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Пять причин успеха советской экономики

Пять причин успеха советской экономики

О причинах невероятного темпа роста экономики СССР в 1929-1955 годы, и чему мы можем научиться у предков, расскажет заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка.

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