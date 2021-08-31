Пять причин успеха советской экономики

О причинах невероятного темпа роста экономики СССР в 1929-1955 годы, и чему мы можем научиться у предков, расскажет заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка.
О причинах невероятного темпа роста экономики СССР в 1929-1955 годы, и чему мы можем научиться у предков, расскажет заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка.
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