Как "танковый бандит" Бочковский перенес 17 операций, 5 раз горел в танке, уничтожил 36 машин и стал Героем Советского Союза?

Лучший советский танкист-ас Дмитрий Лавриненко провоевал всего полгода и погиб в декабре 1941 года. Совсем по-другому сложилась судьба второго по результативности красного танкиста. Владимир Бочковский героически перенес все испытания судьбы вроде 5 пожаров в танках и многочисленных ранений. Он неизменно возвращался на фронт за новыми подвигами. Новости СМИ2

К концу войны у Владимира Александровича было 36 подбитых машин и "Золотая Звезда". За что Бочковский стал Героем Советского Союза и после какого случая на войне он месяц не выходил из танка?



С платформы сразу в бой.

Владимир Александрович Бочковский был из того поколения советских ребят, для которых взрослая жизнь началась сразу с войны. Будущий танковый ас родился в 1923 году. 21 июня у Бочковского был школьный выпускной, а уже через день он ехал поступать в Харьковское танковое училище.

Владимир загорелся вести в бой стальную машину еще до войны, когда в фильме "Трактористы" ему пригляделись яркие образы демобилизованных танкистов-дальневосточников. Первый боевой опыт Владимира Александровича оказала куда суровее. Своими глазами он увидел то, что не покажут на экране.



Летом 1942 года выпускника Харьковского танкового училища направили в мехкорпус генерала Катукова. В свой первый бой Бочковский вступил неожиданно. Немецкие войска прорвали оборону на участке, где шел эшелон с советскими танками.

Танкисты снесли крепления и сразу вступали в бой, едва успев съехать с платформы. У деревни Ломово под Воронежем Бочковский заметил на гусеницах кровавое месиво. Увиденное так потрясло молодого бойца, что он месяц не покидал танк и буквально жил в нем.



"Комсомольцы" против элитных войск СС.

В первый раз на фронте Бочковский пробыл недолго. 12 августа 1942 года он получил тяжелое ранение в бедро. Вердикт медиков был неутешительным: к службе не годен. С плохо сгибающейся ногой лейтенант всеми правдами добился возвращения в строй.

Будучи командиром танковой роты на Калининском фронте, в конце 1942 года Бочковский сам ходил в разведку, добывал боеприпасы и провизию своим товарищам. И это под огнем противника в почти двухметровом слое снега! Так на груди Бочковского появилась первая боевая награда - медаль "За отвагу".

Курская битва ознаменовалась крупнейшим танковым сражением в истории человечества. Вести тяжелые бои летом 1943-го приходилось и гвардейской бригаде Бочковского. У деревни Яковлево на Белгородчине 6 июля до 100 немецких танков дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" пошли в атаку при поддержке авиации и артиллерии.

А сдерживать элитных вояк предстояло "комсомольской" роте Бочковского. Который и сам, по воспоминаниям военных корреспондентов, имел еще мальчишеское лицо. Из всей роты в живых осталось только 13 ребят. Они героически сдержали натиск вермахта, уничтожив 16 танков (из которых было три "Тигра"). 3 машины записал на свой счет экипаж Владимира Бочковского.



Бесстрашные рейды на Западной Украине.

Под конец 1943 года гвардии капитана вновь ранило. Весной 1944-го, понимая неизбежность быть комиссованным, танкист снова сбежал в войска. У Бочковского были особые отношения с лазаретом. Его сын Александр вспоминал, что отец-герой 5 раз горел в танке, перенес 17 операций и при этом три раза "терял" медкнижки.

Освобождая Западную Украину, командующий 1-танковой армией генерал Катуков молниеносно гнал свои подразделения. 21 марта батальон гвардии капитана Бочковского ворвался в городок Чортков и вынудил немцев отступить. За стремительный рейд в тыл врага, позволивший нашим войскам развить наступление, Бочковскому присвоили звание Героя Советского Союза.

27 марта командарм поручил Бочковскому провести дерзкий рейд к городу Коломыя. К западноукраинскому железнодорожному центру на реке Прут немцы вовсю подтягивали резервы. Действовать пришлось молниеносно. Бочковский распределил машины по городу. Часть группы отправилась уничтожать вражеские эшелоны, часть - на аэродром.

К закату командование прислало в подмогу гвардии капитану еще 8 машин. Рискнув, утром 28 марта Бочковский обошел Коломыю с тыла. Его танкисты буквально затушили подожженный немцами запальный шнур к мосту через Прут, который должны были разнести полтонны взрывчатки. В уличных боях немцы потерпели поражение от лихих танкистов. О взятии Коломыи знали даже за тысячи километров. На следующий день Москва салютовала освободителям Западной Украины.



25 тысяч за голову Героя.

Как любой результативный герой-красноармеец, Владимир Бочковский стал мишенью гитлеровской пропаганды. На листовках фашисты называли его "танковым бандитом", за чью голову давали 25 тысяч рейхсмарок - цена представительского автомобиля тех лет. Впрочем, такие обещания были напрасны.

В победном 1945 году Бочковский продолжил смелые рейды по тылам врага. 16 января его отряд вступил в польский город Нове-Място, окружив 25-ю танковую дивизию фрицев. А уже через три дня совершенно неожиданно для немцев советским танкистам покорился Александрув-Лудзки. После его падения провалились планы вермахта на глухую оборону города-крепости Лодзь, из которого спешно побежали войска.

За этот эпизод был представлен ко второй звезде Героя Советского Союза, но по предложению командования 1-й гвардейской танковой армией был награждён орденом Суворова III степени (17 февраля 1945).

Висло-Одерская операция стала для Владимира Александровича последней. В феврале 1945 года его танкисты также стремительно доходили до знаменитой деревушки Кунерсдорф и Франкфурта-на-Одере. Указатели уже вели Бочковского: до заветного Берлина оставалось не более 70 километров.

Но увидеть знамя Победы над Рейхстагом герою-танкисту всё же не удалось. 16 апреля 1945 года на Зееловских высотах Бочковский получил очередное тяжелое ранение. На этот раз избежать долгого лечения не удалось - танкист покинул госпиталь только к осени 1945 года.



"Бочковский творит чудеса".

За 3 года Великой Отечественной Владимир Бочковский уничтожил 36 машин противника и провел несчитанное количество храбрых рейдов. Генерал Катуков писал о нем:

"Бочковский творит чудеса. Таким маршем идет со своим отрядом, что армия еле успевает его догонять". Несмотря на все предостережения врачей, Владимир Александрович остался в армии.

За 35 лет он успел покомандовать батальоном, дивизией, занять пост начальника отдела боевой подготовки танковой армии. На пенсию Бочковский ушел только в 1980 году будучи генерал-лейтенантом.

Жизнь побросала Владимира Александровича по всем уголкам страны: пошел в школу в Алупке, готовился стать танкистом в Узбекистане, освобождал Украину. На пенсии он поселился в родном Тирасполе, где скончался в 1999 году.

Служившие под началом Бочковского вспоминают его верность суворовским истинам, бережливому отношению к солдатам, строгий, но справедливый нрав. Даже в седом генерале можно было узнать молодые глаза танкиста, который храбро гнал железные машины к победе над фашизмом.



Память:

Почётный гражданин городов Тирасполь (Приднестровье), Строитель Белгородской области и посёлка Яковлево Белгородской области, украинских городов Чортков (Тернопольская область), Коломыя (Ивано-Франковская область), польских городов Болеславец, Бялогард, Нове-Място, Лодзь, также Лодзинского воеводства Польши и Резинского района Молдавии (по-крайней мере так было, а вот на сегодня с пшекией и западенщиной не уверена).

В Тирасполе в его честь назван переулок. На доме, где жил Владимир Бочковский, установлена мраморная мемориальная доска. 16 августа 2016 года Приднестровский республиканский банк ввел в обращение памятную серебряную монету из серии «Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», посвященную Владимиру Александровичу Бочковскому.

Снят фильм «Владимир Бочковский. Легенды армий».

Выпущена юбилейная серия почтовых марок.

Презентована книга о Владимире Бочковском.

В зале Славы в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе золотом выбито имя Бочковского. Золотом оно выбито и на Триумфальной арке в Кишинёве.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=90555&hl=%F2%E0%ED%...

https://guraran.ru/news/newsread/news_id-13683