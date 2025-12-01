Фото: Таким страна знала Николая Щорса. Открытка ИЗОГИЗа.

КТО УБИЛ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМДИВА НИКОЛАЯ ЩОРСА?

В Советском Союзе его имя было легендой. По всей стране школьники на уроках разучивали песню про то, как «шел под красным знаменем командир полка, голова изранена, кровь на рукаве…» Она — про Щорса, прославленного героя Гражданской войны.



При демократах отношение к Щорсу изменилось. Нынешние школьники о нем практически ничего не слышали.

А те, кто постарше, знают, что «красный комдив» был украинцем из Сновска (ныне город Щорс Черниговской области). После начала Первой Мировой войны прошел ускоренные офицерские курсы и в звании прапорщика попал на Юго-Западный фронт. Дослужился до подпоручика.

В отличие от другого обожествленного после гибели советской пропагандой красного командира Василия Чапаева, Щорс не был героем Первой мировой войны. Попав под мобилизацию, когда ему не исполнилось еще и 20-ти, уроженец Черниговщины побывал со своим полком на Юго-Западном и Румынском фронтах, заразился туберкулезом и угодил в госпиталь. На излечении в Крыму Щорс с интересом слушал агитаторов. Тяготясь своим положением, он легко влился в революционную струю и завязал с армейской службой, благо болезнь позволяла ему претендовать на демобилизацию.

Для начала он сколотил партизанский отряд из своих друзей и знакомых: повстанцы действовали против оккупировавших Украину немцев, переключившись естественным образом и на сторонников Украинской народной республики. С белыми «войско» Щорса не пересекалось.

Уже в качестве полевого командира Щорс наладил контакты с большевиками.

После установления советской власти Щорс стал командиром Первого красного украинского полка. В январе 1919 года полк занял Киев, где Щорс стал комендантом. В городе установился кровавый террор. Каждый день пьяные чекисты расстреливали сотни людей. Сам Щорс расстрелов не любил, но нередко баловался водкой (поговаривали, что и кокаином — хотя по кокаину больше «ударяла» Белая гвардия).

О его полководческих талантах судить трудно: в первом же крупном столкновении с регулярной деникинской армией Щорс был разбит, а погиб в октябре 1919 года у станции Белошницы. Ему было двадцать четыре года. В те же дни на Урале погиб другой легендарный краском — Василий Чапаев, переживший Щорса на пять дней. Он прославился больше — скорее потому, что фильм «Чапаев» с блистательным Борисом Бабочкиным вышел раньше и был талантливее, нежели фильм «Щорс».

Такова, в сумме, куцая и отрывочная оценка личности Николая Щорса, почерпнутая из изданий после развала СССР.

ВЫСТРЕЛ В ЗАТЫЛОК

О судьбе Щорса я узнал от его внука по материнской линии — Александра Алексеевича Дроздова. Имел он солидный журналистский стаж, чин подполковника и двадцать один год выслуги в органах КГБ. Восемь из них провел в Токио, совмещая работу журналиста под крышей корреспондента «Комсомольской правды» и сотрудника советской разведки. Потом вернулся домой, в 1988-1990-х годах работал ответственным редактором «Комсомолки», а потом возглавил газету российского парламента — еженедельник «Россия».

Однажды, когда мы были в командировке в Киеве, Дроздов стал рассказывать о Щорсе и некоторых семейных преданиях, а уже в Москве показал материалы на эту тему. Так в моем сознании образ «украинского Чапаева» (определение Сталина) получил новую трактовку. Обелиск на месте захоронения Щорса

Хорошо известно, что когда-то на месте нынешнего парка им. Щорса в Самаре располагалось городское кладбище. Оно называлось Всесвятским и было закрыто только в середине 1920-х годов. Однажды поздним вечером в сентябре 1919 года с вокзала железной дороги сюда привезли запаянный цинковый гроб. Наскоро опустили его в вырытую утром могилу. Трижды выстрелили из револьверов в воздух. Потом установили на могиле привезенное вместе с гробом скромное деревянное надгробие с пятиконечной звездой и… вспомнили о нем только через 30 лет.



…Николая Щорса похоронили на православном Всехсвятском кладбище в Самаре — подальше от Украины. До этого тело без вскрытия и медицинского освидетельствования было переправлено в Коростень, а оттуда траурным поездом в Клинцы, где состоялась церемония прощания родственников и сослуживцев с начдивом.

К месту последнего упокоения Щорса везли товарным поездом в цинковом гробу. Прежде, в Клинцах, тело было набальзамировано. Медики опустили его в крутой раствор поваренной соли. Схоронили ночью, на скорую руку. По сути — тайно, избегая огласки.

Гражданская жена Щорса сотрудница ЧК Фрума Хайкина писала в 1935 году:

«…Бойцы, как дети, плакали у его гроба. Это были тяжелые времена для молодой советской республики. Враг, чувствовавший близкую гибель, делал последние отчаянные усилия. Озверевшие банды жестоко расправлялись не только с живыми бойцами, но издевались и над трупами погибших. Мы не могли оставить Щорса на надругательство врагу… Политотдел армии запретил хоронить Щорса в угрожаемых местностях. С гробом товарища поехали мы на север. У тела, положенного в цинковый гроб, стоял бессменный почетный караул. Мы решили похоронить его в Самаре» (сборник «Легендарный начдив», 1935 год).

Причина, по которой командование пошло на такие меры, стала известна только в 1949 году после эксгумации тела. Исполнялось тридцать лет со дня гибели Щорса. Оставшиеся в живых ветераны направили в Москву письмо, в котором негодовали по поводу исчезновения могилы командира. Власти Куйбышева получили нагоняй, и чтобы сгладить вину, срочно создали комиссию, которая приступила к делу.

Первая попытка найти захоронение Щорса была предпринята весной 1936 года, раскопки проводило Управление НКВД в течение месяца. Вторая попытка состоялась в мае 1939-го, однако она тоже оказалась безрезультатной.

Место, где находилась могила, указал случайный свидетель похорон — гражданин Ферапонтов. В 1919-м, еще мальчишкой-беспризорником, он помогал кладбищенскому сторожу. Через тридцать лет, 5 мая, он привел членов комиссии на территорию кабельного завода и там, долго прикидывая, указал примерный квадрат, где следует вести поиски. Как потом выяснилось, могила Щорса была засыпана полуметровым слоем щебня.

Комиссия установила, что «на территории Куйбышевского кабельного завода (бывшее православное кладбище), в 3-х метрах от правого угла западного фасада электроцеха найдена могила, в которой в сентябре месяце 1919 года было похоронено тело Н. А. Щорса».

10 июля 1949 года гроб с останками Щорса перенесли на главную аллею Куйбышевского кладбища, через несколько лет на могиле был сооружен гранитный памятник, к которому по красным дням календаря возлагали венки и цветы. Сюда приходили пионеры и комсомольцы, которые не подозревали, что вместе с останками Щорса была захоронена и правда о его гибели.



Памятник Николая Щорсу в г.Киеве.

Обратимся к официальному документу:

«В первый момент после снятия крышки гроба были хорошо различимы общие контуры головы трупа с характерной для Щорса прической, усами и бородой. На голове также хорошо был заметен след, оставленный марлевой повязкой в виде широкой западающей полосы, идущей поперек лба и вдоль щек. Тотчас после снятия крышки гроба, на глазах присутствующих характерные особенности вследствие свободного доступа воздуха стали быстро меняться, превратились в бесформенную массу однообразной структуры…»

Эксперты-криминалисты установили, что повреждения черепа были «нанесены пулей из огнестрельного нарезного оружия». Она вошла в затылок, а вышла в области темени. И вот что самое главное:

«Выстрел был произведен с близкого расстояния, предположительно 5-10 шагов».

Следовательно, в Щорса стрелял некто, находившийся рядом, а вовсе не петлюровский пулеметчик, как это много раз было воспроизведено в «канонических» книгах и художественном фильме. Неужели… кто-то свой?

ДУБОВОЙ И КВЯТЕК

1954 год. Во время установки памятника

В середине августа 1919 года 1-я Украинская советская дивизия, в которую вырос полк имени Богуна, путем слияния с другой военной силой превратилась в 44-ю стрелковую дивизию РККА. Командир вошедшего в ее состав формирования Иван Дубовой попал под начало Щорса.

Комдивом Щорсу довелось пробыть всего две недели. 30 августа он погиб при загадочных, до сих не выясненных обстоятельствах, прикрывая эвакуацию гарнизона и советских органов из Киева – на следующий день в город вступили части белой Добровольческой армии. Официальной считалась версия гибели военачальника от пули петлюровского пулеметчика. Вот только с армией УНР подконтрольная ему дивизия в тот день не сражалась. Смерть настигла Щорса во время боя с частями Галицкой армии Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которая являлась тогда союзницей белых. Весьма противоречили друг другу и показания очевидцев. Одни говорили, Щорс шел в цепях вместе с сослуживцами, Дубовой утверждал – его командир пытался вычислить расположение пулеметного гнезда противника.

Теперь самое время обратиться к воспоминаниям очевидцев того боя. В 1935 году свет увидел сборник «Легендарный начдив». Среди воспоминаний родных и друзей помещено свидетельство человека, на руках которого скончался Щорс, — Ивана Дубового, помощника командующего войсками Киевского военного округа.

Он сообщает:

«Вспоминается август 1919 года. Я был назначен заместителем командира дивизии Щорса. Это было под Коростенем. Тогда это был единственный плацдарм на Украине, где победно развевалось красное знамя. Мы были

окружены врагами: с одной стороны — галицийско-петлюровские войска, с другой — деникинцы, с третьей — белополяки сжимали все туже и туже кольцо вокруг дивизии, которая к этому времени получила нумерацию 44-й».

И далее:

«Щорс и я приехали в Богунскую бригаду Бонгардта. В полк, которым командовал тов. Квятек (ныне командир-комиссар 17-го корпуса). Подъехали мы к селу Белошицы, где в цепи лежали наши бойцы, готовясь к наступлению».

«Противник открыл сильный пулеметный огонь, — повествует Дубовой, — и особенно, помню, проявлял «лихость» один пулемет у железнодорожной будки. Этот пулемет и заставил нас лечь, ибо пули буквально рыли землю около нас.

Когда мы залегли, Щорс повернул ко мне голову и говорит.

— Ваня, смотри, как пулеметчик метко стреляет.

После этого Щорс взял бинокль и начал смотреть туда, откуда шел пулеметный огонь. Но через мгновение бинокль выпал из рук Щорса, упал на землю, голова Щорса тоже. Я окликнул его:

— Николай!

Но он не отозвался. Тогда я подполз к нему и начал смотреть. Вижу, показалась кровь на затылке. Я снял с него фуражку — пуля попала в левый висок и вышла в затылок. Через пятнадцать минут Щорс, не приходя в сознание, умер у меня на руках».

Итак, мы видим, что человек, на руках которого умер Щорс, сознательно лжет, вводя читателей в заблуждение по поводу направления полета пули. Подобная вольная трактовка фактов заставляет задуматься.

Сам командарм 2-го ранга Иван Дубовой был расстрелян в 1937 году по стандартному тогда обвинению в «измене Родине». Сборник «Легендарный начдив» оказался на полке спецхрана.

Во время следствия Дубовой сделал шокирующее признание, заявив, что убийство Щорса — его рук дело. Объясняя мотивы преступления, заявил, что убил начдива из личной ненависти и желания самому занять его место.

В протоколе допроса от 3 декабря 1937 года записано:

«Когда Щорс повернул ко мне голову и сказал эту фразу («хороший пулемет у галичан, черт побери»), я выстрелил ему в голову из нагана и попал в висок. Тогдашний командир 388-го стрелкового полка Квятек, который лежал рядом со Щорсом, закричал:

«Щорса убили!»

Я подполз к Щорсу, и он у меня на руках, через 10-15 минут, не приходя в сознание, умер».

Помимо признания самого Дубового, аналогичные обвинения в его адрес высказал 14 марта 1938 года Казимир Квятек, написавший из Лефортовской тюрьмы заявление на имя наркома внутренних дел Ежова, где указал, что прямо подозревает Дубового в убийстве Щорса.

Несмотря на такие откровения, обвинения в убийстве Щорса Дубовому никто не предъявлял. Более того, признание вообще не имело никаких последствий и на долгие годы легло на полки архивов госбезопасности.

Совпадение или нет, но еще до таинственной гибели Щорса были расстреляны, убиты или умерли от неизвестной болезни (возможно, от отравления) все его ближайшие сподвижники – те, кто должен был оказаться рядом 30 августа 1919 года и защитить своего командира.

ЕЩЁ ОДИН КАНДИДАТ

Исследователь Николай Зенькович, один из крупнейших специалистов по историческим загадкам, потратил уйму времени на поиск печатных трудов бывшего командира Богунского полка. Никаких следов. И вдруг, когда, казалось, пропала последняя надежда, в подшивке украинской газеты «Коммунист» за март 1935 года упорный историк обнаружил небольшую заметку за подписью искомого лица.

Итак, Казимир Квятек пишет:

«30 августа на рассвете враг начал наступление на левый фланг фронта, охватывая Коростень… Штаб Богунского полка стоял тогда в Могильном. Я выехал на левый фланг в село Белошицу. По телефону меня предупредили, что в штаб полка в с. Могильное прибыли начдив тов. Щорс, его заместитель тов. Дубовой и уполномоченный Реввоенсовета 12-й армии тов. Танхиль-Танхилевич. Я доложил по телефону обстановку… Через некоторое время тов. Щорс и сопровождавшие его подъехали к нам на передовую… Мы залегли. Тов. Щорс поднял голову, взял бинокль, чтобы посмотреть. В этот момент в него попала вражеская пуля…» В марте 1989 года газета «Радянска Украiна» прямо указала на преступника, застрелившего Щорса с санкции Реввоенсовета 12-й армии. Авторам публикации удалось раздобыть кое-какие сведения о нем. Танхиль-Танхилевич Павел Самуилович. Двадцать шесть лет. Родом из Одессы. Щеголь. Закончил гимназию. Довольно сносно изъяснялся по-французски и по-немецки. Летом 1919 года стал политическим инспектором Реввоенсовета 12-й армии.

Через два месяца после гибели Щорса он поспешно исчезает с Украины и объявляется на Южном фронте, уже в качестве старшего цензора-контролера Военно-цензурного отдела Реввоенсовета 10-й армии.

Расследование продолжила издававшаяся в Киеве «Рабочая газета». Она опубликовала прямо-таки сенсационный материал — отрывки из написанных еще в 1962 году, но не напечатанных по соображениям советской цензуры, воспоминаний генерал-майора Сергея Ивановича Петриковского (Петренко). В момент гибели Щорса он командовал Отдельной кавалерийской бригадой 44-й армии — и тоже, оказывается, сопровождал начдива на передовую.

«30 августа, — сообщает генерал, — Щорс, Дубовой, я и политинспектор из 12-й армии собрались выехать в части вдоль фронта. Автомашина Щорса, кажется, ремонтировалась. Решили воспользоваться моей… Выехали 30 днем. Спереди Кассо (шофер) и я, на заднем сиденье — Щорс, Дубовой и политинспектор. На участке Богунской бригады Щорс решил задержаться. Договорились, что я на машине еду в Ушомир и оттуда посылаю машину за ними. И тогда они приедут в Ушомир в кавбригаду и захватят меня обратно в Коростень.

Приехав в Ушомир, я послал за ними машину, но через несколько минут по полевому телефону сообщили, что Щорс убит… Я поскакал верхом в Коростень, куда его повезли.

Шофер Кассо вез уже мертвого Щорса в Коростень. Кроме Дубового и медсестры, на машину нацеплялось много всякого народа, очевидно — командиры и бойцы.

Щорса я видел в его вагоне. Он лежал на диване, его голова была бессильно забинтована. Дубовой был почему-то у меня в вагоне. Он производил впечатление человека возбужденного, несколько раз повторял, как произошла гибель Щорса, задумывался, подолгу смотрел в окно вагона. Его поведение тогда мне показалось нормальным для человека, рядом с которым внезапно убит его товарищ. Не понравилось только одно… Дубовой несколько раз начинал рассказывать, стараясь придать юмористической оттенок своему рассказу, как он услышал слова красноармейца, лежащего справа:

«Какая это сволочь с ливорверта стреляет?..»

Красноармейцу на голову упала стреляная гильза. Стрелял из браунинга политинспектор, по словам Дубового. Даже расставаясь на ночь, он мне вновь рассказал, как стрелял политинспектор по противнику на таком большом расстоянии…»

Генерал убежден, что выстрел, которым был убит Щорс, раздался после того, как артиллерия красных разнесла в щепки железнодорожную будку, за которой он находился.

«При стрельбе пулемета противника, — сообщает генерал, — возле Щорса легли Дубовой с одной стороны, с другой — политинспектор. Кто справа и кто слева — я еще не установил, но это уже не имеет существенного значения. Я все-таки думаю, что стрелял политинспектор, а не Дубовой. Но без содействия Дубового убийства не могло быть… Только опираясь на содействие власти в лице заместителя Щорса — Дубового, на поддержку РВС 12-й армии, уголовник совершил этот террористический акт.

Я думаю, что Дубовой стал невольным соучастником, быть может, даже полагая, что это для пользы революции. Сколько таких случаев мы знаем!!! Я знал Дубового, и не только по гражданской войне. Он мне казался человеком честным. Но он мне казался и слабовольным, без особых талантов. Его выдвигали, и он хотел выдвигаемым быть. Вот почему я думаю, что его сделали соучастником. А у него не хватило мужества не допустить убийства.

Бинтовал голову мертвого Щорса тут же, на поле боя, лично сам Дубовой. Когда медсестра Богунского полка Розенблюм Анна Анатольевна (сейчас она живет в Москве) предложила перебинтовать аккуратнее, Дубовой ей не разрешил. По приказанию Дубового тело Щорса без медицинского освидетельствования отправлено для прощания и погребения…»

Очевидно, что Дубовой не мог не знать, что пулевое «выходное» отверстие всегда больше, чем «входное». Потому, видимо, и запретил снимать бинты.

Членом РВС 12-й армии был Семён Аралов, доверенное лицо Льва Троцкого. Он дважды хотел снять «неукротимого партизана» и «противника регулярных войск», каким называли Щорса, но побоялся бунта красноармейцев.

После инспекционной поездки к Щорсу, продолжавшейся не более трех часов, Семён Аралов обратился к Троцкому с убедительной просьбой подыскать нового начальника дивизии — только не из местных, ибо «украинцы» все как один «с кулацкими настроениями». В ответной шифровке Демон революции приказал провести строгую чистку и «освежение» командного состава. Примирительная политика недопустима. Хороши любые меры. Начинать нужно «с головки».

По всему видно, Аралов ревностно относился к выполнению указаний своего грозного хозяина. В своей рукописи «На Украине 40 лет назад (1919)» он невольно проговорился:

«К сожалению, упорство в личном поведении привело Щорса к преждевременной смерти».

Да, по поводу дисциплины. При реорганизации вооруженных сил Красной Украины дивизию Щорса предполагалось перебросить на Южный фронт. На этом, в частности, настаивал нарком республики по военным и морским делам Подвойский. Обосновывая свое предложение в докладной записке на имя председателя СНК Ульянова-Ленина от 15 июня, он подчеркивал, что, побывав в частях 1-й армии, находит единственно боевой на этом фронте дивизию Щорса, в которую входят наиболее слаженные полки.

Почему все любили Щорса

Очень быстро Щорс превратился в настоящего кумира недавних партизан, ставших красноармейцами. Если к назначаемым Реввоенсоветом командирам простые бойцы РККА относились, в основном, равнодушно, то «народного героя» почитали как собственного отца. В 20 с небольшим Щорс стал для своих подчиненных батькой-атаманом. Как вспоминал годы спустя в мемуарах руководитель советских войск на Украине Владимир Антонов-Овсеенко, «красноармейцы любили Щорса за заботливость и храбрость, командиры уважали за толковость, ясность и находчивость».

Служивший под началом Щорса боец Михаил Инсаров-Вакс в собственных воспоминаниях называл подобное отношение к командиру «вполне заслуженным».

«Выходец из крестьянской семьи, Щорс был организатором и первым командиром Богунского полка, а впоследствии командиром всей дивизии. Его мощная фигура проходит через все походы против петлюровцев и бои с ними.

Бывший незаметный прапорщик, он с котомкой на плечах пришел к боевикам-партизанам, чтобы организованными рядами повести их в бой с угнетателями рабочих и крестьян.

Сочетая в себе безграничную храбрость и бунтарский дух партизана с четким дисциплинированным умом красного вождя, Николай Александрович был очень отзывчивым и задушевным товарищем», — отмечал соратник Щорса.

Из широко известных командиров подобным отношением простых красноармейцев к своей персоне могли похвастать, пожалуй, Чапаев и Григорий Котовский. Оба плохо кончили…



Кстати, Щорс не был украинцем. У него белорусские корни. Согласно семейному преданию, Щорс четыре года учился в Черниговском духовном училище, а затем в Полтавской духовной семинарии. Как бы сложилась его судьба, стань он священником? Думаю, финал был бы один и тот же.

А что с памятником в Киеве? Да все ожидаемо.



2016 год. Война. Памятник закрыли от глаз прохожих жёлто-синей тканью.

И вот памятник всё...



9 декабря 2023. Начало сноса







Ровно 10 лет разделяет снос первого Ленина участниками Евромайдана 8 декабря 2013 года, и снос красного командира Щорса 9 декабря 2023 года. Путь, который за это десятилетие прошла Украина, поражает своей крутизной...

http://www.specnaz.ru/articles/205/8/1923.htm

http://www.specnaz.ru/articles/169/8/1234.htm

http://gubernya63.ru/history/version/version_57.html

https://picturehistory.livejournal.com/8976568.html?utm_medi...