Не усидел в тюменском командном училище!

Дважды раненый Герой России, сибирский татарин Сайфуллин вернулся в зону СВО. Он перенёс двенадцать операций, правая нога ампутирована, левую ногу чудом удалось сохранить.

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненый во время спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк. Об этом он сообщил РИА Новости.

Воин перенес двенадцать операций, правая нога ампутирована, левую ногу чудом удалось сохранить. Но он по-прежнему остается на военной службе.

— Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати, — пояснил Сайфуллин.

Герой добавил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — «передать свой опыт молодежи, молодым командирам».

По приезде к своим бойцам Сайфуллин высоко оценил их службу:

— Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно. Ребята в полку смелые, закаленные – у меня есть и сибирские татары, и казахи, и другие национальности. Главное – есть доверие. На войне самое опасное – поставить кого-то в неудобное положение, не оправдать доверия. Если мы не можем выполнить задачу, значит, не могут и другие.

*

…Мост через реку Десну был взорван ВСУ, и было необходимо срочно восстановить его. Когда саперы приступили к работе, украинские силы открыли минометный огонь по переправе. Рустам Сайфуллин получил ранение в ногу, а также в области спины, плеча, поясницы, осколок задел щеку. Однако, как сейчас вспоминает командир, он не чувствовал боли от ран.

– После ранения ты еще не чувствуешь никакой боли, потому что твоя голова занята мыслью, как во что бы то ни стало выполнить задачу. Даже когда фельдшер забинтовал раны, сказал, что нужна эвакуация, я сказал: «Может, так пройдет». А он говорит: «Нет, надо ложиться в госпиталь».

Долго оставаться на больничной койке герой не мог – подлечив раны, уже через месяц он вернулся в строй и поспешил присоединиться к своим. Ведь, как признается Рустам Сайфуллин в своих интервью: «У меня две семьи: первая – это жена и дети, вторая – мой полк».

Далее столкновения продолжились в Харьковской области. Рустам руководит возведением понтонов в опасном участке. Саперы начинали осуществлять переправу через реку Северный Донец, но подверглись минометному обстрелу.

От мощного артиллерийского удара Рустам Сайфуллин получил контузию, осколком ранило ноги, но он не бросил своих ребят. Несмотря на плохое состояние, продолжил руководить через радиостанцию.

– Переправа была повреждена, противник стремился разорвать мост, а нам надо было возвести мост. У меня не было права сорвать операцию, когда мосты разорваны, как тут остановишься – задание же надо выполнить. Чем быстрее войска переправятся через реку, тем меньше потерь.

Я, чтобы не мешать, на четвереньках отполз в сторону. Правую ногу перевязал жгутом из аптечки, левую ногу – ремнем от автомата. Что бы там ни было, мост мы восстановили. В этот момент шла техника, мне надо было регулировать движение на противоположном берегу. Переправа была восстановлена, задача выполнена на 100 процентов. Противник, видимо, не ожидал от нас такой решительности, смелости. Мы не растерялись. Через 30-40 минут я уже был в руках у врачей. Хотя ногу потерял, жизнь продолжается, – рассказывает Рустам и добавляет, что не считает это большой ценой за свою беззаветную преданность воинскому долгу.

*

Боевой дух заложен в Рустаме еще его дедушкой – дед Минач 1921 года рождения в 1940 году ушел на Войну с Японией и был демобилизован только в 1947 году.

– Десна, Днепр – во время Великой Отечественной войны наши отцы и деды воевали именно на этих территориях. Это места боевой славы. Теперь по их следам ходим мы...

Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области в семье сибирских татар. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, что дало старт его военной карьере. Служил в Чечне, инженерному взводу под руководством лейтенанта Сайфуллина было поручено освободить Грозный от заложенных противником мин.

Свою любовь он тоже встретил в Чечне, его будущая жена Наталья служила в медицинском батальоне.

С 2006-го по 2020 год Сайфуллиным пришлось переезжать одиннадцать раз. Сегодня они воспитывают двух дочек – Евгению и Эмилию, сына Тамерлана.



* Рустам прошел впечатляющий военный путь: Чечня, Сирия, Грузия... Практически с первых часов начала специальной военной операции он находится на Донбассе…

– Я уже более двадцати лет в армии. Если себя не можешь проявить, то ты никак не дорастешь до командира роты, батальона. Свое умение ты должен доказать. Командир не должен показывать свою слабость, мягкость. Он же за собой ведет людей.

Командир – это еще и психолог. Он должен видеть, кого надо подбодрить, придать сил. Может быть, кому-то надо немного отдохнуть. Смотря по характеру, чувствуешь, кому какое задание поручить. Людей ведь надо уметь оценивать.

Война – это война, там нельзя показывать, что ты чувствуешь тяжесть. Я уже закален в таких вещах, – рассказал Рустам Сайфуллин «Татар-информу».



*

Рустам считает, что сильный характер у него идет от предков.

– Мы же люди деревенские. А там и скот держать надо, и рано утром вставать. Летом сенокос, картошка… С детства приучен к труду, может быть, поэтому и в армии было легче. Армия же это и умственный труд, и физическая сила нужна. Главное – не думать о плохом, в таком случае ты сам себя ограничиваешь.

Герой России Рустам Сайфуллин вырос в татарской среде, воспитывался в национальных традициях и считает, что сила страны – в единстве всех населяющих ее народов.

– Я же сибирский татарин. Жители нашей деревни – татары, мы так и росли – ели эчпочмаки, баурсаки, соблюдали традиции…

Ведь сила нашей страны – в единстве, независимо от национальности, религии. В столкновении все равны. Когда я служил в Чечне, под моим руководством были и чеченцы, ингуши, казахи, калмыки, ногайцы, русские, украинцы, татары.

Задача любого командира – сплоченность коллектива. Все люди должны жить в дружбе и согласии. У меня жена русская, а она, наверное, самый большой подарок в моей жизни. Три месяца вместе со мной была в госпитале. Была рядом, пока я пережил двенадцать операций. Сколько мы переезжали из гарнизона в гарнизон – терпели. И детям было тяжело, сколько раз менять садик, школу…

Не должно быть превосходства одной нации над другой. Аллах сказал: «Для меня вы все равны». На религиозных праздниках тоже приходят и мулла, и священнослужитель от церкви. Только если будем жить в согласии, победа придет, – уверен полковник Рустам Сайф

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