблюдение за прилегающей местностью, Игорь обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, сержант Андриянов незамедлительно доложил командованию о замеченной диверсионно-разведывательной группе, передал координаты целей российским артиллеристам и корректировал огонь по ДРГ противника.

Благодаря бдительности и грамотной корректировки огня сержантом Игорем Андрияновым по противнику удалось уничтожить диверсионную группу противника и предотвратить запланированные диверсионные действия в местах дислокации подразделений ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9809

Доброволец Сухонин Владимир «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?» Отец и сын втайне от семьи пошли на СВО.

Владимиру Сухинину всего 22 года, но почти половину своей жизни он прожил на войне. В 2014 году школьник из Донецка увидел, как самолет с украинским флагом на борту сбрасывает бомбы на его любимый город, видел, как гибли мирные люди, и проливалась кровь.

В марте 2022 года вместе с отцом Владимир ушел добровольцем на фронт. Семья об этом ничего не знала. За плечами у молодого бойца ад Мариуполя и ужас «Азовстали». Получив ранение, Владимир месяц лежал в госпитале.

Сегодня парень поступил в магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета. Владимир продолжает активно участвовать в жизни страны: в качестве донора сдает кровь, проводит акции для молодежи, отправляет на фронт гуманитарную помощь.

https://t.me/specnazAlpha/36462 Гвардии ефрейтор Никита Улитин до мобилизации работал на скорой. Теперь на фронте он продолжает спасать людей. Его квадроцикл пройдет по любому бездорожью, чтобы эвакуировать тех, кому нужна помощь. Сотни наших бойцов обязаны ему жизнью и здоровьем. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1492 Прорвемся! — ответят опера. Сержант Тагир Евлоев долгое время работал в МВД, но когда Родина позвала, пошел воевать и стал штурмовиком.

«Штурмовик — это такой человек, который должен уметь вообще всё», — так он рассказывает про свою работу. Послушаем! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1493 Гвардии прапорщик Диана Аганиязова отвечает за подвоз горючего, продовольствия и медикаментов для нужд своего медицинского батальона. Её задача — сделать так, чтобы полевой госпиталь работал как часы, и в нём было всё необходимое, включая вещевое имущество для раненых бойцов.

До начала спецоперации Диана работала просто в службе горючего. А когда Родина позвала, отправилась на СВО. Ведь если мечтаешь о военной службе с детства, то воинский долг для тебя — это не просто слова. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1489 Рядовой Кежик Шаравии в свои 22 года — кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции с самого первого её дня. Как настоящий тувинец, имя которого переводится как «добро», на СВО он служил снайпером.

По его словам, он всегда мечтал защищать Родину и теперь делает для неё то, что лучше всего умеет, как его кумир — Людмила Павличенко, Герой Советского Союза, легендарный снайпер времён Великой Отечественной войны. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1494 «Родину защищаем. Самая лучшая, наверное, работа», — говорит Владимир Глазунов. В его семье все мужчины военные: отец, два брата. Дед и прадед — участники Великой Отечественной войны. Теперь их внуки — участники СВО.

Владимир и его брат пережили ранения. Нашему герою непросто далась реабилитация, но он намерен дальше служить в Армии России и теперь учится на военного инженера. А еще он понял важность семьи. В сюжете он рассказывает, как искал любимую. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1504 В районе Часова Яра, где наши войска сейчас ведут активное наступление, работает «Джано» — старший сержант Георгий Джанаев, уроженец Северной Осетии. Он вместе с напарником возит танкистам БК. Не раз им приходилось выполнять свои задачи под огнем врага, за что оба удостоены медали Жукова. В этом видео «Джано» рассказывает, почему ушёл на фронт добровольцем. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1505

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!