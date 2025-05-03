Территория Героев...(171)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Лейтенант Храповицкий БорисПротивник, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления в зоне ответственности подразделения лейтенанта Бориса Храповицкого.
Борис, оценив ситуацию, организовал оборону на участке местности, удерживаемом его подчиненными и вступил в бой с врагом.
Противник, скованный грамотными и умелыми действиями подразделения Храповицкого, запросил поддержку артиллерии.
По позициям российских военнослужащих был нанесен массированный удар средствами ствольной и реактивной артиллерии.
Борис, несмотря на полученное в ходе обстрела ранение, самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной.
Понимая, что возможен риск повторного удара, лейтенант Храповицкий организовал вывод техники на запасные позиции. Спустя некоторое время позиции, где раньше находились орудия подразделения, были атакованы артиллерией врага.
Грамотные действия лейтенанта Бориса Храповицкого и его подчиненных способствовали отражению атак подразделений противника, позволили нанести им серьёзное поражение в личном составе и технике, а также была сорвана попытка прорыва противника на вверенном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9770
Рядовой Шойму Вадим
Оператор отделения беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения рядовой Вадим Шойму осуществлял поиск целей, корректировал огонь артиллерийских, минометных расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
В ходе ведения разведки местности, используя FPV-дрон, Шойму был обнаружен наблюдательный пункт противника, с которого велась корректировка артиллерийских ударов врага по наступающему мотострелковому подразделению ВС РФ.
Используя средства связи, Вадим незамедлительно передал координаты украинских боевиков артиллеристам, после чего наблюдательный пункт украинских боевиков был уничтожен точным ударом артиллерии.
Продолжая выполнять задачу по разведке местности, Вадим обнаружил в воздухе дрон противника с системой сброса боеприпасов, двигающийся в направлении российских мотострелков. Используя отточенные навыки по управлению FPV-дроном, Шойму совершил таран вражеского беспилотника. Он потерял управление и разбился вдали от российских военнослужащих.
Благодаря умелым и эффективным действиям рядового Вадима Шойму удалось лишить противника возможности наносить точные артиллерийские удары, что способствовало успешному наступлению российских военнослужащих и закреплению на новых позициях.
https://t.me/rabotaembrat/9763
Рядовой Мысин АлександрРядовой Александр Мысин выполнял боевую задачу по доставке личного состава к линии боевого соприкосновения на важном тактическом направлении наступления российских войск.
Мастерски управляя боевой машиной пехоты, передвигаясь по сложной пересеченной местности, Александр доставил штурмовую группу к назначенной точке.
В ходе высадки, российские штурмовики подверглись обстрелу с замаскированной позиции пулеметного расчета противника. Александр обнаружив вражескую огневую точку прицельными выстрелами из штатного вооружения БМП уничтожил ее.
Продолжая вести огонь Александр сковал действия обороняющихся украинских боевиков, тем самым обеспечил прикрытие штурмовой группы во время закрепления на позициях, после чего вывел боевую машину из-под огня противника и вернулся в исходный район, сохранив технику.
Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Александра Мысина штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, не допустив при этом потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9803
Ефрейтор Святошенко АлександрЕфрейтор Александр Святошенко в ходе проведения специальной военной операции, в составе подразделения, держал оборону на одном из важных направлений наступления противника.
Находясь на наблюдательном посту позиции, Александр обнаружил приближающуюся диверсионную группу украинских боевиков, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении наших подразделений. Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Святошенко, заняв выгодную позицию открыл огонь из пулемета по противнику, сковав его перемещение.
В ходе скоротечного боя, диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Святошенко, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила.
Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Александра Святошенко подразделение противника было уничтожено.
https://t.me/rabotaembrat/9813
Гвардии младший сержант Кастрицкий ВладиславГруппа штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Владислава Кастрицкого выполняла задачу по взятию опорного пункта боевиков на одном из направлений наступления российских войск.
Владислав определил подчиненным скрытные пути подхода к позициям боевиков с фланга, лично обозначил каждому военнослужащему выгодные огневые точки и во главе группы выдвинулся в направлении опорного пункта.
Кастрицкий первым ворвался на опорный пункт противника и, ведя прицельный огонь, уничтожил несколько украинских боевиков. Враг был застигнут врасплох неожиданной атакой российских военнослужащих и, понеся большие потери в живой силе, был вынужден спешно отступить с опорного пункта вглубь обороны.
Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Владислава Кастрицкого удалось захватить опорный пункт противника и создать условия для развития наступления российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9777
Рядовой Лебедиков ВладимирПодразделение в составе, которого действовал рядовой Владимир Лебедиков, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.
Находясь на наблюдательном посту, рядовой Лебедиков обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Владимир получил задачу уничтожить БПЛА противника. Лебедиков открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.
Благодаря профессионализму и мужеству рядового Владимира Лебедикова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям.
https://t.me/rabotaembrat/9788
Лейтенант Павлов СергейКомандир подразделения лейтенант Сергей Павлов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.
Враг оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовиков, ведя артиллерийский обстрел.
Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, подразделение под командованием Павлова скрытно обошло с тыла опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью, ворвалось на позиции противника.
В ходе боя Павлов лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Сломив сопротивление врага, российские военнослужащие зачистили позиции опорного пункта.
После боя Сергей организовал перегруппировку личного состава и оборону занятых позиций в готовности отражать контратаки.
Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму лейтенанта Сергея Павлова подразделение выполнило поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9772
Ефрейтор Антонов МаксимЕфрейтор Максим Антонов в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.
Приближаясь к позициям наших подразделений автомобиль, которым управлял Максим, подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и атаки FPV-дрона. Находясь под огнем противника, ефрейтор Антонов, умело маневрируя на сложном участке местности, совершая резкие маневры сумел увести машину с траектории полета дрона-камикадзе. Выведя машину из зоны поражения вражеской артиллерии, Антонов своевременно доставил боеприпасы и продуктов питания на передовую.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Максима Антонова груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.
https://t.me/rabotaembrat/9780
Военнослужащий Плужник ИванИван Плужник из тульской области. Наводчик 120-мм миномета "Буревестник". За отличное выполнение боевых задач алексинца наградили медалью "За отвагу" и Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени.
https://t.me/specnazAlpha/36243
Ефрейтор Хмелёв НиколайНаходясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, ефрейтор Николай Хмелёв выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между пунктами управления российских подразделений.
В ходе выполнения боевой задачи при артиллерийском обстреле были повреждены антенное устройство и ретранслятор, из-за чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя.
Несмотря на продолжающийся обстрел, Хмелёв незамедлительно прибыл на место, определил характер повреждений, оперативно заменил поврежденные устройства и конструкции, после чего заново организовал радиосеть.
Уверенные действия ефрейтора Николая Хмелёва позволили в ходе ведения боевых действий восстановить и поддерживать устойчивую радиосвязь, а также осуществлять непрерывное управление российскими подразделениями с командных пунктов группировки.
https://t.me/rabotaembrat/9769
Лейтенант Писарев ДмитрийЛейтенант Дмитрий Писарев вместе с вверенными ему личным составом выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой и надежной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Проведя рекогносцировку местности и определив позицию для развертывания мобильного пункта управления, группа связистов во главе с лейтенантом Писаревым выдвинулась в район выполнения задачи.
В ходе движения противник нанес артиллерийский удар по подразделению Дмитрия.
Под плотным и непрекращающимся огнем противника, грамотно и четко управляя своим личным составом, Дмитрий Писарев направил своих подчиненных в заранее подготовленный запасной район развертывания, не допустив потерь среди личного состава.
Прибыв в район развертывания, Дмитрий организовал ремонт техники, которая получила повреждение от артиллерийских разрывов. В короткий срок устранив неисправности, мобильный пункт управления начал свою работу, обеспечивая надежную и устойчивую связь между подразделениями ВС РФ.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям лейтенанта Дмитрия Писарева командование получило возможность более эффективно координировать силы в бою, что позволило подразделениям российских войск выполнить задачу по овладению важных рубежей.
https://t.me/rabotaembrat/9791
Гвардии младший сержант Дзагаштов ЭдуардГвардии младший сержант Эдуард Дзагаштов с целью бесперебойного снабжения артиллерийского подразделения, выполнявшего огневую поддержку наступающих мотострелковых подразделений, выполнял задачу по подвозу боеприпасов.
Передвигаясь ночью с выключенными фарами и преодолевая сложные участки местности, автомобиль Эдурда попал под артиллерийский огонь противника.
В результате вражеского удара машина получила повреждения и не смогла дальше продолжать движение. Несмотря на угрозу жизни и непрекращающийся обстрел со стороны противника, Дзагаштов смог быстро устранить повреждения автомобиля, вывести его из-под удара и своевременно прибыть в назначенный район.
Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Эдурда Дзагаштова удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.
https://t.me/rabotaembrat/9764
Рядовой Ковалёв АлександрОператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Александр Ковалев, в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.
В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Два пулеметных расчета противника, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленных позициях, сковали действия группы российских штурмовиков. Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Александр незамедлительно отправил его в район опорного пункта противника. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Александр верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его. Следующим вылетом ударного дрона рядовой Ковалев уничтожил вторую огневую точку противника.
Оперативные и грамотные действия рядового Александра Ковалева позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта.
https://t.me/rabotaembrat/9776
Ефрейтор Кирсанов ЕвгенийНеся службу на наблюдательном посту, ефрейтор Евгений Кирсанов вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата.
Когда беспилотник пролетал над прилегающим лесным массивом, Евгений обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и минометом, готовящихся атаковать позиции ВС РФ.
Оценив ситуацию, Евгений Кирсанов передал координаты расположения противника вышестоящему командованию. На основании переданных Евгением данных, по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, ефрейтор Кирсанов, заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы.
Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Евгения Кирсанова минометное орудие и личный состав противника, готовившего атаку, было уничтожено.
https://t.me/rabotaembrat/9781
Лейтенант Закота РоманПодразделение под командованием лейтенанта Романа Закоты выполняло боевую задачу по удержанию рубежей на важном тактическом направлении, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.
Находясь на боевом дежурстве, Закота получил информацию об обнаружении группы украинских боевиков, которая предприняла попытку скрытно подобраться к позициям российских военнослужащих и внезапно атаковать их во фланг.
Роман, грамотно распределив личный состав по огневым позициям, одним из первых вступил в бой с противником. В течение нескольких часов подразделение под командованием Закоты отражало нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции. Роман, в бою, проявляя выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения боевиков. По итогу боя враг, понеся большие потери, отступил.
Смелые и решительные действия лейтенанта Романа Закоты, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволили отразить атаки противника и создать условия для развития наступления российских войск на позиции украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/9773
Ефрейтор Таничев АнтонПри выполнении специальных задач в назначенном районе ефрейтор Антон Таничев обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск.
Таничев незамедлительно сообщил командованию приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой. Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Антон вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили.
Противник предпринял попытку уничтожить огневую точку Таничева при помощи FPV-дрона. Обнаружив квадрокоптер противника, Антон меткими выстрелами уничтожил его на подлете к позиции.
Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Антона Таничева позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской разведгруппы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить диверсий на подконтрольных ВС РФ объектах.
https://t.me/rabotaembrat/9789
Рядовой Харлампьев ВиталийРядовой Виталий Харлампьев с целью бесперебойного снабжения российских военнослужащих, находящихся на передовых рубежах, выполнял задачу по подвозу боеприпасов в район ведения боевых действий.
Продвигаясь ночью, с выключенными фарами по сложным участкам местности, Виталий обеспечил своевременную доставку груза на позиции.
Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, Виталий Харлампьев вместе с товарищами подвергся атакам FPV-дронов со стороны противника, предпринявшего попытку перейти в контрнаступление.
В результате сбросов боеприпасов с коптеров Виталий получил осколочные ранения. Превозмогая боль, рядовой Харлампьев, оказал себе первую помощь, после чего вынес в укрытие раненого бойца.
Оказав пострадавшему товарищу первую помощь, Виталий погрузил его в автомобиль и эвакуировал с передовой в медицинское учреждение, чем спас ему жизнь.
Благодаря мужеству и отваге рядового Виталия Харлампьева российские военнослужащие своевременно получили боеприпасы и смогли отразить атаку боевиков, не понеся при этом потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9808
Сержант Кузин МаксимСержант Максим Кузин получил боевую задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления противника.
Максим провел минирование участков местности в непосредственной близости от передовых позиций противника.
После завершения минирования сержант Кузин передал информацию о точном расположении мин вышестоящему командованию.
Во время возвращения к своему подразделению Максим обнаружил позицию вражеского снайпера, который вел контроль над участком дороги. Быстро сориентировавшись в обстановке, Максим, используя личное оружие, уничтожил противника.
На следующий день в ходе боестолкновения противник, пытаясь ввести в бой резервы, потерял две боевые бронированные машины и большое количество пехоты на заминированном участке и, не выдержав напора российских мотострелков, был вынужден отступить.
Смелые и мужественные действия сержанта Максима Кузина позволили не допустить ввод в бой резервов противника, что позволило российским мотострелкам занять новые позиции.
https://t.me/rabotaembrat/9798
Старший сержант Подмарьков АнатолийСтарший сержант Анатолий Подмарьков нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск.
В сумерках Анатолий обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру.
Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков.
Скрытно переместившись, старший сержант оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых.
Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Анатолия Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9790
Лейтенант Пироженко НикитаЛейтенант Никита Пироженко выполнял боевую задачу со своим подразделением по организации надежной и устойчивой связи в интересах мотострелкового подразделения.
При выполнении боевой задачи подразделение Пироженко подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника.
Несмотря на опасность для своей жизни, Никита, умело управляя своим личным составом, эвакуировал своих подчиненных в заранее подготовленные блиндажи, тем самым не допустив потерь среди своих подчиненных.
После завершения обстрела лейтенант Никита Пироженко организовал незамедлительное восстановление поврежденных систем связи и продолжил выполнение поставленной задачи, оперативно передавая информацию вышестоящему командованию о ситуации на поле боя
Благодаря мужественным и решительным действиям лейтенанта Никиты Пироженко вышестоящее командование своевременно координировало действия наступающих мотострелковых подразделений ВС РФ, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9795
Сержант Величко ЕвгенийПодразделение, в составе которого действовал сержант Евгений Величко, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.
Находясь на наблюдательном посту, сержант Величко обнаружил два дрона-камикадзе противника, приближающихся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательных аппаратов по средствам связи Евгений получил задачу уничтожить беспилотники противника. Величко открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптерам.
Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Евгения Величко вражеские дроны-камикадзе, предназначенные для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9794
Военнослужащий Левин ИванИван Левин вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачи по организации обороны на одном из важных тактических направлений.
Враг, готовясь перейти в наступление, скопил силы для прорыва оборонительных рубежей на участке местности, удерживаемом отрядом под командованием Ивана Левина.
Получив информацию об обнаруженных силах врага, Иван, лично руководя огнем артиллерии, оперативно навел орудия на позиции врага, перестраивающегося в боевой порядок, после чего нанес по нему артиллерийский удар.
Благодаря решительности Ивана Левина, а также слаженным действиям и профессионализму его подчиненных готовящаяся атака противника была сорвана.
https://t.me/rabotaembrat/9799
Младший ефрейтор Сидоренко АлексейНаходясь на боевом дежурстве, младший ефрейтор Алексей Сидоренко вел наблюдение за воздушной обстановкой в районе одного из освобожденных российскими военнослужащими населенных пунктов.
Противник предпринял попытку поразить позиции российских штурмовиков с помощью дронов камикадзе.
Сидоренко обнаружил дрон противника, который нёс заряд взрывчатки, в направлении опорного пункта, занятого российскими штурмовиками. Быстро сориентировавшись в ситуации, Алексей открыл огонь по вражескому коптеру из штатного оружия и сбил его на удалении от опорного пункта. Тот упал и сдетонировал.
Смелые и решительные действия ефрейтора Алексея Сидоренко не позволили противнику нанести урон российским военнослужащим.
https://t.me/rabotaembrat/9812
Рядовой Самонов МихаилРядовой Михаил Самонов в ходе спецоперации выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Передвигаясь ночью по сложному рельефу местности с выключенными фарами, Михаил попал под артиллерийский обстрел врага. В ходе очередного взрыва автомобиль рядового Самонова получил повреждения, а сам Михаил был ранен.
Не взирая на полученное осколочное ранение, Михаил Самонов, профессионально управляя своим транспортным средством, вывел машину из-под артиллерийского удара.
Оказав себе первую помощь и устранив в кратчайшие сроки повреждение техники, Михаил своевременно доставил боеприпасы российским подразделениям.
Благодаря мужеству и смелости рядового Михаила Самонова подразделение ВС РФ вовремя получило необходимые боеприпасы для продолжения наступательных действий и выполнило поставленную задачу по овладению важных рубежей.
https://t.me/rabotaembrat/9802
Сержант Андриянов ИгорьСержант Игорь Андриянов, действуя в составе подразделения российских мотострелков, выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения
Находясь на наблюдательном посту и ведя наблюдение за прилегающей местностью, Игорь обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.
Используя средства связи, сержант Андриянов незамедлительно доложил командованию о замеченной диверсионно-разведывательной группе, передал координаты целей российским артиллеристам и корректировал огонь по ДРГ противника.
Благодаря бдительности и грамотной корректировки огня сержантом Игорем Андрияновым по противнику удалось уничтожить диверсионную группу противника и предотвратить запланированные диверсионные действия в местах дислокации подразделений ВС РФ.
https://t.me/rabotaembrat/9809
Доброволец Сухонин Владимир«ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?» Отец и сын втайне от семьи пошли на СВО.
Владимиру Сухинину всего 22 года, но почти половину своей жизни он прожил на войне. В 2014 году школьник из Донецка увидел, как самолет с украинским флагом на борту сбрасывает бомбы на его любимый город, видел, как гибли мирные люди, и проливалась кровь.
В марте 2022 года вместе с отцом Владимир ушел добровольцем на фронт. Семья об этом ничего не знала. За плечами у молодого бойца ад Мариуполя и ужас «Азовстали». Получив ранение, Владимир месяц лежал в госпитале.
Сегодня парень поступил в магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета. Владимир продолжает активно участвовать в жизни страны: в качестве донора сдает кровь, проводит акции для молодежи, отправляет на фронт гуманитарную помощь.
https://t.me/specnazAlpha/36462Гвардии ефрейтор Никита Улитин до мобилизации работал на скорой. Теперь на фронте он продолжает спасать людей. Его квадроцикл пройдет по любому бездорожью, чтобы эвакуировать тех, кому нужна помощь. Сотни наших бойцов обязаны ему жизнью и здоровьем. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1492Прорвемся! — ответят опера. Сержант Тагир Евлоев долгое время работал в МВД, но когда Родина позвала, пошел воевать и стал штурмовиком.
«Штурмовик — это такой человек, который должен уметь вообще всё», — так он рассказывает про свою работу. Послушаем! См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1493Гвардии прапорщик Диана Аганиязова отвечает за подвоз горючего, продовольствия и медикаментов для нужд своего медицинского батальона. Её задача — сделать так, чтобы полевой госпиталь работал как часы, и в нём было всё необходимое, включая вещевое имущество для раненых бойцов.
До начала спецоперации Диана работала просто в службе горючего. А когда Родина позвала, отправилась на СВО. Ведь если мечтаешь о военной службе с детства, то воинский долг для тебя — это не просто слова. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1489Рядовой Кежик Шаравии в свои 22 года — кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции с самого первого её дня. Как настоящий тувинец, имя которого переводится как «добро», на СВО он служил снайпером.
По его словам, он всегда мечтал защищать Родину и теперь делает для неё то, что лучше всего умеет, как его кумир — Людмила Павличенко, Герой Советского Союза, легендарный снайпер времён Великой Отечественной войны. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1494«Родину защищаем. Самая лучшая, наверное, работа», — говорит Владимир Глазунов. В его семье все мужчины военные: отец, два брата. Дед и прадед — участники Великой Отечественной войны. Теперь их внуки — участники СВО.
Владимир и его брат пережили ранения. Нашему герою непросто далась реабилитация, но он намерен дальше служить в Армии России и теперь учится на военного инженера. А еще он понял важность семьи. В сюжете он рассказывает, как искал любимую. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1504В районе Часова Яра, где наши войска сейчас ведут активное наступление, работает «Джано» — старший сержант Георгий Джанаев, уроженец Северной Осетии. Он вместе с напарником возит танкистам БК. Не раз им приходилось выполнять свои задачи под огнем врага, за что оба удостоены медали Жукова. В этом видео «Джано» рассказывает, почему ушёл на фронт добровольцем. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Аркадий родился Забайкальский край, г.Чернышевск в семье военных. Вскоре его семье пришлось переехать в Германию по службе отца. В первый класс он пошёл в Германии, но опять семье пришлось переехать в Батайск по службе отца на постоянное место жительства.
Аркадий пошёл учится в 21 школу. Рос добрым обычным парнем окончил школу, автошколу.
Пошёл в армию, был радиосвизистом.
После армии женился, работал слесарем на заводе.
У Аркадия осталась супруга, дети, родители и брат.
Награждён орденом Мужество (посмертно) за выполнение задач в специальной военной операции.
Лейтенант Король НиколайКороль Николай Михайлович
Сураж, Брянская область
19.02.1990 - 10.03.2025
Был призван в ряды вооруженных сил в рамках мобилизации в сентябре 2022 года в должности пулемётчик, звание: рядовой.
Награжден медалью «За спасение погибавших» от 30.11.2022
26.06.2023 присвоено звание младший лейтенант
15.08.2023-30.04.2024 служил в должности командира взвода
С 01.05.2024 должность командир роты
Награжден медалью «За освобождение Донбасса» от 06.05.2024
Награжден медалью «За отвагу» от 07.05.2024
16.06.2024 присвоено очередное звание лейтенант
Погиб: н.п. Терны
Награжден орденом Мужества посмертно…
https://герои-сво.рф/geroi/korol-nikolaj-mihajlovich/
Сержант Марунин АлексейРазведчик-снайпер разведывательного отделения
ПГТ Междуреченский, Ханты-Мансийский автономный округ
05.03.1993 - 21.09.2024
Место смерти: г. Москва ЦВКГ им А.А. Вишневского (ранен в Курском направлении)
С самого детства занимался пулевой стрельбой. Окончил СВУ г.Екатеринбурга. Получил звание мастера спорта по пулевой стрельбе.
Проходил срочную службу в ВДВ г.Псков, далее служил по контракту в данном подразделении. За время прохождения службы была командировка в «горячей» точке — за, что награжден медалью «За боевые отличия»
В январе 2022 года подписал контракт с частной военной компанией «Волки». Получил позывной «Нива».
В ходе исполнения боевых заданий неоднократно выводил сослуживцев из зоны огня.
Награжден медаль «За отвагу». Он незамедлительно садился в машину и «летел» на помощь под обстрелами, вывозя сослуживцев-братьев из зоны сражения живыми, трехсотыми и даже двухсотыми.
В июле 2023 года в г. Рязань подписал контракт с Министерством обороны и продолжал нести достойно службу. За время службы неоднократно получал контузию, после восстановления в развернутых госпиталях на границе соприкосновения, выходил обратно в строй и продолжал служить на благо Родине.
Вечером 15.09.2024г. в составе группы из 5 человек(в том числе командир) выполняя боевую задачу в Курском направлении, ехали груженые боеприпасами (везли для сослуживцев) машину накрыло ракетной системой Himars, трое военнослужащих погибли на месте, Алексей Сергеевич и сослуживца отбросило взрывной волной. 21.09.24г. Марунин Алексей Сергеевич умер от полученных травм и ранений.
Награжден Орденом Мужество (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/marunin-aleksej-sergeevich/
Рядовой Зонтов АндрейЗонтов Андрей Дмитриевич
Артеллерист
г. Ульяновск
05.01.1996 - 07.02.2023
Погиб: г. Артёмовск
Награжден медалью «За Отвагу» посмертно
https://герои-сво.рф/geroi/zontov-andrej-dmitrievich/
Военнослужащий Медведев ВладимирМедведев Владимир Сергеевич всегда проявлял себя, как смелый и взрослый мужчина. Закончил одиннадцать классов Тюменской гимназии № 12. Учил английский и французские языки. С самого раннего детства увлекался футболом, за свою карьеру стал участником более сотни матчей в составе «МФК Тюмень 2004» ему присвоено большое количество наград.
После окончания школы поступил в Тюменский колледж Управления и права.
Был призван на срочную службу, принял решение служить в Воздушно десантных войсках, считал, что именно десантники своей отвагой доказывают, что такое настоящий Мужчина, защитник Отечества!
После прохождения срочной службы принял решения встать на защиту Родины. И весной 2024 года, принимал участие в боевых действиях в Запорожье, в составе 56-й гвардейской роты штурмовиков-десантников, был награжден Медалью «За отвагу».
В августе 2024 года, роту штурмовиков отправили в Курскую область, после массовой атаки вражеских войск. Владимир сопровождал группы штурмовиков на линию боевого соприкосновения, для выполнения ответственных и важных задач командования и выводил бойцов с передовой в тыл. Благодаря его мужеству и отваге на счету его группы не один десяток успешно завершенных военных операций.
Погиб Владимир при выполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции в Курской области, в районе села Ново-Ивановка, где его группа попала под обстрел.
Сержант Парыгин СергейПарыгин Сергей Алексеевич
Танкист
Родился 06.12.1997 в д.Куртайлы,Омская область
Сергей погиб 31 августа 2022 года в ходе боя в ДНР, район Великоновоселковский, село Старомайорское.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента РФ сержант посмертно награждён орденом Мужества.
Младший сержант Лукиных СтаниславЛукиных Станислав Валерьевич
г. Курган
Родился Станислав 18 августа 1992 года в с. Широково. Здесь же ходил в детский сад и школу.
Весной 2011 года его призвали на срочную службу.
После службы в армии Станислав серьёзно занялся корейским боевым искусством тхэквондо, преподавал, имел чёрный пояс.
В начале сентября 2022 года Станислав женился, пара ждала ребёнка.
28 сентября Станислава призвали на службу в рамках частичной мобилизации.
На СВО Станислав служил в разведке: сначала был стрелком, потом минёром, затем помощником гранатомётчика и позже снайпером.
За 2 года службы он трижды получал ранения и дважды был контужен. После крайнего ранения очень долго лечился в госпитале, супруга находилась рядом с ним, помогала восстанавливаться.
Затем ему дали реабилитационный отпуск. Кисть правой руки не вернулась к полной работоспособности, долго пытались вылечить, но безрезультатно.
В январе 2025 года Станиславу пришлось уехать обратно в зону боевых действий на военно-врачебную комиссию, но так и не дождавшись её, 24 февраля 2025 года Станислав погиб во время выполнения боевой задачи в ЛНР, Северодонецкий район, н.п Белогоровка
4 марта родился его сын.
Гвардии сержант Искра ЕвгенийГвардии сержант Искра Евгений Владимирович.
Обычный, простой, скромный парень из Республики Карелия, родившийся 21.12.1990 в самой обычной семье. Живший, как большинство людей: учился, женился, родился сынок…
Когда была объявлена частичная мобилизация, он без раздумий принял решение, что нужно идти.
24.09.2022 был призван в Псков, в элитные войска крылатой пехоты — 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия.
Прошёл боевое слаживание и 23.12.2022 был отправлен на СВО в рядах 104-го полка.
Служил в миномётной батарее, в группе эвакуации, затем в медицинском взводе.
Прошёл такие направления, как: Кременная (Луганская область), Запорожье (Запорожская область), Херсон, Кинбурнская коса (Николаевская область).
Далее полк направили под Курск.
Погиб при выполнении боевой задачи 08.12.2024 в Курской области, Суджанском районе, с. Дарьино.
Приставлен к государственным наградам — как при жизни, так и посмертно: две медали «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», орден Мужества.
Гвардии рядовой Павленко ВиталийПавленко Виталий Павлович
Оператор
Елизово, Камчатский край
28.07.1997 - 19.11.2024
Погиб: Донецкая народная Республика
Награжден ордером Мужества посмертно
Рядовой Божко МаксимБожко Максим Борисович
Гранатомётчик
Станица Кущёвская, Краснодарский край
28.09.1988 - 31.03.2024
Погиб в н.п. Новомихайловка
Рядовой Нестеренко ИванНестеренко Иван Иванович
Сапер
г. Красноярск
20.11.1993 - 16.03.2025
Погиб: Донецкая народная республика, село Вишнёвое
Был призван на военную службу в 2022 году, при выполнении боевой задачи в 2023 году был серьезно ранен, но выполнил свою задачу, получил награду за отвагу!
В 2025 году при выполнении боевой задачи был смертельно ранен и погиб как герой.
Рядовой Калашников ВладимирКалашников Владимир Викторович
Штурмовик
Купино, Новосибирская область
25.05.1988 - 21.12.2024
Присвоен орден Мужества посмертно.
Очень смелый и отважный.
Погиб в н.п. Лысовка, ДНР.
Старший сержант Поливара АлександрПоливара Александр Григорьевич
г. Рязань
Александр Григорьевич Поливара родился 08.03.1976 в Казахстане, в городе Актау, но с малых лет проживал в России. Будучи 18-летним молодым парнем, он отправился служить в армию, откуда ушёл воевать за Родину в Первую чеченскую войну. Вернувшись оттуда героем, он получил статус ветерана боевых действий.
После этого Александр Григорьевич женился, и результатом его крепкого и нерушимого брака стало появление трёх замечательных детей.
После событий 2014 года на Украине Александр Григорьевич чётко для себя уяснил, что должен и хочет помогать Родине. С началом Специальной военной операции его старшего сына, недавно вернувшегося из армии, мобилизовали для участия в боевых действиях на Украине. Это событие настолько сильно повлияло на его политическое сознание, что он, не раздумывая, отправился в военкомат, чтобы пойти вместо сына. Там он получил отказ в связи с тем, что болел гепатитом, но Александр Григорьевич, веривший в правду русского народа, не мог позволить себе отчаиваться.
Чтобы внести свой вклад и помочь России, он отправился в Крым, где вместе с такими же настойчивыми ребятами помогал рыть окопы для наших солдат. Вернувшись оттуда, Александр Григорьевич окончательно понял: он сделает всё, чтобы сражаться плечом к плечу с нашими бойцами и отстаивать политические интересы своей страны. Через некоторое время в его жизни появилась «ЧВК Вагнер», куда его приняли.
После подписания контракта Александр Григорьевич официально стал штурмовиком в звании старшего сержанта, чему был безмерно рад.
02.03.2025 Александр Григорьевич Поливара положил свою голову в героическом бою в селе Озаряновка, чтобы будущее нашей страны было мирным и процветающим.
Ефрейтор Шаповаленко ДмитрийШаповаленко Дмитрий Александрович
Ростовская область г. Новошахтинск
Пулеметчик
20.01.2000 - 10.04.2024
Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в ДНР, Марьинский район, село Новомихайловка.
Лейтенант Десятников СергейДесятников Сергей Сергеевич
Командир штурмового взвода
Сергей родился 10.11.1985 в военном городке. С 1993 года учился в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (Первомайский филиал), окончил 11 классов.
В августе 2023 года подписал контракт с Вооружёнными Силами Российской Федерации и ушёл добровольцем на защиту нашей Родины. В июне 2024 года ему было присвоено очередное воинское звание — лейтенант, он являлся командиром роты. Среди личного состава пользовался заслуженным авторитетом, боевые товарищи любили его и уважали за храбрость и заботу о подчинённых.
Сергей воевал за свободу и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых 13.04.2025 на поле боя, проявив отвагу и мужество.
Рядовой Мликов ВладиславМликов Владислав Игоревич
Пехота
ДНР, ПГТ Стожковское
17.12.2003 - 29.07.2024
Добровольно ушёл защищать Родину.
Погиб при выполнении боевой задачи под Угледаром НП Никольское
Рядовой Мальцев ПавелШтурмовик
Коркино, Челябинская область
13.08.1992 - 13.10.2024
Мальцев Павел Владимирович был призван по мобилизации 28.10.2022г.
Принимал участие в СВО на территории Украины в ДНР.
Павел героически погиб при исполнении боевого задания в ДНР, Покровский район, г. Украинск.
За время службы был удостоен наградами:
«Медалью Суворова»
«За воинскую доблесть»
«428 МСП»
«За освобождение Донбасса»
«Участнику специальной военной операции»
Представлен к Ордену Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/malcev-pavel-vladimirovich/
Гвардии младший лейтенант Засядько РоманЗасядько Роман Юрьевич
Родился 11.11.1990 в х.Авилов Родионово, Несветайского района, Ростовской области.
По окончанию школы поступил в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования №61 города Новошахтинска. Получил диплом сварщика.
Служил в армии в Чеченской Республике, минёр-сапёр.
Демобилизовался, работал сварщиком в Республике Крым и г.Сочи. До мобилизации работал в ПНД города Новошахтинска. 3.10.2022 года был мобилизован на СВО. В январе получил ранение, после реабилитации отправился в зону СВО.
В августе был награждён медалью за разминирование.
Героически погиб 22.09.2023 года в с.Новопрокоповка, Запорожская область.
Награждён Орденом мужества (посмертно).
У Романа остался сын и супруга.
Гвардии сержант Левтеров ЮрийЛевтеров Юрий Юрьевич,
родился 28.11.1975 года, в пос.Тлюстенхабль, Республики Адыгея.
В возрасте 7 лет, в 1982 году переехали в г.Адыгейск, где начал обучение в школе №1. Окончил 8 классов. В 1989 году поступил в Профессионально-техническое училище № 3 г.Краснодар, где обучался 3 года.
В ряды Вооруженных сил Российской Федерации, был призван 06 марта 1994 года, в г.Новороссийск, в/ч 30177, где прошел обучение на водителя, получив должность «старший водитель», присвоена квалификация «Водитель 3 класса». За время прохождения службы, управлял следующими автомобилями: Урал-4320, ЗИЛ-131 После присяги и прохождения учебной подготовки, в июне 1994 года был направлен по распределению, в в/ч 09332 г.Майкоп, старшим водителем. В сентябре 1994 года назначен «командиром отделения».
Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики в составе в/ч 09332 г.Майкоп, в 131-ой отдельной мотострелковой бригаде, с 04 марта 1995 г. по 24 апреля 1995 г. Принимал участие в выполнении задач по нормализации обстановки, восстановлению законности и правопорядка в Чеченской республике с 25 апреля 1995 г. по 25 мая 1995 г. Мобилизован, в июне 1995 года, в воинском звании сержант.
В сентябре 2024 года подписал контракт, для участия в Специальной военной операции. Также в сентябре был направлен на прохождение учебной подготовки в в/ч 45075 г.Луганск, проведя там три недели. После распределения получил назначение в в/ч 32364 г.Улан-Уде. Военнослужащие в/ч 32364, выполняют задачи по освобождению Курской области, в составе 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
В октябре 2024 года назначен командиром отделения управления штурмовой роты 1 десантно-штурмового батальона, в воинском звании гвардии старший сержант. В ноябре 2024 года, была поставлена задача об освобождении населенного пункта Черкасская Конопелька Курской области. Со своим взводом, в составе 18 человек, пошел на выполнение боевого задания 02 ноября 2024 года.
Погиб 03 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в н.п. Черкасская Конопелька.
Награжден Орденом Мужества.
Ефрейтор Габитов НаильГабитов Наиль Анварович
27.09.1982 - 21.09.2024
Стрелок
Азнакаево, Республика Татарстан
Ушел добровольцем. Участвовал в освобождении н.п. Новогродовки в ДНР. Воевал достойно, отдал жизнь за Победу.
Рядовой Теренечев ЕвгенийТеренечев Евгений Васильевич
Штурмовик
Село Льгов, Орловская область
Погиб 10.05.2024 на Купянском направлении
Великий воин, высший специалист своего дела
Военнослужащий Исмаилов РауфИсмаилов Рауф Гардаш оглы
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
04.07.1976 - 13.01.2025
На СВО трагически погиб любимый сын, брат, друг, товарищ.
Гвардии рядовой Ведерников МиронВедерников Мирон Михайлович
Штурмовик-гранатометчик
г. Челябинск
14.04.2000 - 30.11.2024
Геройски сражался и выполнял свой воинский долг,сражаясь за Родину. Рискуя своей жизнью помогал своим боевым товарищам. Проявив мужество и отвагу, пал смертью храбрых в н.п.Новоивановка, Курская обл.
Мирон был очень добрым и отзывчивым человеком, хорошим сыном, отличным товарищем и другом.
Доброволец Дудников ДаниилДаниил родился 7 марта 2001 года.
Учился Даня в гимназии № 70. Будучи школьником, он начал профессионально заниматься плаванием.
Уже в старших классах Даниил увлекся историей. В 11 классе он принял решение поступать на истфак.
Он поступил в Донецкий национальный университет на направление подготовки «Международные отношения». Стал старостой группы. Он заведовал интеллектуальным клубом студентов Донецкого национального университета, был активным участником клуба интеллектуальных игр «Горизонты», студентом Центра молодежной дипломатии «Lеgatus», игроком «Что? Где? Когда?» на разных площадках, показывал отличные результаты в учебе, участвовал в научных конференциях, в составе спортивной сборной отстаивал честь университета в состязаниях по плаванию.
24 февраля Даниил добровольно пошел на службу. Он хотел быть полезным Родине, не мог оставаться в стороне.
25 марта 2022 года в поселке Ольховка Даниил Дудников погиб на боевых позициях, в бою, попав со своим взводом в окружение противника, в разы превосходящего силами. Подробно об обстоятельствах его гибели рассказали его сослуживцы, которые были взяты в плен во время боя, и впоследствии вернулись в Донецк в результате обмена пленными. Из 18 ребят его взвода выжили 5 человек.
В 2020 году, прочитав рассказ своего друга, Даниил написал: «…любой человек, проживший хоть сколь-нибудь, является чудесным кладезем жизненного опыта и удивительных историй, которые пусть и являются в большинстве своем не достаточно важными в мировом/вселенском масштабе, для него имеют огромное значение. И главный герой, умирая в окопе, вспоминает именно эти прекрасные мелочи и моменты, проведенные с людьми, которые были ему дороги. В общем, все мы в уникальности своей истории прекрасны, и лишить человека жизни - величайшее зло».
https://vk.com/wall-78689813_9362
Рядовой Федоров АлексейФедоров Алексей Алексеевич
Минер
г. Липецк
15.05.1989 - 13.04.2025
Погиб в ЛНР
Любил свою работу, гордился, что защищает Родину
Военнослужащий Афанасьев СергейАфанасьев Сергей Владимирович
г. Нижневартовск
18.10.81-07.04.25
07 апреля 2025 года на СВО в ходе выполнения боевого задания на Покровском направлении трагически погиб любимый брат, сын, муж, отец, друг, товарищ, самый добрый отзывчивый,веселый человек Афанасьев Сергей Владимирович.
Рядовой Дерменжи РусланДерменжи Руслан Иванович
Гранатомётчик гаубичного артиллерийского взвода
Сельцо, Брянская область
Руслан был замечательным сыном, отличным братом и верным товарищем. Все, кому довелось быть знакомым с Русланом, вспоминают о нём как о добром, жизнерадостном и целеустремлённом человеке.
Заметив приближающуюся группу украинских войск, первым вступил в бой. Во время боёв Руслан получил несколько ранений, но, несмотря на это, прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, продолжал отражать атаки противника. Последними его словами были: «Отходите, пацаны, я прикрою…».
17 ноября 2022 года, во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине, героически погиб 22-летний Дерменжи Руслан Иванович.
Указом Президента Российской Федерации № 18 от 17 января 2023 года рядовой Руслан Иванович Дерменжи за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, награждён орденом Мужества (посмертно).
У него остался маленький сын.
Рядовой Маркосян БабгенМаркосян Бабген Арамович
деревня Борятино, Брянская область
06.08.1985 - 27.02.2024
Танкист
Погиб: ДНР, Краматорский район, н.п. Терны
Награждён орденом Мужества посмертно, выполняя спецзадание погиб спасая сослуживцев
Военнослужащий Серов АлександрСеров Александр Владимирович
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Рядовой Байкин АлександрБайкин Александр Олегович
Старший стрелок
Рабочий посёлок Старожилово, Рязанская область
17.08.1993 - 13.10.2024
Отзывчивый, доброжелательный, общительный человек. Всегда с честью и без страха выполнял все боевые задания.
На последнем для него таком задании Александр погиб в ЛНР.
Имеет награды: орден Мужества посмертно, а также медаль За отвагу.
Военкор Гольдин НикитаВоенкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин умер в московском госпитале спустя почти месяц после того, как получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской народной республике.
24 марта автомобиль, в котором находился журналист, был поражен ракетой HIMARS в районе населенного пункта Михайловка. В результате атаки погибли трое сотрудников СМИ, Гольдин получил тяжелое осколочное ранение в голову.
Инцидент произошел 24 марта в поселке Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики. По данным Следственного комитета, украинские военные нанесли удар по гражданскому автомобилю с применением ракетной системы HIMARS.
На месте погибли сотрудники «Известий»: корреспондент Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Об этом мы писали в 167 выпуске.
Гольдин, находившийся в той же машине, получил тяжелое осколочное ранение в голову. Также пострадал сопровождавший группу офицер ВС РФ. Раненых доставили в военный госпиталь.
Никита Гольдин готовил сюжеты для телеканала «Звезда», а также был автором газетных публикаций в «Красной звезде», «Московском комсомольце» и других периодических изданиях. На «Звезде» он работал с лета 2024 года.
Последняя публикация под авторством Гольдина была размещена на сайте телеканала 24 марта — в день его ранения. В материале рассказывается о действиях российских военных по отражению атаки украинского беспилотника на зенитный ракетный комплекс.
Указом президента России лейтенант Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.
Рядовой Маслов АлексейМаслов Алексей Юрьевич
Наводчик
Маслов Алексей Юрьевич 15.04.1990г. р.родился в Алтайском крае город Барнаул долгое время проживал в городе Барнауле, по профессии юрист.
В 2024 году женился, в сентябре 2024 года подписал контракт для участия в Специальной военной операции. Также в сентябре был направлен на прохождение учебной подготовки в в/ч 45075 г.Луганск, проведя там три недели. После распределения получил назначение в в/ч 32364 г.Улан-Уде. Военнослужащие в/ч 32364, выполняют задачи по освобождению Курской области, в составе 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
В ноябре 2024 года, была поставлена задача об освобождении населенного пункта Черкасская Конопелька Курской области. Со своим взводом, в составе 18 человек, пошел на выполнение боевого задания 02 ноября 2024 года.
Погиб 03 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в н.п. Черкасская Конопелька.
Награжден Медалью за отвагу посмертно.
У него остались двое детей, супруга, родители.
Младший сержант Бородихин МаксимБородихин Максим Леонидович, позывной «Гром». Родился 09.05.1988 г. в селе Озёрное Железинского района Павлодарской области. В 1995 году семья переехала в Россию, Купинский район, с. Новониколаевка.
В 2005 году закончил Среднюю Новониколаевскую школу.
В 2005 году поступил в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». Специальность: радиосвязь, радиовещание и телевидение. Завершил обучение в 2008 году.
В 2008–2009 гг. служил в разведке 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (часть 32364).
В 2013 году женился.
В 2017 году родилась дочь.
В 2017 году семья приняла решение переехать в Краснодарский край, г. Сочи. Работал в ООО «Транс-Балт» водителем автобуса.
В 2021 году награждён Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VII ступени.
Также Бородихин Максим Леонидович был почётным донором.
В 2024 году подписал контракт. Младший сержант, 98-я дивизия ВДВ, 215-й отдельный разведывательный батальон, 2-я рота, 3-й взвод — разведчик.
04.01.2025 г. был ранен в плечо (сквозное ранение).
Погиб 08.01.2025 г. при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике, г. Часов Яр.
В 2025 году родилась вторая дочь, которую он так и не увидел.
Награждён медалью «За отвагу».
Гвардии рядовой Шангераев РустамШангераев Рустам Магомедович
Стрелок
село Грачёвка, Ставропольский край
31.08.1983 - 04.04.2025
Награжден медалью «За спасение погибавших».
Погиб при выполнении задачи по прикрытию группы разминирования в селе Пятихатки, Запорожская область, Васильевский район.
Гвардии капитан Ильченко ВиталийИльченко Виталий Викторович
Командир роты
г. Ставрополь
18.04.1981 - 14.10.2023
Кавалер 3-х орденов Мужества, награждён медалью «За ратную доблесть».
Погиб при выполнении боевой задачи в Запорожской области, п. Вербовое.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Пётр Казаков - Подвиг (к 80 - летию Великой Победы)
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